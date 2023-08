HAARP ist wegen seiner weitreichenden Auswirkungen von globaler Bedeutung

Das HAARP-Programm (High Frequency Active Auroral Research Programme) begann 1993, als die US-Luftwaffe mit dem Bau einer Anlage in Alaska begann. Das Projekt wird gemeinsam von der US-Luftwaffe, der Marine und der Universität von Alaska finanziert. Defence Advanced Research Projects Agency („DARPA“).

Kurz nach der Eröffnung der Anlage in Alaska begann die Öffentlichkeit von seltsamen Phänomenen zu berichten – nicht nur in der Region, sondern weltweit. Aktivisten stellten die Aktivitäten von HAARP in Frage und hinterfragten lautstark, was die Organisation wirklich vorhatte. Während die US-Regierung nach wie vor jeden Zusammenhang mit Wetterveränderungen, Erdbebenhäufigkeit und Chemtrails am Himmel bestreitet, hat sie gezielte Anstrengungen unternommen, um Verdachtsmomente über die Natur ihrer Operationen zu unterdrücken.

Einer der weitreichendsten Vorwürfe gegen HAARP lautet, dass die Organisation absichtlich Zerstörungen auf globaler Ebene herbeiführt und Erdbeben, Wirbelstürme, Überschwemmungen, Schneestürme und andere Katastrophen auf der ganzen Welt verursacht.

Das HAARP-Forschungszentrum in Alaska wird jetzt von der Universität von Alaska betrieben.

Laut Wikipedia: „HAARP ist ein Ziel von Verschwörungstheoretikern, die behaupten, dass es in der Lage ist, das Wetter zu „bewaffnen“. Kommentatoren und Wissenschaftler sagen, dass die Befürworter dieser und anderer Verschwörungstheorien falsch liegen.“

Die Wikipedia-Quelle für die obige Aussage ist ein Artikel, der von Politifact des Poynter-Instituts veröffentlicht wurde, das versuchte, eine Behauptung auf Facebook zu entlarven: ‚Das Erdbeben in der Türkei ist ein „gescripteter“ Einsatz der Geoengineering-Wettermodifikation HAARP‚. Das Poynter Institute und sein internationales Netzwerk zur Überprüfung von Fakten“ stehen auf Platz 8 der Top-50-Organisationen des globalen Zensurkartells von Racket News – Politifact ist also kaum eine vertrauenswürdige Quelle.

Was sagen also andere?

Kanadischer Dokumentarfilm

Am 16. Januar 1996 strahlte der kanadische Sender CBC News eine Folge von Undercurrents aus, die sich mit dem militärischen Wetterwaffenprogramm der USA befasste. Für die Dokumentation interviewte Wendy Mesley von CBC News unter anderem die Journalistin Jeane Manning.

Undercurrents, ein Nachrichtenmagazin, das sich mit Medien, Marketing und Technologie befasste, wurde 1995 erstmals ausgestrahlt. Im Jahr 2001 wurde es in die neue Reihe CBC News eingegliedert: Disclosure, die von Mesley und Diana Swain gemeinsam moderiert wurde. Die neue Sendung befasste sich nicht mehr mit den Medien oder der Technologie; stattdessen wurde das Thema Medienanalyse von einer anderen neuen CBC-Serie, MediaWatch, aufgegriffen.

Jeane Manning hat einen Bachelor-Abschluss in Soziologie von der University of Idaho und ist seit 1981 als Journalistin in der Bewegung für Freie Energie tätig. Sie ist seit Jahrzehnten als Rednerin auf Energiekonferenzen tätig, unter anderem in Kanada, den Vereinigten Staaten, Österreich, der Schweiz und Deutschland. Manning ist Autorin mehrerer Bücher, darunter „The Coming Energy Revolution„, „Angels Don’t Play This HAARP„, „Breakthrough Power“ und ihr neuestes Buch – „Hidden Energy„.

In dem unten stehenden Video erklärt CBC News zunächst, wie Manning auf HAARP gestoßen ist: Jeanne Manning ist eine Journalistin, die in eine seltsame Welt stolperte, als sie anfing, Fragen über alternative Energiequellen zu stellen und die Geschichte eines Erfinders aus dem frühen 20. Sie besuchte eine Konferenz über Tesla und hatte eine enge Begegnung mit einem geheimnisvollen Forscher, der ihr „Deep Throat“, ihr „Mr. X“ wurde. Er schickte ihr eine Akte mit Materialien über das Bernard Eastlund-Patent.

Das US-Patentamt erteilte einem in Houston ansässigen Wissenschaftler, Dr. Bernard Eastlund, ein Patent für eine Erfindung, von der Dr. Eastlund sagte, sie könne zur Veränderung des Wetters eingesetzt werden. Er sagte auch, dass die Erfindung verwendet werden könnte, um die Kommunikation auf der ganzen Welt zu stören, und dass sie verwendet werden könnte, um einen Raketenangriff zu zerstören oder abzulenken.

Wir haben unten eine Kopie des Videos hochgeladen, für den Fall, dass es von YouTube entfernt wird. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels war das Video auf YouTube HIER verfügbar. Eine Kopie ist auf der Website des Internet Archive HIER archiviert.

Proper Gander: HAARP – Kanadisches Nachrichtenprogramm entlarvte dieses „Forschungsprogramm“ 1996, 6. August 2017 (19 Min.)

In der Beschreibung unter dem Video auf YouTube gibt es mehrere Links. Die Webseiten für einige von ihnen sind nicht mehr verfügbar, aber wir haben sie alle unten aufgenommen, um sie für diejenigen zu erhalten, die weiter recherchieren möchten.

Ehemaliger US-Verteidigungsminister

Am 27. April 1997 sprach der ehemalige US-Verteidigungsminister William Cohen an der Universität von Georgia auf der „Conference on Terrorism, Weapons of Mass Destruction, and U.S. Strategy“ über Massenvernichtungswaffen. Nachstehend finden Sie einen Auszug aus der Niederschrift der Konferenz:

F: Ich möchte Sie speziell zu dem Schreck in der letzten Woche hier in Washington befragen und was wir daraus gelernt haben, wie wir darauf vorbereitet sind (unhörbar), bei B’nai Brith. A [William Cohen]: Nun, es verdeutlicht die Art der Bedrohung. Unter den gegebenen Umständen erwies sie sich als eine falsche Drohung. Aber wie wir in der Geheimdienstgemeinschaft gelernt haben, gab es etwas, das man – und wir haben James Woolsey hier, um vielleicht sogar diese Frage über Phantom-Spione anzusprechen. Allein die Befürchtung, dass es in einer Behörde einen Maulwurf gibt, kann eine Kettenreaktion und eine Jagd nach diesem speziellen Maulwurf auslösen, die die Behörde wochen-, monate- und sogar jahrelang lähmen kann. Das Gleiche gilt für die falsche Befürchtung, dass eine chemische oder biologische Waffe eingesetzt werden könnte. Es gibt zum Beispiel Berichte, dass einige Länder versucht haben, so etwas wie ein Ebola-Virus zu konstruieren, und das wäre, gelinde gesagt, ein sehr gefährliches Phänomen. Alvin Toeffler hat darüber geschrieben, dass einige Wissenschaftler in ihren Labors versuchen, bestimmte Arten von Krankheitserregern zu entwickeln, die ethnisch spezifisch sind, so dass sie bestimmte ethnische Gruppen und Rassen ausrotten können; und andere entwerfen eine Art von Technik, eine Art von Insekten, die bestimmte Ernten zerstören können. Andere sind sogar an einer Art Öko-Terrorismus beteiligt, bei dem sie das Klima verändern, Erdbeben und Vulkane durch elektromagnetische Wellen aus der Ferne auslösen können. [Hervorhebung von uns]. US-Verteidigungsministerium, News Transcript, DoD News Briefing: Verteidigungsminister William S. Cohen, Referent: Verteidigungsminister William S. Cohen 28. April 1997 8:45 AM EDT

Entschließung der Europäischen Union

Es sind nicht nur „Verschwörungstheoretiker“, die über HAARP besorgt sind. Im Januar 1999 bezeichnete die Europäische Union das Projekt als globales Problem und verabschiedete eine Entschließung, in der sie mehr Informationen über die Gesundheits- und Umweltrisiken des Projekts forderte.

HAARP – ein Waffensystem, das das Klima stört Am 5. Februar 1998 fand im Unterausschuss für Sicherheit und Abrüstung des Europäischen Parlaments eine Anhörung statt, bei der es auch um HAARP ging. Die NATO und die USA waren eingeladen worden, Vertreter zu entsenden, haben dies aber nicht getan. Der Ausschuss bedauert, dass die USA keinen Vertreter entsandt haben, um Fragen zu beantworten oder die Gelegenheit zu nutzen, sich zu dem vorgelegten Material zu äußern. HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project) wird gemeinsam von der US-Luftwaffe und der Marine in Zusammenarbeit mit dem Geophysikalischen Institut der Universität von Alaska, Fairbanks, betrieben. Ähnliche Experimente werden auch in Norwegen, wahrscheinlich in der Antarktis, sowie in der ehemaligen Sowjetunion durchgeführt. HAARP ist ein Forschungsprojekt, bei dem ein bodengestütztes Gerät, eine Reihe von Antennen, die jeweils von einem eigenen Sender gespeist werden, eingesetzt wird, um Teile der Ionosphäre mit starken Radiostrahlen aufzuheizen. Die erzeugte Energie heizt Teile der Ionosphäre auf, wodurch Löcher in der Ionosphäre entstehen und künstliche „Linsen“ erzeugt werden. HAARP kann für viele Zwecke eingesetzt werden. Durch die Manipulation der elektrischen Eigenschaften der Atmosphäre können enorme Energiemengen kontrolliert werden. Wird es als militärische Waffe eingesetzt, kann es verheerende Auswirkungen auf den Gegner haben. HAARP kann millionenfach mehr Energie an ein bestimmtes Gebiet abgeben als jeder andere konventionelle Sender. Die Energie kann auch auf ein bewegliches Ziel gerichtet werden, was ein potenzielles Raketenabwehrsystem darstellen dürfte. Das Projekt würde auch eine bessere Kommunikation mit U-Booten und die Beeinflussung des globalen Wetters ermöglichen, aber auch der umgekehrte Weg, nämlich die Störung der Kommunikation, ist denkbar. Durch Manipulation der Ionosphäre könnte man die weltweite Kommunikation blockieren und gleichzeitig die eigene übertragen. Eine weitere Anwendung ist die erddurchdringende Tomographie, bei der die Erde in mehreren Kilometern Tiefe geröntgt wird, um Öl- und Gasfelder oder unterirdische Militäreinrichtungen aufzuspüren. Eine weitere Anwendung ist das Über-Horizont-Radar, das die Erdkrümmung nach herannahenden Objekten absucht. Ab den 1950er Jahren führten die USA Explosionen von Nuklearmaterial in den Van-Allen-Gürteln durch, um die Auswirkungen des durch Kernwaffenexplosionen in diesen Höhen erzeugten elektromagnetischen Impulses auf die Funkkommunikation und den Betrieb von Radar zu untersuchen. Dadurch entstanden neue magnetische Strahlungsgürtel, die fast die gesamte Erde bedeckten. Die Elektronen wanderten entlang magnetischer Kraftlinien und erzeugten eine künstliche Aurora Borealis über dem Nordpol. Diese militärischen Tests können den Van-Allen-Gürtel über einen längeren Zeitraum stören. Das Magnetfeld der Erde könnte großflächig gestört werden, was den Funkverkehr behindern würde. Nach Angaben von US-Wissenschaftlern könnte es Hunderte von Jahren dauern, bis sich der Van-Allen-Gürtel wieder normalisiert. HAARP könnte zu Veränderungen im Wettergeschehen führen. Es könnte auch ganze Ökosysteme beeinflussen, insbesondere in den empfindlichen Regionen der Antarktis. Eine weitere schädliche Folge von HAARP ist das Auftreten von Löchern in der Ionosphäre, die durch die starken Radiostrahlen verursacht werden. Die Ionosphäre schützt uns vor einfallender kosmischer Strahlung. Die Hoffnung ist, dass sich die Löcher wieder füllen, aber unsere Erfahrungen mit der Veränderung der Ozonschicht deuten in die andere Richtung. Das bedeutet erhebliche Löcher in der Ionosphäre, die uns schützt. Mit seinen weitreichenden Auswirkungen auf die Umwelt ist HAARP eine Angelegenheit von globaler Bedeutung, und wir müssen uns fragen, ob seine Vorteile wirklich die Risiken überwiegen. Die Auswirkungen auf die Umwelt und der ethische Aspekt müssen genau geprüft werden, bevor weitere Forschungen und Tests durchgeführt werden. HAARP ist ein Projekt, von dem die Öffentlichkeit fast nichts weiß, und das muss geändert werden. HAARP steht im Zusammenhang mit 50 Jahren intensiver Weltraumforschung für militärische Zwecke, einschließlich des Star-Wars-Projekts, zur Kontrolle der oberen Atmosphäre und der Kommunikation. Diese Art von Forschung muss als ernsthafte Bedrohung für die Umwelt angesehen werden, mit unabsehbaren Auswirkungen auf das menschliche Leben. Bis heute weiß niemand, welche Auswirkungen HAARP haben könnte. Wir müssen die Mauer der Geheimhaltung rund um die militärische Forschung niederreißen und das Recht auf Offenheit und demokratische Prüfung militärischer Forschungsprojekte sowie auf parlamentarische Kontrolle einführen. Eine Reihe von internationalen Verträgen und Konventionen (das Übereinkommen über das Verbot der militärischen oder jeder anderen Art von feindlicher Nutzung umweltverändernder Techniken, der Antarktisvertrag, der Vertrag über die Grundsätze für die Tätigkeiten der Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums, einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper, und das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen) lassen erhebliche Zweifel an HAARP aufkommen, sowohl aus rechtlichen als auch aus humanitären und politischen Gründen. Der Antarktisvertrag legt fest, dass die Antarktis ausschließlich für friedliche Zwecke genutzt werden darf. Dies würde bedeuten, dass HAARP gegen das Völkerrecht verstößt. Alle Implikationen der neuen Waffensysteme sollten von unabhängigen internationalen Gremien untersucht werden. Es sollten weitere internationale Abkommen angestrebt werden, um die Umwelt vor unnötiger Kriegszerstörung zu schützen. Bericht über Umwelt, Sicherheit und Außenpolitik Verfasser des Berichts: Herr Olsson, Ausschuß für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherschutz (Hughes-Verfahren), Europäisches Parlament Bericht – A4-0005/1999, 14. Januar 1999

Schädliche Beweise auf der HAARP-Website

Im Jahr 2011 wurde in einem Artikel festgestellt, dass die HAARP-Website im April desselben Jahres etwa drei Wochen lang nicht verfügbar war. Darin wurde behauptet, die US-Regierung habe angeordnet, die Website abzuschalten, um „die US-Aktivitäten zur Wetterveränderung und erdbebeninduzierenden Kriegsführung gegen ausländische Staaten zu verbergen“. Der Artikel fuhr fort:

Die Wasserfall- und Magnetometerkarten von HAARP lieferten Beweise für einen laufenden Wetterkrieg zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten und ausländischen Staaten. Das Magnetometer lieferte konkrete Beweise dafür, dass HAARP das Erdbeben in Japan und den darauf folgenden Tsunami ausgelöst hat. Das Erdbeben in Japan mit einer Stärke von 9,0 war der schlagendste Beweis dafür, dass die US-Regierung HAARP einsetzt, um einem fremden Staat großen Schaden und Zerstörung zuzufügen. Die Magnetometerdaten von HAARP zeigten der Welt, dass HAARP (das gemeinsam von der US-Luftwaffe und der US-Marine betrieben wird) am 8. März 2011 mit der Ausstrahlung der erdbebenauslösenden Frequenz von 2,5 Hz begann und diese Frequenz während der gesamten Tage des 9. und 10. März 2011 weiter ausstrahlte. HAARP wurde erst 10 Stunden nach dem Erdbeben der Stärke 9,0 in Japan abgeschaltet, das am Freitag, den 11. März 2011 um 05:46:23 UTC ausgelöst wurde. Die US-Regierung schaltet die HAARP-Website ab, um Beweise für die US-Wettermanipulation und erdbebenauslösende Kriegsführung zu verschleiern, 21. April 2011

Antarktis-Whistleblower

Vor zwei Wochen interviewte Shaun Ryan den Whistleblower Eric Hecker, der in den Jahren 2010 und 2011 in der Antarktis tätig war. Er glaubt, dass die gerichtete Energiewaffe in der Antarktis für das Erdbeben 2011 in Christchurch, Neuseeland, verantwortlich war. „Gerichtete Energiewaffensysteme sind etwas, das die Leute schnell in ihren Wortschatz aufnehmen müssen“, sagte er.

„Der IceCube-Neutrino-Detektor ist nicht nur ein passives Abhörgerät … er kann auch senden … er ist das größte Teleskop der Welt, und jetzt, da wir bewiesen haben, dass er senden kann, ist er auch das größte Energiewaffensystem der Welt.„

Shaun Ryan Clips: Whistleblower enthüllt die größte gerichtete Energiewaffe der Welt | Die Antarktis-Erdbebenwaffe, 21. Juli 2023 (8 Min.)

Während der bahnbrechenden Veranstaltung von Dr. Greer im National Press Club am 12. Juni erläuterte Hecker, wie das IceCube Neutrino-Observatorium in der Antarktis als Waffe funktioniert. Sehen Sie sich unten einen Auszug aus der Veranstaltung an.

Galaktischer Sturm: Whistleblower Eric Hecker enthüllt fortschrittliche DEW-Energiewaffentechnologie am Südpol, 13. Juni 2023 (5 Min.)

Mögliche HAARP-Einrichtungen weltweit

Forscher haben versucht, die HAARP-Einsatzorte weltweit zu identifizieren. Ein 2011 auf Rense veröffentlichter Artikel enthält die unten stehende Karte mit möglichen HAARP-Standorten. Die Standorte von HAARP-Anlagen sind auch auf Google Maps HIER zu finden.

Quelle: Mögliche HAARP-Standorte rund um die Welt, Rense, 8. Januar 2011

