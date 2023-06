Freiwilliger Soldat aus Taiwan beschreibt seine Erfahrungen im Kampf für die Ukraine

Die Einheit des Soldaten erlitt 50 % Verluste, 20 % wurden im Kampf getötet, der Zug wurde zweimal ausgelöscht

自從曝光了我在烏克蘭的作戰的經歷後

那些詢問如何加入烏克蘭國際兵團的私信

也如同雪花般的湧入



為了避免麻煩和打預防針

我在這邊特別寫一篇文,免得更多的人看到我的故事後

一頭腦熱的就想報名國際兵團

我並不想看到有人因為我的關係而導致受傷或是命喪戰場… pic.twitter.com/9mCywQ3HPF — 不識廬山 (@sds51141892) June 4, 2023

TAIPEI (Taiwan News) – Ein taiwanesischer freiwilliger Soldat der ukrainischen Fremdenlegion hat am Sonntag (4. Juni) einen detaillierten Bericht über die Realitäten der Kämpfe im russisch-ukrainischen Krieg veröffentlicht.

Der taiwanesische Soldat, der unter dem Namen „I don’t know Mount Lushan“ (不識廬山) bekannt ist, kehrte vor ein paar Tagen von seinem Einsatz in der Ukraine zurück und lud am Sonntag einen äußerst detaillierten Beitrag mit Ratschlägen für potenzielle Freiwillige hoch, die sich dem Kampf anschließen möchten. Dabei ging er auf die Kosten, die körperlichen Anforderungen, die erforderlichen Sprachkenntnisse, das erforderliche Kampftraining und die Mentalität ein, die man besitzen sollte.

Der Beitrag des Freiwilligen entstand als Reaktion auf die vielen Anfragen von Lesern, die sich für einen Beitritt zur Internationalen Legion der Territorialen Verteidigung der Ukraine (ILDU) interessierten, und sollte der Öffentlichkeit helfen, die Situation in der Ukraine besser zu verstehen und „zweimal nachzudenken, bevor man eine Entscheidung trifft“. Am selben Tag veröffentlichte Lai Cheng-wei (賴正瑋), ein ehemaliger Chemiefachmann und Blogger für Kriegsanalysen in Taiwan, eine vollständige englische und japanische Übersetzung des chinesischen Originalbeitrags des Soldaten.

Finanzielle Kosten

Der Soldat wies darauf hin, dass zu den wichtigsten Kosten die Flugkosten gehören, einschließlich des Rückflugs nach Hause, da nicht jeder die Aufnahme in die Legion schafft. Dann riet er den Soldaten dringend, so viel persönliche Ausrüstung wie möglich mitzubringen, darunter einen Helm, Unterhemden, Stiefel, Zielfernrohre, Waffenzubehör, Taschenlampen, Kopfhörer, zusätzliche Magazine, Nachtsichtgeräte und Wärmebildgeräte.

Er sagte, seine anfänglichen Ausgaben beliefen sich auf 101.000 NT$ (3.300 US$). Insgesamt gab er schätzungsweise 10.000 US-Dollar von seinem eigenen Geld aus, wobei ein Großteil davon für persönliches Zubehör und taktische Ausrüstung ausgegeben wurde.

Körperliche Strapazen

Er schrieb, die wichtigste Eigenschaft auf dem Schlachtfeld sei die „körperliche Fähigkeit“. Er sagte, dass man sich zwar in kurzer Zeit Kampftraining aneignen könne, dass aber körperliche Fähigkeiten „keine schnelle Lösung“ seien.

Es bedürfe „jahrelanger Kultivierung über einen langen Zeitraum“, um die erforderliche körperliche Kraft und Ausdauer zu erlangen, so der Soldat. Ohne ein grundlegendes Maß an körperlicher Fitness kann ein Soldat in voller Rüstung und mit einem gefüllten Rucksack schnell erschöpft sein.

Er sagte zum Beispiel, dass die gesamte erforderliche Körperrüstung und Ausrüstung zusammen mit Waffen, Munition, Rucksack, Nahrung und Wasser zwischen 30 und 60 Kilogramm wiegt.

Im Stadtkampf, so der Soldat, muss man unter Umständen den ganzen Tag über bis zu 10 Stunden ohne Pause kämpfen und 30-60 Kilogramm tragen, während man rennt und über Mauern und Fenster klettert. Allein um zu einem bestimmten Ort zu gelangen, muss man unter Umständen erst mehrere Kilometer durch „Schlamm, Wald und Ruinen“ marschieren.

Sprachkenntnisse

Dem Soldaten zufolge ist die Verkehrssprache der Legion Englisch, und ohne Grundkenntnisse dieser Sprache sei es unmöglich, den Auftrag und die Befehle der Offiziere zu verstehen. Er sagte, dass selbst diejenigen, die eine militärische Eliteausbildung absolviert haben, als nutzlos gelten, wenn sie sich nicht mit Teammitgliedern und Vorgesetzten verständigen können.

Er sagte, dass Personen, die nicht einmal den englischen Vertrag verstehen können, nicht in die Legion aufgenommen werden. Es gibt zwar Ausnahmen, wenn eine große Zahl von Soldaten dieselbe Fremdsprache spricht, aber da es in der Legion nur wenige Mandarin-Sprecher gibt, sind Englischkenntnisse ein Muss.

Kampffähigkeiten

Der Soldat erklärte, dass es nicht nur wichtig ist, mit Gewehren zu trainieren, sondern auch mit einer Vielzahl von Waffen wie Maschinengewehren, Mörsern und Granatwerfern aus „allen Ecken der Welt“ vertraut zu sein. Als Beispiel nannte er die unzähligen Panzerabwehrwaffen, mit denen man vertraut sein muss, wie Javelin, NLAW, AT4, C90, MATADOR, M72, RPG-7 und eine Vielzahl der RPG-Serie.

Weitere wichtige Fähigkeiten sind Erste Hilfe, Kartenkunde, Funk, Einzelkampffähigkeiten, Treffsicherheit und Teamtaktik. Er erklärte, dass der einmonatige Grundlehrgang nur dazu dient, die Rekruten mit Waffen, Teamarbeit und einfacher Erster Hilfe vertraut zu machen, und dass Soldaten mit früherer Militär- oder Gefechtserfahrung eine geringere Gefahr für die anderen Truppen darstellen.

Mentale Einstellung

Der Freiwillige wies darauf hin, dass der Schlafmangel und die intensive körperliche Anstrengung, die durch lange Einsätze verursacht werden, anstrengend sind. Schlimmer noch, warnte der Soldat, die Situationen, in denen es um Leben und Tod auf dem Schlachtfeld geht, der Schock durch die ständigen Bombardierungen und der Tod von Teammitgliedern können leicht „den Verstand eines Menschen zerstören“.

Selbst erfahrene Soldaten könnten in Panik geraten und vor lauter Angst ihr Urteilsvermögen und ihre Kampffähigkeit verlieren. Der Veteran wies darauf hin, dass seine Einheit eine Verlustquote von 50 % aufwies und 20 % seiner Mannschaftskameraden im Kampf fielen.

Dem Freiwilligen zufolge wurde sein Zug „zweimal ausgelöscht“, und er war das einzige Mitglied, das unbeschadet davonkam. Außerdem stellte er fest, dass seine Einheit nicht im „tödlichsten Kriegsgebiet“ gekämpft hat.

Es gibt auch lange Perioden der Monotonie, wenn es eine Pattsituation gibt. In solchen Situationen müssen die Soldaten unter Umständen längere Zeit in den Schützengräben bleiben.

Er schrieb, dass vielen, die die Aufregung des Krieges erleben wollten, der „Enthusiasmus abhanden gekommen“ sei. Denjenigen, die ein Militär der ersten Welt erwarteten, sagte er: „Dies ist keine moderne NATO-Armee mit starker Logistik und Unterstützung.“

Weit entfernt von einem Film, sagte er, gehe es um „einen Infanteristen, der sich im Schlamm des Schlachtfeldes abmüht. Alles, was man hat, ist voller Chaos, Schmutz, Traurigkeit, Erschöpfung, Schmerz usw.“ Er sagte, dass viele erfahrene Soldaten aus dem Westen an den vielen Entbehrungen zerbrechen und aufgeben würden, und dass die Mitglieder der Legion im Gegensatz zu den ukrainischen Soldaten nicht ihr Heimatland schützen und daher anfälliger für Desertion sind.

Schlussfolgerung

Abschließend erklärte er, dass der Zweck dieses Beitrags darin bestehe, den Lesern die Möglichkeit zu geben, eine „umfassende Bewertung ihrer eigenen Fähigkeit zum Nachdenken“ vorzunehmen, bevor sie der Legion beitreten. Der Freiwillige sagte, es sei wichtig, dass die Unvorbereiteten nicht der Legion beitreten und zur Last werden.

Für diejenigen, die sich in der Logistik engagieren wollen, sagte er, dass dies vom ukrainischen Militär erledigt wird und sie keinen Bedarf an ausländischen Staatsangehörigen haben, es sei denn, sie verfügen über einzigartige Fähigkeiten in diesem Bereich. Er forderte die potenziellen Rekruten auch auf, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass sie durch den Kampf behindert werden könnten, und wies darauf hin, dass die ukrainische Regierung wahrscheinlich keine langfristige Unterstützung leisten wird.

Er betonte, dass es auf dem Schlachtfeld nicht darum gehe, Ruhm zu erlangen oder ein Held zu werden, sondern „nur darum, andere zu verletzen und verletzt zu werden. Im Gegenzug gibt es nur endlosen Schmerz und Leid“. Der Soldat wies darauf hin, dass die Chancen, zu verlieren, weitaus größer sind als die Chancen, zu gewinnen.

Der Freiwillige schloss mit den Worten, dass Krieg nur etwas für Menschen mit hohen Idealen und Überzeugungen ist, die bereit sind, sich voll und ganz zu engagieren. Für solche Menschen „kann ich nur meinen Respekt aussprechen und Ihnen viel Glück wünschen“.