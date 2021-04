Rolf Kron – Razzia, Staatsanwaltschaft, Jugendamt – Wie Behörden Ärzte jagen!

‼️ Arzt, Homöopath und Impfkritiker Rolf Kron Exklusiv – Razzia, Staatsanwaltschaft, Jugendamt – wie Behörden unsere Ärzte jagen ‼️

Rolf Kron äusserte sich am 10.03.2020 als einer der ersten Ärzte und sagte, dass der „Hype“ um das neuartige Corona-Virus schnell vorbei sei und die Massnahmen übertrieben sind. 6 Wochen später sagte er, dass er sich geirrt hat – weitere 10 Monate später fand eine Razzia in seiner Praxis und seinen Privaträumen statt und inzwischen – über 1 Jahr später – hat man ihn als Arzt „beurlaubt“ und ihm vorübergehend die Arztlizenz entzogen. Was ist dran an diesen Vorwürfen? Hat er sich im März 2020 in der Tat geirrt? Darüber spricht unsere Vivoterra TV Moderatorin Francine Weidlich exklusiv mit ihm im Interview.