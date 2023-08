Gute Nachrichten: In Thailand hat sich das Blatt gewendet

Es gebe Länder, in denen Ärzte ihre Meinung bereits geändert hätten, darunter Thailand, sagte der emeritierte Professor Sucharit Bhakdi im Gespräch mit Laura-Lynn Tyler Thompson.

„In Thailand hat sich das Blatt gewendet“, betonte der Mikrobiologe, der kürzlich vom Vorwurf des Antisemitismus freigesprochen wurde. „Die thailändische Elite erkennt jetzt, dass sie betrogen wurde.“

The Thai Medical Authorising Agency will face trial for having authorised the vaccine.



Dr Sucharit Bhakdi says the doctors and Thai elite realise they have been tricked and fooled and a complaint has been lodged.



