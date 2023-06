Wie kanadische Waldbrände den Klimawandel zu einem „Gesundheitsnotfall“ machen

Die alljährlichen Waldbrände sind ausgebrochen, und das bedeutet wie immer Klimaalarmismus und den Versuch, eine Agenda der sozialen Kontrolle zu propagieren.

Kit Knightly

Waldbrände in Kanada sind überall in den Schlagzeilen, aber diese neueste Dosis klimabezogener Angstpornos ist nur eine weitere Etappe einer Propagandakampagne, die darauf abzielt, „von Covid auf das Klima umzuschwenken“.

Lassen Sie uns zunächst einmal über die Brände selbst sprechen.

Wald- oder Flächenbrände sind ein völlig natürliches Phänomen und ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems, der neues Wachstum ermöglicht und dem Boden Nährstoffe zuführt.

Es gab sie schon vor Hunderten Millionen Jahren, bevor es den Menschen gab, und es wird sie auch noch geben, wenn wir längst ausgestorben sind.

Sind die aktuellen Brände besonders schlimm? Oder besonders weitverbreitet?

Wir wissen es nicht. Aus unserer Berichterstattung über die Amazonas-„Krise“ 2019 wissen wir jedoch, dass die Medien in der Vergangenheit auf manipulierte Statistiken zurückgegriffen haben, um die Waldbrände schlimmer erscheinen zu lassen, als sie waren.

Wir wissen auch, dass versucht wird, die jährlichen Waldbrände mit dem angeblich vom Menschen verursachten Klimawandel in Verbindung zu bringen, auch wenn freimütig zugegeben wird, dass wahrscheinlich andere Faktoren dafür verantwortlich sind.

Wir wissen auch, dass diese Geschichte nicht auf den Titelseiten stehen würde, wenn sie nicht einem bestimmten Zweck dienen würde. Was also ist das Ziel? Was ist die Geschichte hinter dieser Geschichte?

Nun, ein Teil davon ist das Narrativ der „Luftqualität“.

Erinnern Sie sich noch an das Palaver um die Gasöfen vor ein paar Monaten? Die Blauen wollten sie verbieten, die Roten nicht, aber die eigentliche Geschichte hinter dieser Geschichte war ein Propagandavorstoß zur Regulierung der Luftqualität in Innenräumen: Ich habe damals geschrieben:

Ich würde vermuten, dass es eine neue „intelligente“ Technologie geben wird, die die Luftqualität und die C02-Emissionen in Innenräumen überwacht. Wie intelligente Strom- und Wasserzähler, aber für Ihre Luft.

Es stellte sich heraus, dass ich recht hatte… nun, eigentlich gab es diese Technologie bereits.

Amazons „Smart Air Monitor“ ist mit Alexa verbunden und löst Alarm aus, wenn die Luftqualität schlecht ist. Natürlich muss Alexa aktiv sein, um ihn zu nutzen. Das heißt, Sie müssen zustimmen, dass Amazon Ihre Daten sammelt und Ihre Gespräche abhört. Passend dazu hat die EU ihre eigene App zur Überwachung der Luftqualität auf den Markt gebracht. Und gerade in den vergangenen Tagen werden in vielen Publikationen dreist Anzeigen und „Bewertungen“ für „intelligente Luftüberwachungsgeräte“ oder HEPA-Filter geschaltet. Aber das hat wahrscheinlich genauso viel mit Opportunismus und Unternehmensgier zu tun wie alles andere.

In Wirklichkeit geht es hier um den Klimawandel – nicht nur um die übliche Verbreitung von Panik oder sogar um die Konstruktion falscher Beweise für seine Existenz, sondern um seine Umbenennung. Die Umwandlung des Klimawandels von einem Umweltproblem in ein Problem der öffentlichen Gesundheit.

Diese Idee ist nicht neu, sie begann fast zeitgleich mit der Einführung von Covid und kam auf die Titelseiten, als wir Ende 2021 die erste „Klimawandel-Diagnose“ erhielten. Aber sie hat in den vergangenen Monaten eindeutig an Dynamik gewonnen.

Im März veröffentlichte der Rat für Auswärtige Beziehungen einen Artikel über die „Bewältigung der Gesundheitsrisiken des Klimawandels“, der mit den Worten beginnt:

Der Klimawandel ist an die Spitze der globalen Gesundheitsagenda gerückt und bedroht Einzelpersonen und Bevölkerungsgruppen durch vielfältige Expositionspfade, die das gesamte Spektrum der körperlichen und geistigen Gesundheit und der sozialen Determinanten der Gesundheit betreffen.

Im April veröffentlichte der Guardian einen Meinungsartikel mit der Überschrift:

Der Klimanotstand ist die größte Gesundheitskrise unserer Zeit – größer als Covid

Ende Mai hielt die Weltgesundheitsorganisation – nachdem sie gerade die „Notfallphase“ von Covid für beendet erklärt hatte – ein leidenschaftliches Plädoyer für dringende Klimamaßnahmen, wobei der Vorsitzende Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte [Hervorhebung hinzugefügt]:

Die dringlichsten Gründe für dringende Klimamaßnahmen sind die Auswirkungen auf die Gesundheit, und zwar nicht in der Zukunft, sondern schon jetzt […] Die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise, die Ausbrüche von Krankheiten begünstigt, zu höheren Raten nicht übertragbarer Krankheiten beiträgt und unser Gesundheitspersonal und unsere Gesundheitsinfrastruktur zu überfordern droht.“

Erst letzte Woche veröffentlichte die Cairo Review of Global Affairs – eine Publikation der American University of Cairo – ein Interview mit der COP27-Jugendbeauftragten Omnia El Omrani mit der schlichten Überschrift „Climate Change: Ein globaler Gesundheitsnotfall“.

In dem Artikel wird das Wort „Gesundheit“ mehr als fünfzigmal verwendet, und es wird betont, dass wir „die Gesundheit in den Mittelpunkt der Verhandlungen über den Klimawandel stellen müssen“, und es wird behauptet, dass die Klimapolitik nicht „eine Reaktion auf politische oder wirtschaftliche Anreize ist, sondern in Erwartung einer sich entwickelnden Gesundheitskrise“, und, was vielleicht am aufschlussreichsten ist, wird eine direkte Parallele zu Covid gezogen:

Bei COVID-19, einem gesundheitlichen Notfall, haben die Länder reagiert und Ressourcen und Finanzmittel mobilisiert. Mit dem Klimawandel müssen wir genauso verfahren. Er ist ein gesundheitlicher Notfall.

In der Zwischenzeit hat die Königlich Niederländische Akademie der Künste und Wissenschaften (KNAW) einen Bericht über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit veröffentlicht, in dem sie vor den schrecklichen Folgen warnt, sollte die Welt nicht handeln, um die globale Erwärmung einzudämmen“:

Wenn sich die Erde durch den Klimawandel weiterhin ungebremst erwärmt, könnten Milliarden von Menschen „Hitzestress, Infektionskrankheiten, Unterernährung, Überschwemmungen und psychische Probleme“ durchleben.

(Ich weiß, dass Sie es leid sind, dass ich sage: „Ich habe es Ihnen ja gesagt“, aber ich habe letztes Jahr tatsächlich vorausgesagt, dass alle möglichen Krankheiten, von durch Wasser übertragenen Krankheiten bis zu psychischen Problemen, als „klimabedingte Gesundheitsprobleme“ neu kategorisiert werden würden).

Neben den breit gefächerten politischen Erklärungen wird der Propagandasalat wie üblich mit Anekdoten und Geschichten aus dem Bereich des menschlichen Interesses angereichert. Geschichten wie „Der Klimawandel schadet meiner geistigen Gesundheit“ von der BBC gerade heute.

…und so kommen wir zurück zu den Waldbränden in Kanada und der schlechten Luftqualität, über die alle reden. Die Medien betonen gerne, dass die Brände durch den Klimawandel verursacht wurden, dass also die schlechte Luft auf den Klimawandel zurückzuführen ist und dass die schlechte Luft ein massives Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellt.

Ergo: Klimawandel = schlecht für die öffentliche Gesundheit.

Überall im Osten der Vereinigten Staaten werden die Menschen aufgefordert, sich zu maskieren“, und die New Yorker werden gebeten, in ihren Häusern zu bleiben. Dies ist mehr als nur eine weitere Normalisierung von Masken und Abriegelungen, es ist ein psychologischer Trick, der die Menschen dazu bringt, „Klimawandel“ und „covid“ in ihren Köpfen zu assoziieren.

Wie ich letztes Jahr schrieb:

Covid hat funktioniert, das Klima nicht. Seit buchstäblich Jahrzehnten schüren sie die Angst der Öffentlichkeit vor einer „neuen Eiszeit“, saurem Regen, dem Ozonloch und unzähligen anderen angeblich beginnenden Klimakatastrophen und haben dabei nie auch nur ein Zehntel des Ausmaßes der Hysterie erreicht, die durch die „Pandemie“ von Covid19 ausgelöst wurde. An beliebiger Stelle hat ein nicht besonders kluger PR-Manager beschlossen, dass der Weg, den „Schwenk von Covid zum Klima“ voranzutreiben, darin besteht, zu versuchen, die seit Langem vorhergesagte Umweltkatastrophe zu einem Problem der öffentlichen Gesundheit zu machen.

…und genau das tun sie auch. Und warum? Weil sie die richtige Art von Angst brauchen.

Es geht darum, die vage Hintergrundangst vor dem Klimawandel – die die meisten Menschen einfach zu ignorieren begonnen haben – in die Urangst vor sich selbst zu verwandeln, die die Welt während der „Pandemie“ überflutete.

Die Art von panischer Hysterie, die dazu führte, dass die Menschen Fremde mit Pfefferspray besprühten und überall im Haus Plastikplanen anbrachten.

Das ist die Art von Wahnsinn, die sie in der allgemeinen Bevölkerung benötigen, wenn sie den Großen Grünen Reset durchsetzen wollen.