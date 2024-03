EU-Grenzschutzchef gibt zu, Migranten nicht von Europa fernhalten zu wollen

Der Chef der EU-Grenz- und Küstenwache Frontex hat erklärt, er halte es weder für möglich noch für wünschenswert, Migranten von Europa fernzuhalten. Lionel Shriver vom Spectator sieht darin eine Bestätigung ihrer Theorie, warum die politischen Eliten bei der Kontrolle der Einwanderung immer wieder so kläglich scheitern, obwohl es das Verhängnis von Regierungen in ganz Europa ist: Es ist eine Kombination aus Ungeschicklichkeit (sie wissen nicht wie) und dem, was Shriver „pathologische Freundlichkeit“ nennt.

Hier ein Auszug vom Spectator.

„Um es ganz offen zu sagen“, so der Niederländer Hans Leijtens in einem Interview mit der deutschen Tageszeitung Die Welt, „nichts kann Menschen davon abhalten, eine Grenze zu überschreiten, keine Mauer, kein Zaun, kein Meer, kein Fluss. Manchmal wird so getan, als könne man einfach einen Deckel auf die Flasche machen, und dann hört die Migration auf. Aber das ist ein Irrglaube.

Der Mann, der seit letztem Frühjahr für die Sicherung der europäischen Grenzen zuständig ist – deren Durchlässigkeit direkte Auswirkungen auf das britische Problem mit den kleinen Booten hat – glaubt nicht an die Möglichkeit, eine Grenze zu sichern. Es ist nicht schwer, aus diesem Zitat zu schließen, dass unser Freund Hans nicht glaubt, dass es möglich ist, auch nur einen einzigen Einbrecher daran zu hindern, in die EU oder überhaupt in ein Land zu gelangen. Dabei ist das sein Job.

Das ist so, als hätte man gerade einen Koch eingestellt, der Burger brät, und obwohl der neue Mitarbeiter gerne ein Gehalt annimmt, erklärt er sofort, dass er keine Burger brät, weil er nicht glaubt, dass es so etwas wie Hamburger gibt.

Ich betrachte dieses Gespräch als ein Votum der Schwäche. Hans wirft freudig die Hände in die Luft. Da kann man nichts machen. Wir können niemanden draußen halten, wir wissen nicht wie. Ich kann mir vorstellen, dass Hans seine Arbeit sehr genießt, weil sie ihm so viel Freizeit gibt.

Doch weiter unten zeigt der feierlich-schwache Frontex-Manager seine Hand. „Wer bin ich, dass ich über Migranten urteile“, erklärt er. „Dieses Gerede von ‚Menschen aufhalten‘ und ‚Grenzen schließen‘ kann nicht immer unser Narrativ sein. Meine Aufgabe ist es, ein Gleichgewicht zwischen einem wirksamen Grenzschutz und der Achtung der Grundrechte zu finden. Wahrscheinlich geht es um Grundrechte wie das angeborene Recht aller Menschen auf der Welt, in Ihrem Land zu leben, weil ihnen ihr Land nicht gefällt. Der hilflose Hans wünscht sich für die gesamte europäische Migrationsdebatte „mehr Menschlichkeit, weniger Angst vor dem Unbekannten, weniger Vorurteile“.

„Mit anderen Worten“, so Shriver, „der Chef von Frontex hat ein persönliches Interesse daran, dass er absolut unfähig ist, jemanden von Europa fernzuhalten, weil er niemanden von Europa fernhalten will“.