Hätte Aspirin die COVID-Todesfälle halbieren können?

Ich vermute, dass dieses beliebte Medikament Ziel einer Diskreditierungskampagne war, und zwar aus dem einfachen Grund, dass es mit neueren, viel teureren Blutverdünnern und Schmerzmitteln konkurriert, die viel mehr kosten.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Vor fünfzig Jahren, als Big Pharma die teuren und gefährlichen nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAIDs) auf den Markt brachte, wurde eine massive Propagandakampagne zur Diskreditierung von Aspirin gestartet

Aspirin ist ein Basismedikament, das häufig als Mittel zur Kontrolle von Entzündungen und zur Vorbeugung von Blutgerinnseln empfohlen wird. Es hätte dazu beitragen können, die Zahl der Todesopfer der Pandemie zu begrenzen, wenn es nicht heruntergespielt und ignoriert worden wäre

Laut einer im April 2021 veröffentlichten Studie verringerte Aspirin bei COVID-19-Patienten den Bedarf an mechanischer Beatmung um 44 %, die Aufnahme in die Intensivstation um 43 % und die Sterblichkeit um 47 %

Proteolytische Enzyme wie Lumbrokinase, Serrapeptase und Nattokinase sind aufgrund ihrer blutgerinnungshemmenden Eigenschaften sicherer und vielleicht sogar besser geeignet als Aspirin. Wenn diese Enzyme auf nüchternen Magen eingenommen werden, wirken sie als natürliche Gerinnungshemmer, indem sie Fibrin abbauen

Proteolytische Enzyme können auch bei Langzeit-COVID hilfreich sein. Forscher haben herausgefunden, dass Menschen, die an COVID sterben, umfangreiche Lungenschäden haben, die durch persistierende virusinfizierte Zellen verursacht werden, die eine Narbenbildung verursachen. Proteolytische Enzyme können helfen, dieses Narbengewebe aufzulösen, da Fibrin ein Hauptbestandteil ist

Aspirin (Acetylsalicylsäure) wurde 1899 als Alternative zu Natriumsalicylat eingeführt, eingeführt, einem Schmerzmittel und Entzündungshemmer, der für seine unangenehmen Nebenwirkungen wie Magenkrämpfe, Sodbrennen, Übelkeit und Erbrechen bekannt ist. Seitdem ist Aspirin in den meisten Haushalten ein Grundnahrungsmittel und wird häufig als Mittel zur Kontrolle von Entzündungen und zur Vorbeugung von Blutgerinnseln empfohlen, die zu Schlaganfällen und Herzinfarkten führen können.

Aspirin hat auch andere gesundheitliche Vorteile. Es trägt dazu bei, die Oxidation von Glukose als Brennstoff für den Körper zu erhöhen, und hemmt gleichzeitig die Freisetzung von Fettsäuren aus den Fettzellen, insbesondere von Linolsäure (LA), einem Omega-6-Fett, von dem ich vermute, dass es ein Hauptfaktor für chronische Krankheiten ist.

Das ist wichtig, denn fast jeder Mensch in den USA hat einen zu hohen LA-Gehalt in seinem Gewebe, der erst nach sieben Jahren einer LA-armen Ernährung auf ein gesundes Maß gesenkt werden kann. Das Letzte, was Sie also tun sollten, ist, die Freisetzung von LA aus den Fettspeichern in Ihren Körper zu erhöhen. Es ist viel besser, LA langsam freizusetzen und der Leber die Möglichkeit zu geben, es zu verarbeiten. Da es wasserlöslich ist, können Sie es mit dem Urin ausscheiden, ohne dass es in entzündungsfördernde Prostaglandine umgewandelt wird.

Wichtig ist, dass Aspirin auch den Cortisolspiegel senkt – indirekt durch die Verringerung von Entzündungen und direkt durch die Hemmung des Enzyms 11-beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase Typ 1. Dieses Enzym synthetisiert aktives Cortisol aus der inaktiven Vorstufe Cortison.

Aspirin senkt die Produktion des durch Stress ausgelösten Aldosterons, was zur Senkung des Blutdrucks beitragen kann. Aspirin erhöht den Kohlendioxid- und Progesteronspiegel und hemmt gleichzeitig den wichtigsten Entzündungsweg, NF kappa-B, was dem Körper hilft, die Synthese von zwei sehr wichtigen Hormonen, die der Körper braucht, nämlich Testosteron und Progesteron, auf natürliche Weise zu steigern.

Aspirin entkoppelt auch die Mitochondrien. Die Entkopplung des oxidativen Stoffwechsels in den Mitochondrien von der ATP-Produktion kann dazu beitragen, Ihre Stoffwechselrate zu erhöhen und Sie beim Abnehmen zu unterstützen. Dinitrophenol (DNP) ist ein Medikament, das wie Aspirin den mitochondrialen Stoffwechsel entkoppelt und eine unglaubliche Gewichtsabnahme bewirkt. Leider hat es einen sehr niedrigen therapeutischen Index, d. h. seine wirksame Dosis liegt nahe an seiner toxischen Dosis, und es wird allgemein als zu gefährlich für den klinischen Einsatz angesehen und ist in den USA nicht mehr erhältlich.

Aspirin reduzierte COVID-bedingte Krankenhaustodesfälle um 47%

Aspirin hätte auch dazu beitragen können, die Zahl der Todesopfer der Pandemie zu begrenzen, wenn es nicht heruntergespielt und übersehen worden wäre. Viele Nachrichtenmedien und COVID-spezifische Websites warnten vor der Einnahme von Aspirin bei einer COVID-Infektion, da es zu schweren Blutungen führen könne.

Zwar sind Blutungen eine mögliche Nebenwirkung, doch ist Aspirin nicht riskanter als andere Antikoagulanzien wie Heparin, das von den National Institutes of Health empfohlen wurde.

Laut einer Studie die im April 2021 veröffentlicht wurden, reduzierte Aspirin bei COVID-19-Patienten den Bedarf an mechanischer Beatmung, die Aufnahme in die Intensivstation und die anschließende Sterblichkeit erheblich. Die retrospektive, beobachtende Kohortenstudie umfasste Patienten, die zwischen März und Juli 2020 wegen einer COVID-Infektion in mehreren Krankenhäusern in den USA aufgenommen wurden. Wie von General Surgery News berichtet:

„Der Leiter der Studie, Dr. Jonathan Chow, Assistenzprofessor für Anästhesiologie und Intensivmedizin an der George Washington University in Washington, D.C., sagte: „Zu Beginn der Pandemie, im März und April 2020, haben meine Kollegen und ich beobachtet, dass alle COVID-Patienten auf der Intensivstation übermäßige Blutgerinnsel bilden: Zu Beginn der Pandemie, im März und April 2020, beobachteten meine Kollegen und ich, dass all diese COVID-Patienten auf der Intensivstation eine übermäßige Gerinnselbildung und Komplikationen im Zusammenhang mit Blutgerinnseln und der Bildung von Mikrogerinnseln im ganzen Körper entwickelten. Zahlreiche Autopsiestudien aus dem letzten Frühjahr zeigten, dass diese Patienten eine Aktivierung der Blutplättchen im ganzen Körper und eine übermäßige Anzahl von Vorläufern der Blutplättchen aufwiesen, so Dr. Chow. Das brachte uns auf die Idee, diese Patienten mit einem Thrombozytenaggregationshemmer wie z. B. Aspirin zu behandeln“, sagte er. Aspirin wurde bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausgiebig untersucht, um die Bildung von Blutgerinnseln zu verhindern, und es ist weithin verfügbar und kostengünstig.“

Chow und sein Team überprüften die Krankenblätter von 412 Patienten, von denen 23,7 % entweder innerhalb von 24 Stunden vor der Einlieferung Aspirin erhalten oder mindestens sieben Tage vor der Einlieferung Aspirin eingenommen hatten, während 76,3 % dies nicht taten.

„Auf der Grundlage dieser Untersuchungen scheint es, dass die COVID-19-bedingten Todesfälle in Krankenhäusern fast um die Hälfte hätten reduziert werden können, wenn Aspirin routinemäßig verwendet worden wäre.“

Nach Bereinigung um mehrere Störvariablen, einschließlich Komorbiditäten, war Aspirin unabhängig mit einem:

44 % geringeres Risiko einer mechanischen Beatmung

43 % geringeres Risiko für die Aufnahme auf die Intensivstation

47 % weniger Krankenhaussterblichkeit

Ausgehend von dieser Untersuchung scheint es, dass die COVID-19-bedingten Todesfälle in Krankenhäusern fast um die Hälfte hätten reduziert werden können, wenn Aspirin routinemäßig verwendet worden wäre. Chow kommentierte die Ergebnisse:

„Die Ergebnisse der Studie überraschen uns nicht wirklich, denn wir wissen, dass COVID eine übermäßige Bildung von Blutgerinnseln verursacht, und wir wissen, dass Aspirin ein sehr starker Blutverdünner ist. Wenn man also eine Krankheit hat, die Gerinnsel verursacht, und ein Medikament, das das Blut verdünnt, kann das zu den schützenden Effekten führen, die wir gefunden haben.“

Abweichende Blutgerinnung bei schwerer Influenza-Lungenentzündung

Wie bei COVID-19 kommt es auch bei der grippebedingten Lungenentzündung zu Mikroverklumpungen in der Lunge. Nach 2016 veröffentlichten Forschungsergebnissen ist die abnorme Gerinnung die Ursache für eine hyperinflammatorische Reaktion bei schwerer Influenza-Pneumonie:

„Gerinnungsstörungen sind eine häufige Komplikation bei pathogener Influenza, die sich durch Aktivierung des Lungenendothels, Gefäßlecks, disseminierte intravasale Gerinnung und pulmonale Mikroembolien äußert. Neue Erkenntnisse zeigen, dass ein unkontrolliertes Gerinnungssystem, das sowohl zelluläre (Endothelzellen und Blutplättchen) als auch proteinhaltige Komponenten (Gerinnungsfaktoren, Antikoagulantien und Fibrinolyseproteasen) umfasst, zur Pathogenese der Influenza beiträgt, indem es die Virusreplikation und die Immunpathogenese verstärkt.“

In diesem Papier werden auch die Vorteile von Aspirin hervorgehoben:

Schützt Mäuse vor einer tödlichen Influenza-Virusinfektion

Wirkt in vitro als Mittel gegen Grippeviren durch Hemmung der entzündungsfördernden NF-κB-Aktivität

Verbessert die Grippe-Ergebnisse

Hemmt potenziell die Thrombozytenaktivierung

Fibrinolytika könnten der Schlüssel sein

In der oben genannten Veröffentlichung von 2016 heißt es: „Die Fibrinolyse ist sowohl an der Lungenentzündung als auch am Lebenszyklus des Influenza-A-Virus beteiligt. Fibrinolyse ist ein Prozess, der die Bildung und das Wachstum von Blutgerinnseln verhindert. Dies ist ein normaler Vorgang im Körper, aber manchmal wird die Gerinnung zu stark, so dass ein Fibrinolytikum benötigt wird, um die bereits gebildeten Gerinnsel aufzulösen.

Fibrin ist das Material, aus dem Blutgerinnsel bestehen, und obwohl Aspirin bei ihrer Auflösung helfen kann, halte ich proteolytische Enzyme wie Lumbrokinase, Serrapeptase und Nattokinase für die bessere Wahl.

Wenn diese Enzyme auf nüchternen Magen und ohne Nahrung eingenommen werden, wirken sie als natürliche Antikoagulantien, indem sie Fibrin abbauen. Sie müssen jedoch mindestens eine Stunde vor oder zwei Stunden nach einer eiweißhaltigen Mahlzeit eingenommen werden. Andernfalls gehen sie bei der Verdauung des Eiweißes in der Nahrung verloren und können ihre fibrinolytischen Eigenschaften nicht mehr entfalten.

Fibrinolytische Enzyme gegen COVID-19

Eine weitere Arbeit die im Juli 2020 veröffentlicht wurde und bei der es sich um eine Fallserie handelt, gibt ebenfalls Hinweise auf den Nutzen fibrinolytischer Enzyme bei COVID. Darin werden drei Fallstudien von Patienten mit schwerer COVID-19-Ateminsuffizienz vorgestellt, die mit Gewebeplasminogenaktivator (TPA) behandelt wurden, einem Serinprotease-Enzym, das auf Endothelzellen vorkommt und am Abbau von Blutgerinnseln beteiligt ist.

Alle drei Patienten profitierten von der Behandlung, wobei sich das Verhältnis von Sauerstoffpartialdruck und FiO2 (P/F), ein Maß für die Lungenfunktion, von 38 % auf 100 % verbesserte.

Andere Untersuchungen haben gezeigt, dass die thrombolytische Wirkung gleicher Mengen von Nattokinase und TPA identisch ist, so dass Nattokinase eine nützliche Alternative sein könnte. Der Vorteil von Nattokinase besteht darin, dass man sie zu Hause ohne Rezept einnehmen kann, während TPA eine Notfallbehandlung für Schlaganfälle ist, die nur intravenös an Patienten mit Verdacht auf einen ischämischen Schlaganfall verabreicht wird.

Angesichts der Tatsache, dass fibrinolytische Enzyme Thrombolytika sind, die sowohl mit Aspirin und TPA vergleichbar sind, liegt der Schluss nahe, dass sie bei der Behandlung von COVID-19 hilfreich sein können.

Fibrinolytische Enzyme können auch bei Long-COVID nützlich sein

Eine weitere Veröffentlichung die im November 2020 veröffentlicht wurde, wies darauf hin, dass Menschen, die an COVID-19 starben, umfangreiche Lungenschäden aufwiesen, einschließlich Gerinnung und langfristiger Persistenz von Viruszellen in Pneumozyten und Endothelzellen.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass virusinfizierte Zellen über einen langen Zeitraum in der Lunge verbleiben und zur Bildung von Narbengewebe beitragen können. In einem Interview mit Reuters beschrieb der Mitautor der Studie, Mauro Giacca, Professor am King’s College London, eine „wirklich enorme Zerstörung der Architektur der Lunge“, wobei gesundes Gewebe „fast vollständig durch Narbengewebe ersetzt wurde“.

Dieses Narbengewebe, so Giacca, könnte für die so genannte „lange COVID“ verantwortlich sein, bei der die Symptome noch Monate nach Abklingen der Infektion auftreten. „Es ist durchaus denkbar, dass einer der Gründe, warum es Fälle von langer COVID gibt, in der enormen Zerstörung von Lungen(gewebe) liegt“, sagte er gegenüber Reuters. „Selbst wenn sich jemand von COVID erholt, könnte der Schaden, der angerichtet wird, massiv sein.

Die gute Nachricht ist, dass proteolytische Enzyme auch zur Auflösung von Narbengewebe beitragen können, da Fibrin ein Hauptbestandteil ist. Ich würde zwischen Lumbrokinase und Serrapeptase abwechseln, da man sie etwa drei Monate lang einnehmen muss und sich im Laufe der Zeit eine Empfindlichkeit entwickeln kann, wenn man eines der beiden Enzyme täglich ohne Unterbrechung einnimmt.

Eine Aufschlüsselung der drei wichtigsten Fibrinolytika

Lumbrokinase, Nattokinase und Serrapeptase sind zwar allesamt wirksame Thrombolytika, aber Lumbrokinase ist bei weitem das wirksamste, weshalb sie auch mein persönlicher Favorit ist. Lumbrokinase ist 30 Mal wirksamer als Nattokinase und 300 Mal wirksamer als Serrapeptase.

Das bedeutet, dass Sie bei der Einnahme von Nattokinase oder Serrapeptase im Vergleich zu Lumbrokinase viel höhere Dosen benötigen. Wenn Sie also täglich ein fibrinolytisches Enzym einnehmen wollen, empfehle ich Ihnen, diese abwechselnd einzunehmen, um die Entwicklung einer Empfindlichkeit oder Allergie zu vermeiden. Denken Sie auch daran, dass sie auf nüchternen Magen eingenommen werden müssen.

Abgesehen von der Potenz hat jedes Enzym auch seine eigenen Vorteile, die das eine dem anderen vorziehen könnten:

Lumbrokinase – Ein hochwirksames Antithrombotikum, das die Blutviskosität und die Thrombozytenaggregation verringert und baut gleichzeitig Fibrin ab, das ein Schlüsselfaktor bei der Gerinnselbildung ist. Ich empfehle jedem, etwas hochwertige Lumbrokinase in seiner Notfallausrüstung zu haben. Vor einiger Zeit erlitt ich bei einer Verletzung beim Krafttraining einen erheblichen Bluterguss. Ich habe eine Woche lang eine hohe Dosis Lumbrokinase eingenommen, wodurch der Bluterguss verschwunden ist. Ich habe auch Lumbrokinase eingenommen, nachdem ich kurz vor dem Schlafengehen von drei Wespen in die Stirn gestochen wurde. Die Stiche schwollen auf fast die Größe eines halben Tennisballs an. Wespengift enthält Proteine, die von fibrinolytischen Enzymen abgebaut werden können, also nahm ich ein halbes Dutzend Tabletten und ging schlafen. Am nächsten Morgen war die Schwellung fast verschwunden. Je eher Sie die Tabletten nach dem Stich einnehmen, desto besser werden sie wirken, da sie die Giftproteine denaturieren, bevor sie Schaden anrichten. Serrapeptase – Forschungen haben gezeigt, dass Serrapeptase Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen helfen kann, indem es die Viskosität des Sputums verringert und den Hustenreiz reduziert. Serrapeptase baut außerdem Fibrin ab und hilft, abgestorbenes oder beschädigtes Gewebe aufzulösen, ohne gesundes Gewebe zu schädigen. Nattokinase – Nattokinase löst nachweislich Blutgerinnsel auf und verringert das Risiko schwerer Blutgerinnsel, indem es überschüssiges Fibrin in Ihren Blutgefäßen auflöst, die Durchblutung verbessert und die Blutviskosität verringert.

Aspirin hat ähnliche Vorteile wie Fasten

Ich bin seit langem ein Fan des Fastens, und zwar aus vielen Gründen, vor allem aber, weil bekannt ist, dass es Biomarker für Entzündungen senkt und die Autophagie fördert. Interessanterweise wurde eine Studie durchgeführt, die darauf hindeutet, dass Aspirin ebenfalls genau dies bewirkt. Die Studie wurde an Mäusen durchgeführt und verwendete 8 mg/kg, was etwa zwei 5-Korn-Tabletten (325 mg) pro Tag entspricht.

Die Studie zeigte, dass Aspirin bzw. sein aktiver Metabolit Salicylat die Autophagie auslöst, indem es die Acetyltransferase-Aktivität von EP300 hemmt. EP300 ist ein spezifisches Gen, das auch als p300 bekannt ist und für Proteine kodiert, die die Aktivität vieler Gene in den Geweben des Körpers regulieren. Es spielt eine wesentliche Rolle bei der Kontrolle des Zellwachstums und der Zellteilung und veranlasst die Zellen, zu reifen und spezialisierte Funktionen zu übernehmen.

Richtlinien für den Kauf von Aspirin

Zurück zu Aspirin: Wenn Sie sich für Aspirin entscheiden, achten Sie darauf, beschichtetes Aspirin mit verlängerter Wirkstofffreisetzung zu vermeiden. Aufgrund der Zusatzstoffe, die sie enthalten, wird es nicht empfohlen. Aspirin mit sofortiger Wirkstofffreisetzung ist die bevorzugte Version und kann auf Amazon gefunden werden.

Schauen Sie sich die Liste der inaktiven Inhaltsstoffe genau an. Die einzige Zutat sollte Maisstärke sein. Ich habe lange gesucht und eines gefunden, das alle diese Kriterien erfüllt. Die empfohlene Dosis ist eine 325-Milligramm-Tablette pro Tag zu Ihrer größten Mahlzeit.

Anfang dieses Jahres bin ich vom prophylaktischen Wert von Aspirin überzeugt worden und nehme jetzt 325 mg pro Tag. Allerdings verwende ich eine Version, die nicht in Tablettenform vorliegt und zu 99 % aus reinem USP-Aspirin besteht. Ich finde seine aufbauende, antilipolytische, entzündungshemmende, kortisol- und östrogenhemmende Wirkung sehr ansprechend, und seine Sicherheit ist gut belegt.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Big Pharma eine massive Propagandakampagne gegen sie geführt hat, als sie vor fünfzig Jahren mit ihrer Palette an teuren und gefährlichen nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAIDs) auf den Markt kam. Viele erinnern sich vielleicht nicht daran, dass ich die erste Person im Internet war, die vor den Gefahren eines dieser NSAIDs, Vioxx, warnte, ein Jahr bevor es auf den Markt kam und etwa 100.000 Menschen tötete.

Wenn Sie empfindlich auf Aspirin reagieren, sollten Sie am besten ein Präparat mit Salicylsäure oder Weidenrinde einnehmen. Wenn Sie Aspirin einnehmen, wird die Acetylsalicylsäure im Körper in Salicylsäure umgewandelt, die für die entzündungshemmende, schmerzlindernde und antithrombotische Wirkung von Aspirin verantwortlich ist. Sie ist in der Weidenrinde enthalten.

Weitere Informationen über die Risiken und Vorteile von Aspirin und den Vergleich mit fibrinolytischen Enzymen finden Sie unter „Tägliches Aspirin – gesund oder schädlich?„.

Artikel als PDF

Quellen: