Namen, die schockieren werden: Anwalt von 120 Diddy-Anklägern will „mächtige Leute“ aufdecken, die ihn inmitten von Vergewaltigung und pädophilen Vorwürfen unterstützt haben

„Viele mächtige Leute … viele schmutzige Geheimnisse“, sagt der texanische Anwalt Tony Buzbee vor Reportern.

Der Anwalt von mehr als 120 Klägern sexueller Übergriffe gegen Sean „Diddy“ Combs sagt, er werde bald die Namen mehrerer hochrangiger Personen enthüllen, die die mutmaßlichen illegalen Aktivitäten des Rappers, einschließlich Drogenmissbrauch und Vergewaltigung Minderjähriger, ermöglicht hätten.

Auf einer Pressekonferenz am Dienstag sagte der in Houston, Texas, ansässige Anwalt Tony Buzbee, dass die Welt schockiert sein wird, wenn sie die Namen auf einer langen Liste von Personen erfährt, die geholfen haben, die Verbrechen des in Ungnade gefallenen Bad Boy Records-Chefs zu vertuschen.

„Viele mächtige Leute … viele schmutzige Geheimnisse“, erklärte Buzbee und sagte, seine Anwaltskanzlei habe „Bilder, Videos, Texte gesammelt“.

„Wir werden die Hintermänner entlarven, die dieses Verhalten hinter verschlossenen Türen möglich gemacht haben. Wir werden dieser Sache nachgehen, egal wen die Beweise belasten“, sagte Buzbee.

Er fügte hinzu, dass sein Team die Vorwürfe gründlich prüfen werde, bevor es Namen nenne.

„Es ist eine lange Liste, aber aufgrund der Natur dieses Falles werden wir verdammt sicher sein, dass wir richtig liegen, bevor wir das tun“, sagte er und fügte hinzu: „Diese Namen werden Sie schockieren“.

Buzbee behauptete auch, Diddy und andere hätten einen neunjährigen Jungen sexuell missbraucht.

„Diese Person, die damals neun Jahre alt war, wurde zu einem Vorsingen bei Bad Boy Records in New York City mitgenommen“, sagte Buzbee.

„Diese Person soll von Sean Combs und mehreren anderen Personen im Studio sexuell missbraucht worden sein, um seinen Eltern und ihm einen Plattenvertrag zu versprechen.“

„Auch andere Jungen waren dort, um vorzusingen“, fügte er hinzu. „Sie alle wollten einen Plattenvertrag. Sie waren alle minderjährig.

Buzbee fügte hinzu, er habe medizinische Unterlagen, die zeigten, dass die Jungen auch unter Drogeneinfluss standen.

„In ihren Körpern wurden Drogen gefunden – seltsame Drogen, von denen man wahrscheinlich noch nie etwas gehört hat“, sagte er.

„Eine, die immer wieder auftaucht, ist ein Medikament namens Xylazin oder Tranq, das nach unseren Recherchen als Beruhigungsmittel für Pferde bekannt ist.“

Diddys Anwälte haben die Anschuldigungen zurückgewiesen, dass er jemanden sexuell missbraucht hat, einschließlich Minderjähriger.

Vollständige Pressekonferenz

Buzbee, der 2010 die Opfer der Deepwater-Horizon-Ölkatastrophe und des tödlichen Astroworld-Festivals von Travis Scott vertrat, sagte, seine Klienten beschuldigten Diddy der „gewaltsamen sexuellen Nötigung oder Vergewaltigung, des erleichterten Geschlechtsverkehrs mit einer kontrollierten Substanz, der Verbreitung von Videoaufnahmen [und] des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen“.

Der prominente Anwalt sagte, dass sich 3.000 Kläger aus dem ganzen Land an ihn gewandt hätten, von denen sich 62% als Afroamerikaner identifizierten und 25 behaupteten, zum Zeitpunkt des Missbrauchs, der bereits 1991 stattfand, minderjährig gewesen zu sein, wie NBC News berichtete.

Die Äußerungen der texanischen Anwältin gegenüber den Medien kommen zu einem Zeitpunkt, zu dem eine Anwältin, die eine andere Diddy-Klägerin vertritt, sagt, sie wisse von jemandem, der versuche, ein „Diddy-Tape“ mit jemandem zu verkaufen, der „bekannter“ sei als der Rapper.

„Es sind schon Tapes in Hollywood durchgesickert, die verkauft wurden … Aber eine bestimmte Person kontaktierte mich, um ein bestimmtes Video zu verkaufen, das sie besaß, und um die Person zu kontaktieren, die auf dem Video zu sehen war, um zu sehen, ob sie daran interessiert war, das Video zu kaufen, bevor es an die Öffentlichkeit kam“, sagte die Anwältin Ariel Mitchell-Kidd der NewsNation-Moderatorin Ashleigh Banfield.

„Ich kann sagen, dass das Video pornografischer Natur war… Das war in seinem Haus in Atlanta, und es scheint, dass die Person nicht in das Video schaut. Für mich sieht es nicht so aus, als ob diese Person weiß, dass sie gefilmt wird“, fügte der Anwalt hinzu.

Sie sagte, eine andere Anklägerin habe ihr erzählt, dass sie eine Flucht inszenieren musste, nachdem der Rapper 2018 in das Haus eines Freundes gekommen war und sie unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht hatte.

„Sie rief mich an und erzählte mir von ihrem Übergriff und ihrer Flucht“, sagte der Anwalt gegenüber Banfield. „Sie war im Haus eines Freundes, der Beziehungen zur Industrie hatte, und Diddy beschloss, zu dem Haus zu kommen.“

„Man gab ihr ein Getränk. Sie fühlte sich benommen. Combs vergewaltigte sie mit einem leblosen Gegenstand“, schilderte der Anwalt. „Dann wies er einen anderen Mann an, sie sexuell zu missbrauchen, während er zusah und sich selbst befriedigte.“

Der Rapper wurde Anfang des Monats wegen Sexhandels und organisierter Kriminalität angeklagt.

Sollten sich die Vorwürfe gegen Diddy bewahrheiten, wird er zum Jeffrey Epstein der Unterhaltungsindustrie. Doch wie viele andere Prominente wird er mit sich in den Abgrund reißen – und wird ihn am Ende das gleiche Schicksal ereilen wie Epstein, der seine Geheimnisse hinter Gittern verbarg?