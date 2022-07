Gynäkologe stellt fest, dass 74 % der geimpften Frauen eine Fehlgeburt haben, und wird entlassen

Der britische Bestatter John O’Looney steht in Kontakt mit dem australischen Gynäkologen Luke McLindon, der in Brisbane im australischen Bundesstaat Queensland arbeitet.

McLindon, Präsident des australischen Instituts für restaurative Reproduktionsmedizin, wurde am vergangenen Freitag plötzlich entlassen. Laut O’Looney lag dies daran, dass er sich weigerte, die Covid-Spritze zu nehmen, aber auch daran, dass er im Begriff war, Daten über Fehlgeburten nach der Impfung zu veröffentlichen.

Der Arzt hat eine Woche Zeit, sein Büro zu räumen.

Direkt zum Video:

McLindon hat umfangreiche Untersuchungen über die Fehlgeburtenrate nach Impfungen durchgeführt. Er erklärte O’Looney, dass normalerweise fünf bis 16 Prozent der schwangeren Frauen eine Fehlgeburt haben. Seit der Einführung des Corona-Impfstoffs liegt die Quote sogar bei 74 Prozent.

Das erklärt, warum Krankenhäuser tote Säuglinge direkt ins Krematorium bringen und Bestattungsunternehmen umgehen, so O’Looney. In einem kurzen Video-Update sagt er, dass Transporter mit mehreren Babyleichen direkt zu Krematorien fahren.

„Das ist wirklich furchtbar“, sagt er und schüttelt den Kopf.

Kürzlich sagte der Bestattungsunternehmer in einem Interview mit Maria Zeee, die Zahlen seien „beispiellos“. Er sagte, die toten Babys würden in Gruppen von sechs oder acht Toten gebracht. „Bei diesen Zahlen läuft mir ein Schauer über den Rücken. Vor Jahren kamen ein, zwei oder drei pro Monat herein. Normalerweise sterben kaum Säuglinge. Wenn sie also zu sechst oder zu acht eingeliefert werden, stimmt etwas ganz und gar nicht.

„Es wird verschwiegen.“