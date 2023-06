Warnung auch aus den Niederlanden: CBDC „wird sehr weitreichende Folgen für uns alle haben“.

„Das wird sehr weitreichende Folgen für uns alle haben“, sagte der Steuerexperte Pim van Rijswijk in der NPO-Sendung Ongehoord Nieuws über die CBDC, den digitalen Euro.

„Diese CBDC sehe ich als digital programmierbare Lebensmittelmarken“, fügte er hinzu.

Van Rijswijk wies darauf hin, dass ein CBDC digital ist, ähnlich wie Kryptowährungen, und programmierbar, was bedeutet, dass sie kontrollieren können, wofür Sie es ausgeben und wie lange es verfügbar sein wird. „Sie können Ihre Käufe kontrollieren“, sagte er.

Er merkte an, dass die Zentralbank der Zentralbanken, die BIZ in der Schweiz, sagt, dass sie sich in diese Richtung bewegt. Die Europäische Zentralbank sagt etwas anderes, aber wir sollten auf die BIZ hören, so Van Rijswijk.

Der Steuerexperte äußerte sich wie folgt: „Sobald man sich gründlich mit Recherchen beschäftigt, werden zwei bedeutende Kräfte deutlich: einerseits die umfassende Kontrolle dieser Gesellschaft und andererseits die Technologie, die in der CBDC integriert ist und von den Menschen genutzt werden wird.“

Es wird einige geben, die sagen, dass es keine große Sache sein wird, um die Dinge zu beruhigen. Aber wenn die Technologie da ist, werden sie sie auch nutzen, betonte Van Rijswijk.

Die EZB wird laut ihrer Chefin Christine Lagarde bereits im Oktober einen Plan für den digitalen Euro vorlegen.