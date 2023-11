Der unausgesprochene Elefant im Raum von Netanyahus Absichten in Gaza

Ist diese Bestrafung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen von Rachegelüsten getrieben? Oder handelt es sich um einen Ausbruch eschatologischer Wut und Entschlossenheit?

Der springende Punkt bei der Gaza-Krise ist, dass es leicht ist, den Kopf in den Sand zu stecken und den “Elefanten im Raum” zu ignorieren, wenn sich alle einig sind. Die Bedeutung einer schweren Krise wird erst dann richtig verstanden, wenn jemand den “Elefanten” bemerkt und sagt: “Achtung, hier stampft ein Elefant”. An diesem Punkt befinden wir uns heute. Langsam fängt der Westen an, davon Notiz zu nehmen. Der Rest der Welt jedoch ist wie gebannt und wird von ihm verändert.

Was ist der “Elefant” (oder die Elefanten) im Raum? Blinkens jüngste regionale Diplomatie war ein “Reinfall”. Keiner der regionalen Staats- und Regierungschefs, mit denen Blinken zusammentraf, wollte weiter über den Gazastreifen sprechen, als die unmissverständliche Forderung zu erheben, dass die palästinensische Bevölkerung nicht nach Ägypten umgesiedelt werden dürfe, dass “dieser Wahnsinn” – die Bombenteppiche auf die Bewohner des Gazastreifens – beendet werden müsse und ein sofortiger Waffenstillstand gefordert werde.

Und Bidens Forderungen nach einer “Pause” – erst leise, dann umso schärfer – werden von der israelischen Regierung stumpf ignoriert. Das Schreckgespenst der Ohnmacht von Präsident Carter während der iranischen Geiselkrise wird immer nüchterner im Hinterkopf behalten.

Die Wahrheit ist, dass das Weiße Haus Israel nicht zwingen kann, seinen Willen zu tun – die israelische Lobby hat im Kongress mehr Einfluss als jedes Team im Weißen Haus. Ein Ausweg aus der israelischen Krise ist daher nicht in Sicht. Biden hat sich mit dem Kabinett Netanjahu ‘ins Bett gelegt’ und muss mit den Konsequenzen leben.

Ohnmacht also, während die Demokratische Partei jenseits der simplen Trennung zwischen Zentristen und Progressiven zerbricht. Die Polarisierung, die von der “Keine-Waffenstillstands-Haltung” ausgeht, hat stark destabilisierende Auswirkungen auf die Politik, sowohl in den USA als auch in Europa.

Ohnmacht also, während sich die Gestalt des Nahen Ostens zu einem scharfen Antagonismus gegenüber der vermeintlichen Duldung des Massenmordes an palästinensischen Frauen, Kindern und Zivilisten durch den Westen verdichtet. Die Würfel sind vielleicht schon zu weit gefallen, um die bereits im Gange befindliche tektonische Umstellung zu bremsen. Die Doppelmoral des Westens ist jetzt für die globale Mehrheit einfach zu offensichtlich.

Der große “Elefant” ist dieser: Israel hat seit dem 7. Oktober mehr als 25.000 Tonnen Sprengstoff abgeworfen (die Hiroshima-Atombombe von 1945 entsprach 15.000 Tonnen). Was genau bezwecken Netanjahu und sein Kriegskabinett damit? Angeblich ging es bei der früheren Militäroperation im Jabalia-Lager darum, einen Hamas-Führer ins Visier zu nehmen, der verdächtigt wurde, unter dem Lager zu lauern – aber sechs 2.000-Pfund-Bomben für ein Hamas-“Ziel” in einem überfüllten Flüchtlingslager? Und warum auch die Angriffe auf Wasserzisternen, Solaranlagen von Krankenhäusern und Krankenhauseingänge, Straßen, Schulen und Bäckereien?

Brot ist in Gaza fast verschwunden. Nach Angaben der UNO haben alle Bäckereien im nördlichen Gazastreifen nach der Bombardierung der letzten Bäckereien geschlossen. Sauberes Wasser ist Mangelware, und Tausende Leichen verwesen langsam unter den Trümmern. Krankheiten und Epidemien treten auf, während humanitäre Hilfslieferungen als Verhandlungsmasse für weitere Geiselbefreiungen stark eingeschränkt werden.

Der Herausgeber von Haaretz, Aluf Benn, bringt die israelische Strategie auf den Punkt:

“Die Vertreibung der palästinensischen Bewohner, die Verwandlung ihrer Häuser in einen Haufen Bauschutt und die Beschränkung der Einfuhr von Hilfsgütern und Treibstoff in den Gazastreifen sind der “entscheidende Schritt”, den Israel im gegenwärtigen Konflikt unternimmt, im Gegensatz zu allen früheren Runden der Kämpfe im Gazastreifen”.

Wovon ist hier die Rede? Es geht eindeutig nicht um die Vermeidung von Kollateralschäden unter der Zivilbevölkerung, die bei den Kämpfen der IDF mit der Hamas entstehen. Es gab keine Straßenschlachten in Jabalia oder in und um die Krankenhäuser – wie ein Soldat kommentierte: “Alles, was wir getan haben, war, in unseren gepanzerten Fahrzeugen herumzufahren. Die Bodentruppen kommen später”. Der Vorwand der “humanitären Evakuierung” ist also falsch.

Die Hauptkräfte der Hamas sitzen tief im Untergrund und warten auf den richtigen Moment, um die IDF anzugreifen (d.h. wenn sie zu Fuß inmitten der Trümmer sind). Gegenwärtig bleiben die IDF noch in ihren Panzern. Aber eines Tages werden sie sich mit der Hamas zu Fuß auseinandersetzen müssen. Der Kampf mit der Hamas hat also gerade erst begonnen.

Die israelischen Soldaten beklagen sich, dass sie die Hamas-Kämpfer “kaum sehen”. Das liegt daran, dass sie auf der Straße nicht präsent sind, außer in ein- oder zweiköpfigen Überfallkommandos, die die unterirdischen Tunnel verlassen, um einen Sprengsatz an einem Panzer anzubringen oder eine Rakete abzufeuern. Die Hamas-Agenten kehren dann schnell in den Tunnel zurück, aus dem sie gekommen sind. Einige Tunnel sind nur zu diesem Zweck gebaut worden – als “einmalige” Strukturen. Sobald der überfallene Soldat zurückkehrt, wird der Tunnel eingestürzt, damit die israelischen Streitkräfte ihn nicht betreten oder verfolgen können. Es werden ständig neue “Wegwerftunnel” gebaut.

Auch in den zivilen Krankenhäusern des Gazastreifens sind keine Hamas-Kämpfer zu finden; ihr eigenes Krankenhaus befindet sich in den Hauptanlagen tief unter der Erde (zusammen mit Schlafsälen, Vorräten für mehrere Monate, Waffenlagern und Grabungsgeräten zum Graben neuer Tunnel). Und die Hamas-Kader sind nicht in den Kellern der wichtigsten Krankenhäuser im Gazastreifen zu finden.

Der Verteidigungskorrespondent von Haaretz, Amos Harel, schreibt, dass Israel erst jetzt das Ausmaß und die Raffinesse der unterirdischen Hamas-Einrichtungen zu verstehen beginnt. Er räumt ein, dass die “militärische Führung” – im Gegensatz zu den Kabinettskreisen – “nicht von der Ausrottung der Saat Amaleks” (eine biblische Anspielung auf die Ausrottung des Volkes Amalek) – also von Völkermord – spricht. Aber selbst die militärischen Führer der IDF sind sich nicht sicher über ihren “Endzweck”, stellt er fest.

Der Elefant im Raum für die Bewohner des Nahen Ostens – die die Zerstörung der oberirdischen, zivilen Struktur beobachten – ist also die Frage, was genau das Ziel dieses Tötens ist. Die Hamas befindet sich tief unter der Erde. Und obwohl die IDF viele Erfolge für sich beansprucht, wo sind die Leichen? Wir sehen sie nicht. Die Bombardierung muss also darauf abzielen, eine Evakuierung der Zivilbevölkerung zu erzwingen – eine zweite Nakba.

Und die Absicht, die hinter der Vertreibung steckt? Benn sagt, sie soll das Gefühl vermitteln, dass sie nie wieder nach Hause zurückkehren werden:

“Selbst wenn auf amerikanischen Druck hin bald ein Waffenstillstand ausgerufen wird, wird Israel es nicht eilig haben, sich zurückzuziehen und der Bevölkerung die Rückkehr in den Nordstreifen zu ermöglichen. Und wenn sie doch zurückkehren, was werden sie dann vorfinden? Schließlich werden sie keine Häuser, Straßen, Bildungseinrichtungen, Geschäfte oder eine der Infrastrukturen einer modernen Stadt haben”.

Ist dies eine Bestrafung der Zivilbevölkerung des Gazastreifens, ausgelöst durch den Wunsch nach Rache? Oder handelt es sich um einen Ausbruch eschatologischer Wut und Entschlossenheit? Niemand kann das sagen.

Das ist der “Elefant”. Und von seiner Klärung hängt die Frage ab, ob auch die USA durch ein Verbrechen befleckt sein werden. Von dieser Klärung hängt ab, ob eine dauerhafte diplomatische Lösung gefunden werden kann oder nicht (wenn Israel tatsächlich zur biblischen, eschatologischen Wurzel-Rechtfertigung zurückkehrt).

Es ist diese Frage, die Biden persönlich und den Westen als Ganzes in der Zukunft heimsuchen wird. Welchen Zeitplan Biden auch immer vor Augen hatte, die Zeit entgleitet ihm zusehends, und die internationale Empörung wächst, da sich der Konflikt zwischen Israel und Gaza nun in erster Linie um die humanitäre Krise in Gaza dreht und nicht mehr um den Angriff vom 7. Oktober.

Es mag unglaubwürdig erscheinen, aber der Gazastreifen mit einer Fläche von nur 360 Quadratkilometern bestimmt unsere globale Geopolitik. Dieses Stückchen Land – Gaza – bestimmt in gewissem Maße auch, was als Nächstes kommt.

“Wir werden nicht aufhören”, hat Netanjahu gesagt, “es wird keinen Waffenstillstand geben”. Im Weißen Haus gibt ein Insider der Regierung zu:

“Sie schauen einem Zugwrack zu und können nichts dagegen tun. Das Wrack ist in Gaza, aber die Explosion ist in der Region. Sie wissen, dass sie die Israelis nicht wirklich davon abhalten können, was sie tun”.

Die Zeit läuft ab. Und genau das ist die Kehrseite des “Elefantenparadoxons”. Aber wie viel Zeit bleibt noch, bevor die Zeit abläuft? Das ist eine strittige Frage.

Diese Kehrseite des Rätsels scheint im Westen und auch in Israel für Verwirrung gesorgt zu haben. Hat die Rede von Seyed Nasrallah am vergangenen Sonntag das Risiko einer Ausweitung des Krieges über Israel hinaus verringert und damit angedeutet, dass die Zeit” flexibler sein könnte und mehr Raum für eine Entschärfung im Weißen Haus bietet? Oder hat sie eine andere Botschaft vermittelt?

Nur um das klarzustellen: Die Frage, ob ein dritter Weltkrieg bevorsteht, wurde beantwortet. Nasrallah stellte klar, dass kein Mitglied der Vereinigten Widerstandsfront einen umfassenden regionalen Krieg anstrebt. Doch “alle Optionen bleiben auf dem Tisch”, abhängig von den zukünftigen Schritten der USA und Israels, betonte Nasrallah.

Der folgende Kontext zu Nasrallahs Rede ist für das vollständige Verständnis entscheidend. Bei dieser Gelegenheit spiegelte seine Rede eine umfassende Konsultation zwischen allen “Fronten” der Achse wider. Kurz gesagt, es gab zahlreiche Konsultationen und Beiträge zu ihrer endgültigen Form. Die Rede spiegelte also nicht nur die einzigartige Position der Hisbollah wider. Deshalb kann man sagen, dass es einen Konsens gegen einen überstürzten regionalen Krieg gibt.

Die Ansprache war als Gesamtwerk sehr nuanciert – was einige Fehleinschätzungen erklären könnte. Wie üblich wollten die Medien nur das Wichtigste hören. So wurde die Aussage “Die Hisbollah hat den Krieg nicht erklärt” zum leicht zugänglichen “Mitnahmeeffekt”.

Der erste wichtige Punkt in der Rede von Seyed Nasrallah war jedoch, dass er die Hisbollah zum “Garanten” für das Überleben der Hamas machte (insbesondere, indem er die Hamas beim Namen nannte, anstatt sich auf den “Widerstand” als allgemeine Einheit zu beziehen).

Die Hizbullah beschränkt sich daher vorläufig auf (nicht näher definierte) und begrenzte Operationen in der libanesischen Grenzregion – solange das Überleben der Hamas nicht gefährdet ist. Die Partei verspricht jedoch, in irgendeiner Weise direkt zu intervenieren, sollte das Überleben der Hamas gefährdet sein.

Dies ist eine “rote Linie”, die das Weiße Haus beunruhigen wird. Es liegt auf der Hand, dass Netanjahus Ziel der Auslöschung der Hamas der “roten Linie” der Hisbollah direkt zuwiderläuft und ein direktes Engagement der Hisbollah riskiert.

Der “strategische Wandel” in dieser wichtigen politischen Erklärung im Namen der gesamten Achse besteht jedoch darin, dass die US-Außenpolitik im Nahen Osten nun als Schlüssel zu den Übeln der Region angesehen wird.

Anstatt Israel als Verursacher der gegenwärtigen Krise zu sehen, wurde letzteres von Nasrallah von einem unabhängigen Akteur zu einem militärischen Protektorat der USA unter anderen degradiert.

Im Klartext: Seyed Nasrallah stellte nicht nur die Besatzung Palästinas, sondern die USA insgesamt infrage, da sie letztlich die Ursache für das sind, was in der Region – vom Libanon über Syrien und den Irak bis zu Palästina – passiert ist. In gewisser Hinsicht erinnerte Nasrallah in dieser Hinsicht an Präsident Putins Warnung von 2007 in München an den Westen, der gerade dabei war, NATO-Truppen an den Grenzen Russlands aufzustellen. Putins Antwort lautete damals: “Herausforderung angenommen”.

Das Gleiche gilt für die USA, die erhebliche Seestreitkräfte in der Region aufstellten, um die Hisbollah und den Iran abzuschrecken, die sich jedoch nicht abschrecken ließen. Nasrallah sagte über die US-amerikanischen Kriegsschiffe: “Wir haben etwas für sie vorbereitet” (und später in der Woche enthüllte die Partei ihre Land-Schiff-Raketenfähigkeiten).

Die Quintessenz ist, dass eine geeinte Front von Staaten und bewaffneten Akteuren vor einer größeren Herausforderung der US-Hegemonie warnt. Sie sagen damit auch: “Herausforderung angenommen”.

Ihre Forderung ist klar: Stoppt das Töten von Zivilisten, stoppt die Angriffe und sorgt für einen Waffenstillstand. Keine Vertreibungen; keine neue Nakba. Konkret wurden die USA gewarnt, dass sie “mit Schmerzen rechnen müssen”, wenn die Angriffe auf Gaza nicht schnell eingestellt werden. Wie viel Zeit bleibt, um diese Einstellung herbeizuführen (falls sie überhaupt möglich ist)? Es gibt keine Angaben zum Zeitplan.

Was ist mit “Schmerzen” gemeint? Das ist nicht klar. Aber schauen Sie sich um: Die Houthis schicken Wellen von Marschflugkörpern auf Israel (einige schaffen es nicht und werden abgeschossen; wie viele, ist unbekannt). US-Basen im Irak werden regelmäßig (derzeit täglich) angegriffen; viele amerikanische Soldaten wurden verletzt. Und die Hisbollah und Israel befinden sich im Moment in einem begrenzten Krieg an der libanesischen Grenze.

Kein totaler Krieg – aber wenn Israels Angriffe auf den Gazastreifen in den kommenden Wochen weitergehen, sollten wir mit einer kontrollierten eskalierenden Verschärfung an verschiedenen Fronten rechnen – die natürlich außer Kontrolle zu geraten droht.