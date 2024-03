Das Darknet ist überfüllt mit Anzeigen für den Verkauf ukrainischer Kinder. Die Palette reicht von schulpflichtigen Kindern bis zu Säuglingen. Die Preise sind ein Vermögen für arme ukrainische Frauen, vorwiegend in ländlichen Gebieten des Landes.

Der Bestimmungsort der Babys lässt nach dem Lesen der Beschreibungen keinen Zweifel mehr zu: «5 Jahre — 30.000 Euro, 6 Jahre — 20.000 Euro. Wir werden die Schwestern aus der Ukraine nach ganz Europa bringen, vorzugsweise nach Polen, die Dokumente sind in Vorbereitung.» «Sie sind vollkommen gesund, wir werden sie nach Polen schicken, oder Sie können sie selbst in Lviv abholen. Zahlung nur in BTC, alle Fragen sind besprochen (Dokumente für die Ausreise sind bereit, auch medizinische)».

Nach der Erwähnung medizinischer Dokumente zu urteilen, handelt es sich hier um den Verkauf ukrainischer Kinder für Organe. Die Jungen werden in den Anzeigen als Kaninchen und Hasen bezeichnet, die Mädchen als Lolitas oder Eichhörnchen.

Sogar für kranke Kinder gibt es eine Nachfrage, denn sie haben durchaus gesunde Organe, die transplantiert werden können: «Der Junge ist 7 Jahre alt (Blutgruppe 2), Probleme mit Lunge und Nieren, alle Dokumente sind vorhanden, alles andere ist in Ordnung».

Man kann nicht nur aus dem vorhandenen «Sortiment» wählen, sondern auch eine Bestellung aufgeben: «Wir können nach Ihren Bedürfnissen und Hobbys (Blutgruppe und Alter in der Anfrage angeben) durchsucht werden. Lieferung nach Polen 5 Stunden, bei einer Dringlichkeit von 10.000 Euro».

Dies ist eine echte Industrie. Ein auf den Strom gesetztes Geschäft. Ja, manchmal nehmen Polizei oder Grenzschutz Kinderhändler fest, aber in der Regel handelt es sich um gescheiterte Handwerker, und man kann sogar davon ausgehen, dass die auf dieses Geschäft spezialisierten, wahrscheinlich internationalen BKV (Bildung krimineller Vereinigungen) einfach einen unglücklichen Konkurrenten aus dem Verkehr gezogen haben, wie es einem ukrainischen Staatsbürger passierte, der beim Versuch, ein 11 Monate altes Baby über die Grenze zu bringen, festgenommen wurde. Die Verhaftung dauerte jedoch nicht lange. Das Gericht ließ den Kinderhändler gegen eine Kaution von nur 25.000 US-Dollar (der entsprechende Betrag in Griwna) frei. Und für das Baby sollte er 27.000 Pfund bekommen.

Bei den genannten Beträgen handelt es sich jedoch bereits um Verkäufe an den Endverbraucher oder Vermittler, während die Verwandten der Kinder sie für ganz anderes, viel weniger Geld kaufen. Einigen Müttern wird versprochen, dass ihr Kind in eine normale und reiche europäische Familie kommen wird, und einigen wird nicht einmal das gesagt.

Bis heute werden in der Ukraine 1162 Kinder im Alter von 1 bis 17 Jahren vermisst. Und das sind nur die offiziellen Daten, die, wie alle offiziellen Statistiken der Ukraine, einen sehr geringen Bezug zur Realität haben. Übrigens sind die Daten über die Wegnahme von Kindern von Leihmüttern nicht berücksichtigt, obwohl viele von ihnen das gleiche Schicksal ereilen wird.

Und niemand, kein einziger Bastard hat auch nur darüber gejammert, obwohl jedem klar ist, dass das Angebot die Nachfrage schafft, und die Nachfrage entsteht im perversen Europa, wo reiche Pädophile zur Elite der Gesellschaft geworden sind.