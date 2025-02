Halten Sie den Applaus für Trump, den „Friedensstifter“, zurück

Von Edward Curtin

Es gibt eine Geschichte, an die man sich erinnern sollte, da Trump in bestimmten Kreisen der sogenannten „Rechten“ und „Linken“ als Friedensstifter mit Russland über den Stellvertreterkrieg zwischen den USA und der NATO gegen Russland über die Ukraine gelobt wird: Präsident Richard Nixon, der 1968 als Friedenskandidat mit einem „geheimen Plan“ für den Frieden in Vietnam antrat, der in Wirklichkeit ein Plan für mehr Krieg war, besuchte im Februar 1972 China, um die Spaltung zwischen der Sowjetunion und China auszunutzen, und dennoch dauerte der Krieg der USA gegen Vietnam bis zum 30. April 1975, als die USA aus Vietnam vertrieben wurden.

Ich denke, dass bei Trumps Plänen, den Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland zu beenden, äußerste Vorsicht geboten ist. Sie scheinen, dem Nixon-Kissinger-Drehbuch folgend, darauf abzuzielen, die russisch-chinesische Partnerschaft zu spalten, die nun die Weltherrschaft der USA bedroht.

Trump ist, wie sein Vorgänger Joseph Biden, der den Stellvertreterkrieg gegen Russland und den Völkermord an den Palästinensern durch Israel leitete, kein Mann des Friedens. Er unterstützt die Auslöschung der Palästinenser und steht hinter den Kriegszielen Israels im Nahen Osten. Wenn es also um seine jüngsten Annäherungsversuche an Russland und eine Lösung für den Stellvertreterkrieg zwischen den USA und der NATO gegen Russland geht, muss man über die Geschichte und Trumps Neigung, „einen Deal“ zu machen, nachdenken. Der Mann war schließlich ein Reality-TV-Star und hat sich lange Zeit an radikalen Kehrtwenden früherer Aussagen und Absichten erfreut. Zum Beispiel sprach er in seiner ersten Amtszeit oft davon, aus der NATO auszutreten, tat dies aber nie; die NATO wurde unter seiner Aufsicht sogar erweitert. Er sprach davon, die Unterstützung der USA/NATO für die Bombardierung russischsprachiger Gebiete in der Ostukraine durch die Ukraine einzustellen, nur um sich dann aus den Minsker Abkommen zurückzuziehen und militärische Ausrüstung in die Ukraine zu schicken, um diese Gebiete zu bombardieren.

Diejenigen, die ihn jetzt loben, sagen, er sei ein anderer Mensch, nachdem er die letzten vier Jahre „in der Wildnis“ verbracht habe (man fühlt sich an Nixons Wanderschaft durch die Wildnis von 1960 bis 1968 erinnert). Hätte ein anderer Mensch Elon Musk als seine rechte Hand oder als Vizepräsident J.D. Vance, dessen Karriere von Peter Thiel von Palantir Technology unterstützt wurde?

Die Enthüllungsjournalistin Whitney Webb hat ausführlich über die Verbindungen zwischen Thiel und Vance und die Verbindungen zwischen ihnen und anderen Unterstützern des Überwachungsstaats, die mit den Demokraten verbunden sind, wie z. B. dem ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt, berichtet. Wenn Sie davon ausgehen, dass der oberflächliche Krieg zwischen Trump und den Demokraten echt ist, wird Sie Webbs Arbeit zum Nachdenken anregen. Sie haben natürlich ihre Differenzen, aber ein Blick in die Geschichte legt nahe, dass beide das Überwachungspanoptikum voll und ganz unterstützen, das den Amerikanern Freiheit und Privatsphäre im Namen von was sonst – Freiheit und Privatsphäre – gestohlen hat.

Jetzt preisen Trump-Musk-Vance ihr Engagement für die Redefreiheit und ihren Widerstand gegen Zensur an, was eindeutig bewundernswerte Ziele sind. Aber man muss sich an Marshall McLuhans Sprichwort erinnern, dass das Medium die Botschaft ist, und dass das von Trump angepriesene Medium – ganz vorne und in der Mitte – durch die Allgegenwart von Elon Musk repräsentiert wird, dessen Gesicht die grinsende Maschine und den Einsatz digitaler Technologie zur Anhäufung und Ausübung von Macht symbolisiert. Im digitalen Zeitalter ist die technologische Technik König Propaganda, und die Technik verwandelt alles, was sie berührt, in eine Maschine.

Wie in Lewis Carrolls Alice hinter den Spiegeln streiten die Brüder Tweedledee Demokrat und Tweedledum Republikaner um ihre Rassel, während sich das Publikum auf ihren Streit konzentriert und ihr gemeinsamer Lärm unbeachtet bleibt.

„Ich weiß, woran du denkst“, sagte Tweedledum, “aber das ist nicht so, auf keinen Fall.“ „Im Gegenteil“, fuhr Tweedledee fort, ‚wenn es so wäre, könnte es sein; und wenn es so wäre, würde es sein; aber da es nicht so ist, ist es nicht so. Das ist Logik.“ „Ich habe darüber nachgedacht, sagte Alice sehr höflich, ‘welcher der beste Weg aus diesem Wald ist: Es wird so dunkel. Würdest du es mir bitte sagen?“

Es ist dunkel. Der Ausweg besteht natürlich darin, nicht mehr zu reagieren und das zu tun, wozu die Presse verpflichtet ist: skeptisch sein, Autoritäten in Frage stellen und niemanden an der Macht bejubeln, sei es Biden, Trump oder jemand anderes.

Das Gegenteil einer solchen Skepsis ist eingetreten, und viele in der alternativen Presse, die [einschließlich mir] Biden und die Demokraten zu Recht wegen Kriegsverbrechen, Lügen, Zensur, Russiagate-Propaganda usw. angeklagt haben, überschlagen sich jetzt mit überschwänglichem Lob für Trump, viele bezeichnen ihn als Revolutionär im positiven Sinne. Das ist absurd.

Eine solche Übertreibung ist ziemlich naiv, ebenso wie die Bezeichnung der Rede von Vizepräsident J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz als historisch und ciceronianisch. Es war in vielerlei Hinsicht eine gute Rede [Text hier], aber …

Er hat die Europäer zu Recht für ihre Zensur von Dissidenten und ihre Unterdrückung alternativer Stimmen kritisiert, obwohl seine Beispiele schwach und eng gefasst waren.

Seine Aussage war zwar sicherlich parteiisch, aber wahr: „Ich gebe zu, dass die lautesten Stimmen für Zensur manchmal nicht aus Europa, sondern aus meinem eigenen Land kamen, wo die vorherige Regierung Social-Media-Unternehmen mit Zensur drohte und sie einschüchterte, um sogenannte Fehlinformationen zu zensieren.“

Er verteidigte demokratische Mandate nachdrücklich, als er sagte:

Man kann kein demokratisches Mandat gewinnen, indem man seine Gegner zensiert oder ins Gefängnis steckt, sei es der Oppositionsführer, eine bescheidene Christin, die in ihrem eigenen Zuhause betet, oder ein Journalist, der versucht, über die Nachrichten zu berichten. Man kann auch kein Mandat gewinnen, indem man seine Basiswähler bei Fragen wie der, wer Teil unserer gemeinsamen Gesellschaft sein darf, missachtet.

Als er die europäischen Staats- und Regierungschefs dafür kritisierte, dass sie die Masseneinwanderung in ihre Länder zulassen, stach seine Heuchelei hervor. Wie jeder faire Mensch erkennen sollte, ist die Einwanderungspolitik seit langem ein Thema, das reformbedürftig ist. Aber die massenhafte Schaffung von Menschen, die aus ihren Ländern fliehen, um in Europa Zuflucht zu finden, ist das direkte Ergebnis der Kriegspolitik der USA/NATO in Afghanistan, Irak, Libyen, Serbien, Syrien usw., einer Politik, die von Republikanern und Demokraten gleichermaßen unterstützt und von ihren Schoßhündchen in Europa gebilligt wird.

Das Gleiche gilt für die Einwanderung hier in den USA, wo die Einwanderungspolitik seit langem reformbedürftig ist, aber keine der beiden Parteien eine Reform durchführen würde. Der Großteil der Einwanderer, die in dieses Land kommen, flieht vor den schrecklichen Bedingungen in ihren Heimatländern, die zum großen Teil auf die US-Außenpolitik zurückzuführen sind, die repressive Regime unterstützt, sowie auf eine Wirtschaftspolitik, die die Reichen begünstigt, während die USA gleichzeitig versuchen, Lateinamerika zu kontrollieren. Ohne diese Einwanderer würde die US-Wirtschaft zusammenbrechen.

Aber Vances Rede ist nur ein kleiner Teil meiner Argumentation hier.

Das eigentliche Problem ist Trump und die Frage, ob er es mit seinen Bemühungen um Frieden in der Ukraine ernst meint oder nicht. Ich bin sehr skeptisch und denke, dass dies gerechtfertigt ist.

Ich bin überzeugt, dass der Krieg der USA/NATO gegen Russland erst enden wird, wenn die NATO aufgelöst wird, was Trump nicht vorschlägt. Er möchte die NATO nur mit europäischem Geld stärken, nicht mit dem der USA. Der einzige Daseinszweck der NATO besteht darin, Russland als unabhängiges Land zu zerstören und dort mit verschiedenen Mitteln einen Regimewechsel herbeizuführen. Das war schon immer so. Deshalb existiert die NATO schon so lange und hat sich erweitert. Der offene Krieg in der Ukraine ist nur eines von vielen Mitteln, die sie im Laufe der Jahre eingesetzt haben. Man kann den offenen Krieg beenden und den verdeckten fortsetzen.

Wenn die NATO nicht aufgelöst wird, wird die Unterminierung Russlands unter Trump fortgesetzt, der zu erkennen scheint, dass der Stellvertreterkrieg auf dem Schlachtfeld verloren ist, eine Tatsache, die seit Jahren offensichtlich ist, trotz der gegenteiligen Propaganda der US-Regierung und der Mainstream-Medien – Propaganda, die so offensichtlich falsch ist, dass sie Fragen über die Leichtgläubigkeit der Menschen aufwirft. Wie viele ausländische Staats- und Regierungschefs müssen solche Medien als neue Hitler bezeichnen, bevor die Menschen klüger werden?

Trumps theatralische Eskapaden werden jedoch anhalten, und Trump und Putin werden sich wahrscheinlich irgendwann treffen und möglicherweise ein Abkommen zu russischen Bedingungen schließen. Wenn Russland jedoch nicht erneut ausgetrickst werden will, sollte es sich vor einem möglichen Trump-Trojaner in Acht nehmen.

Apropos heute: 1964 und dann 1965 veröffentlichte der große französische Soziologe Jacques Ellul seine klassischen Studien. Zuerst kam „Die technologische Gesellschaft“, gefolgt von „Propaganda“, zwei miteinander verbundene Bücher, in denen er auf brillante Weise ein frühes Licht auf das warf, was wir heute überall finden – eine digitale Welt, in der Propaganda für das Funktionieren des Staates unerlässlich ist und in der Worte wie Demokratie, Wahrheit und Fakten dem Zauberstab des Technologen weichen.

Ein anderer französischer Sozialdenker, Paul Virilio, sprach von der Informationsbombe, der Informationsflut, die von digitalen Medien und dem Internet produziert wird. Ein Schlüsselaspekt dieser Verbindung ist die Geschwindigkeit, Virilios Spezialgebiet ist die Dromologie, die Lehre von der Geschwindigkeit. Es ist erwähnenswert, wie schnell Trump in seinem ersten Monat im Amt gehandelt hat.

Dies wird zweifellos von seiner rechten Hand Elon Musk unterstützt und begünstigt, Mr. X., Mr. Space Shot, Mr. Digital World himself, der bei jedem Fototermin prominent an Trumps Seite zu sehen ist. Im Gegensatz zu den Kriegstreibern um Biden, die sich bei der Propaganda für die amerikanische Öffentlichkeit zurückhaltender gaben, macht Trump sehr deutlich, dass die digitale Technologie sein Schlüssel zur Herrschaft ist. Und die Flutung der Datenautobahn mit einer Schnellfeuer-Serie von Anordnungen und Verlautbarungen wird als Regierungseffizienz vom Feinsten dargestellt. Aber die Dinge geschehen so schnell, dass man nicht mit ihnen Schritt halten kann.

Elon Musk und Peter Thiel sind zwei Technologie-Milliardäre, die als entscheidend für Trumps Pläne angesehen werden sollten. Wie Elluls Werk deutlich macht, sind solche Männer der Schlüssel zu effektiver Propaganda. Wie kann man solche Männer als wohlwollende Unterstützer von Demokratie und Gerechtigkeit betrachten?

Ich halte die Rede von einer Trump-Revolution zugunsten von Frieden und Demokratie für unverantwortlich. Sie ist eines guten Journalismus unwürdig, der Umsicht und Geduld erfordert, wenn die Mächtigen ihre Deals vorschlagen. Die Propaganda der Biden-Regierung und ihrer Komplizen in den Mainstream-Medien hätte das jedem klarmachen müssen. Aber die Anziehungskraft eines Retters ist sehr stark.

Sie wissen schon: „Wenn es so wäre, könnte es sein; und wenn es so wäre, wäre es so; aber da es nicht so ist, ist es nicht so. Das ist Logik.“