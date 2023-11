Gynäkologin präsentiert alarmierende Daten über Fehlgeburten: „So etwas habe ich noch nie gesehen“.

Dr. Kimberly Biss, eine Gynäkologin, die an 8.000 Schwangerschaften teilgenommen hat, berichtet, dass sich die Fehlgeburtenrate seit der Einführung der COVID-19-Injektionen von Jahr zu Jahr verdoppelt hat.

„Ich habe so etwas noch nie gesehen“, sagte Dr. Kimberly Biss, eine Gynäkologin, die an 8.000 Schwangerschaften beteiligt war, am Montag vor dem Kongress in der Anhörung „COVID-19-Impfstoffschäden“.

„Wie viele Ihrer Patienten oder schwangeren Frauen, von denen Sie wissen, haben Fehlgeburten erlitten, nachdem sie den COVID-19-Impfstoff – oder Injektionen – erhalten haben“, fragte die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene (R-GA).

Dr. Biss erklärte zunächst, dass die Impfrate bei ihren Patienten bei etwa 60 Prozent liege und die meisten Patienten drei Injektionen erhalten hätten. „Nur sehr wenige erhielten vier oder mehr“.

„Besorgniserregend“, so Dr. Biss, „ist, dass die meisten Patienten ihre Injektionen im Jahr 2021 und Anfang 2022 erhalten haben. Wir sehen aber immer noch anhaltende Effekte.

Die Daten

Im vergangenen Jahr wandte sich Dr. Biss an Dr. Jessica Rose, eine erfahrene Mathematikerin, und stellte ihr die Daten aus seiner Praxis zur Verfügung, damit Dr. Rose eine gründliche Analyse durchführen konnte, die sie in einer Substack-Veröffentlichung zusammenfasste. Dies ist das Ergebnis von Dr. Rose:

Abbildung i: Neue Patienten versus Fehlgeburten für 2020, 2021 und 2022.

Das obige Diagramm zeigt die Anzahl der Fehlgeburten (orange) im Vergleich zur Anzahl der neuen Patienten (blau), die Dr. Biss jedes Jahr aufnimmt. Dr. Biss sagte auf dem Kongress, dass ihre Fehlgeburtenrate im Jahr 2020 bei etwa 4 % lag. Diese Zahl verdoppelte sich bis 2021 auf etwa 7 bis 8 %. Erschreckenderweise verdoppelte sich die Fehlgeburtenrate 2022 noch einmal auf schwindelerregende 15 %.

Abbildung ii: Vergleich der Fehlgeburtenraten bei neuen Patienten für die Jahre 2020 bis 2022.

Fehlgeburtenrate im historischen Kontext

„In meinem Lehrbuch für Geburtshilfe und in einigen Artikeln steht, dass die normale Fehlgeburtenrate bei 13 bis 15 Prozent liegt. Das habe ich klinisch noch nie gesehen“, bestätigte Dr. Biss. Sie berichtete von einer umfassenden Studie von Naert und Kollegen, die eine durchschnittliche Fehlgeburtenrate von 5,39 Prozent ermittelte. „Und selbst das ist noch etwas hoch“, sagte Dr. Biss. In ihrer Praxis lag die Fehlgeburtenrate bei nur 4 %.

„So etwas habe ich noch nie erlebt.“

Dr. Biss nannte bestimmte Zeiträume, in denen die Fehlgeburtenrate erschreckend hoch war:

„Aus einem Grund erreichten wir unseren Höhepunkt im November dieses Jahres (2021). Damals kam ein nicht-klinischer Mitarbeiter zu mir und sagte: ‚Dr. Biss, wissen Sie, dass wir in diesem Monat acht Fehlgeburten hatten?‘ – was in einer Praxis, in der 20 bis 25 Patientinnen entbinden, eine enorme Zahl ist (über 30 %)“.

„Ich werde es Ihnen im Dezember (2022) sagen“, fuhr sie fort, „das habe ich noch nie erlebt. Wir hatten 41 neue Patienten, von denen 13 ihr Baby verloren haben. Das sind [31,7 %]“.

„Und dann, im Januar und Februar 2023, war die Rate immer noch hoch – sie normalisierte sich erst im Juni dieses Jahres, stieg dann ein wenig an und ging im September wieder zurück“.

Das Problem der Bestimmung des Zusammenhangs mit dem Impfstoff

„Sie (Marjorie Taylor Greene) hat gefragt, wie viele Patienten geimpft wurden und dann ihre Babys verloren haben. Das ist schwer zu sagen“, sagte Dr. Biss. „Ich kann Ihnen sagen, dass 60 Prozent meiner Patienten geimpft wurden.“

„Aber das Problem ist“, fuhr sie fort, „wenn sie ganz neu in der Praxis sind, habe ich sie noch nicht gesehen, weil ich die einzige Person in meiner Praxis bin, die jeden Patienten fragt: ‚Haben Sie sich impfen lassen? Denn ob es uns gefällt oder nicht, das ist jetzt Teil der Krankengeschichte. Ich bin der Einzige, der diese Fragen stellt.“

Dr. Biss wies darauf hin, dass die Frage „Haben Sie eine Injektion bekommen?“, wenn eine Frau eine Fehlgeburt erleidet, für die betroffene Person anklagend klingen könnte. „Man möchte einer Frau niemals das Gefühl geben, dass sie die Ursache dafür ist, dass ihr Kind nicht geboren wurde“, sagte Dr. Biss. „Daher ist es schwierig, genaue Daten von all diesen Patientinnen zu erhalten.

Die vollständige Anhörung zum Thema „Schäden durch COVID-19-Impfstoffe“ können Sie sich im folgenden Video ansehen: