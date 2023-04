Haftbefehl gegen Putin beruht auf erfundenen „Deportationen“ ukrainischer Kinder

Der Haftbefehl stützt sich auf einen Bericht des Yale HRL-Zentrums, das vom US-Außenministerium finanziert wird, und dessen Direktor unter Druck des US-Geheimdienstes noch verfälschende Behauptungen verbreitet hat. Die US-Website „The Grayzone“ hat in der Sache gründlich recherchiert, insbesondere der Journalist Jeremy Loffredo, der solche angeblichen „Umerziehungslager“ in Russland besucht hat. Der Yale HRL-Bericht widerspricht sogar vielen Behauptungen im ICC-Haftbefehl und widerlegt auch die aufhetzenden Aussagen, die der Direktor Nathaniel Raymond bei Medienauftritten gemacht hat. Wir übernehmen nachfolgend zu großen Teilen den ausführlichen Artikel darüber. (hl)

ICC-Haftbefehl gegen Putin basiert auf einem vom Außenministerium finanzierten Bericht, der sich selbst entlarvt hat

Von Jeremy Loffredo und Max Blumenthal

31. März 2023

(…)

Am 17. März stellte der Generalstaatsanwalt des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seine Beauftragte für die Rechte der Kinder, Maria Llova-Belova, vor. Der Haftbefehl, in dem Putin und Lolva-Belova beschuldigt werden, die „unrechtmäßige Deportation“ ukrainischer Kinder in ein „Netzwerk von Lagern“ in der gesamten Russischen Föderation durchgeführt zu haben, löste im Westen eine Welle von empörten Kommentaren aus.

US-Senator Lindsey Graham, der vielleicht aggressivste Befürworter eines