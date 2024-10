Hafenmeister bricht sein Schweigen und macht eine beeindruckende Enthüllung über Nord Stream.

John Anker Nielsen ist Hafenmeister auf der dänischen Insel Christiansø. Die Insel liegt in der Nähe des Ortes, an dem die Anschläge, auf die Nord-Stream-Pipeline verübt wurden.

In den ersten Tagen durfte er nichts sagen, aber jetzt kann er verraten, dass in den Tagen vor den Anschlägen Schiffe an der Insel vorbeigefahren sind, die ihre Funkgeräte ausgeschaltet hatten. Es stellte sich heraus, dass es sich um amerikanische Marineschiffe handelte.

Als Nielsen mit der Rettungsbrigade in die Nähe der Schiffe kam, wurde er aufgefordert, umzukehren, schreibt die dänische Zeitung Politiken. Niemand durfte sich nähern.

Listen to this man:



"For the first few days, the harbor master said he was “not allowed to say a thing”. But today, John Anker Nielsen can reveal that four or five days before the Nord Stream blasts, he was out with the rescue service on Christiansø because there were some… pic.twitter.com/t6euaNH01c