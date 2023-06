Mitbegründer von Greenpeace: Kohlendioxid ist der Baustein allen Lebens auf der Erde

„Es gibt keinen endgültigen wissenschaftlichen Beweis durch Beobachtung in der realen Welt, dass Kohlendioxid für die leichte Erwärmung des globalen Klimas verantwortlich ist … Aber es gibt die unumstößliche Gewissheit, dass es der Baustein für alles Leben auf der Erde ist und dass ohne seine Anwesenheit in der globalen Atmosphäre in ausreichender Konzentration dies ein toter Planet wäre.“ – Dr. Patrick Moore