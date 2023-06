Das Sterben der US-Städte: Neun Trends, die Sie kennen müssen

Das Zeitalter der amerikanischen Stadt neigt sich rasch dem Ende zu. Da Gewerbeimmobilien zunehmend aufgegeben werden und Einzelhändler ihre Läden schließen und aus den von den Demokraten regierten Städten fliehen, schwindet der Nutzen der Stadt selbst rapide.

In der heutigen Sendung sage ich voraus, dass amerikanische Flüchtlinge aus den Städten fliehen werden, wenn die kritische Infrastruktur zusammenbricht. Diese Flüchtlinge werden in die Vorstädte und ländlichen Gebiete fliehen und dort Nahrung und Unterkunft suchen. Da sie in kriminellen, von den Demokraten regierten Städten aufgewachsen sind, werden diese Flüchtlingsmassen natürlich massenhaft Diebstähle begehen und Gewalt anwenden, um zu bekommen, was sie wollen.

Sie werden Städte überfallen, plündern und zerstören, und jede kleine Stadt, die sich nicht verteidigt, wird ihre Bürger ermordet und ihr Eigentum verwüstet sehen.

Dies ist die Verzweiflung, die auf Amerika zukommt, und die ersten Anzeichen dieses Prozesses sind bereits sichtbar.

In den heutigen Brighteon Broadcast News gehe ich auf die folgenden neun Trends ein, die auf den Zusammenbruch von Amerikas Städten hinweisen:

1- Zusammenbruch von Gewerbeimmobilien

2- Abwanderung von Einzelhändlern aus den Städten, einschließlich Lebensmittelläden und schließlich Banken

3- Einbruch der Grundsteuer und der Umsatzsteuer (Teufelskreis)

4- Zusammenbruch der städtischen Infrastruktur: Wasser, Strom, Notdienste, Straßen

5- Keine Mittel für die Polizei, Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit

6- Zunehmende Gewalt, Mord, Chaos

7- Massenmigration (Flüchtlinge) in die Vorstädte und ländlichen Gebiete (ländliche Immobilien werden in die Höhe schnellen) (zunächst langsam, dann plötzliche Panik)

8- Klimaabriegelungen, die es den Globalisten leicht machen, die versklavten Massen in den Städten zu versammeln

9- Einfache Verhaftungen für die Quarantänelager, um die globale Ausrottung und Entvölkerung zu erreichen, beginnend mit der Stadtbevölkerung, die nicht geflohen ist

In der heutigen Sendung werden auch andere wichtige Themen behandelt. Hier ist die vollständige Beschreibung: