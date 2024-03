Agenda 21: Die verborgene Bedrohung für die menschliche Freiheit – Entvölkerungsprogramm der Vereinten Nationen?

Agenda 21 und die Umgestaltung der menschlichen Gesellschaft – Die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, dass eine der größten Bedrohungen für ihre Freiheit ein Programm der Vereinten Nationen sein könnte, das die Entvölkerung von 95 % der Welt vorsieht

Von Milan Adams

Laut Wikipedia handelt es sich bei der Agenda 21 um einen unverbindlichen Aktionsplan der Vereinten Nationen im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung. Es ist ein Produkt des Erdgipfels (UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung), der 1992 in Rio de Janeiro, Brasilien, stattfand. Es handelt sich um eine Aktionsagenda für die UN, andere multilaterale Organisationen und einzelne Regierungen auf der ganzen Welt, die umgesetzt werden kann auf lokaler, nationaler und globaler Ebene. Ein wesentliches Ziel der Agenda 21-Initiative besteht darin, dass jede Kommunalverwaltung ihre eigene lokale Agenda 21 entwerfen soll. Ihr Ziel bestand zunächst darin, bis zum Jahr 2000 eine globale nachhaltige Entwicklung zu erreichen, wobei sich die „21“ in der Agenda 21 auf das ursprüngliche Ziel des 21. Jahrhunderts bezog.

Das endgültige Ziel der Agenda 21 wäre es, die Bevölkerung des Planeten auf 500.000.000 zu reduzieren, etwa ein Viertel der derzeitigen 7 Milliarden, um uns leichter „kontrollieren“ zu können, da die finanzielle Tyrannei allein nicht schnell genug zu Ergebnissen führt, und die Agenda 21 einzuführen. Die E.P.I.C (Elite.Powers.In.Control) versuchen, dieses genozidale Schema durch Impfungen, GMO, prädiktive Programmierung, Abschaffung des 2. Verfassungszusatzes, falsche Flaggen, Manipulationen unseres öffentlichen Schulsystems sowie Manipulationen des Wetters, die zu Dürren oder Naturkatastrophen führen, wo immer sie wollen, unter Verwendung von H.A.A.R.P., so werden sie alle Landwirte von ihrem Land vertreiben, damit sie alles billig aufkaufen können und effektiv ALLES von unserem verbrauchten Saatgut besitzen. Die Agenda 21 ist ein sehr ausgeklügelter, vielschichtiger Plan, der seit Generationen hinter den Kulissen am Werk ist und der nun endlich an die Öffentlichkeit gelangt, weil er sich nicht mehr verbergen lässt. Wenn Sie zum ersten Mal von der Agenda 21 hören, empfehle ich Ihnen DRINGEND, sich mit all diesen Themen zu befassen, die ich oben vorgestellt habe, denn das betrifft jeden.

Agenda 21 – Entvölkerung von 95% der Welt bis 2030

Bei den Vereinten Nationen (UN) denken manche an eine wohlwollende Organisation, die das Leben der Menschen überall dort schützen soll, wo es zu Konflikten kommt, und die internationale Zusammenarbeit und den Frieden fördern soll.

Weit entfernt von diesem friedlichen Bild ist jedoch ihr kaum veröffentlichter Plan, bis 2030 95 % der Welt zu entvölkern. Oder, wie sie es genannt haben, Agenda 21.

Plan der Vereinten Nationen, 95 % der Welt bis 2030 zu entvölkern

Die Agenda 21 wurde von der Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen, Abteilung für nachhaltige Entwicklung, entwickelt und soll eine Umstrukturierung der Weltbevölkerung ermöglichen, um die Umweltbelastung zu verringern und die Lebensqualität zu verbessern.

Eines der wichtigsten Mittel, um dies zu erreichen, ist jedoch die geförderte und direkte Entvölkerung.

Wie die UN es ausdrückt:

„umfassender Aktionsplan, der von Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, Regierungen und wichtigen Gruppen auf globaler, nationaler und lokaler Ebene in allen Bereichen, in denen der Mensch Einfluss auf die Umwelt hat, umgesetzt werden soll“.

Obwohl die Sprache des 70-seitigen Originalberichts (National Implementation of Agenda 21 – A Summary), den die UNO zur Agenda 21 veröffentlicht hat, vage und offen für Interpretationen sowie plausible Bestreitbarkeit ist, sind die Absichten in bestimmten Abschnitten klar:

Entvölkerung, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern und zu verhindern, dass Überbevölkerung zu Instabilität führt.

Dies klingt zwar in mancher Hinsicht positiv, doch allein durch politische Veränderungen auf Regierungsebene kann kein Umfeld geschaffen werden, in dem in kurzer Zeit ausreichend große Veränderungen herbeigeführt werden können.

Um eine Entvölkerung solchen Ausmaßes innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums zu erreichen, müssten drastische Maßnahmen ergriffen werden. Entweder ein Weltkrieg, eine globale Epidemie oder eine Art weitverbreitete Hungersnot, die durch massive Ernteausfälle verursacht wird, wären die einzig wahrscheinlichen Wege, dies zu erreichen.

Die Idee wirft auch die Frage auf.

Welche 5 % der Weltbevölkerung würden gerettet werden?

Wären das diejenigen, die stark und widerstandsfähig genug sind, um die Bedingungen auf der Erde zu überleben, die die restlichen 95 % auslöschen würden?

Oder würden die Überlebenden vielleicht selektiv aus der Elite und den Wohlhabenden ausgewählt?

Ob ein solcher Plan tatsächlich jemals erfolgreich sein könnte, ist eine andere Frage.

Pläne dieser Größe und dieses Umfangs würden die Absprache und das Einverständnis von mindestens jeder Regierung der ersten Welt erfordern, ganz zu schweigen davon, dass der Aufwand an Ressourcen und Anstrengungen, um so etwas zu vertuschen, astronomisch hoch wäre.

Fazit: Diese böse Agenda 21 lässt die Menschen in städtischen Gefängnissen zusammenrücken und verbietet ihnen, viele Orte auf der Erde zu besuchen oder zu Fuß zu gehen, um den Kohlenstoff-Fußabdruck und die Kohlenstoff-Emissionen durch die Zerstörung fossiler Brennstoffe und die Vernichtung von 80 % der Weltbevölkerung im Rahmen einer Eine-Welt-Diktatur zu verringern. Diese Agenda 21 wird immer realer und sollte bekämpft werden, wie vieles an dieser Klimawandel-Initiative, bei der es NICHT um die Erhaltung der Ressourcen der Erde geht, sondern um die faschistische Kontrolle ALLER Nationen und die Zerstörung ihrer Kultur und nationalen Souveränität.

