Sie arbeiten hart daran, diese grundlegenden Fakten vor Ihnen zu verbergen, denn wenn die Fakten über den auf tierischen Zellen basierenden Fleischsektor bekannt würden, würde kaum jemand das Zeug anfassen, geschweige denn essen wollen.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Während die Fleischimitate als umweltfreundliche und nachhaltige Art der Welternährung angepriesen werden, geht es in Wirklichkeit darum, die Art von globaler Kontrolle wiederherzustellen, die Monsanto und andere durch die Entwicklung von patentiertem GVO-Saatgut erreicht haben

Forscher der UC Davis warnen vor den gravierenden ökologischen Nachteilen von im Labor gezüchtetem Fleisch. Nach ihrer Analyse des Lebenszyklus „von der Wiege bis zur Bahre“ produziert die Laborfleischindustrie bis zu 25 Mal mehr CO2 als die traditionelle Tierhaltung, was die ideologische Grundlage, auf der die Industrie aufgebaut ist, zunichte macht

Jedes Kilo Zuchtfleisch erzeugt zwischen 542 Pfund (246 Kilo) und 3.325 Pfund (1.508 kg) Kohlendioxidemissionen. Damit ist die Klimabelastung durch Zuchtfleisch vier- bis 25-mal größer als die durch konventionelles Rindfleisch

Gegenwärtig verwenden die meisten Zuchtfleischunternehmen immer noch fötales Rinderserum (FBS) als Wachstumsmedium, das aus ungeborenen Kälbern gewonnen wird, die aus dem Mutterleib geschnitten und bei lebendigem Leib entblutet werden. Daher sind die meisten Behauptungen, kultiviertes Fleisch sei tierfrei oder frei von Tierquälerei, falsch

Mission Barns entwickelt ein Speckimitat, das aus einer Mischung aus kultiviertem Fleisch, zellkultiviertem Schweinefett und Erbsenprotein hergestellt wird. Wurden die Schweine, denen die Zellproben entnommen wurden, mit mRNA-„Impfstoffen“ behandelt, und wenn ja, sind das kultivierte Schweinefleisch und das Schweinefett sicher zu essen?

Fleisch aus dem Labor ist schlimmer für die Umwelt als Rinder

Wie der San Francisco Chronicle berichtet, warnen Forscher der UC Davis davor, dass das im Labor erzeugte Fleisch erhebliche Nachteile für die Umwelt mit sich bringt, die nicht in die Diskussion oder den Entscheidungsprozess einbezogen werden.

Laut ihrer Analyse des Lebenszyklus von der Wiege bis zur Bahre produziert die Laborfleischindustrie bis zu 25-mal mehr CO2 als die traditionelle Tierhaltung, was die ideologische Grundlage, auf der die Industrie aufgebaut ist, zunichte macht.

Wie die Autoren anmerken, haben Investoren Milliarden von Dollar in den Sektor des auf Tierzellen basierenden Fleisches (Animal Cell Based Meat, ACBM) gesteckt, weil sie der Meinung sind, dass kultiviertes Fleisch umweltfreundlicher ist als Rindfleisch. Dieser Hype basiert jedoch hauptsächlich auf fehlerhaften Analysen der Kohlenstoffemissionen.

Die Hauptquelle der CO2-Emissionen sind die Reinigungsprozesse, die fossile Brennstoffe erfordern. Die zur Herstellung des „Fleisches“ verwendeten Bakterien setzen Endotoxine frei, die aus dem Wachstumsmedium entfernt werden müssen, da sich die Zellen sonst nicht richtig vermehren können. Wie die Autoren bemerken:

„Tierische Zellkulturen werden traditionell mit Wachstumsmedium-Komponenten betrieben, die verfeinert wurden, um Endotoxin zu entfernen bzw. zu reduzieren. Die Anwendung dieser Veredelungsmethoden trägt erheblich zu den wirtschaftlichen und ökologischen Kosten pharmazeutischer Produkte bei, da sie sowohl energie- als auch ressourcenintensiv sind.“

Nach dieser Einschätzung verursacht jedes Kilo Zuchtfleisch zwischen 542 Pfund (246 kg) und 3.325 Pfund (1.508 kg) Kohlendioxidemissionen, so dass die Klimaauswirkungen von Zuchtfleisch vier- bis 25-mal größer sind als die von herkömmlichem Rindfleisch.

Scheinansprüche auf der Grundlage nicht vorhandener Technologien

Die Lebenszyklusanalyse der UC Davis weist auch darauf hin, dass mehrere Schätzungen der Klimaauswirkungen von ACBM von neuartigen Technologien abhängen, die entweder noch nicht existieren oder wahrscheinlich nicht funktionieren werden.

So wurde beispielsweise vorgeschlagen, Cyanobakterien-Hydrolysat in offenen Betonteichen zu züchten, um es dann „zu ernten, zu sterilisieren, zu hydrolysieren und als Nährboden für tierische Zellen zu verwenden“. Das Problem ist, dass diese Technologie derzeit nicht verwendet wird und auch nicht in der Nähe der Machbarkeit liegt“, stellen die Autoren fest.

Kurz gesagt, die Behauptungen, die die Kulturfleischindustrie stützen, sind eine Täuschung, da die Idee, dass Kulturfleisch eine umweltfreundlichere Option ist, auf nicht existierenden Technologien basiert und nicht auf den Technologien, die bereits verwendet werden.

Frühere Forschungen weisen auch Löcher in Umweltbehauptungen auf

Auch andere Studien haben sich kritisch zu den Behauptungen der ACBM-Industrie geäußert. So wurde beispielsweise in einem 2019 erschienenen Artikel in der Fachzeitschrift Frontiers in Sustainable Food Systems festgestellt, dass die Umstellung der Welt auf kultiviertes Fleisch zunächst einen positiven Einfluss auf die globale Erwärmung zu haben scheint. Im Laufe der Zeit würde die kultivierte Fleischproduktion jedoch zu einer stärkeren Erwärmung führen. Zu diesem Schluss kommen die Autoren:

„Bei anhaltend hohem globalem Verbrauch führt kultiviertes Fleisch zunächst zu einer geringeren Erwärmung als Rinder, aber dieser Unterschied verringert sich langfristig, und in einigen Fällen verursacht die Rinderproduktion eine weitaus geringere Erwärmung, da CH4-Emissionen im Gegensatz zu CO2 nicht akkumulieren … Wir kommen zu dem Schluss, dass kultiviertes Fleisch dem Rindfleisch nicht prima facie klimatisch überlegen ist; seine relativen Auswirkungen hängen vielmehr von der Verfügbarkeit dekarbonisierter Energieerzeugung und den spezifischen Produktionssystemen ab, die realisiert werden.“

Falsche Behauptungen sind an der Tagesordnung

Trotz solcher Analysen ist es schwer, ein Unternehmen für kultiviertes Fleisch zu finden, das nicht behauptet, weniger Treibhausgasemissionen zu verursachen als die Tierhaltung, auch wenn einige sich einfach im Kreis drehen. Nehmen Sie zum Beispiel Mission Barns.

Mission Barns stellt Speck- und Fleischbällchenimitate her, indem es Erbsenprotein mit kultiviertem Fleisch und Schweinefett aus Zellkulturen mischt, um dem „Fleisch“ den Geschmack und das Aroma von echtem Schweinefleisch zu verleihen. Auf der Website des Unternehmens wird die folgende Nachhaltigkeitsbehauptung aufgestellt:

„Die Tierhaltung verursacht mehr Treibhausgasemissionen als der gesamte Verkehr und ist eine der Hauptursachen für die Abholzung von Wäldern und die Verschmutzung von Gewässern. Kultiviertes Fleisch ist viel schonender für die Natur und verbraucht weniger Ressourcen, um unseren Planeten zu erhalten.“

Es ist zu beachten, dass sie keine direkten Umweltaussagen über ihr eigenes kultiviertes Fleisch machen. Stattdessen argumentieren sie, dass die Tierhaltung mehr Treibhausgase erzeugt als der Transport, was irrelevant ist, wenn es darum geht zu entscheiden, welche der beiden Optionen – Landwirtschaft oder im Labor erzeugtes Fleisch – besser für die Umwelt ist.

Wenn die Tierhaltung mehr Treibhausgase erzeugt als der Transport, dann erzeugt auch das im Labor erzeugte Fleisch mehr Treibhausgase als der Transport, wahrscheinlich sogar ein Vielfaches davon. Das hört sich gut an, ist aber so verwirrend, dass die meisten Leser nicht merken, dass sie Ihnen gerade nichts über ihre eigene Nachhaltigkeit erzählt haben.

Werden bei der Herstellung von künstlichem Fleisch Tiere verletzt?

Mission Barns behauptet auch, dass bei der Herstellung von kultiviertem Fleisch keine Tiere zu Schaden kommen. Alles, was zum Züchten des Fleisches benötigt wird, ist eine „kleine Probe [von Fettzellen] von einem Schwein“, das durch die Biopsie nicht geschädigt wird und ein normales, gesundes Leben führt. Die Frage ist, in welchem Medium die entnommenen Zellen gezüchtet werden.

Kultiviertes oder zellbasiertes Fleisch muss in einem nährstoffreichen Medium gezüchtet werden, und die meisten verwenden immer noch fötales Rinderserum (FBS), das von ungeborenen Kälbern gewonnen wird, die aus dem Mutterleib geschnitten und bei lebendigem Leib entblutet werden.

FBS wird seit langem in der Wissenschaft verwendet, da es das perfekte Wachstumsmedium ist. Bislang wurde FBS als Nebenprodukt der konventionellen Fleischproduktion betrachtet. Angeblich werden Kühe nicht gezielt geschwängert, um die Kälber für FBS zu ernten, sondern die Kälber werden immer dann geopfert, wenn eine zufällig trächtige Kuh zur Fleischgewinnung geschlachtet wird.

Wenn FBS jedoch nicht in der gesamten kultivierten Fleischindustrie abgeschafft wird, kann man sich leicht eine Zukunft vorstellen, in der Kühe gezüchtet und geschwängert werden, nur um die Kunstfleischindustrie mit FBS zu versorgen, was sowohl die Lebensmittelverschwendung als auch die Tierquälerei auf ein völlig neues Niveau hebt.

Tierquälerei auf Steroiden

Man könnte argumentieren, dass die Kunstfleischindustrie bereits eine noch obszönere Form der Tierquälerei fördert als die Tierhaltung im Allgemeinen, da aufgrund des steigenden Bedarfs an FBS mehr trächtige Kühe geschlachtet werden müssen. Sind wir absolut sicher, dass Kühe nicht geschwängert und Kälber geopfert werden, nur um den ständig wachsenden Bedarf an FBS zu decken? Wie von Nutraceuticals World berichtet:

„In Anbetracht der wesentlichen Rolle von FBS im Produktionsprozess werden viele der bald auf den Markt kommenden kultivierten Fleischsorten nicht wirklich völlig tierleidfrei oder frei von Grausamkeit sein. Das rasche Wachstum von kultiviertem Fleisch würde die Nachfrage nach FBS erhöhen. Mehrere Unternehmen, vor allem Meatable und Future Meat, haben alternative Zuchtmethoden eingeführt, die ohne FBS auskommen. Im Moment ist die Wachstumsstimulation auf der Grundlage von FBS jedoch noch die Norm, was die Behauptung, kultiviertes Fleisch sei völlig human, etwas trübt.“

Im Jahr 2018 argumentierte David Bowman, CSO von Mission Barns, dass „fötales Rinderserum nicht in Frage kommt“, weil das Verfahren nicht nachhaltig ist. Es erfordere die Schlachtung von „mindestens so vielen Kühen, wie jetzt geschlachtet werden“, sagte er.

Damals sagte Bowman voraus, dass Mission Barns in absehbarer Zeit „selbst entwickelte Medienrezepte haben wird, die patentiert sind“. Die Frage ist, ob das Unternehmen ein neues Medium erfunden hat oder ob es immer noch FBS verwendet. Die Behauptung, dass keine Tiere geschädigt werden, hängt von diesem Detail ab, und ich konnte es bisher nicht bestätigen.

Was ChatGPT über FBS und seine Verwendung sagt

Nebenbei bemerkt hat ein Mitglied meines Teams kürzlich mit ChatGPT über die Verwendung von FBS in der kultivierten Fleischindustrie geplaudert. Hier sind ein paar der Fragen und Antworten aus dieser Sitzung.

Frage – Es gibt viele Artikel über kultiviertes Fleisch, in denen das Serum eines Rinderfötus für das Wachstum der Kulturen verwendet wird, ist das wahr?

ChatGPT – Nach meinem Kenntnisstand (September 2021) sind die Informationen über die Verwendung von fötalem Rinderserum bei der Herstellung von kultiviertem Fleisch korrekt. Herkömmliche Methoden der Kultivierung von tierischen Zellen für Laborzwecke, einschließlich der Herstellung von kultiviertem Fleisch, stützen sich häufig auf die Verwendung von fötalem Rinderserum (FBS) oder Rinderserum als Wachstumsmedium. FBS enthält verschiedene Wachstumsfaktoren und Nährstoffe, die für die Vermehrung der Zellen erforderlich sind.

Es ist jedoch zu beachten, dass sich der Bereich des kultivierten Fleisches rasch weiterentwickelt und die Forscher aktiv nach alternativen Methoden suchen, um die Abhängigkeit von tierischen Bestandteilen zu verringern oder zu beseitigen. Die Verwendung von FBS ist ethisch bedenklich, da dabei Blut von ungeborenen Kälbern entnommen wird. Darüber hinaus stellt die Verwendung von FBS ein zusätzliches Problem bei den Kosten und der Skalierbarkeit der kultivierten Fleischproduktion dar.

In den letzten Jahren wurden erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung serumfreier oder tierfreier Alternativen für die Zellkultur in der kultivierten Fleischindustrie erzielt. Die Wissenschaftler erforschen pflanzliche und synthetische Wachstumsmedien, die die für das Zellwachstum erforderlichen Nährstoffe liefern können. Diese Bemühungen zielen darauf ab, die kultivierte Fleischproduktion nachhaltiger und skalierbarer zu machen und von tierischen Stoffen zu befreien.

Frage – Mit welchem Verfahren wird das Serum aus dem fötalen Blut gereinigt?

ChatGPT – Das Verfahren zur Reinigung von fötalem Rinderserum (FBS) aus fötalem Blut umfasst in der Regel mehrere Schritte zur Trennung und Isolierung des Serums von anderen Bestandteilen. Während spezifische Protokolle variieren können, finden Sie hier einen allgemeinen Überblick über den Prozess:

Gewinnung – Fötales Rinderblut wird von den Föten geschlachteter Kühe gewonnen. Das Blut wird in der Regel durch Sektion des Fötus und Entnahme durch Ausbluten (Exsanguination) gewonnen. Gerinnung und Trennung – Das gesammelte Blut wird bei Raumtemperatur oder unter gekühlten Bedingungen gerinnen gelassen. Während dieser Zeit gerinnt das Blut auf natürliche Weise und bildet eine gelartige Substanz, die als Gerinnsel bezeichnet wird. Das Gerinnsel enthält rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen und andere zelluläre Bestandteile. Zentrifugation – Das Gerinnsel wird dann einer Zentrifugation unterzogen, einem Verfahren, bei dem die Probe mit hoher Geschwindigkeit geschleudert wird. Dadurch wird das Serum, der klare, flüssige Teil, vom Gerinnsel und den Zelltrümmern getrennt. Der Zentrifugationsprozess beruht auf dem Prinzip der Dichteunterschiede, um das Serum zu isolieren. Filtration – Um verbleibende Zelltrümmer oder Verunreinigungen weiter zu entfernen, wird das Serum häufig durch Feinfilter filtriert. Dieser Schritt trägt dazu bei, ein reineres Serum zu erhalten, indem Partikel und unerwünschte Substanzen entfernt werden. Sterilisation – Das gereinigte Serum kann Sterilisationsprozessen unterzogen werden, wie z. B. der Filtration durch Sterilisationsfilter oder einer Wärmebehandlung, um sicherzustellen, dass alle potenziellen Mikroorganismen oder Verunreinigungen, die die Qualität und Sicherheit des Serums beeinträchtigen könnten, entfernt werden.

Das resultierende gereinigte fötale Rinderserum wird dann in der Regel in kleinen Aliquoten verarbeitet, eingefroren und bei niedrigen Temperaturen gelagert, um seine Stabilität und Qualität zu erhalten, bis es für die Verwendung als Wachstumsmedium in der Zellkultur, einschließlich der Produktion von kultiviertem Fleisch, bereit ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass es je nach Hersteller oder Lieferant von FBS spezifische Protokolle und Variationen geben kann. Der Reinigungsprozess kann je nach Verwendungszweck und Qualitätsanforderungen an das Serum auch zusätzliche Schritte oder Änderungen umfassen.

Frage – Werden die Kälber abgetrieben?

ChatGPT – Im Zusammenhang mit der Verwendung von fötalem Rinderserum (FBS) für die Zellkultur wird das Serum in der Regel von Rinderföten gewonnen, die von trächtigen Kühen in Schlachthöfen stammen. Die Föten werden nicht absichtlich zum Zweck der FBS-Produktion abgetrieben. Stattdessen werden sie als Nebenprodukt der Fleischindustrie gesammelt.

Bei der Schlachtung von trächtigen Kühen werden die Föten entfernt und ihr Blut gesammelt. Dieses Blut wird dann verarbeitet, um das Serum zu gewinnen, das die notwendigen Wachstumsfaktoren und Nährstoffe für die Zellkultur enthält. Die Verwendung von FBS ist eine langjährige Praxis in der biomedizinischen und biotechnologischen Forschung.

Frage – Um kultiviertes Fleisch herzustellen, sind sie also auf die Fleischindustrie angewiesen, die abgetriebene fötale Kälber verarbeitet, um ihnen Blut zu entnehmen?

ChatGPT – Ich entschuldige mich, wenn meine vorherige Antwort Verwirrung gestiftet hat. Zur Klarstellung: Die Verwendung von fötalem Rinderserum (FBS) in der Zellkultur, einschließlich der Herstellung von kultiviertem Fleisch, erfordert die Gewinnung von Blut aus Rinderföten. Die Gewinnung von fötalem Rinderserum steht jedoch nicht in direktem Zusammenhang mit vorsätzlichen Schwangerschaftsabbrüchen.

Die Quelle des fötalen Rinderserums stammt in erster Linie von trächtigen Kühen, die bereits für die Fleischproduktion geschlachtet werden. Die Gewinnung von fötalem Rinderserum fällt bei diesem Prozess als Nebenprodukt an und ist nicht das Hauptziel. Die Föten werden nicht absichtlich zum alleinigen Zweck der FBS-Gewinnung abgetrieben.

Frage – Inwiefern ist die Abtreibung nicht vorsätzlich, wenn die Mutter des Kalbes getötet wird?

ChatGPT – Ich entschuldige mich für die Verwirrung, die durch meine vorherigen Antworten entstanden ist. Wenn trächtige Kühe für die Fleischproduktion geschlachtet werden, wird dabei fötales Rinderserum (FBS) gewonnen. Der Zweck der Schlachtung besteht darin, Fleisch von den Kühen zu gewinnen, nicht speziell das fötale Blut. Die Föten werden nicht absichtlich abgetrieben, um FBS zu gewinnen.

Wenn eine Kuh trächtig ist, werden bei der Schlachtung die Föten im Rahmen des gesamten Verfahrens entfernt. Dieses fötale Blut wird dann gesammelt und verarbeitet, um FBS zu gewinnen. Der Zweck des Schlachtens ist die Fleischproduktion, und die Gewinnung von FBS ist ein Nebenprodukt dieses Prozesses.

Frage – Es handelt sich also um eine versehentliche Abtreibung?

ChatGPT – Ja, im Zusammenhang mit der FBS-Sammlung könnte man von einer versehentlichen Abtreibung sprechen … Die Gewinnung von fötalem Rinderserum (FBS) aus diesen Föten wird als Nebenprodukt der Fleischindustrie betrachtet und nicht als absichtliche Abtreibung zum Zweck der FBS-Gewinnung.

Frage – Die kultivierte Fleischindustrie ist also von den versehentlichen Abtreibungen von Kälbern in der fleischverarbeitenden Industrie abhängig?

ChatGPT – In der gegenwärtigen Situation der kultivierten Fleischindustrie beruht die Verwendung von fötalem Rinderserum (FBS) als Wachstumsmedium auf der Entnahme von fötalem Blut von trächtigen Kühen, die für die Fleischproduktion geschlachtet werden.

Es ist jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Verwendung von FBS und seine Assoziation mit der Fleischindustrie eher eine Frage der Bequemlichkeit und der Tradition als eine grundlegende Voraussetzung für die Produktion von kultiviertem Fleisch ist … Obwohl FBS derzeit häufig verwendet wird, sucht die Industrie aktiv nach Alternativen, um einen nachhaltigeren und ethischeren Ansatz zu verfolgen.

Frage – Es klingt so, als gäbe es derzeit keine Alternativen für FBS, also ist das alles hypothetisch.

ChatGPT – Alternativen zu fötalem Rinderserum (FBS) werden zwar aktiv erforscht und entwickelt, aber nach meinem Kenntnisstand (Stand September 2021) sind serum- oder tierfreie Alternativen für FBS in der kultivierten Fleischproduktion noch nicht allgemein verfügbar oder kommerziell umgesetzt.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass in diesem Bereich wissenschaftliche Fortschritte gemacht werden … Auch wenn die breite Einführung dieser Alternativen noch im Gange ist, ist es nicht richtig zu sagen, dass alle Bemühungen, Alternativen zu FBS zu finden, rein hypothetisch sind. Die Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet ist in vollem Gange, und die kultivierte Fleischindustrie arbeitet aktiv daran, die Abhängigkeit von tierischen Rohstoffen wie FBS zu verringern.

Es ist ratsam, neuere Quellen oder Aktualisierungen in der kultivierten Fleischindustrie zu konsultieren, um die aktuellsten Informationen über den Fortschritt von serumfreien oder tierfreien Alternativen zu FBS in der kultivierten Fleischproduktion zu erhalten.

Frage – Die laufende Forschung ist immer noch eine Hypothese und es gibt derzeit keine Alternative.

ChatGPT – Sie haben Recht, dass die laufende Forschung und Entwicklung von Alternativen zu fötalem Rinderserum (FBS) in der kultivierten Fleischproduktion keine Garantie für die sofortige Verfügbarkeit brauchbarer Alternativen ist. Es werden zwar Anstrengungen unternommen, aber die Umsetzung und Kommerzialisierung dieser Alternativen ist noch im Gange.

Nach meinem Kenntnisstand (Stand September 2021) werden serumfreie oder tierfreie Alternativen zu FBS in der kultivierten Fleischindustrie noch nicht in großem Umfang eingesetzt. Obwohl es vielversprechende Entwicklungen und laufende Forschungsarbeiten gibt, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass es derzeit keine allgemein akzeptierte und kommerziell erhältliche Alternative zu FBS gibt.

Frage – Welche praktikablen Optionen gibt es in der Nähe?

ChatGPT – Seit meinem Kenntnisstand im September 2021 gab es Fortschritte bei der Erforschung und Entwicklung von Alternativen zu fötalem Rinderserum (FBS) in der kultivierten Fleischproduktion. Zwar gibt es noch keine allgemein akzeptierte und kommerziell verfügbare Alternative, aber mehrere potenzielle Optionen haben sich als vielversprechend erwiesen und werden derzeit aktiv erforscht. Hier sind ein paar bemerkenswerte Beispiele:

Medien auf Pflanzenbasis – Forscher untersuchen die Verwendung von Extrakten und Formulierungen auf Pflanzenbasis als Ersatz für FBS. Aus Pflanzen gewonnene Wachstumsfaktoren und Nährstoffe können die notwendigen Komponenten für die Zellkultur liefern. Beispiele hierfür sind Sojaprotein, Hefeextrakte und Wachstumsfaktoren pflanzlichen Ursprungs. Tierfreie synthetische Medien – Synthetische Medienformulierungen, die aus chemisch definierten Nährstoffen bestehen, werden entwickelt, um das Zellwachstum in der kultivierten Fleischproduktion zu unterstützen. Diese synthetischen Alternativen sollen eine genaue Kontrolle über die Nährstoffzusammensetzung ermöglichen und den Bedarf an tierischen Bestandteilen eliminieren. Rekombinante Proteine – Rekombinante Proteine, die durch gentechnische Verfahren hergestellt werden, werden als mögliche Alternative zu FBS erforscht. Diese Proteine können so konzipiert werden, dass sie die in FBS vorhandenen Wachstumsfaktoren nachahmen und das Zellwachstum in einer serumfreien Umgebung unterstützen. Zellbasierte Ansätze – Ein weiterer Forschungszweig ist die Entwicklung zellbasierter Ansätze zur Erzeugung der erforderlichen Wachstumsfaktoren und Nährstoffe. Dazu gehören gentechnisch veränderte Zellen, die die erforderlichen Faktoren produzieren, oder die Verwendung von tierischen Zellen, die die erforderlichen Komponenten für Kulturmedien absondern können.

Werden mRNA-behandelte Schweine in der Schweinezucht verwendet?

Eine letzte Frage, die ich habe, lautet: Werden die Schweine, von denen Mission Barn seine Proben nimmt, mit mRNA-„Impfstoffen“ behandelt? In einem Artikel vom 11. Mai 2023 wies ich darauf hin, dass Schweinefleischproduzenten in den USA und Kanada seit 2018 anpassbare mRNA-basierte „Impfstoffe“ in ihren Herden verwenden und der einzige Teil dieser genbasierten „Impfstoff“-Technologie, der zugelassen wurde, die mRNA-Plattform selbst ist.

Alle maßgeschneiderten mRNA-Injektionen, die mit dieser Plattform hergestellt werden, sind ungetestet. Die Sicherheit wird auf der Grundlage einer einzigen Studie mit 748 Ferkeln, denen zwei Dosen einer nicht spezifizierten mRNA-Sequivitätsinjektion verabreicht wurden. Bei 29,8 % dieser Tiere traten schwerwiegende unerwünschte Ereignisse auf, darunter 24 Todesfälle.

Wenn man Tod, Anorexie (Auszehrung) und Unthrifty (Gedeihstörung) zusammenzählt, waren 11,5 % der Tiere durch Impfschäden verloren. Das ist ein Verlust von mehr als einem von 10 Tieren, was kaum sicher erscheint.

Darüber hinaus gibt es keinerlei Sicherheitsstudien über den Verzehr von mit Sequivity behandelten Tieren, geschweige denn von Fleisch, das aus mRNA-behandelten Zellen gezüchtet wurde. Die Gesundheitsbehörden bestehen darauf, dass der Verzehr von mRNA-behandeltem Fleisch unbedenklich ist, haben aber keinerlei Beweise dafür. Es handelt sich um reine Mutmaßungen, die auf unbewiesenen Annahmen beruhen.

In der Zwischenzeit haben neuere Forschungen zeigen, dass die mRNA-COVID-Spritzen von Pfizer und Moderna stark mit Promotoren des Affenvirus 40 (SV40) kontaminiert sind, die seit Jahrzehnten im Verdacht stehen, beim Menschen Krebs zu verursachen, und die theoretisch das menschliche Genom verändern können.

Sind die mRNA-Spritzen für Tiere ebenfalls mit SV40 kontaminiert? Wenn ja, ist es möglich, dass diese und/oder andere DNA-Verunreinigungen das Genom von Schweinen verändern könnten? Und wenn ja, was kommt dabei heraus, wenn Zellen von genetisch veränderten Schweinen für die Fleischproduktion verwendet werden? Auf keine dieser Fragen habe ich im Moment eine Antwort, und deshalb macht mir der gefälschte Speck von Mission Barns Sorgen, auch wenn sie kein FBS verwenden.

Mission Barns gibt an, dass keine Antibiotika verwendet wurden, aber was ist mit Impfstoffen und insbesondere mit mRNA-Gentherapien? Insgesamt hat die Kunstfleischindustrie noch einen langen Weg vor sich, bis alle relevanten Fragen beantwortet sind. Bis dahin empfehle ich, nicht nur alle kultivierten Fleischsorten, sondern auch alles konventionelle Schweinefleisch zu meiden, da die mRNA-Gentherapie sogar bei Bio-Schweinefleisch erlaubt ist.

