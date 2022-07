Regierung: Wenn wir diese Informationen veröffentlichen, werden die Leute keine Impfstoffe wollen, also machen wir es nicht.

Der Ehemann von Vikki Spit starb aufgrund des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca. Da das Pharmaunternehmen vor der Haftung geschützt ist, kann sie AstraZeneca nicht verklagen.

Spit hat bei der britischen Regierung einen Antrag gestellt, um herauszufinden, warum Impfstoffhersteller geschützt sind. Sie sucht insbesondere nach Informationen, die diese Verordnung außer Kraft setzen könnten, wie etwa die Vorlage gefälschter Daten.

Die Regierung antwortete, dass sie über die von Spit angeforderten Informationen verfüge, diese aber nicht weitergeben könne, da sie die Akzeptanz von Impfstoffen und die kommerziellen Interessen der Regierung und der Impfstoffhersteller beeinträchtigen könnten.

WATCH: widowed Vicky Spit @BuckYouHorses submitted Freedom of Information Request to UK gov on why vaccine makers have indemnity:



Vicky: “They have literally said…we know things that if we told the public they wouldn't want to get these vaccines so we're NOT GOING TO TELL YOU” https://t.co/0NoOXhqalU pic.twitter.com/AYZEdqMAqq