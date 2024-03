Haitis Albtraum ist „Made in U.S.A.“

Ted Snider

Haiti, dem Albträume nicht fremd sind, ist dabei, in einen weiteren gestürzt zu werden.

Bewaffnete Banden, von denen viele während der derzeitigen Regierung von Premierminister Ariel Henry, mit dem sie zusammengearbeitet hatten, an Macht und Reichtum gewonnen haben, haben sich in Revierkämpfe verwickelt, die nach Schätzungen der Vereinten Nationen über 362.000 Menschen vertrieben haben. Sie haben Gefängnisausbrüche inszeniert, und am 8. März haben bewaffnete Banden den Nationalpalast umstellt.

Die haitianischen Bandenführer haben „gefordert, dass der nächste Führer des Landes vom Volk gewählt wird und in Haiti lebt“. Henry wurde nicht gewählt. Er wurde nach der Ermordung von Präsident Jovenal Moïse von der „Kerngruppe“ eingesetzt, die sich aus Vertretern der UNO, der Vereinigten Staaten von Amerika, Frankreichs, Kanadas, Spaniens, Deutschlands, der Organisation Amerikanischer Staaten und der Europäischen Union zusammensetzt. Die Bandenführer haben seinen Rücktritt gefordert.

Am 11. März kündigte Henry, der in Puerto Rico festsitzt, schließlich seinen Rücktritt an, nachdem er die Wahlen wiederholt verschoben hatte. Die Ankündigung erfolgte nach einer Sitzung der Karibischen Gemeinschaft und des Gemeinsamen Marktes (CARICOM) am 11. März. Berichten zufolge brach auf den Straßen von Haiti Jubel aus.

Die Vereinigten Staaten von Amerika, die Henry stets unterstützt haben, hatten gehofft, dass er überleben würde, um den Übergang zu überwachen, aber das Chaos und die Brutalität auf den Straßen zwangen sie zum Rückzug. Ohne die Unterstützung der USA hatte der unpopuläre Machthaber keine Chance zu überleben.

Demokratie in Haiti bedeutet, dass man sich seinen Führer nie selbst aussuchen kann. Die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Partner haben eine lange und schreckliche Geschichte von Staatsstreichen und Einmischungen in Haiti, die die haitianische Demokratie unterminiert und ausgehöhlt haben. Haitis demokratische Wünsche wurden lange Zeit von den Vereinigten Staaten im Keim erstickt, und das haitianische Volk hatte nie ein Mitspracherecht bei der Frage, wen es an der Spitze seines Landes haben wollte. Als 1959 eine kleine Gruppe von Haitianern versuchte, den grausamen, von den USA unterstützten Diktator „Papa Doc“ Duvalier zu stürzen, half das US-Militär, das in Haiti war, um Duvaliers brutale Truppen auszubilden, nicht nur dabei, die Rebellen ausfindig zu machen, sondern nahm auch an den Kämpfen teil, die sie niederschlugen.

Ein Vierteljahrhundert später, als das haitianische Volk Jean-Bertrand Aristide an die Macht wählen wollte, finanzierte die CIA mit Genehmigung von Präsident Ronald Reagan Kandidaten, die sich gegen ihn stellten. Im Jahr 1989 untergruben die Vereinigten Staaten die Regierung Aristide und unterstützten unmittelbar nach dem Staatsstreich die Junta und verstärkten den Handel mit Haiti unter Verletzung internationaler Sanktionen. Der CIA-Experte John Prados sagt, dass der „oberste Schläger“ unter den Milizen, die hinter dem Putsch standen, ein CIA-Agent war. Tim Weiner, Autor von Legacy of Ashes: The History of the CIA, stimmt dem zu. Weiner sagt, dass mehrere der Anführer der Junta, die Aristide stürzte, „seit Jahren auf der Gehaltsliste der CIA standen“.

Als das haitianische Volk 2004 erneut die Chance hatte, Aristide zu wählen, unterdrückten die Vereinigten Staaten mit Hilfe Kanadas und Frankreichs die Wahl, entführten Aristide und schickten ihn nach Afrika ins Exil. Aristide sagte: „Der Staatsstreich vom September 1991 wurde mit Unterstützung der US-Regierung durchgeführt, und im Februar 2004 geschah es wieder, dank vieler der gleichen Leute.“

Ein geheimes Telegramm, das The Grayzone kürzlich erhalten hat, scheint einen CIA-Offizier in Kontakt mit „fragwürdigen Personen“ zu bringen, die in dem Telegramm als Haitianer „mit Verbindungen zu Putschisten“ bezeichnet werden. Und Frankreichs Botschafter in Haiti zur Zeit des Putsches, Thierry Burkard, hat enthüllt, dass „Frankreich und die Vereinigten Staaten tatsächlich einen ‚Putsch‘ gegen Herrn Aristide inszeniert hatten…“.

Henry selbst hatte den äußerst unpopulären Moïse abgelöst, der sich illegal an der Macht gehalten hatte und unter dem Schutz der USA immer autoritärer wurde. Viele in Haiti beklagten sich über Henrys lange Herrschaft, ohne gewählt worden zu sein. Angeblich als Interimschef eingesetzt, „mit Unterstützung der USA“, so Brian Concannon, „überstieg Henrys verfassungswidrige Amtszeit als Premierminister die Amtszeit jedes anderen Premierministers gemäß der haitianischen Verfassung von 1987.“

Henrys erzwungener Rücktritt bietet den Haitianern einen Ausweg aus diesem Alptraum. Er wird nach der Einsetzung eines Übergangspräsidentenrates und der Ernennung eines Interimspremierministers zurücktreten. Dem Übergangsrat werden Berichten zufolge „Vertreter verschiedener Koalitionen, des privaten Sektors und der Zivilgesellschaft sowie ein religiöser Führer“ angehören.

Dieser Ausweg aus dem Alptraum hat jedoch nur dann eine Chance, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika ihren historischen Kurs ändern und den Weg nicht blockieren. Die USA hatten sich auf die Seite von Henry gestellt und internationale Truppen in Haiti gefordert, um die Ordnung wiederherzustellen. Andere sahen in den internationalen Truppen mit Blick auf die Geschichte eine Möglichkeit, das Regime von Henry zu stützen. Concannon gibt zu bedenken, dass das amerikanische Beharren auf einer internationalen Truppe „die Befürchtung weckt, dass die Vereinigten Staaten … ihre Politik der Einsetzung und Unterstützung undemokratischer Regime in Haiti fortsetzen werden“. Diese Besorgnis werde durch das amerikanische Beharren darauf verstärkt, dass jede neue haitianische Regierung sofort „eine multinationale Sicherheitsunterstützungsmission“ willkommen heißen müsse.

Nach dem CARICOM-Treffen kündigte Außenminister Antony Blinken an, dass die USA 300 Millionen Dollar für eine multinationale Sicherheitsmission in Haiti unter kenianischer Führung bereitstellen werden.

Wie Concannon betonte, sind die Souveränität, die Legitimität und die Akzeptanz der Bevölkerung einer Regierung, die sich nur dann bilden darf, wenn sie eine von den USA auferlegte Besatzungstruppe akzeptiert, die ursprünglich dazu gedacht war, eine verhasste, repressive Regierung zu stützen, fraglich.

Es bleibt zu hoffen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika es den Haitianern gestatten, ihren eigenen Führer zu wählen und diese Wahl zu respektieren, und dass sie es der neuen haitianischen Regierung überlassen, ihre eigene Politik zur Wiederherstellung der Ordnung zu wählen und zu entscheiden, ob die Haitianer eine internationale Truppe wollen.