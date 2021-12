Händler flippen wegen Zusammenbruch der Lieferketten aus, da in China wieder Covid aufflammt

Es mag eine Weile gedauert haben, aber es war immer nur eine Frage der Zeit, bis China – der Erfinder des Covid-Virus (mit finanzieller Unterstützung von Fauci) und wirtschaftlicher Verwüstung in Billionenhöhe – der Pandemie erliegt.

Wie wir gestern berichteten, hat die westchinesische Stadt Xi’an seit dem späten Sonntag mit umfassenden Desinfektionsmaßnahmen begonnen, um einem sprunghaften Anstieg der Covid-Infektionen entgegenzuwirken, der die Schließung von 13 Millionen Einwohnern erzwang. In Bildern, die an den Januar 2020 erinnern, versprühen die Behörden in der ganzen Stadt Desinfektionsmittel und fordern die Bewohner auf, die Fenster zu schließen und den Kontakt mit architektonischen Oberflächen und der Vegetation auf den Straßen zu vermeiden. Privatautos dürfen nicht auf den Straßen fahren, und wer gegen die Abriegelung verstößt, wird öffentlich beschämt und mit Plakaten, auf denen seine Namen stehen, durch die Straßen geführt – eine Disziplinarmaßnahme im Stil der Kulturrevolution.

Die Maßnahme wurde ergriffen, als die Zahl der täglichen Infektionen am Sonntag und Montag auf rund 150 anstieg – einer der höchsten täglichen Zuwächse seit der ersten Covid-Welle, die Wuhan überschwemmte – und die Gesundheitsbehörden mit einer vierten Runde von Massentests versuchen, weitere Fälle aufzudecken.

Am Montag dann, etwas mehr als einen Monat vor Beginn der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking am 4. Februar, meldete China insgesamt 162 inländische Covid-Infektionen, davon 150 aus Xi’an, die höchste tägliche Fallzahl seit dem 22. Januar. Ein derartiger Anstieg ist in China selten, da es das einzige große Land der Welt ist, das immer noch aggressiv versucht, das Virus durch geschlossene Grenzen und strenge inländische Beschränkungen im Rahmen einer so genannten Null-Covid-Strategie zu eliminieren.

Der Ausbruch in Xi’an, bei dem in weniger als drei Wochen mehr als 600 Fälle aufgetreten sind und für den die Delta-Variante verantwortlich gemacht wird, macht deutlich, wie schwierig es für China ist, die Zahl der Infektionen im eigenen Land auf Null zu reduzieren, da das Virus mutiert. Das Land behauptet zwar, nur eine Handvoll Omikron-Infektionen bei Reisenden aus anderen Ländern gefunden zu haben, aber auch die weitaus infektiösere und das Immunsystem schwächende Variante hat sich nicht in der Bevölkerung ausgebreitet.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis nicht einmal China die Tatsache vertuschen kann, dass Hunderte von Millionen Chinesen mit Omikron infiziert sind, was wiederum bedeutet, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir eine neue Runde des Zusammenbruchs der Versorgung Chinas erleben.

Jeffrey Landsberg, Gründer von Commodore Research, greift dieses Thema auf und stellt in seiner jüngsten Tageszeitung fest, dass die Zahl der täglich neu auftretenden Coronavirus-Fälle in China weiter ansteigt. „In den letzten drei Tagen wurden in China täglich mindestens 200 neue Coronavirus-Fälle gemeldet“, ein Wert, der seit März 2020 nicht mehr erreicht wurde.

Infolgedessen gelten in China weiterhin neue Beschränkungen, einschließlich der Stadt Xi’an (in der 13 Millionen Menschen leben), die weiterhin abgeriegelt ist. Die Einwohner dürfen die Stadt nach wie vor nicht verlassen, sondern nur zum Einkaufen oder für Untersuchungen aus ihren Häusern gehen. Insgesamt bleibt abzuwarten, wann der Ausbruch abklingt, und unserer Ansicht nach wird es auch immer wahrscheinlicher, dass ausländische Besucher zu den Olympischen Spielen nicht nach China einreisen dürfen. Es gibt jedoch noch keine Anzeichen dafür, dass die Olympischen Spiele nicht wie geplant im Februar stattfinden werden.

Aber ein weitaus größerer Joker als die Olympischen Spiele ist die Frage, die wir gestern Abend gestellt haben, nämlich was passiert, wenn (oder besser gesagt, wenn) China Omikron nicht mehr eindämmen kann und gezwungen ist, den Betrieb wieder einzustellen?

Und wenn man vom Teufel spricht, erhielten wir nur wenige Stunden später die erste Bestätigung, dass der jüngste chinesische Covid-Ausbruch der bisher schwerwiegendste sein könnte, nachdem der koreanische Tech-Gigant Samsung Electronics mitgeteilt hatte, dass er angesichts der Ausbreitung des Coronavirus flexible Anpassungen in seiner Chip-Produktionslinie in Xi’an, China, vornimmt.

Aufgrund der anhaltenden COVID-19-Situation haben wir beschlossen, den Betrieb in unseren Produktionsanlagen in Xi’an, China, vorübergehend anzupassen. Diese Entscheidung wurde im Einklang mit unserer Verpflichtung getroffen, die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und Partner zu schützen, was weiterhin unsere oberste Priorität ist.

Wir werden auch alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, einschließlich der Nutzung unseres globalen Produktionsnetzwerks, um sicherzustellen, dass unsere Kunden nicht betroffen sind.

Wie geht es nun weiter? Zur Erinnerung: Als Chinas Megahäfen Yantian und Ningbo das letzte Mal geschlossen wurden, brachen die Versorgungsketten zusammen und die Frachtraten stiegen nach einer kleinen Verzögerung in astronomische Höhen (siehe „Shippers Frantic After China’s Busiest Port Shuts Container Terminal Due To Covid“ und „Brace For Astronomical Shipping Costs As China Goes Into Lockdown Mode„). Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das sich rasch ausbreitende Omikron zu einer ähnlichen Hafensperrung und einer erneuten Lähmung des transpazifischen Schiffsverkehrs führt.