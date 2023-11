Bewohner von Pflegeheimen starben scharenweise während COVID – weil die Politik jahrzehntelange wissenschaftliche Beweise ignorierte

Von Brenda Baletti, Ph.D.

Hätten Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens die standardmäßigen epidemiologischen Modelle angewandt, die vor COVID-19 verwendet wurden, um die Politik in Bezug auf Infektionskrankheiten zu informieren, wäre schon im Voraus klar gewesen, dass ihre COVID-19-Politik zu den „schlimmstmöglichen Ergebnissen“ für die Gefährdeten führen würde, so eine von Experten begutachtete Studie, die am 20. Oktober in PLOS ONE veröffentlicht wurde.

Bevor die COVID-19-Pandemie ausbrach, zeigten langjährige Modelle der Krankheitsübertragung, dass die Isolierung von Pflegeheimbewohnern zu mehr Infektionen und Todesfällen führen würde.

Als die COVID-19-Pandemie ausbrach, setzten Regierungen auf der ganzen Welt – unter dem Vorwand, „den wissenschaftlichen Erkenntnissen“ zu folgen – dennoch Maßnahmen um, die gefährdete und ältere Menschen in Pflegeheimen isolierten.

Diese Entscheidung führte in den ersten Monaten der Pandemie allein in den USA zu Zehntausenden von Todesfällen.

Hätten Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens die standardmäßigen epidemiologischen Modelle angewandt, die vor COVID-19 verwendet wurden, um die Politik in Bezug auf Infektionskrankheiten zu informieren, wäre schon im Voraus klar gewesen, dass ihre COVID-19-Politik zu den „schlimmstmöglichen Ergebnissen“ für die gefährdeten Menschen führen würde, so eine von Fachleuten überprüfte Studie, die am 20. Oktober in PLOS ONE veröffentlicht wurde.

Forscher von Correlation, einer kanadischen gemeinnützigen Organisation, die sich der Forschung im öffentlichen Interesse widmet, testeten ein epidemiologisches Standardmodell, das in der globalen öffentlichen Gesundheit eingesetzt wird, um zu untersuchen, wie sich die Isolierung gefährdeter Bevölkerungsgruppen in zentralen Pflegeeinrichtungen während einer Pandemie auf diese auswirken würde.

Angesichts der „katastrophalen Ergebnisse“ der Pflegeheimpolitik während der Pandemie sei dies eine wichtige Frage, erklärte der Hauptautor Joseph Hickey, Ph.D., gegenüber The Defender.

Solche Modelle – die in der wissenschaftlichen Literatur schon Jahrzehnte vor der COVID-19-Pandemieerklärung der Weltgesundheitsorganisation vom 11. März 2020 existierten – „sagen eindeutig einen signifikanten Anstieg der Infektionskrankheitsrate für die gefährdete Bevölkerung voraus, wenn diese isoliert und von der allgemeinen Bevölkerung abgesondert wird“, schrieb Hickey in einer Pressemitteilung.

„Die Regierungen nutzten diese Modelle, um viele, viele Maßnahmen zu rechtfertigen, wie z. B. das Einsperren und Isolieren von Menschen in Pflegeheimen“, so Hickey. „Aber ich würde sagen, sie waren eher ein Vorwand als eine gültige Rechtfertigung.“

Er sagte, man könne annehmen, dass ein Modell vorhersagen würde, dass die vollständige Isolierung von gefährdeten Menschen bei einer Epidemie sinnvoll sei. Aber wenn man die Berechnungen anstellt, „stellt sich heraus, dass das Gegenteil der Fall ist. Es ist eigentlich das Schlimmste, was man tun kann“.

Er fügte hinzu: „In diesem Sinne ist es kontraintuitiv und zeigt, dass die reflexartige Reaktion der Regierung, die gefährdeten Menschen auszusondern, falsch war. Das ist das Ergebnis, das wir bei dieser Untersuchung herausgefunden haben.“

Der Studie zufolge verwendeten die Regierungen theoretische Epidemiemodelle, um mit einem „Tunnelblick“ Maßnahmen für COVID-19 zu ergreifen, und konzentrierten sich nur darauf, das Risiko einer Infektion mit einem bestimmten Virus zu verringern.

„Sie scheinen nicht berücksichtigt zu haben, was dieselben Modelle über die Infektionsraten unter den Bedingungen der Segregation in Pflegeheimen vorhersagen, und sie scheinen den exponentiellen Anstieg der Infektionssterblichkeitsrate mit dem Alter außer Acht gelassen zu haben“, schreiben die Autoren der Studie.

Anstatt die Schwachen zu schützen, „könnte die Politik der Segregation von Pflegeheimen für viele Todesfälle verantwortlich sein, die in westlichen Ländern auf COVID-19 zurückgeführt werden“, schreiben die Autoren.

Wie die Studie durchgeführt wurde

Die Forscher verwendeten ein allgemeines Kompartimentmodell „anfällig-infektiös-geheilt“ – das Modell, das Berichten zufolge weltweit als Grundlage für COVID-19-Maßnahmen verwendet wird -, um die gesundheitlichen Folgen für zwei Arten von Menschen zu modellieren: robuste Menschen, die die Mehrheit der Bevölkerung ausmachen, und anfällige Menschen, die eine Minderheit darstellen.

Das Modell berücksichtigt den unterschiedlichen Grad der Anfälligkeit der beiden Gruppen. Es prognostiziert die gesundheitlichen Folgen für sie auf der Grundlage von zwei Schlüsselparametern – wie oft eine Person mit infektiösen Personen in Kontakt kommt und wie lange sie braucht, um sich von einer Krankheit zu erholen und immun zu werden.

Diese Parameter bilden die Grundlage für die epidemiologischen Basismodelle, auf denen „im Wesentlichen“ alle anspruchsvolleren Modelle aufgebaut sind. Sie verwenden diese Parameter, um zu bestimmen, wann eine Epidemie ausbricht und welches Ausmaß und welche Dauer sie haben wird, schreiben die Autoren.

Zu verstehen, wie diese Parameter in einer bestimmten Situation zusammenwirken und sich verändern, ist der Schlüssel zum Verständnis der Auswirkungen von nicht-pharmazeutischen Maßnahmen, die während einer Epidemie eingeführt werden.

Um die Auswirkungen der Isolierung der gefährdeten Personen in einer Pandemie zu messen, verwendeten die Forscher das Modell „anfällig-infektiös-geheilt“, um die Ergebnisse in den robusten und gefährdeten Bevölkerungsgruppen unter verschiedenen Szenarien der Isolierung und Interaktion zu modellieren.

Sie fanden heraus, dass gefährdete Personen ein geringeres Infektionsrisiko haben, wenn sie sich unter die robuste Bevölkerung mischen, als wenn sie gemeinsam in Pflegeheimen isoliert werden, wo sie über längere Zeiträume hinweg mehr infektiösen Personen ausgesetzt sind.

Der Versuch, gefährdete Menschen in Pflegeheimen voneinander zu isolieren, funktioniert nicht, so die Autoren, da Atemwegserkrankungen über langlebige Viruspartikel in der Luft zirkulieren und alle die gleiche Luft atmen.

Sie betonten auch, dass die Unterbringung in Pflegeheimen die Menschen von der Gesellschaft, ihren Angehörigen und anderen Bewohnern isoliert. Psychosoziale Faktoren wie Depressionen, fehlende soziale Unterstützung und Einsamkeit haben erwiesenermaßen schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Gesundheit.

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass das zum Zeitpunkt der Ausrufung der Pandemie vorhandene Wissen bereits darauf hindeutete, dass die Isolierung und Absonderung älterer Menschen keinen Nutzen für die Verhinderung von Todesfällen im Falle einer Epidemie oder Pandemie bringen würde.

Die Studie sei wichtig, so Hickey, um die laufenden Untersuchungen zu der Gesundheitskatastrophe, die sich im Frühjahr 2020 in Langzeitpflegeheimen in Kanada und anderen Ländern ereignete, zu unterstützen.

Todesfälle in Pflegeheimen in den USA und Kanada

Die Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), eine Unterbehörde des US-Gesundheitsministeriums, gaben im März 2020 ein Memo heraus, in dem sie Pflegeheime in den USA anweisen, alle Besucher und nicht notwendiges Gesundheitspersonal einzuschränken, außer in bestimmten Situationen der Mitleidspflege.

Das CMS hob diese Beschränkungen erst im November 2021 auf, wies die Pflegeheime aber weiterhin an, Besucher zu bitten, sich zu maskieren, sozialen Abstand zu halten, wenn die Übertragung in der Gemeinschaft hoch ist“, und auf COVID-19 zu testen.

18 Monate lang wurden Menschen davon abgehalten, ihre gefährdeten Angehörigen in Pflegeheimen zu besuchen, oder sie wurden eingeschränkt.

Zwischen März 2020 und Juni 2021 starben 187.000 Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen in den USA.

Zu Beginn dieses Zeitraums ordneten mindestens fünf Gouverneure, darunter Gouverneur Andrew Cuomo in New York, an, dass Pflegeheime kranke ältere Menschen, die mit einer COVID-19-Diagnose in Krankenhäuser eingewiesen worden waren, wieder aufnehmen.

Viele argumentierten, diese Praxis habe dazu geführt, dass zu Beginn der Pandemie eine große Zahl von Pflegeheimbewohnern gestorben sei.

Dr. Martin Kulldorff bezeichnete diese Entscheidung in seiner Aussage im März vor dem Unterausschuss des Repräsentantenhauses zur Coronavirus-Pandemie als „kriminell“.

In den ersten sechs Monaten nach der Ausrufung der Pandemie ereigneten sich 69 % der Todesfälle in Kanada, die auf COVID-19 zurückgeführt werden, in Pflegeheimen – eine Rate, die höher ist als in jedem anderen wohlhabenden Land -, so ein Bericht des Canadian Institute for Health Information.

In diesem Bericht wird festgestellt, dass die Gesamtzahl der Todesfälle unter den Heimbewohnern höher war als in den Jahren vor der Pandemie, selbst in Orten mit weniger COVID-19-Todesfällen, was auf die Auswirkungen der Schließungs- und Isolierungsmaßnahmen auf die Heimbewohner zurückgeführt wird.

„Der Anteil der Bewohner, die keinen Kontakt zu einem Angehörigen hatten, verdreifachte sich bei der ersten Welle im Vergleich zu den Vorjahren. Bei Bewohnern, die keinen Kontakt zu Familie und Freunden hatten, war die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie an einer Depression litten“, heißt es in dem Bericht.

Die Situation für ältere und hilfsbedürftige Menschen, die in diesen ersten sechs Monaten in Pflegeheimen isoliert waren, verschlechterte sich so sehr, dass in Ontario und Quebec 1.500 Angehörige der kanadischen Streitkräfte in 32 der „am stärksten betroffenen Heime“ eingesetzt wurden, wo sie ein so hohes Maß an Vernachlässigung und Misshandlung vorfanden, dass die Bewohner an Durst und Unterernährung starben.

Die katastrophalen Ergebnisse in den Pflegeheimen während der ersten sechs Monate der Pandemie hatten jedoch keine Auswirkungen auf die nationalen oder staatlichen Maßnahmen für Pflegeheime während der zweiten Welle von COVID-19 im Herbst 2020, berichtete die CBC.

Hickey sagte, dass eine bessere politische Lösung klar ist und war: