CDC-Vertuschungsskandal um Myokarditis nach COVID-Impfung

In den USA wurde ein Antrag nach dem Freedom of Information Act (FOIA) eingereicht, um die Langzeitstudie des CDC zur Myokarditis nach der COVID-Impfung offenzulegen.

Das CDC hat nun die Studie „veröffentlicht“, wobei alle 148 Seiten komplett geschwärzt wurden. Dies löste Bedenken aus, ob das CDC etwas zu verbergen hat.

Die Internet-Persönlichkeit Hans Mahncke kommentiert: „Die CDC hat eine 148-seitige Studie über Myokarditis nach der COVID-19-Impfung veröffentlicht, und jede Seite ist komplett geschwärzt.“ Das muss ein neuer Rekord sein.“

„Wenn die Ergebnisse zugunsten des Impfstoffs ausgefallen wären, würden sie überall verkündet werden“, bemerkt der Datenanalyst Ed Dowd. „Das war eindeutig nicht der Fall, daher wurden jede Seite geschwärzt.“

