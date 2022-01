Hämorrahgisches Fieber (Ebola/Marburg) – Der zweite Akt?

Haben Sie derzeit auch das Gefühl, dass das Narrativ der Corona-„Pandemie“ mit Omikron auseinander fällt und bald enden könnte?

Länder wie Indien und Südafrika, aus denen Delta und Omikron angeblich stammen, scheren sich schon länger nicht mehr um Corona, auch gerade im Fall Indiens aufgrund des erfolgreichen Einsatzes von Ivermectin.

Spanien hat erklärt, Corona zukünftig nur noch wie eine Grippe zu behandeln.

In den USA hat das US-Supreme Court der Impfpflicht für Angestellte eine Absage erteilt und Präsident Biden damit eine empfindliche Niederlage beschert.

Bei uns drehen sich bisherige Corona Hardliner wie Herr Drosten oder Herr Söder überraschend um 180 Grad und deeskalieren. Und das Gesetz zur allgemeinen Impfpflicht kommt im Bundestag nicht voran.

Es wäre zu schön, um wahr zu sein! Leider gibt es jedoch Anzeichen, dass dies nur die kurze Pause vor dem 2. Akt dieser Aufführung eines Infernos ist.

Warum befürchte ich das? Zunächst zur Einordnung nochmal ein kurzer Blick auf die wirtschaftlichen Gründe der „Pandemie“:

Die globale Verschuldung wird 2021 voraussichtlich auf unglaubliche 300 Billionen US-Dollar zum Jahresende angestiegen sein 1). Schulden der Einen sind das Vermögen der Anderen, nämlich der Gläubiger. Diese sind insbesondere die rund 150 reichsten Menschen der Welt, die ihre Vermögenswerte insbesondere von den großen Hedgefonds, wie Blackrock und Vanguard 2), verwalten lassen. Und diese sind massiv in Schuldverschreibungen investiert.

Im Herbst 2019 wäre es durch Turbulenzen am Repomarkt (Teil des Geldmarkts) fast zu einer Kernschmelze des Finanzsystems gekommen. Dadurch wären die Schuldverschreibungen der Staaten wertlos, weil uneinholbar, geworden und damit auch das Vermögen der „Eliten“ vernichtet worden.

Da der Crash mit steigender Verschuldung immer wahrscheinlicher wird, braucht es aus Sicht der „Eliten“ einen kontrollierten Neustart (Reset) des Finanzsystems mit neuen, wieder werthaltigen Währungen. Diese können jedoch hoch verschuldete Staaten nicht herausgeben. Also müssen die Staaten zunächst entschuldet werden.

Dazu gibt es zwei Quellen: Die „Eliten“ führen einen Schuldenschnitt durch, indem sie auf Forderungen im großen Maßstab verzichten, um ihr restliches Vermögen zu schützen. Oder, und das ist deutlich wahrscheinlicher, die Eliten beharren auf ihren Forderungen und lassen die normalen Bürger für die Schulden ihrer Staaten gerade stehen.

Aber wie sollte man die Bürger davon überzeugen, dass sie zugunsten der „Eliten“ ihr Vermögen an den Staat geben sollen?

Es braucht dazu eine große Krise, die einen Lastenausgleich in der öffentlichen Meinung vertretbar erscheinen lässt. Wie nach dem zweiten Weltkrieg, als Kriegsgeschädigte über eine umfangreiche Vermögensabgabe (Lastenausgleich) insbesondere der Immobilienbesitzer entschädigt wurden.

Wie es der Zufall so will, hat der Bundestag Ende 2019, also kurz vor Corona, das Lastenausgleichgesetz (LAG), das eigentlich seit 1983 ausgelaufen war, mit Wirkung zum 01.01.2024 reaktiviert. Ab diesem Zeitpunkt ist wieder ein Lastenausgleich möglich. Die Gründe, die dazu führen können, werden nun über das Sozialgesetzbuch XIV geregelt, das ebenfalls zum 01.01.2024 neu geregelt wird. Neu ist jetzt darin die Entschädigung „…von Personen, die durch eine Schutzimpfung oder sonstige Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe nach dem Infektionsschutzgesetz, eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben.“

Mehr dazu (auch die Links zu den Gesetzesänderungen) finden Sie auch im Artikel „Impfpflicht zur Rettung des Finanzsystems“ 3). Bitte unbedingt lesen, falls noch nicht geschehen!

Wenn Corona jetzt mit Omikron enden sollte und sich eine Impfpflicht und digitale ID’s inkl. neuer digitaler Währungen nicht mehr durchsetzen lassen, wäre aus Sicht der „Eliten“ alles für die Katz gewesen, bis auf die Geschäfte mit Impfstoffen, Masken und Online-Handel natürlich.

Meine Vermutung ist, dass momentan auf Zeit gespielt wird, um die stetig anwachsende Menge an Demonstranten zu beschwichtigen, bis der zweite Akt beginnt.

Wie könnte denn ein zweiter Akt aussehen?

Der Chef des Weltärztebundes Frank Ulrich Montgomery hat erst kürzlich verkündet, dass er eine Mutation des Corona-Virus befürchte, die so ansteckend wie Omikron und so tödlich wie Ebola, ein hämorrahgisches Fieber, sei 4).

Bemerkenswerterweise gibt es aktuell vereinzelte Berichte zu einem Ausbruch von hämorrahgischen Fieber in China 5). Die anfänglichen Symptome seien ähnlich denen zu Corona mit Fieber und Husten. Nur, dass dann noch Blutungen, Nierenschäden und sehr häufig Tod hinzukommen. Warum berichtet der Mainstream nicht darüber? Das wäre doch ein Thema für die Titelseite.

Auch der Erfinder der mRNA-Technologie Dr. Robert Malone warnte kürzlich davor, dass sich durch die Massenimpfungen eine neue Ebola-ähnliche Mutation des Corona-Virus entstehen könnte und verweist diesbezüglich ebenfalls auf China und die bevorstehenden Olympischen Spiele vom 4.-20. Februar 2022 6).

Wird dies der Startschuss für die neue „Pandemie“? Die in ihre Länder zurückkehrenden Sportler und Zuschauer würden ein neues Virus über die ganze Welt verteilen. Und das bereits ab Februar! Müsste dies nicht bereits heute breit diskutiert werden, wo schon Fälle von hämorrahgischen Fieber in China bekannt sind?

Eines ist sicher: Ebola hat eine Fallsterblichkeit von durchschnittlich 50%. Sollte dies einem mutierten Corona-Virus analog angedichtet werden, wäre einer Impfpflicht und weiteren totalitären Maßnahmen Tür und Tor geöffnet. Das Szenario allein ist schon so erschreckend, dass keine erste Welle mehr abgewartet werden muss, um brachiale Maßnahmen umzusetzen. Dagegen wäre die bisherige „Pandemie“ eine gemütliche Zeit gewesen.

Wichtig ist daher, die Bürger für dieses Thema zu sensibilisieren. Wenn das Szenario von der Bevölkerung schon erwartet wird, lässt es sich schlecht als Überraschung verkaufen und büßt damit dramatisch an Glaubwürdigkeit ein.

