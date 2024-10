Die WHO fordert die Kontrolle von Smartphones.

WHO-Experte: Smartphones sollten wie Tabakwaren unter Kontrolle sein.

Eine führende „Expertin“ der Weltgesundheitsorganisation hat gefordert, dass Smartphones wie Tabakprodukte reguliert werden sollten.

Während des Europäischen Gesundheitsforums in Gastein, Österreich, sagte Natasha Azzopardi Muscat von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gegenüber Politico, dass Länder damit beginnen sollten, die Nutzung von Smartphones zu regulieren, so wie sie es mit Tabakprodukten täten.

Natasha Azzopardi Muscat, WHO-Direktorin für Gesundheitspolitik und Gesundheitssysteme in den Ländern, sagte, die Länder sollten damit beginnen, Smartphones zu regulieren, wie sie es mit Tabakprodukten getan haben, zum Beispiel durch Altersbeschränkungen, Preiskontrollen und die Einrichtung von „No-Go-Zonen“.

Azzopardi sagte: „Vielleicht müssen wir darüber nachdenken, wo es angemessen ist, digitale Geräte zu benutzen, und vielleicht ist es auch an der Zeit, darüber nachzudenken, wo bestimmte digitale Geräte nicht benutzt werden sollten.

Einige Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten haben bereits „No-Go-Zonen“ für die Nutzung von Smartphones durch Kinder eingerichtet.

Der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, unterzeichnete in jüngster Vergangenheit das Gesetz „The Phone-Free School Act“, das Schülern die Nutzung von Mobiltelefonen im Klassenzimmer und auf dem Campus verbietet.

Laut CNBC beschränkt China bereits die tägliche Bildschirmzeit von Kindern über 8, aber unter 16 Jahren auf eine Stunde.

China will die Zeit, die Kinder am Telefon verbringen, begrenzen: 16 bis 18 Jahre – 2 Stunden 8 bis 16 Jahre – 1 Stunde unter 8 Jahren – 8 Minuten Kein Internetzugang auf mobilen Geräten von Kindern zwischen 22 und 6 Uhr Eltern können die Zeitbeschränkungen für ihre Kinder aufheben.