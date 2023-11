Was Wladimir Putin nicht sagen würde

Phil Butler

Kaum jemand bemerkt es, aber das Propagandaspiel der westlichen Eliten ist zum Knüppel geworden. Von den Überschriften der Zeitungsartikel bis zu den reißerischen Schlagzeilen, die wir in der Vorschau von Google News sehen, hämmert die herrschende Klasse der westlichen Welt die historisch größte Lüge in die Köpfe der einfachen Menschen dieser Welt. Die jüngste subtile Schädelzertrümmerung kommt von niemand anderem als dem Foreign Policy Magazine. „Die neue Phase des Krieges zwischen Israel und der Hamas“, von der ich per E-Mail erfuhr, ist das perfekte Beispiel. Es ist an der Zeit zu untersuchen, wer genau die amerikanische Kriegsmaschinerie steuert und welche Ziele sie letztlich verfolgt.

Im obigen Artikel gelingt es den F.P.-Redakteuren, die Tausende Liter Blut, die unter den Trümmern des Gazastreifens hervorquellen, wegzuwischen, indem sie Israel und die Hamas von den Operationen, bei denen unschuldige Menschen ermordet werden, abziehen. Für diejenigen, die es nicht sehen können, entwickelt dieser Krieg jetzt seine eigenen Strategien, seine eigenen tödlichen Schläge und seine eigenen Phasen, so die Denker in Washington. Er ist eine lebende Entität. Es ist, als ob die Ausrottung der Palästinenser, um eine relativ kleine Zahl von Hamas-Mördern zu bekommen, nicht Bibi Netanjahu oder Ismail Abdel Salam Ahmed Haniyeh zu verdanken ist, sondern einer unsichtbaren Wunderkraft. Sie sehen es jetzt, nicht wahr?

Währenddessen behauptet der russische Präsident Wladimir Putin, dass Amerika und der Rest des Westens hinter der größten Katastrophe im Nahen Osten seit dem Arabischen Frühling stecken. Ausnahmsweise scheint sich Putin jedoch mit der Frage zurückzuhalten, wer die wahren Schuldigen sind. Der russische Präsident sagte einem russischen Fernsehpublikum, die „herrschenden Eliten der USA“ und ihre „Satelliten“ stünden hinter dem Massaker an den Palästinensern im Gazastreifen und hinter den Konflikten in der Ukraine, in Afghanistan, im Irak und in Syrien. Die meisten Analysten missverstehen Putins Äußerungen dahin gehend, dass Washington hinter dem ganzen blutigen Durcheinander stehe.

Putin hat recht, aber es sind nicht die Think Tanks in Washington und die Technokraten in Menlo Park, die diese neue Form des Faschismus steuern. „Die USA unterstützen Israels neue Phase des Mordens in der Geschichte der F.P., aber die USA haben im Nahen Osten nichts zu sagen. Es sind die Zionisten auf der ganzen Welt. Natürlich stehen die USA und ihre Verbündeten in den Startlöchern und warten darauf, dass Bibis Truppen in das Freiluftgefängnis Gaza einmarschieren. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant und der ehemalige Chef des US-Zentralkommandos, General Joseph L. Votel, beklagen die „blutige“ Arbeit, die Hamas aus dem Tunnelsystem unter Gaza auszubuddeln. Die „Eliten“, von denen Präsident Putin spricht, sind keine bleichhäutigen Computer-Mogule.

Es ist an der Zeit, dass die Welt aufhört, sich vor den Tatsachen zu drücken. Sogar Putin macht die herrschende Klasse Israels und das weltweite Netzwerk der Zionisten für die massive Zerstörung und das Töten, das wir im gesamten Nahen Osten gesehen haben, und für die „Wachstumsbemühungen“ in Europa, Asien, Afrika und Lateinamerika verantwortlich. Präsident Biden hat die bahnbrechende Entscheidung getroffen, die Nationale Strategie zur Bekämpfung des Antisemitismus ins Leben zu rufen. (Mitteilung des Weißen Hauses)

Bitte denken Sie einen Moment darüber nach. Wer hat die Macht, US-Präsidenten zu zwingen, Meinungen, Gedanken und Äußerungen zu kategorisieren? Interessanterweise hat der ehemalige Präsident Donald Trump eine Durchführungsverordnung erlassen, die Titel VI des Bürgerrechtsgesetzes von 1964 umgeht. In dieser Anordnung versuchte die Trump-Administration, Gedanken und Äußerungen, die sich gegen die Ideologien und Handlungen des zionistischen Judentums richten, als Teil des US-Gesetzes zu definieren, das Diskriminierung aufgrund der Rasse, Hautfarbe oder nationalen Herkunft einer Person verhindern soll. Trumps Beziehungen zur israelischen Hierarchie und seine Handlungen gegenüber den offensichtlichen Feinden des Zionismus beweisen eine unzulässige Einflussnahme Israels auf die amerikanische Politik. Wenn ich den Namen Israel benutze, meine ich nicht das jüdische Volk. Und jetzt hat Israel begonnen, die Palästinenser in Gaza zu zerstören. Diese Passage aus Bidens neuer Strategie sollte dazu dienen:

„Jede Behörde stellt heute klar, in welcher Weise Titel VI Diskriminierung aufgrund gemeinsamer Abstammung oder ethnischer Merkmale, einschließlich bestimmter Formen von Antisemitismus, Islamophobie und damit zusammenhängender Formen von Vorurteilen und Diskriminierung, abdeckt“.

Nur wenige Experten haben diesen Wendepunkt erkannt. Niemand, den ich in den Mainstream-Medien oder in den Think Tanks kenne, wagt zu behaupten, dass die zionistischen Eliten hinter einem Großteil der Konflikte und Missstände in der heutigen Welt stehen. Doch die sprichwörtliche Katze ist aus dem Sack. Als Joe Biden bei seinem Besuch in Israel Benjamin Netanjahu und sein Kriegskabinett besuchte, versicherte der wackelige US-Führer: „Ich glaube nicht, dass man Jude sein muss, um Zionist zu sein, und ich bin Zionist“. Wiederholen Sie das ein paar Mal in Ihrem Kopf. Dann gehen Sie zurück zu Louis Brandies, einem konvertierten Zionisten, der 1916 Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten wurde. (S. Hassan – 2016) Seit den Wilson-Jahren und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine imperialistische Dreierallianz zwischen Großbritannien, den USA und dem weltweiten Zionismus. Dieses Dreieck der Ungerechtigkeit hat sich schließlich durch gegenseitige Abkommen und den Missbrauch des Völkerrechts in Bezug auf Palästina durchgesetzt. (Rateb Sweiti – 2008) 1996 veröffentlichte die Washington Post ein Kapitel aus J.J. Goldbergs „Jewish Power: Inside the American Jewish Establishment“. Das Kapitel fasst zusammen, wofür die amerikanischen Zionisten vor drei Jahrzehnten standen.

„Vom Vatikan bis zum Kreml, vom Weißen Haus bis zum Capitol Hill – die führenden Politiker der Welt betrachten das amerikanische Judentum als eine Kraft, mit der man rechnen muss.

Nur wenige Leser dieses Berichts werden sich an das Jackson-Vanik Amendment erinnern, das 1974 vom Kongress verabschiedet wurde. Dieses Gesetz gab der jüdischen Lobby in den USA praktisch ein Vetorecht in den Handelsbeziehungen zwischen den USA und der UdSSR. Das Gesetz blieb auch nach dem Fall der Berliner Mauer in Kraft. Die sowjetisch-russische Behandlung der Juden innerhalb ihrer Grenzen war Teil des Abkommens. Damals wie heute galt jeder, der die jüdische Macht in Amerika auch nur erwähnte als Antisemit. Was für eine unglaubliche Schutzmauer. Und heute sind alle großen Medien, viele wichtige Banken, die Wall Street und die Märkte von Antwerpen bis Australien entweder im Besitz oder unter dem Einfluss dieser zionistischen „Eliten“, über die Putin nicht gerne spricht.

„Sie wissen sehr gut, und die dummen Amerikaner wissen es ebenso gut, dass wir ihre Regierung kontrollieren, egal wer im Weißen Haus sitzt. Sehen Sie, ich weiß es und Sie wissen es, kein amerikanischer Präsident kann uns herausfordern, auch wenn wir das Undenkbare tun. Was können sie (die Amerikaner) uns antun? Wir kontrollieren den Kongress, wir kontrollieren die Medien, wir kontrollieren das Showbusiness, wir kontrollieren alles in Amerika. In Amerika kann man Gott kritisieren, aber man kann Israel nicht kritisieren.

Im Jahr 2009 kontrollierten sechs Unternehmen in jüdischem Besitz 96 % der Medien weltweit. Die obige Aussage aus dem Buch „Kosovo Knot“ von Petar V. Grujić untermauert meine Schlussfolgerungen hier. Eine solche Denkweise eines israelischen Sprechers, wie isoliert auch immer, veranschaulicht die Existenz einer unangemessenen zionistischen Kontrolle in den Hallen der Macht und der Wirtschaft in Amerika. Um die hier aufgestellten Behauptungen zu vertiefen, sollte man sich mit einer Firma namens Zapata Petroleum Corporation, dem ehemaligen Präsidenten George H. W. Bush, einem jüdischen Milliardär namens Avram Glazer und den Geschäften zwischen der CIA und der Firma befassen. Wer wirklich ehrgeizig ist, kann die einflussreichsten Zionisten in jeder Branche aufspüren. Eine Abkürzung zur Entdeckung von Herrn Putins authentischen „Eliten“ ist über Wikipedia und die jüdischen Macher in der Finanzwelt verfügbar.

Ich weiß, dass einige, die dies lesen, „Antisemit“ schreien werden, wenn das Gewicht meiner Behauptungen zum Tragen kommt. Ich hoffe nur, dass wir alle verstehen können, dass Antisemitismus Feindseligkeit gegenüber oder Diskriminierung von Juden als religiöse oder rassische Gruppe ist. Es ist kein klares Verständnis und keine Offenbarung der ungebührlichen und oft teuflischen Macht, die ein Teil einer Gruppe über eine viel, viel größere Gruppe – die Menschheit – ausübt. Eine winzige Fraktion innerhalb einer winzigen religiösen/sozialen Gruppe regiert die Vereinigten Staaten. Und sie sind dabei, sie in den Ruin zu treiben. Ich erkenne die Juden nicht als eigenständige Rasse an, und ich glaube, dass ihr Gott, der Gott der anderen Religionen, derselbe Gott ist, den ich kenne.

*

Phil Butler ist Politikwissenschaftler und Osteuropakenner, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.