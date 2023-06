Was ist zu tun, wenn die COVID-Tyrannei zurückkehrt?

Kürzlich äußerte sich ein Kollege: „Ich bin immer noch sehr wütend über das, was meiner Familie und mir widerfahren ist, weil wir uns in diesem Land [Kanada] geweigert haben, uns impfen zu lassen. Ich habe nie geglaubt, dass Nazi-Deutschland wieder möglich ist, bis Covid kam. Und jetzt WEISS ich, dass es möglich ist und wahrscheinlich auch wieder passieren wird … nur dass beim nächsten Mal die Handschuhe ausgezogen werden und man sich nirgendwo verstecken kann.“

Er hat in jedem seiner Punkte recht.

Erstens kann es keinen Zweifel daran geben, dass der COVID-Betrug dazu benutzt wurde, Tyrannei in globalistischen Ländern zu schaffen. Obwohl die anderen Länder überreagiert haben, gibt es gemischte Beweise dafür, ob ihre Führer die Tyrannei anstrebten oder ob sie nur versuchten, Vorsicht walten zu lassen, indem sie die in den globalistischen Ländern auferlegte Politik kopierten. Das Ausmaß der tatsächlichen Gewaltanwendung durch die Regierungen war also unterschiedlich.

Zweitens führten die globalistischen Länder der Ersten Welt ein gemeinsames Programm ein, das den Bemühungen der Nazis ab der Reichskristallnacht ähnelte, und es besteht kaum ein Zweifel daran, dass dies beabsichtigt war – eine Kampagne zur Erzeugung irrationaler Angst und zur Forderung von Gehorsam, die weit über das hinausging, was für einen bloßen Virus notwendig gewesen wäre.

Drittens: Ob die Globalisten beabsichtigen, COVID mit einem weiteren viralen „Notfall“ wieder aufleben zu lassen oder nicht, ist nicht wirklich der Punkt. COVID war ein höchst erfolgreicher Probelauf für die Tyrannei. Ob der nächste Notfall durch einen Virus, einen Krieg oder einen wirtschaftlichen Zusammenbruch gerechtfertigt sein soll, ist unerheblich. Die Durchsetzung des Globalismus erfordert Tyrannei, um erfolgreich zu sein, und die Uhr tickt schon für den nächsten Vorwand für eine Abriegelung.

Es überrascht daher nicht, dass diejenigen, die erkennen, dass eine weitere, umfassendere Tyrannei im Anmarsch ist, sich fragen: „Wohin soll ich gehen? Werde ich erwischt werden, egal wo ich bin? Wenn ja, warum bleibe ich dann nicht einfach, wo ich bin?“

Jetzt, da sich der Staub des COVID-Betrugs gelegt hat, kann die Antwort auf diese Frage vielleicht gefunden werden, wenn man sich ansieht, wie sich COVID an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt abgespielt hat. War das Ergebnis einheitlich? Oder war es unterschiedlich? Und wenn letzteres der Fall ist, war das so bedeutsam, dass ich es meiner Familie schuldig bin, umzuziehen, bevor die nächste Welle der Tyrannei vor unserer Tür steht?“

Nachdem ich das Verhalten in Dutzenden Ländern während und nach dem COVID verfolgt habe, ist meine erste Beobachtung, dass es zweifelsohne Schichten der Tyrannei gab. Im Laufe der Zeit wurde deutlich, dass es in den globalistischen Ländern der Ersten Welt (USA, Vereinigtes Königreich, EU, Kanada, Australien, Japan und Neuseeland) einen koordinierten Vorstoß gab – eine nachweisbare Anstrengung, einheitliche Beschränkungen durchzusetzen, mit einer einheitlichen Rhetorik der Medien, um die Unterdrückung zu unterstützen.

In anderen Ländern war dies weniger der Fall. Diejenigen, die den globalistischen Ländern am nächsten standen, neigten dazu, deren Politik zu imitieren, ohne dabei den Anschein zu erwecken, dies mit Eifer zu tun. Es herrschte eine Stimmung des „Wir verstehen das alles nicht, aber wir wollen sicher sein. Sagt uns, was wir machen sollen.“

Diejenigen, die am wenigsten mit den globalistischen Ländern verbunden sind, sei es durch den Handel oder die Kultur, neigten dazu, noch mehr vom globalistischen Diktat abzuweichen, in einigen Fällen sogar, sich ihm zu widersetzen.

In dieser Hinsicht wurde deutlich, dass jedes Land, das nicht vollständig in die globalistische Kabale eingebunden war, dazu neigte, im Einklang mit seiner jeweiligen Kultur zu reagieren.

Die USA waren, wie vorauszusehen war, die Speerspitze der globalistischen Mandate. Selbstsüchtige Kreuzritter traten wie bei jedem Thema mit aller Macht auf und machten die USA zu einem der schlimmsten Orte, an denen man sein kann. Die Menschen wurden nicht nur unter Druck gesetzt, sich impfen zu lassen, obwohl die Wirksamkeit nicht bewiesen war. Die Beschämung der Ungeimpften gipfelte in den USA in einer Kampagne, die eine Gestapo-ähnliche „Pandemie der Ungeimpften“ hervorhob.

Ähnliches sahen wir in den engsten Verbündeten der USA – den anderen oben genannten Ländern.

Je weiter wir uns jedoch vom globalistischen Zentrum entfernten, desto mehr reagierten die einzelnen Länder im Einklang mit ihrer natürlichen Kultur und nicht nach globalistischem Diktat.

In Thailand wurde ein geordnetes Programm erstellt, an das sich die meisten Menschen hielten, doch gab es nur einen minimalen Anstoß für stärkere Kontrollen. Das war nicht überraschend, denn in Thailand nehmen die meisten Menschen das an, was die Regierung ihnen vorgibt, und der Rest ist auf sich allein gestellt. Der begrenzte Staatshaushalt reicht nicht aus, um sie zu verfolgen. Thailand war also ein gutes Land, um sich an der importierten Hysterie einfach nicht zu beteiligen.

Ähnlich verhält es sich in Uruguay, wo die meisten Menschen ein hohes Maß an Konformität mit ihrer minimal korrupten Regierung beobachten. Die meisten Menschen ließen sich daher impfen, und Uruguay war eines der am stärksten geimpften Länder in Amerika. Aber die Uruguayer haben eine starke Abneigung gegen die Einmischung in die Privatangelegenheiten anderer. Daher hätten selbst bei einer hohen Impfquote nur sehr wenige Menschen die schlechten Manieren, ihre Nachbarn zu fragen, ob sie geimpft wurden, und so wurde Uruguay zu einem guten Land zum Leben – um ungeimpft unter dem Impfradar zu fliegen.

Nicht ideal, aber ich würde mich damit zufrieden geben.

Auf den Kaimaninseln haben die Menschen immer erwartet, dass Neuankömmlinge mit einem guten Gesundheitszeugnis kommen oder wegbleiben, aber sie werden alle Politiker abwählen, die den Kaimaninseln Vorschriften machen. Infolgedessen hat die Regierung der Kaimaninseln den Tourismus für ein Jahr eingestellt, aber kein Politiker wagte es, ein Impfmandat für Einheimische vorzuschlagen, aus Angst, sein Amt zu verlieren. (Die Auswanderer waren die einzigen, die versuchten, diejenigen zu beschämen, die sich nicht impfen ließen.)

Auch hier gilt: nicht ideal, aber machbar.

In Mexiko misstraut die Bevölkerung seit Langem den Autoritäten und neigt dazu, sich der Zentralregierung zu widersetzen, sobald es ihr passt. Daher gewährte die mexikanische Regierung der Bevölkerung Zugang zu allen Impfstoffen und traditionellen Behandlungsmethoden wie Ivermectin und Hydroxychloroquin, erließ aber keine Vorschriften über deren Anwendung. Es gab keinerlei Vorschriften und es wurden auch keine Tests verlangt, nicht einmal für Reisende, die ins Land kamen oder es verließen.

Am Ende war Mexiko das freieste Land Amerikas in Bezug auf COVID.

COVID war ein Probelauf für den Globalismus. Diejenigen, die es geschafft haben, der Impfung zu entgehen, sind einer Kugel ausgewichen, aber wie mein Kollege im ersten Absatz haben sie verstanden, dass die COVID-Angst zwar vorbei sein mag, die Absicht der Globalisten, eine Tyrannei zu errichten, aber nicht. COVID war lediglich ein Probelauf – eine Kristallnacht, die den ersten Teil eines Plans für eine allumfassende Tyrannei darstellt.

So beunruhigend diese Erkenntnis auch ist, können wir doch von ihr profitieren, indem wir verstehen, dass die Tentakel des Globalismus zwar versuchen, alle Ecken der Welt zu beherrschen, aber weniger effektiv sind, als sie es gerne hätten. Die Welt als Ganzes verhält sich nicht gleichförmig nach dem globalistischen Edikt.

Es spielt kaum eine Rolle, ob wir einen weiteren fabrizierten viralen Notfall erleben oder ob der nächste globalistische Versuch, die Welt zu beherrschen, durch unnötige Kriege oder durch einen überfälligen wirtschaftlichen Zusammenbruch der Ersten Welt gerechtfertigt wird. Der COVID-Betrug hat gezeigt, dass der schlimmste Ort in einer Krise genau im Zentrum des Sturms liegt – die Erste Welt.

Interessanterweise hat Uruguay zwei Weltkriege und die Weltwirtschaftskrise fast völlig unbeschadet überstanden – es hat sich einfach nicht daran beteiligt, und das Land ist an allen drei Krisen vorbeigekommen. In der Kolonialzeit wurde versucht, fast jedes Land in Südostasien zu kolonialisieren, doch Thailand wurde übergangen. Daher neigen die Thailänder bis heute mehr als jedes andere asiatische Land dazu, die Erlasse des Westens zu ignorieren. Gut zu wissen.

Es gibt keinen perfekten Ort auf der Welt, aber es gibt Orte, an denen die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines neuen Hitler, Robespierre, Idi Amin usw. zu werden, deutlich geringer ist.

Unabhängig vom Komfort der Vertrautheit unseres Geburtslandes befinden wir uns, wenn es sich um ein Land der Ersten Welt handelt, im Zentrum des Sturms, der gerade im Gange ist.

Wenn wir uns in einem anderen Land niederlassen, wird sich unser Umfeld mit Sicherheit verändern. Vielleicht gibt es kein Starbucks. Es gibt vielleicht kein Baseballspiel zu sehen. Aber es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns und unseren Familien eine höhere Lebensqualität bieten können, als wenn wir an einem Ort bleiben, an dem eine erhebliche Einschränkung der Freiheiten so gut wie sicher ist.