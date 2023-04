Ich habe den 23. Weltimpfstoffkongress in Washington DC besucht. Das habe ich gesehen und gehört…

Vergangene Woche besuchte ich den 23. Weltimpfstoffkongress in Washington, D.C., der sich selbst als „die wichtigste Impfstoffveranstaltung des Jahres“ bezeichnet:

Unser Veranstaltungsformat ermöglicht es, sektorübergreifende Themen zu behandeln und den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, mehr über ihr spezifisches Forschungsgebiet und ihre berufliche Funktion zu erfahren. Durch die parallele Durchführung von Nischenkonferenzen während der drei Tage wird die Relevanz der gesamten Veranstaltung für alle Teilnehmer erhöht. Während der Sitzungen werden Sie erfahren, wie Spitzenforschung in folgende Bereiche integriert werden kann.

Pharma

Biotech

Akademia

Regierung

„um mehr und bessere Impfstoffe auf den Markt zu bringen“.

An der Veranstaltung nahmen mehr als 3 100 Personen teil, vorwiegend aus der Pharma- und Biotech-Industrie sowie aus dem Bereich Regulierungsfragen.

Zu den Hauptrednern gehörten prominente Persönlichkeiten der Gesundheitsbehörden, darunter Peter Marks, M.D., Ph.D., Direktor des Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA); verschiedene Forschungsleiter bei BioNTech und Moderna; und akademische Größen wie Peter Hotez, M.D., Ph.D., Dekan der National School of Tropical Medicine und Co-Direktor des Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development am Baylor College of Medicine (meiner eigenen Alma Mater).

Während der drei vollen Konferenztage trafen weder ich noch Dr. Elizabeth Mumper, eine in Virginia ansässige Kinderärztin und entschiedene Verfechterin der Impfstoffsicherheit, auf einen anderen Arzt, der derzeit in der klinischen Praxis tätig ist.

Die Veranstaltung stand jedem offen, der bereit war, die Teilnahmegebühr zu zahlen, die bei 495 Dollar für Studenten begann und bis zu 1.000 Dollar und mehr betrug. Soweit ich das beurteilen konnte, waren hier vorwiegend große und kleine Pharma- und Biotech-Unternehmen sowie führende Vertreter der Zulassungsbehörden versammelt.

Allgemeine Eindrücke

Die Mehrheit der Teilnehmer glaubt wirklich, dass sie das Richtige tun.

Die Mehrheit der Teilnehmer lässt sich in ihrer Meinung nur von den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden leiten. Mit anderen Worten: Sie sind der festen Überzeugung, dass COVID-19-mRNA-Impfstoffe (und andere) äußerst sicher sind und bereits Millionen von Menschenleben gerettet haben.

Abgesehen von den Mitgliedern des Beratungsausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, VRBPAC) der FDA und den Beamten der britischen Gesundheitsbehörde (UKHSA) kennen nur wenige, wenn überhaupt, die Daten aus Impfstoffversuchen und Beobachtungsdaten nach der Markteinführung zur Sicherheit und Wirksamkeit des COVID-19-Impfstoffs.

Die Hauptredner und die Moderatoren der Expertenrunde, die das Thema „Impfverweigerung“ zur Sprache brachten, äußerten sich abfällig über diejenigen, die es geschafft haben, die Impfung zu vermeiden, und verachteten offen diejenigen, die andere dazu ermutigten, dasselbe zu tun.

Abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen war der Ton bei den Vorträgen und Diskussionen am runden Tisch kollegial. Abgesehen von den gezielten Fragen, die Mumper und ich stellen konnten, gab es keine offenen Hinweise darauf, dass einer der Teilnehmer die konventionellen Erzählungen über den Umgang mit der COVID-19-Pandemie in Frage gestellt hätte.

In persönlichen Gesprächen gab es ermutigende Anzeichen dafür, dass nicht jeder der Anwesenden den konventionellen Erzählungen über die Pandemie Glauben geschenkt hat.

Rufe nach öffentlich-privaten „Partnerschaften“ waren ein häufiges Thema.

Ich konnte nur an einem Bruchteil der Hunderte von Vorträgen und Podiumsdiskussionen auf der Konferenz teilnehmen. Im Folgenden fasse ich die wichtigsten Punkte aus den von mir besuchten Sitzungen und den Gesprächen mit den Vortragenden zusammen.

Über meine Erfahrungen mit Joe Martino, CEO von ThePulse und Collective Evolution, habe ich hier berichtet:

Einführung in die Konferenz: Impfskeptiker sind gefährlich, erwarten Sie jährliche COVID-Impfungen

Dr. Gregory Poland, Direktor der Impfstoffforschung an der Mayo Clinic, hielt die Eröffnungsrede. Anschließend moderierte er eine Podiumsdiskussion mit Marks, Paul Burton, Chief Medical Officer bei Moderna, Isabel Oliver, Chief Scientific Advisor Transition Lead bei UKHSA, und Dr. Penny Heaton, Leiterin des globalen therapeutischen Bereichs Impfstoffe bei Johnson & Johnson.

Diese erste Sitzung war möglicherweise die faszinierendsten 90 Minuten der gesamten Woche. Poland, so erfuhr ich in einem kurzen Gespräch mit ihm nach der Konferenz, ist auch Pastor. In seiner Eröffnungs- und Schlussrede zeigte er sein ganzes rednerisches Können und zitierte unter anderem William Wordsworth und William Shakespeare. Er forderte uns auf, die Grenzen anzuerkennen, die Wissenschaftler haben, wenn sie die Welt durch die Linse der Dualität betrachten.

Auch Polen ist impfgeschädigt.

Im Februar 2022 berichtete Poland, dass er nach der zweiten Dosis eines „mRNA-Impfstoffs“ unter einem starken Tinnitus litt. Damals beschrieb Poland seine Symptome als „außerordentlich lästig“. Dennoch entschied er sich für eine dritte Dosis (monovalente Auffrischung).

Polens Kommentar zu den COVID-19-mRNA-Impfstoffen war äußerst positiv. Er sagte, die rasche Einführung der neuen Therapie habe Millionen von Menschenleben gerettet und hätte weitere Millionen gerettet, wenn es nicht den beunruhigenden Trend einer wachsenden Impfzurückhaltung gegeben hätte.

Ich nahm an, dass sich sein durch den Impfstoff verursachter Tinnitus im Laufe des letzten Jahres aufgelöst hatte. Erst am Ende der Konferenz, einige Tage später, teilte er mir mit, dass seine Symptome immer noch lähmend seien, was seine uneingeschränkte Unterstützung dieser Produkte noch erstaunlicher machte.

Schon in den ersten 10 Minuten gab Polen den Ton für die viertägige Konferenz an. Seiner Meinung nach wurde die COVID-19-Pandemie durch die harte Arbeit unserer Zulassungsbehörden und die bemerkenswerten Produkte der mRNA-Plattform gestoppt.

Das einzige Scheitern war die „unerklärliche“ Impfstoffzurückhaltung, ein Phänomen, das von Pseudowissenschaftlern der Antiimpfstoffindustrie geschürt wird, die von der Verbreitung unbegründeter, angstgetriebener Propaganda profitieren.

Die Bekämpfung der Impfstoffzurückhaltung sei eine ebenso große Herausforderung wie der Schutz der Welt vor dem nächsten tödlichen Krankheitserreger. In der Tat konzentrierte sich ein großer Teil der Veranstaltungen auf Strategien zur Zerschlagung der beunruhigenden „Impfskeptiker“-Bewegung.

Marks unterstützte Polens Position, dass die Impfgegner irrational sind: „Es ist verrückt, dass sie nicht begreifen, wie großartig Impfstoffe sind“, sagte er. „Ich habe keine Lust mehr, mit Leuten zu streiten, die glauben, dass Impfstoffe nicht sicher sind.

Diese Bemerkung war für mich besonders beunruhigend. Was muss geschehen, damit der Direktor der CBER der FDA das Sicherheitsprofil der mRNA-Impfungen neu bewertet, vor allem, wenn er sich nicht mehr mit denen auseinandersetzen will, die anderer Meinung sind als er?

Die Diskussionsteilnehmer zeigten sich schockiert darüber, dass einige Bundesstaaten (Idaho und North Dakota) Gesetzesvorlagen erwägen, die die Verabreichung von COVID-19-mRNA-Impfstoffen verbieten.

„Wie können wir der Öffentlichkeit begreiflich machen, dass die Wissenschaft sich ständig weiterentwickelt? fragte Heaton. „COVID-Impfstoffe retten Leben!“

antwortete Polen: „Können wir ein Amen bekommen?!“

Marks, flankiert von seinen Partnern – ich meine Kollegen – aus der Industrie, ließ die Zuhörer wissen, wie die Zukunft aussehen wird. „Ich werde nicht den Atem anhalten und auf einen sterilisierenden Impfstoff warten, der Schutz vor schweren Krankheiten ist genug“, sagte er.

Marks sagte voraus, dass die COVID-19-Impfstoffe jährlich oder sogar alle zwei Jahre verabreicht werden würden.

Er wies darauf hin, dass die Herausforderung darin bestehen wird, den gewünschten Stamm im Juni zu identifizieren, sodass wir bis September einen Impfstoff haben werden. Ein 100-Tage-Turnaround ist möglich, solange wir die Produktion auf die Beine stellen können, sagte er. Heaton (J&J) und Burton (Moderna) nickten daraufhin.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die führenden Vertreter der Impfstoffindustrie und der Zulassungsbehörden nach meinem Eindruck davon überzeugt sind, der Welt ein großartiges Produkt angeboten zu haben, und dass sie frustriert sind, dass es nicht ohne Weiteres und allgemein akzeptiert wird.

Sie verwiesen auf die Tatsache, dass zwar 70 % der Amerikaner die Erstimpfung erhalten haben, aber nur 15 % sich für die bivalente Auffrischungsimpfung entschieden haben, die ab September 2022 verfügbar ist.

Das Zögern der Öffentlichkeit, die Impfung anzunehmen, ist ihrer Meinung nach auf die vermeintliche Verringerung der Bedrohung durch die Krankheit zurückzuführen, die durch eine „angemessene Kommunikation“ überwunden werden kann.

Natürlich hat die Öffentlichkeit recht. Die Pathogenität der jetzt zirkulierenden Stämme ist geringer als die des ursprünglichen Stammes aus dem Jahr 2020. Die Möglichkeit, dass die geringere Inanspruchnahme mit einem schlechten Sicherheitsprofil zusammenhängen könnte, wurde nie erwähnt.

Ihrer Meinung nach kommen Impfstoffverletzungen und schwerwiegende unerwünschte Ereignisse selten vor. Ihre Häufigkeit wird von der Gerüchteküche der Impfgegner übertrieben dargestellt. Polen scherzte: „Vielleicht sollten wir das Gerücht in die Welt setzen, dass in Ivermectin Mikrochips enthalten sind!“

Seine Erwiderung wurde nur mit spärlichem, nervösem Gelächter quittiert.

Diskussion am runden Tisch: „Einsichten und Instrumente gegen das Zögern bei Impfungen

Obwohl die Redner der Einführungsveranstaltung eindeutig die Position „sicher und wirksam“ vertraten, räumten sie ein, dass es einen großen und wachsenden Teil der Bevölkerung gibt, der sich gegen Impfungen sträubt.

Noch wichtiger war, dass sie daran interessiert waren, diese Bewegung zu zerschlagen und nicht zu ignorieren. Es war eine Gelegenheit, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, vielleicht in kleineren Gruppen oder einzeln. Ich unternahm meinen ersten Versuch einer Diskussion am runden Tisch, bei der die Teilnehmer Wege aufzeigen konnten, um die „Anti-Vaxxer“ vom Gegenteil zu überzeugen.

Ich saß neben Dame Jennifer Margaret Harries, einer britischen Ärztin für öffentliche Gesundheit und Geschäftsführerin der UKHSA. Die UKHSA veröffentlicht die britischen Gesundheitsüberwachungsdaten detaillierter und häufiger als unsere eigenen Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Ich ließ sie wissen, dass ich die Daten ihrer Behörde zu schätzen weiß und dass ich seit zwei Jahren die regelmäßigen Überwachungsberichte der Behörde verfolge. Sie war dankbar für die Anerkennung und schätzte mein Interesse an ihrer Arbeit.

Es war die UKHSA, die im September 2021 in einem öffentlichen Datensatz den ersten Hinweis auf die negative Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe gab.

Ich fragte Harries danach, und ihr Tonfall änderte sich sofort. Sie sagte, ihr sei nichts Derartiges bekannt und sie müsse das erst prüfen, bevor sie sich dazu äußern könne.

Ich war von ihrer Antwort überrascht. Der Bericht vom September 2021 war kein Einzelfall. Spätere Berichte der Behörde, der sie vorsteht, wiesen darauf hin, dass die Häufigkeit von COVID-19 unter Geimpften im Vergleich zu Ungeimpften stark zunimmt.

Einige Monate später stellte die UKHSA die Veröffentlichung dieser Daten ein. Ich wollte wissen, warum, aber sie war nicht bereit zu antworten.

Ich wechselte die Taktik und fragte sie nach Tess Lawrie, Ph.D., von der Evidence-Based Medicine Consultancy, die in dem britischen Yellow-Card-System Sicherheitssignale sah und im Juni 2021 in einem offenen Brief den Direktor der Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency aufforderte, die britische Impfkampagne zu stoppen.

Harries sah mich streng an und sagte: „In meinem Land gibt es eine Reihe prominenter Ärzte, die für ihre unbegründeten Stellungnahmen zu den Gefahren von Impfstoffen Berühmtheit erlangt haben, zuletzt ein Kardiologe.“

„Meinen Sie Dr. Aseem Malhotra?“

„Ja. Er hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit erregt.“

Harries hielt die Meinungen von Malhotra und Lawrie nicht für glaubwürdig, zumindest sagte sie mir das. Es war nicht leicht für mich, das zu akzeptieren. Wir hatten keine Gelegenheit, weiter darüber zu sprechen. Später in der Woche hatte ich ein weiteres kurzes Gespräch mit Harries (siehe unten).

Ein amerikanischer Kinderarzt leitete den Runden Tisch. Er eröffnete die Diskussion mit der Bitte um Ideen, wie man der Impfmüdigkeit begegnen könne.

Ich hatte eine Idee:

„Es ist offensichtlich, dass die Krispy-Kreme-Doughnuts und die Reisebeschränkungen Zuckerbrot und Peitsche sind, die nur teilweise funktioniert haben. Diejenigen, die noch zögern, sind standhaft in ihrer Position, weil sie gründlicher als die meisten anderen gesucht haben. „Sie glauben nicht an Gerüchte. Sie hören auf anerkannte Ärzte und Wissenschaftler, die zahlreiche von Experten begutachtete Arbeiten verfasst haben und die zufällig Kritiker des COVID-19-Impfstoffs sind. Warum sprechen wir sie nicht offen an und sehen, was sie zu sagen haben?“

Dr. Katie Attwell, Professorin an der Universität von Westaustralien, die sich mit der Impfstoffpolitik und -aufnahme befasst, wies diese Idee zurück. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wer sie war. Später in der Woche gelang es mir, persönlich mit ihr zu sprechen. Ihr Vorwurf war kurz und bündig: „Wir können den Kritikern keine Stimme geben“, sagte sie mir. „Sobald die Öffentlichkeit sieht, dass sie mit uns auf Augenhöhe sind, werden sie vielleicht glauben, was sie sagen.

Ihrer Strategie liegt der Gedanke zugrunde, dass die Öffentlichkeit Informationen nicht von Fehlinformationen unterscheiden kann. Die Wahrheit kann ihrer Meinung nach nicht für sich allein stehen. Sie muss von denen erkannt werden, die es besser wissen.

Natürlich gibt es auch eine andere Möglichkeit. Vielleicht weiß sie, was die Wahrheit ist, und will sie verbergen. Mein erster Eindruck war, dass sie ernsthaft ihre Pflicht tut, die Öffentlichkeit mit allen Mitteln zu schützen. Es käme nun darauf an, ihren Kenntnisstand zu diesem Thema zu beurteilen, was ich zwei Tage später tun konnte.

Chris Graves, der Gründer des Ogilvy Center for Behavioral Science, unterstützte Attwells Position. Er war ein lächelnder, geselliger Mann, der, wie ich später erfuhr, von Merck beauftragt worden war, verschiedene Persönlichkeitstypen und Wert-/Glaubenssysteme im „Anti-Vax“-Lager zu analysieren.

Poster mit einer Zusammenfassung der Forschung zur Verringerung der Impffreude

Sobald eine Person richtig kategorisiert ist, können „personalisierte Nachrichten“ verwendet werden, um sie in die „Realität“ zurückzubringen. In der Zusammenfassung seiner Studie heißt es:

So wie die Präzisionsmedizin Individuen behandelt, wurde in dieser Studie mit 3000 Eltern (einschließlich aller demografischen Gruppen) in den USA versucht, die wirksamsten personalisierten Botschaften zu identifizieren, um die Impfmüdigkeit der Eltern zu bekämpfen. Zunächst wurde nach Korrelationen zwischen demografischen Merkmalen, den angegebenen spezifischen Gründen für das Zögern bei der Impfung, kognitiven Verzerrungen, kognitiven Stilen, identitätsgebundenen Weltanschauungen und Persönlichkeitsmerkmalen gesucht. Zweitens wurden 16 Botschaften in Form von Mini-Erzählungen getestet, die jeweils ein verhaltenswissenschaftliches Prinzip verkörperten, um herauszufinden, ob bestimmte Botschaften je nach den oben genannten Faktoren besser ankamen als andere.

Später fragte ich ihn, wie er auf jemanden reagieren würde, der sich die Studien- und Beobachtungsdaten ansieht und feststellt, dass sie eine andere Aussage über die Sicherheit der Impfstoffe treffen. Er lächelte: „Oh, das sind diejenigen, die einen höheren Bedarf an kognitiver Schließung haben. Ja. Sie sind festgefahren, weil sie nicht weiterkommen, wenn Unsicherheit besteht“.

Graves konnte nicht beschreiben, wie das „personalisierte Messaging“ speziell für diese Gruppe aussehen würde, sondern nur, dass es existiere und dass es sich als wirksamer erwiesen habe als andere Arten von Messaging

Ich fragte ihn, ob er wisse, wie viele Berichte über unerwünschte Ereignisse im Vaccine Adverse Event Reporting System registriert worden seien. „Nein“, sagte er und lächelte immer noch.

Podiumsdiskussion: „Was uns Impfstoffe und COVID über die Wissenschaft der Immunologie gelehrt haben

An der Podiumsdiskussion nahm Ofer Levy, M.D., Ph.D., Direktor des Precision Vaccines Program am Boston Children’s Hospital und VRBPAC-Mitglied teil.

Die Diskussion drehte sich um den Mangel an guten biologischen Markern für die Wirksamkeit von Impfstoffen. Nach der übereinstimmenden Meinung des VRBPAC sind Antikörperspiegel kein Surrogat für den Schutz.

Mit anderen Worten: Eine Immunreaktion auf den Impfstoff in Form von Antikörpern sollte nicht dazu dienen, zu beurteilen, ob der Impfstoff etwas Nützliches bewirkt. Dennoch wurden sie in den pädiatrischen Versuchen mit der ursprünglichen Formulierung als Wirksamkeitsnachweis verwendet.

Eines der Mitglieder des Expertengremiums war Sharon Benzeno, Ph.D., Chief Commercial Officer von Immune Medicine bei Adaptive Biotechnologies, die ermutigende Informationen lieferte. Sie war überzeugt, dass unser Ansatz zu sehr auf Antikörperreaktionen ausgerichtet ist und dass es in Zukunft möglich sein wird, biochemische Marker für die durch den Impfstoff ausgelöste zelluläre Immunität zu identifizieren.

Levy stimmte zu, dass dies eine wichtige Ergänzung zu unserem zukünftigen Wissensfundus wäre.

Als es an der Zeit war, Fragen zu stellen, wandte ich mich an das Podium:

Wie wir alle wissen, ist die Akzeptanz der bivalenten Auffrischungsimpfung sehr gering. Die Menschen sind nicht bereit, sich einer weiteren Impfung zu unterziehen, weil es keine Studien gibt, die sich mit den Ergebnissen befassen, sondern nur mit der Immunogenität, von der Sie selbst sagen, dass sie nicht ausreichend ist. Warum bestehen Sie nicht auf Studien, die einen Nutzen nachweisen können?

Levy antwortete, dass das beratende Gremium kein Mitspracherecht habe, welche Art von Studien erforderlich seien. Sein beratendes Gremium könne nur mit Ja, Nein oder Enthaltung über die Genehmigung bzw. Zulassung abstimmen.

Ein weiteres Mitglied des Gremiums, Alessandro Sette, Doktor der biologischen Wissenschaften, Leiter des Sette-Labors und Professor am La Jolla Institute for Immunology, warf ein: „Es wäre nicht praktikabel. Das Signal ist zu klein, weil wir es nicht mehr mit einer nicht-naiven Bevölkerung zu tun haben“.

Sette hatte den Köder geschluckt. Er meinte, dass die meisten Menschen entweder geimpft oder dem Virus bereits ausgesetzt sind. Die Auffrischungsimpfung würde, wenn überhaupt, nur einen geringen Nutzen für eine bereits geschützte Bevölkerung haben.

Ich stellte die nahe liegende Frage: „Warum bestehen wir dann darauf, dass alle geimpft werden?“

Harries, der Moderator, schaltete sich sofort ein: „Okay, wir sind vom Thema abgewichen. Nächste Frage.“

Ich begann zu verstehen, wie diese Konferenz geleitet wurde. Ich glaube nicht, dass die Sponsoren dieser Tagung damit gerechnet hatten, dass die Zuhörer, die für ihre teuren Eintrittskarten bezahlt hatten, viele Fragen zur Qualität der COVID-19-Impfstoffe stellen würden. Wenn sie auftauchten, griffen die Moderatoren schnell ein.

War es möglich, dass andere im Publikum sahen, was vor sich ging? Ich glaube, das ist der Fall. Jedes Mal, wenn ich eine Frage stellte, sagten mir Leute, die in meiner Nähe saßen, dass sie die Frage zu schätzen wussten und sich wunderten, warum sie unbeantwortet blieb.

Sogar eine Nicht-Wissenschaftlerin von Moderna kam während der Konferenz mehrmals auf mich zu, um mir mitzuteilen, dass sie ebenfalls der Meinung ist, dass die Beantwortung dieser Fragen der beste Weg wäre, um die Akzeptanz zu erhöhen“, und dass sie vorhatte, meine Fragen an ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter weiterzuleiten.

Podiumsdiskussion: Wie wirkt sich das Impfstoffrecht auf die Akzeptanz und den Zugang zu Impfstoffen aus?

Diese Gruppe wurde von dem Juristen Brian Dean Abramson moderiert, „einem führenden Experten auf dem Gebiet des Impfstoffrechts, der dieses Thema als außerordentlicher Professor für Impfstoffrecht am Florida International University College of Law lehrt“.

In seiner Eröffnungsrede zeigte sich seine Verachtung für die Impfgegner:

Wir haben die Herdenimmunität wegen dieser Anti-Vaxxer nicht erreicht. Sie sind gefährlich. Im Jahr 2021 haben sie 4 Millionen Dollar an Spenden erhalten. Es wird geschätzt, dass im Jahr 2022 mehr als 20 Millionen Dollar an ihre Bewegung geflossen sind.

Dem Gremium gehörte auch Attwell an, deren Position aus ihrer flachen Antwort auf meinen Vorschlag vorhin deutlich wurde. Auf ihrer öffentlichen Seite ist zu lesen, dass sie für ihre Forschung zur Verbesserung des Zugangs zu und der Akzeptanz von Impfstoffen rund 2 Millionen Dollar erhalten hat (Link siehe oben).

Attwell ist weder Ärztin noch medizinische Wissenschaftlerin. An der Podiumsdiskussion nahm jedoch auch eine Ärztin für öffentliches Gesundheitswesen von der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Dr. Chizoba Wonodi, teil, die über 27 Jahre Erfahrung in Afrika, Asien und Amerika verfügt.

Die Unterstützung aus dem Publikum durch meine früheren Herausforderungen ermutigte mich, und als mir das Mikrofon angeboten wurde, begann ich mit einer aggressiveren Salve an den Moderator:

„Anti-vax“ ist abwertend und zeugt von Unkenntnis darüber, wer die Impfgegner sind und warum sie glauben, was sie glauben. Dies wird noch deutlicher, wenn man im Zusammenhang mit dieser Pandemie Begriffe wie „Herdenimmunität“ verwendet. Ohne einen sterilisierenden Impfstoff oder auch nur einen, der eine Infektion verhindern kann, ist Herdenimmunität ein Ding der Unmöglichkeit. Anstatt die Situation aufzuheizen, sollten wir uns mit den Ärzten und Wissenschaftlern, die Impfungen befürworten, auseinandersetzen und ihre Argumente in einer fairen, offenen und öffentlichen Diskussion anhören.

Wieder einmal warnte Attwell das Publikum höflich, dass dies ihrer Meinung nach zu gefährlich sei. Das hatte ich erwartet. Und ich fand es auch ermutigend, dass die drei Personen, die um mich herum saßen, meinen Standpunkt anerkannten und es verwunderlich fanden, dass die Diskussionsteilnehmer nicht auf die Vorzüge meines Standpunkts eingingen.

Danach kam Chizoba auf mich zu und ließ mich wissen, dass sie meine Frage zu schätzen weiß. In ihrer Arbeit hat sie festgestellt, dass Bildung das Wichtigste ist. Sie war freundlich und glaubte, dass viele der impfgegnerischen Ärzte erreicht werden könnten, wenn man sie richtig informierte.

Ich fragte sie, wie sie mit einem Arzt umgehen würde, der einfach der Meinung ist, dass es nicht nur beispiellos, sondern auch unlogisch ist, eine Therapie zu genehmigen, bei der in einer Doppelblindstudie eine höhere Gesamtmortalität als bei einem Placebo nachgewiesen wurde.

Sie starrte mich ausdruckslos an. „Ist das eine neue Studie?“, fragte sie.

Ich erklärte ihr, dass es sich um die veröffentlichten Zwischenergebnisse der Pfizer/BioNTech-Studie handelte, der Studie, mit der die weltweite Impfkampagne eingeleitet wurde. Die Ergebnisse waren ihr nicht bekannt.

Zu ihrer Ehrenrettung gab sie zu, dass sie sich die Studie noch nicht angesehen hatte, dies aber in Zukunft tun wollte.

Der letzte Tag

Ich nahm an einer Sitzung mit dem Titel „Let’s Talk Shots“ teil, in der Daniel Salmon, Ph.D., die Arbeit des Johns Hopkins Institute for Vaccine Safety vorstellte.

LetsTalkShots“ wurde entwickelt, um die Entscheidungsfindung bei Impfungen zu unterstützen. Es zeigt ansprechende animierte Inhalte, die auf den Fragen oder Bedenken einer Person basieren.

Es genügt zu sagen, dass hinter der Kampagne zur Impfung der Öffentlichkeit eine Menge Gedanken, Geld und Energie stecken. Auch hier geht es um gezielte Botschaften, die berücksichtigen, dass unterschiedliche Menschen Informationen benötigen.

Attwell hielt ebenfalls einen Vortrag vor demselben Publikum. In diesem Forum wies sie darauf hin, dass die US-Regierung gegenüber den Impfgegnern toleranter sei als in ihrem Land. Sie schlug vor, dass unsere religiösen und philosophischen Ausnahmeregelungen vollständig abgeschafft werden sollten. Nur die strengsten medizinischen Ausnahmen sollten zugelassen werden. Dies wird zu besseren Ergebnissen führen.

Nach ihrem Vortrag sprach ich sie an. Sie blickte auf, als hätte sie erwartet, dass ich ihr einige Fragen stellen würde. Ich fragte sie, ob sie zu einem offeneren Gespräch über ihre Forschung und ihre Ansichten bereit wäre. Das war sie.

Ich ließ sie wissen, dass ich sie für klug genug hielt, um zu erkennen, dass ich in der Tat ein Impfstoffskeptiker war. Sie nickte mit dem Kopf.

„Also“, sagte ich, „die Nummer eins der Desinformationsverbreiter könnte für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten kandidieren. Was sollte Ihrer Meinung nach getan werden?“

Sie lächelte unbehaglich und sagte: „Ja, es wird schwer sein, ihn daran zu hindern, Sauerstoff zu bekommen.“

Mit anderen Worten: Der von ihr vorgeschlagene Ansatz, die Impfskeptiker-Sprecher zu ersticken, wird viel schwieriger, wenn sie für das höchste Amt im Land kandidieren. Ich dachte, sie wäre vielleicht bereit, ihre Strategie zu überdenken. Sie war es nicht.

Ich versuchte einen anderen Ansatz. Ich erklärte ihr, dass ich in meiner Untersuchung nicht genügend Beweise dafür gefunden habe, dass die COVID-19 mRNA-Spritzen sicher oder wirksam sind, dass ich aber der Möglichkeit offen gegenüberstehe, dass sich die mRNA-Plattform in Zukunft als ein wirksames Mittel zur Entwicklung sicherer und wirksamer Therapien erweisen könnte.

Was nützt es, diese Technologie zu haben, wenn die Hälfte der Öffentlichkeit kein Vertrauen mehr in sie oder in die Leute hat, die sie ihr aufzwingen, ohne dass sie die Möglichkeit haben, sie zu diskutieren?

„Ja, das ist ein gutes Argument.“

Ich habe ihr gesagt, dass Ärzte in diesem Land nicht bereit sind, religiöse oder philosophische Ausnahmeregelungen für COVID-19-Impfstoffe zu verfassen, weil sie eine Gegenreaktion befürchten. Viele Arbeitgeber akzeptieren sie ohnehin nicht, also ist ihr Standpunkt überflüssig.

„Ja, das stimmt.“

Ich fragte sie, was ein Grund für eine medizinische Ausnahme sein könnte. Sie wusste es nicht. Ich erklärte ihr, dass medizinische Ausnahmegenehmigungen NUR dann gelten, wenn die betreffende Person nachweislich eine frühere Reaktion auf einen mRNA-Impfstoff oder auf einen oder mehrere der darin enthaltenen Inhaltsstoffe gezeigt hat. Niemand außer einer Handvoll Menschen auf der Welt weiß, was genau in diesen Dingern enthalten ist.

Woher soll ein Arzt (oder sonst jemand) wissen, ob bei einer bestimmten Person ein erhöhtes Risiko für ein unerwünschtes Ereignis besteht?

„Ich weiß es nicht.“

Ich fragte sie, ob sie von den Beweisen für medizinischen Betrug im Zusammenhang mit den Impfstoffversuchen von Pfizer wisse. Sie sagte, sie habe vor einiger Zeit etwas darüber gelesen, halte es aber nicht für wichtig.

Schließlich fragte ich sie, warum sie es für richtig halte, alle zu impfen.

„In meinem Land sind die Impfraten höher als in Ihrem, und wir haben besser abgeschnitten.

Aber es gibt Länder, in denen die Impfraten viel niedriger sind als in beiden Ländern, und die Sterblichkeitsraten sind sogar noch niedriger. Wie konnte sie das erklären? Sie konnte es nicht.

Beobachtungen von Dr. Elizabeth Mumper

Mumper nahm am „Partnering for Vaccine Equity Program“ teil, das von Joe Smyser, Ph.D., CEO von The Public Good Projects, geleitet wurde.

Sie teilte dies mit mir:

Bei diesem Vortrag ging es um die Akzeptanz von und die Nachfrage nach Impfstoffen, insbesondere um soziale und verhaltensbedingte Faktoren, und darum, wie man Maßnahmen und Politik durch den Einsatz der Sozialwissenschaften miteinander verbinden kann. Die Strategie bestand darin, Führungspersönlichkeiten in den Gemeinden zu befähigen, Botschaften zur öffentlichen Gesundheit in die Gemeinden zu tragen. Die Forschung zeigte, dass die Unterschiede in der Impfstoffakzeptanz in schwarzen und braunen Gemeinden, die an dem Programm teilnahmen, abnahmen. Die Forschung zeigt, dass die meisten Impfgegner heute weiß, ländlich und rechtsorientiert sind.

In dem beschriebenen Programm arbeiteten sie mit Social-Media-Influencern (z. B. jungen Frauen, die Beauty-Blogs betreiben), um Botschaften zur öffentlichen Gesundheit an ihr Publikum zu wiederholen. Sie identifizierten 212.700.000 Desinformationsbotschaften über Impfstoffe, von denen die meisten aus den Vereinigten Staaten kamen. Bei diesem Projekt arbeiteten sie eng mit Twitter zusammen und sorgten dafür, dass das, was sie für Fehlinformationen hielten, entfernt wurde. Sie rekrutierten 495 Influencer, die freiwillig Informationen mit ihren Abonnenten teilen wollten. Auf diese Weise erreichten sie 60 Millionen Menschen.

Sie wissen, dass die sogenannten ‚Anti-Vaxxer‘ nicht hinter den Social Media Influencern her sind. Das Programm bot Schulungen und Webinare an, um zu vermitteln, wie man wirksame Botschaften zur öffentlichen Gesundheit verfasst. Dieser Sozialwissenschaftler für öffentliche Gesundheit bezeichnete die Anti-Vaxxer als „Idioten und Trottel“.

Während der Frage- und Antwortphase sagte ich, dass meiner Erfahrung nach viele Eltern, die Impfungen ablehnen, sehr klug sind und einen höheren Abschluss haben. Menschen wie Ärzte, Anwälte und Ingenieure kannten jemanden in ihrer Familie, der eine unerwünschte Impfreaktion hatte. Ich schlug vor, dass es effektiver wäre, mit den Impfgegnern ins Gespräch zu kommen und herauszufinden, auf welche Daten sie sich stützen, anstatt sie mit bissigen Beschimpfungen zu belegen. Ich umschreibe die Antwort des Redners im Folgenden. Er sagte: „Wir arbeiten stromaufwärts. Wir wollen wissen, woher sie ihre Fehlinformationen beziehen. Ich kann Leute als Idioten und Trottel bezeichnen, wenn sie Fehlinformationen verbreiten. Wenn man auch nur Fragen wie die nach dem HPV-Impfstoff aufwirft, wird man als Redner eingeladen und bekommt Buchverträge. Die Leute werden reich durch die Verbreitung von Fehlinformationen. Wir wissen, was die richtige Information ist“.

Mumper fasst zusammen:

Es war für mich zutiefst beunruhigend, Details darüber zu hören, wie Sozialwissenschaftler und Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens direkt mit Twitter zusammengearbeitet haben, um Inhalte zu entfernen, die sie für Fehlinformationen hielten. Ihre Behauptung, ‚dass wir wissen, was wahr ist‘, klingt nicht wahr. Ihre Bemühungen zielten darauf ab, die Impfstoffaufnahme in allen Altersgruppen, für die eine Notfallgenehmigung erteilt worden war, zu erhöhen. Der Redner schien die im ersten Verfassungszusatz verankerten Rechte auf freie Meinungsäußerung derjenigen nicht zu berücksichtigen, die Daten veröffentlicht hatten, die die Wirksamkeit der COVID-Impfstoffe infrage stellen.

Ich war überrascht von der bissigen Rhetorik, die sich gegen diejenigen richtete, die über Nebenwirkungen des Impfstoffs berichteten oder das Nutzen-Risiko-Verhältnis anzweifelten. Es war beunruhigend zu hören, wie Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens Influencer in den sozialen Medien umworben haben, um ihre Anhänger zur Impfung aufzufordern. Doch sie unterdrückten Nachrichten von Ärzten und Wissenschaftlern, die unbequeme Daten über COVID-19-Impfstoffe veröffentlichten.

Die letzte Frage des Symposiums

Der letzte Tag endete mit einer weiteren Plenarsitzung. Erneut moderierte Polen eine Runde von Impfstoffforschern, die darüber diskutierten, wie man schnell haltbare Impfstoffe herstellen kann, d. h. solche, die einen länger anhaltenden Schutz bieten.

Einer der Forscher machte eine bemerkenswerte Beobachtung. Zu Beginn der Pandemie, noch bevor der Impfstoff zur Verfügung stand, wurde bei Kleinkindern, die sich mit COVID-19 infiziert hatten, eine robuste und dauerhafte Immunität festgestellt, die auch drei Jahre später noch anhielt. Vielleicht lagen in dieser interessanten Kohorte einige Anhaltspunkte.

Mumper sah eine Gelegenheit, ihnen den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Sie sagte:

Ich bin Kinderärztin in Virginia. Ich war schockiert, wie gut es meinen kleinen Patienten mit COVID-19 ging. Die CDC hat uns mitgeteilt, dass die Überlebensrate von COVID-19 bei diesen Säuglingen 99,997 % beträgt. Jetzt sagen auch Sie uns, dass wir wissen, dass diese Kinder zwei Jahre nach der Infektion einen guten Schutz haben. Ich frage mich, warum ich einem 6 Monate alten Kind diese Impfstoffe aufdrängen sollte, wenn ich keine Langzeitdaten darüber habe, was Dinge wie Lipid-Nanopartikel bei Babys bewirken. Also überzeugen Sie mich!

(Gelächter im Publikum.)

Polen an den Diskussionsteilnehmer: „Sie haben 30 Sekunden Zeit zu antworten.“

(Weiteres Gelächter.)

Podiumsteilnehmer: „Das würde mehr Zeit und eine Flasche Wein erfordern.“

(Gelächter.)

Diskussionsteilnehmer: „Ich glaube nicht, dass ich diese Frage beantworten kann.“

Mumper: „OK, sonst noch jemand?“

Der Podiumsteilnehmer Andrea Carfi, Ph.D., wissenschaftlicher Leiter von Moderna, wies darauf hin, dass Mumper dem „Irrglauben“ unterliege, dass die langfristigen Auswirkungen von COVID-19 geringer seien als die der Impfstoffe, während er zugab, dass auch er die langfristigen Folgen der Infektion nicht kenne.

Polen akzeptierte Carfis Antwort als ausreichend und schloss die Diskussion.

Unsere Sitznachbarn wiesen noch einmal auf die Berechtigung von Mumpers Bedenken hin. Außerdem hat Carfis Antwort die Frage überhaupt nicht geklärt. Wenn die langfristigen Auswirkungen sowohl des Impfstoffs als auch der Infektion nicht bekannt sind, mit welcher Begründung zwingen wir dann diese Kinder zur Impfung?

Abschließende Überlegungen

Dies war eine seltene Gelegenheit, sich mit Impfbefürwortern in ihrem eigenen Haus und zu ihren eigenen Bedingungen auseinanderzusetzen. Meiner Einschätzung nach bröckelt ihr Fundament, und ihre Struktur wird letztendlich zusammenbrechen.

Die großen Akteure müssen dies erkennen, weshalb sie jede Untersuchung, die die Heuchelei aufdecken würde, schnell unterdrücken.

Dies ist den Zuhörern nicht entgangen. Wie ich bereits erwähnte, waren einige von ihnen in der Lage zu erkennen, dass einfache Fragen nicht mit klaren Antworten beantwortet wurden.

Mir ist klar, dass das „Pro-Impfstoff“-Lager nicht so monolithisch ist, wie wir oft denken. Es gibt unter ihnen ein Spektrum von Skepsis. Sie erkennen auch, dass die Impfgegner das gesamte Spektrum von „SARS-CoV-2-Virus-Leugnern“ bis zu den „Abwartenden“ abdecken.

Sie verfügen über die Mittel, um ausgeklügelte „Informationskampagnen“ zu konzipieren, die die Impfgegner mit spezifischen Botschaften ansprechen.

Ich schlage vor, dass wir ihr Modell nutzen, um zumindest anzuerkennen, dass wir präziser sein können, um sie zur Vernunft zu bringen.

In meinem ersten offenen Kommentar in einer Gesprächsrunde habe ich die Situation wie folgt zusammengefasst:

Es gibt viele impfkritische Menschen, die nicht in der Lage sind, wissenschaftliche Arbeiten zu lesen und Daten zu analysieren. Sie sehen zwei Gruppen, die ein Spiegelbild der anderen sind. Beide Seiten denken, dass die andere Seite unglaublich leichtgläubig ist, dass sie auf Fehlinformationsverbreiter hören und den Rest von uns für ihren eigenen persönlichen Vorteil gefährden. Sie können auch den einen großen Unterschied zwischen den beiden Seiten erkennen. Die eine Seite fordert eine offene Diskussion über dieses wichtige Thema. Die andere Seite glaubt, dass nur ihre Seite das Recht haben sollte, sich zu äußern, während die andere Seite zum Schweigen gebracht werden muss.

Was glauben Sie, wie sich die Sache entwickeln wird? Warum sollten die Unentschlossenen der Gruppe folgen, die für Zensur statt für eine offene Debatte eintritt?

Indem sie sich weigern, mit uns in einen sinnvollen Austausch einzutreten, können sie vielleicht ein paar Impfgegner auf ihre Seite ziehen, und zwar durch etwas, das man am besten als „Bekehrungstherapie“ bezeichnen kann.

Letztlich wird ihr Turm jedoch einstürzen, weil er nicht auf Logik, der wissenschaftlichen Methode oder unanfechtbaren Fakten beruht. Er stützt sich auf die Zensur der Stimmen derjenigen, die qualifiziert sind, sich zu diesem Thema zu äußern, um einen „Konsens“ herzustellen.

Es obliegt uns zu entscheiden, was getan werden sollte, um die unvermeidliche Entstehung von Sensibilität in dieser Angelegenheit zu beschleunigen.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Menschen gibt, die wissen, dass Impfstoffe unkalkulierbaren Schaden anrichten, und die trotzdem für ihre breite Anwendung eintreten. Ein paar von ihnen waren wahrscheinlich auf der Konferenz. Sie werden sich durch eine offene Debatte nicht umstimmen lassen, aber sie stellen nur eine winzige Minderheit aller Impfstoffbefürworter dar.

Ich schlage vor, dass wir zunächst einmal nicht jeden Impfstoffbefürworter als Ingenieur für Massenmord ansehen. Die meisten sind erschreckend uninformiert. Bei dem Versuch, eine Herdenimmunität zu erreichen, sind sie dem Herdentrieb erlegen. Sie müssen erreicht werden.

Aus meiner jüngsten Erfahrung weiß ich, dass dies durch einen offenen Dialog möglich ist. Genau aus diesem Grund wollen die Ingenieure dieser Pandemie und ihrer Bekämpfung sicherstellen, dass dies niemals geschieht. Ungeachtet dessen, was sie öffentlich sagen, glaube ich nicht, dass sie sich Sorgen machen, dass die Impfstoffskeptiker zögerlich bleiben – sie sind besorgt, dass sie Mitglieder ihrer eigenen Herde an die Wahrheit verlieren.