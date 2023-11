Pepe Escobar

Durchgesickerte Berichte deuten darauf hin, dass die ukrainischen Frontlinien auf breiter Front zusammenbrechen.

Bisher haben wir uns auf die Südfront bei Saporoschje konzentriert. Jetzt wollen wir uns auf Charkow im Nordosten konzentrieren.

Bei dem beigefügten Dokument, dessen Echtheit vollständig verifiziert wurde, handelt es sich um einen Bericht vom Juli an den Stabschef der operativ-taktischen Gruppe „Sumy“.

Der Bericht besagt im Wesentlichen, dass es unmöglich war, zwei Drittel der Einheit A7383 vom Schlachtfeld abzuziehen, um die Kampfbereitschaft wiederherzustellen, da das verbleibende Drittel nicht in der Lage war, die Festung – die sich zufällig über 55,5 km erstreckte – zu halten.

Gleichzeitig ging die Rekrutierung nur sehr langsam voran.

Vor vier Monaten verfügte die 127. separate Territorialverteidigungsbrigade in Charkow noch über 72 Prozent ihres Personals – 2.392 Soldaten und 256 Offiziere. Entscheidend ist jedoch, dass der moralisch-psychologische Zustand der Einheit kritisch war – genau wie zuvor in Saporoschje.

Vergessen Sie also die Wiederherstellung der Kampfbereitschaft: Dies ist ein weiterer Fall einer Brigade – jetzt in Charkow -, die nicht richtig kämpfen kann. Der frühere Fall war keineswegs eine Ausnahme von der heutigen Regel.

Die Schlussfolgerung ist eindeutig: Da sich ganze Brigaden in einem kritischen Zustand befinden, könnte die gesamte ukrainische Frontlinie kurz vor dem Zusammenbruch stehen.

Das hundert Tage Debakel

Die Fakten vor Ort deuten darauf hin, dass die russischen Streitkräfte (RAF) entlang der gesamten SMO-Frontlinie die Initiative ergriffen haben. Dies wird auch von den polnischen und estnischen Geheimdiensten anerkannt. Die Hauptkämpfe finden an der Linie Avdeevka-Marinka in der DVR und an der Linie Kupyansk-Svatovo in der LPR statt.

Die RAF verfügt über genügend Personal und Waffen, um die Ukrainer rund um die Uhr in einen Zustand der Verzweiflung zu stürzen. Das Ziel bleibt dasselbe: die Eroberung der gesamten DVR und LPR innerhalb ihrer administrativen Grenzen.

Parallel dazu kündigte der stets aufgeschlossene Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, eine massive Steigerung der Produktion von Waffen und militärischer Ausrüstung an. Medwedew betont immer wieder, dass die Fähigkeiten der russischen Rüstungsindustrie ein nie dagewesenes Niveau erreicht hätten – und das viel schneller als erwartet.

Kremlsprecher Dmitrij Peskow wiederum wiederholt, was Außenminister Lawrow seit Monaten ausführlich darlegt: Kiew – und seine NATO-Verantwortlichen – sollten begreifen, dass sie auf dem Schlachtfeld nicht „gewinnen“ können und werden.

Medwedew legt gerne nach: „Der Westen muss zugeben, dass nicht nur der Donbass und die Krim nicht zur Ukraine gehören, sondern auch Odessa, Nikolajew, Kiew und praktisch alles andere.“

Das war eine scharfe Antwort auf den ehemaligen NATO-Generalsekretär Anders „Fogh of War“ Rasmussen, der gesagt hatte, Kiew könne in die NATO aufgenommen werden, „ohne Territorien zu verlieren“, womit er die Krim und den Donbass meinte.

Das brachte Medwedew auf die Palme: „Was sollen wir denn in die NATO aufnehmen, fragen Sie sich? Nun, wir können die Stadt Lemberg und ihre Umgebung [die Region Lemberg] aufnehmen, wenn sie wirklich darauf bestehen.“

Diese Analyse konzentriert sich auf das, „was die Russen mit ihrer laufenden ‚Schlammsaison-Offensive‘ in der Ukraine tun, eigentlich eine Ansammlung lokaler Angriffe entlang der gesamten Frontlinie“ – mit Ausnahme von Cherson.

Strategisch gesehen hat Russland keine seiner eigenen massiven Reserven eingesetzt, während die ukrainischen Streitkräfte (AFU) entlang der gesamten Frontlinie unter Druck gesetzt werden – und die Russen sich in aller Stille auf einen überraschenden K.O.-Schlag an anderer Stelle vorbereiten.

Ein perfekter Sturm aus schwindender Finanzierung, Bewaffnung und westlicher „Unterstützung“ hat Kiews Horizont verdunkelt, während die ukrainischen Katastrophen vor Ort so offensichtlich sind, dass sie sogar von den westlichen Mainstream-Medien aufgegriffen werden.

Dies ist keine „Sackgasse“.

Die obige Analyse ist nur eine von vielen, die den Zusammenbruch der ukrainischen Brigaden an der Front widerspiegelt, die „größtenteils aus Einheiten bestehen, die bereits in der katastrophalen Hundert-Tage-Offensive aufgerieben wurden“.

Die Hunderttageoffensive sollte eher als das Hunderttagedebakel der NATO bezeichnet werden.

Dieses Debakel ist der Hauptgrund dafür, dass die „Biden-Combo“-Administration jetzt verzweifelt versucht, einen Waffenstillstand zu erzwingen: ein gesichtswahrender Schachzug, der so wichtig ist, wie seinen verschwitzten Pullover unter einen Doppeldeckerbus in Kiew zu werfen.