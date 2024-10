Patrioten dringen in ganz Europa vor

Von Remix News Staff

Illegale Migration ist die Waffe Nummer eins der Globalisten gegen Nationalstaaten, schreibt der ungarische Kolumnist Otto Gajdics.

Ungarn hat einen Zaun gebaut und lässt Sozialtouristen nicht ungehindert nach Europa einreisen. Ungarn schützt Deutschland und Österreich vor weiterem Chaos. Und was tut das Konglomerat geisteskranker Gesetzesbrecher in Brüssel als Reaktion darauf? Es verpflichtet Ungarn zur Zahlung einer hohen Geldstrafe. Diese Sätze stammen aus einer Stellungnahme des österreichischen Politikers und Kommentators Gerald Grosz, aber sie beschreiben den falschen Umgang der EU mit dem Problem der illegalen Einwanderung so prägnant und treffend, dass jeder vernünftige Patriot sie hätte sagen können. Heute hat sich die Situation so sehr verbessert, dass immer mehr Menschen es wagen, ihre Einstellung öffentlich zu vertreten, und der ungarischen Position in ganz Europa zustimmen.

Es ist kein Zufall, dass die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) am Sonntag einen historischen Sieg bei der Wahl errungen hat, bei der illegale Migration das zentrale Thema war. In unserem Nachbarland haben sich in den Großstädten unerträgliche Zustände entwickelt, zum Beispiel beherrscht mehr als die Hälfte der Schüler an Wiener Schulen die deutsche Sprache nicht. Wer auch immer eine Regierung bildet, muss die derzeitige Migrationspolitik radikal ändern, sonst drohen schwere soziale Konflikte, deren Folgen unabsehbar sind.

In mehreren EU-Mitgliedstaaten ist die Situation ähnlich. In der Tschechischen Republik gewann die Partei ANO von Andrej Babiš die Senatswahlen mit einem Erdrutschsieg. Auch wenn ihre Stärkung keine unmittelbare Änderung der tschechischen Migrationspolitik mit sich bringt, ist dies dennoch eine sehr wichtige Entwicklung. Es ist kein Zufall, dass Viktor Orbán seine Glückwünsche mit den Worten beendete: „Sie können in Brüssel zittern, die Patrioten kommen.“ In Deutschland führte der Vormarsch der Alternative für Deutschland (AfD) bei den Landtagswahlen dazu, dass die Regierung aus Angst die Grenzen schloss. Die Entscheidung, die Grenzen zu schließen, wurde von vielen als Schwindel angesehen und diente eher dazu, das Schengen-System zu zerstören, das eine der Errungenschaften war, die noch etwas von der Union bewahrte, der wir damals beigetreten sind. Dieser Schritt hat nicht einmal funktioniert, da die Zahl der illegalen Einwanderer, die nach Deutschland strömen, nicht zurückgegangen ist, ebenso wenig wie die Probleme, die sie verursacht haben.

Am vergangenen Wochenende starben neun Menschen und fast 50 wurden vermisst, als ein Boot mit illegalen Migranten unweit der Kanarischen Inseln kenterte. Nach Angaben des spanischen Innenministeriums sind in den letzten Jahrzehnten 200.000 Menschen über die Kanarischen Inseln nach Europa gekommen, und nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation sind auf dieser Route bereits fast 5.000 Menschen ertrunken. Selbst der linksgerichtete spanische Ministerpräsident war daher gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Flut einzudämmen.

Übersetzung von „X“: Deutschland: Geplanter Kindergarten wird zu Flüchtlingscontainerdorf „Hier war einmal eine Kindertagesstätte geplant – jetzt haben wir ein Flüchtlingsdorf“, sagte die Anwohnerin Helga Bauer der deutschen Zeitung Münchner Merkur. Ein Gelände in der bayerischen Stadt Kirchheim, das für einen Kindergarten vorgesehen war, wurde in ein Containerdorf für Migranten umgewandelt, was zu Protesten der Anwohner führte, die über diese Entscheidung verärgert waren. Rund 150 Einwohner gingen gegen die Asylunterkunft auf die Straße, die aus 32 zweistöckigen Containern bestehen wird, in denen 192 Asylsuchende untergebracht werden sollen. „Niemand möchte eine solche Einrichtung vor seinem Haus haben. Wir haben alle Angst vor den Messern“, sagte Reinhard Bauer, ein weiterer besorgter Anwohner.

Die Niederlande haben die mutigste Antwort auf die Herausforderung der Migration gegeben, als die rechtsgerichtete Regierung, die nach langem Tauziehen endlich gebildet wurde, sofort darum bat, vom Geltungsbereich des Migrationspakts ausgenommen zu werden. Es stimmt zwar, dass die Europäische Kommission unter Ursula von der Leyen diesen Antrag sofort abgelehnt hat, aber der Fall zeigt dennoch, dass der Pakt zu nichts gut ist, denn es spielt keine Rolle, welches Pseudonym sie sich für die Verteilung gemäß der Quote ausdenken, das Wesentliche bleibt dasselbe. Diese Maßnahmen lösen auch nicht das Problem derer, die bereits in der Union sind, und sie stehen sicherlich nicht denen im Weg, die beitreten wollen.

Auf jeden Fall wird Ungarn nach dem niederländischen Beispiel ebenfalls darum bitten, vom Geltungsbereich des Pakts ausgenommen zu werden, genauso wie wir die schreckliche Strafe nicht zahlen werden, die uns auferlegt wurde, weil wir unsere Pflicht erfüllen und die südliche Grenze schützen, die auch die Außengrenze der Europäischen Union ist. Diese Beispiele zeigen alle, Es schadet also nicht, sich auf diese Veränderungen vorzubereiten, denn wir dürfen nicht zulassen, dass globalistische Idioten es noch einmal vermasseln.

Übersetzung von „X“: „Deutschland ist aufgewacht.“ Ministerpräsident Viktor Orbán sagte, dass Kanzler Olaf Scholz aufgrund von Kriminalität, Terrorismus und sozialem Chaos endlich die Einführung von Grenzkontrollen vorantreibe. Die EU will Ungarn immer noch mit einer Geldstrafe von 200 Millionen Euro belegen, weil es seine eigenen Grenzen schützt.

Am besten ist es, einen Schritt zurückzutreten und das zu tun, was alle Entscheidungsträger damals versäumt haben. Es muss unterschieden werden zwischen Flüchtlingen, legalen Wirtschaftsmigranten und Grenzkriminellen. Der Krieg, der in unserer Nachbarschaft wütet, hat uns gezeigt, wer die wahren Flüchtlinge sind. Den Unglücklichen zu helfen, die sich auf ihren kleinen Motorrädern auf den Weg machten, um den Kämpfen zu entkommen, und in vielen Fällen gestrandet sind, ist im ersten sicheren Land so selbstverständlich wie das Atmen – auch wenn die Kofferräume einiger Luxus-SUVs mit ukrainischen Kennzeichen zunächst mit Millionen von Euro gefüllt waren und selbst wenn die meisten von ihnen hier nicht anhalten, sondern sofort in Länder mit einem höheren Lebensstandard weiterreisen. Wer jedoch auch nur die geringste Ahnung von den Schrecken des Krieges hat, der zögert nicht, zweifelt nicht, sondern hilft nach besten Kräften mit dem, was er hat.

Dieses Gefühl der Güte wurde auch von denjenigen missbraucht, die die Grenze überschritten und sich zu Beginn der Invasion nacheinander als Syrer ausgaben, weil zu diesem Zeitpunkt in Syrien noch heftige Kämpfe tobten und sich so ein Landstreicher aus Bangladesch oder Tunesien als Flüchtling ausgeben konnte.

Aus diesem Grund haben auch die Menschenhändler und die Menschenrechtsverteidiger, die auf ihr Niveau gesunken sind, empfohlen, unterwegs ihre Ausweispapiere wegzuwerfen, denn wenn sie nicht mehr identifizierbar sind, können sie die Behörden immer über ihr Alter und ihr Herkunftsland belügen. Sagen wir es ruhig: Wer auf diese Weise ankommt, ist kein Flüchtling, sondern ein krimineller Grenzverletzer.

Natürlich gibt es auch eine Form der Migration, die sowohl dem Einwanderer als auch dem Aufnahmeland zugutekommt. Menschen, die in ihrem Heimatland nicht glücklich sind und woanders ein neues Leben beginnen möchten, kommen mit Papieren an den offiziellen Einreisestellen an. Sie informieren die zuständige Behörde über ihre Absicht, nehmen eine Arbeit auf, lernen die Amtssprache des Gastlandes, akzeptieren die Vorrangstellung der Kultur des Gastlandes und halten sich an die Gesetze und Vorschriften. Im Gegenzug für bessere Bedingungen und mehr Möglichkeiten bereichert er das Gastland. Es ist ein für beide Seiten vorteilhafter Deal.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass das Aufnahmeland immer entscheidet, wen es in sein Land einreisen lässt, welche Art von Einwanderern es für beherrschbar hält und welche Bedingungen es für das gemeinsame Leben und die Wirksamkeit der Integration auferlegt.

Es ist klar, dass keines der Mitglieder der Massen, die von mehreren Orten unter Pseudonymen Hilfe erhalten, die die Sprache nicht sprechen, die nicht arbeiten wollen, die nach dem Scharia-Recht leben und die nach einem Kalifat rufen, in diesem Sinne Wirtschaftsmigranten sind. Sie kamen als grenzüberschreitende Kriminelle und sind derzeit Parasiten, aber es ist auch möglich, dass eines Tages die Verschwörungstheorie, dass die Vorposten einer Invasionsarmee auf diese Weise nach Europa gekommen sind, Wirklichkeit wird.

Ambitionierte Intellektuelle und Wissenschaftler haben wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass der Klimawandel und die Bevölkerungsexplosion in Afrika in naher Zukunft Millionen von Menschen dazu zwingen könnten, ihre Heimat zu verlassen, um einen neuen, lebenswerteren Wohnort zu suchen. Als Antwort auf diese Herausforderung wurde die Idee einer Welt ohne Grenzen geboren, in der jeder das grundlegende Menschenrecht hat, sich frei zu bewegen. Diese künstliche Welt wollen uns die Reichen des privaten Geldimperiums aufzwingen, die an nichts anderem als an Gewinnmaximierung interessiert sind. Vergessen wir nicht, dass illegale Einwanderer ihre Produkte kaufen und ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen, um Hilfe zu erhalten. Die ruinierten Nationalstaaten werden Kredite bei ihren Banken aufnehmen, wenn sie starke Provinzen für die Vereinigten Staaten von Europa haben wollen. Das ist alles gut durchdacht.

Wir müssen jedoch wissen, dass es eine andere Antwort auf die erwähnte Herausforderung gibt. Die ungarische Regierung hat beispielsweise formuliert, dass das Problem nicht hierher gebracht werden sollte, sondern die Lösung dorthin, wo das Problem entstanden ist. Es muss sichergestellt werden, dass die Massen nicht in der Hoffnung auf ein besseres Leben abwandern, da ihnen auch dort geholfen werden kann, damit sie alles tun können, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern.

Der erste Schritt dazu muss der Schutz der europäischen Außengrenzen sein. Es gibt keinen souveränen Staat ohne Grenzen. Es gibt keine unabhängige Politik ohne Souveränität. Es gibt keine Gemeinschaft ohne Selbstbestimmung. Es gibt nur eine von der Nase geführte Konsumentenmasse. So ist die illegale Migration zur grausamsten Waffe in den Händen der Globalisten geworden, die die Nationalstaaten beseitigen wollen. Und so wurde Ungarn, das seine Souveränität bewahrte, zur Avantgarde der Patrioten, die gegen sie kämpfen.

Jetzt sind wir nicht mehr allein.