Neu aufgetauchte Dokumente zeigen, wie das WEF Kanadas radikale Klimapolitik diktiert hat.

Die Dokumente zeigen auch, dass die linksgerichtete Regierung von Premierminister Justin Trudeau das WEF mit Steuergeldern bezahlt hat.

Die Dokumente wurden als Antwort auf eine Anfrage der konservativen Abgeordneten Leslyn Lewis veröffentlicht.

Aus den Dokumenten geht hervor, dass Trudeaus Abteilung für Umwelt und Klimawandel (ECCC) das WEF für die Erstellung eines Berichts über den Entwurf der Umweltagenda der Regierung bezahlt hat.

Der Bericht enthielt die wirtschaftspolitischen Maßnahmen für Kanadas steigende Kohlenstoffsteuer.

Im August 2019 gab die damalige ECCC-Ministerin Catherine McKenna dem WEF 493.937 Dollar an Steuergeldern, um den Bericht zu erstellen, wie aus den Dokumenten hervorgeht.

Aus den Dokumenten geht hervor, dass das ECCC Geld zur Verfügung gestellt hat, „damit [das WEF] einen Bericht erstellen und verbreiten kann, der die geschäftlichen und wirtschaftlichen Gründe für den Schutz der Natur darlegt“.

„Dieser Bericht richtet sich an hochrangige Entscheidungsträger in Regierungen und Unternehmen, die den Einfluss und die Möglichkeit haben, die gegenwärtige Praxis zu ändern“, so die ECCC.

Sechs Monate später übermittelte das WEF der kanadischen Regierung aktualisierte Informationen über die „Klimapolitik“ des Landes.

In seinem Bericht „New Nature Economy Report Series“ zitierte das WEF Dokumente, um die Einführung einer Kohlenstoffsteuer zu rechtfertigen.

Ferner heißt es in der politischen Empfehlung des Berichts: „Kohlenstoffsteuern sollten ebenfalls eingeführt werden“.

Der Bericht hebt das kolumbianische Emissionshandelssystem hervor und weist darauf hin, dass die Steuern zu Einnahmen geführt haben.

Das kolumbianische Kohlenstoffsystem sieht vor, flüssige fossile Brennstoffe mit 5 Dollar pro Tonne zu besteuern.

Was wir benötigen, sind mutige politische Ambitionen und eine entschlossene politische Führung, um zu signalisieren, dass „business as usual“ nicht länger tragbar ist“, so die Schlussfolgerung des Berichts.

Obwohl der Bericht erst im Juni 2020 veröffentlicht wurde – nur wenige Monate nach dem Ausbruch des Covid-Virus in Wuhan, China – drängte das WEF Kanada, seine „Great Reset“-Agenda umzusetzen.

Das WEF forderte die Regierungen der Welt auf, „ihre fiskalischen Konjunkturprogramme zu nutzen, um die Wirtschaft auf widerstandsfähigere, gerechtere und nachhaltigere Bedingungen umzustellen“.

Nur wenige Monate später, im Dezember 2020, kündigte Premierminister Trudeau eine deutliche Erhöhung der Kohlenstoffsteuer an.

Demnach soll die Steuer auf Treibstoffe bis 2030 auf 170 Dollar pro Tonne steigen.

Die Regierungserklärung schlägt vor, Kanadas Ansatz zur Reduzierung der Methanemissionen aus dem Öl- und Gassektor zu stärken, indem neue Ziele und damit verbundene Vorschriften für 2030 und 2035 festgelegt werden, die sich an internationalen Best Practices orientieren.

Derzeit liegt die Kohlenstoffsteuer bei 65 Dollar pro Tonne und wird am 1. April erneut auf 80 Dollar erhöht, um den Forderungen des WEF nachzukommen.

Und das, obwohl sich die Mehrheit der Kanadier und der Premierminister gegen die Steuer ausgesprochen haben.

Wie Slay News bereits berichtete, ist Premierminister Trudeau als einer der „Young Global Leaders“ des WEF gelistet.

Der Gründer und Vorsitzende des WEF, Klaus Schwab, brüstet sich offen damit, Regierungen auf der ganzen Welt „infiltriert“ zu haben, darunter auch die Hälfte von Trudeaus liberalem Kabinett.

Die Epoch Times entdeckte Anfang dieser Woche einen undatierten Brief, der weitere Beweise für ihre Ausrichtung liefert.

Der Brief wurde vom ehemaligen kanadischen Finanzminister Bill Morneau an das WEF geschickt.

Darin lobt Morneau das WEF und bedankt sich für die Unterstützung.

„Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um den Mitarbeitern des WEF meine aufrichtige Anerkennung für die Unterstützung der kanadischen Regierung auszusprechen“, schrieb er.