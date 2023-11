US-Senator präsentierte die am meisten zensierte Grafik in der Geschichte

„Das VAERS-System verzeichnet allein für die COVID-Impfstoffe 1,6 Millionen unerwünschte Ereignisse“.

Am 25. Januar 2022 hielt Senator Ron Johnson (WI – R) die berühmte „Second Opinion“-Anhörung mit führenden medizinischen Experten ab. Während dieser Anhörung präsentierte er eine Tabelle, in der er die Nebenwirkungen verschiedener medizinischer Produkte wie Ivermectin, Remdesivir und die COVID-19-Impfstoffe verglich.

Die Tabelle zeigt Folgendes:

Die Grafik von Senator Johnson wurde daraufhin aus dem Internet gelöscht, da YouTube, Facebook, Twitter (1.0), TikTok und andere große Social Media Plattformen die Videoclips dieser Präsentation entfernt haben.

Das Diagramm kehrt zurück:

Am Montag, fast zwei Jahre nach der Veröffentlichung seiner ersten Grafik, präsentierte Senator Ron Johnson bei der Anhörung „Injuries Caused by COVID-19 Vaccines“ seine berühmte Vergleichstabelle der Nebenwirkungen mit aktualisierten Zahlen. Die Daten sind alarmierend.

Vergleich unerwünschter Arzneimittelwirkungen (FDA- und CDC-Daten) – 01.01.1996 bis 27.10.2023:

Ivermectin – 4.265

HCQ – 28.823

Grippeimpfstoff – 220.346

Dexamethason – 110.185

Tylenol – 136.079

Remdesivir – 9.290

COVID-19-Impfstoffe – 1.605.764

Todesfälle

Ivermectin – 436

HCQ – 2.337

Grippeimpfstoff – 2.337

Dexamethason – 19.599

Tylenol – 30.634

Remdesivir – 2.240

COVID-19-Impfstoffe – 36.501

Todesfälle/Jahr

Ivermectin – 16

HCQ – 85

Grippeimpfstoff – 87

Dexamethason – 713

Tylenol – 1114

Remdesivir – 770

COVID-19-Impfstoffe – 13.036

Unterdrückung der frühzeitigen Behandlung

Laut Senator Johnson haben Medikamente wie Hydroxychloroquin und Ivermectin ein besseres Sicherheitsprofil als die von den Regierungen propagierten Impfstoffe Remdesivir, Molnupiravir und COVID-19.

Außerdem sind sie deutlich preiswerter:

Ivermectin: 62% Verbesserung, 99 Studien, 1 $ pro Pille

Molnupiravir: 15 % Verbesserung, 34 Studien, 707 $ pro Pille

Warum also wurden Medikamente wie Ivermectin vernichtet?

Im Juni dieses Jahres erklärte der unabhängige Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. Joe Rogan, warum Ivermectin „zerstört werden musste“.

Ivermectin wird nach Penicillin oft als das Medikament mit dem größten Einfluss auf die menschliche Gesundheit bezeichnet. Seine Entdeckung wurde 2015 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.

Doch seine Existenz bedroht ein 200 Milliarden Dollar schweres Impfstoffunternehmen.

„Das Federal Emergency Use Authorization Statute besagt, dass eine Notfallzulassung für einen Impfstoff nicht erteilt werden kann, wenn es bereits ein für einen Zweck zugelassenes Medikament gibt, das nachweislich gegen die Zielkrankheit wirkt“, erklärt Kennedy.

„Also mussten sie Ivermectin und Hydroxychloroquin zerstören und in Verruf bringen. Und sie mussten allen sagen, dass es nicht wirkt. Denn wenn sie zugegeben hätten, dass es bei irgendjemandem wirkt, wäre die 200 Milliarden Dollar schwere Impfstoffindustrie zusammengebrochen.

Schlussfolgerung

Die aggressive Zensur des Diagramms von Senator Ron Johnson durch Social-Media-Plattformen wirft eine wichtige Frage auf: Geht es in erster Linie darum, die Interessen der Öffentlichkeit zu schützen, oder darum, die Pharmaindustrie vor einer Überprüfung und Diskussion zu bewahren? Dieser Akt der Unterdrückung führt zu einer kritischen Diskussion über das Gleichgewicht zwischen Information, öffentlicher Gesundheit und dem Einfluss von Unternehmen auf das, was erlaubt und was verboten ist.

Wie Robert F. Kennedy, Jr. sagte: „Es hat noch nie eine Zeit in der Geschichte gegeben, in der die Guten diejenigen waren, die zensiert haben. Wird sich diese Aussage angesichts der Nachwirkungen von COVID-19 und der nachfolgenden Schießereien erneut als richtig erweisen?