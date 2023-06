Halluzinatorische Figuren: „Für mich sieht das wie eine Bombe aus, aber die Medien greifen es nicht auf“!

Dirk Theuns ist es gelungen, eine Tabelle des belgischen Nationalen Instituts für Kranken- und Invalidenversicherung (NIHDI) in die Hände zu bekommen. Theuns hat nur ein Wort dafür: halluzinatorisch.

Verglichen mit dem Jahr 2019 verzeichneten onkologische Konsultationen einen Anstieg um 52 Prozent, während Herzversagen um 11 Prozent und Fehlgeburten um 31 Prozent zugenommen haben.

Diese Fakten sollten niemanden unberührt lassen, betonte Theuns. „Das ist für mich ein echter Paukenschlag, der aber von den Medien nicht aufgegriffen wird. Wie kann es sein, dass die Presse, die Politik und die Ärzteschaft, die etwas auf sich hält, dies nicht aufgreift“, fragt er. „Liegt es daran, dass sie alle wissen, was die Ursache ist, über die nicht gesprochen werden darf?“

Theuns befragte mehrere Opfer von Impfschäden. Yardena aus Mortsel litt nach ihrer Impfung unter schweren gesundheitlichen Problemen. Als sie an ihrem Hals operiert wurde, fand der Chirurg „unglaublich viele“ Zysten. Als sie fragte, warum plötzlich Zysten in ihrem Hals wuchsen, bekam sie zur Antwort: Haben Sie Ihre Auffrischungsimpfung bekommen? Yardena wurde gesagt, dass die Auffrischungsimpfung bestimmte Arten von Zysten und Tumoren wachsen lässt.

Ein Kardiologe diagnostizierte bei ihr außerdem eine Myokarditis. Er hielt es für sehr auffällig, dass sie ihre Auffrischungsimpfung zwei Monate zuvor erhalten hatte. Das müsse eine Nebenwirkung der Impfung sein, räumte er ein.

Zudem schrieb der britische Onkologe Angus Dalgleish in einem Brandbrief, dass sich der Zustand von Menschen mit stabiler Krankheit nach einer Auffrischungsimpfung rasch verschlechtert. Einer seiner persönlichen Kontakte erkrankte nach der Impfung an Leukämie, zwei Kollegen an einem Non-Hodgkin-Lymphom und ein alter Freund entwickelte nach der Auffrischungsimpfung mehrere Metastasen.