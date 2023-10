Hamas-Delegation in Moskau eingetroffen – Russland macht USA für Eskalation verantwortlich

Eine Delegation von Hamas-Führern ist überraschend zu Gesprächen in Moskau eingetroffen, wie das russische Außenministerium am Donnerstagabend (Ortszeit) bestätigte. „Ich kann bestätigen, dass Vertreter der palästinensischen Bewegung [Hamas] Moskau besuchen“, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, auf einer Pressekonferenz und versprach, Details zu den Gesprächen zu nennen.

Der Besuch war zuvor von keiner Seite angekündigt worden. Die Hamas-Delegation wird von einem hochrangigen Mitglied der Gruppe, Moussa Abu Marzouk, angeführt. Die Hamas wird von den USA, der Europäischen Union und einigen anderen Ländern als Terrororganisation eingestuft, unterhält aber offizielle Beziehungen zu Ländern wie dem Iran, der Türkei, Syrien und nun offenbar auch Russland.

Russland hat jedoch erklärt, dass es weiterhin bereit ist, mit allen Konfliktparteien zu sprechen, in der Hoffnung, einen Waffenstillstand und Frieden zu erreichen. Nach dem Abzug der USA aus Afghanistan hatte Moskau in ähnlicher Weise eine Delegation der Taliban empfangen.

Ob der russische Spitzendiplomat Sergei Lawrow die Hamas-Vertreter treffen wird, ist noch unklar, da er sich derzeit in Minsk aufhalten soll.

Wie RIA Novosti berichtet, hat die Hamas bei den ersten Treffen mit russischen Beamten „die Position Putins und die Bemühungen der russischen Diplomatie gelobt“.

Der Kreml erklärte, er führe im Rahmen der Krisendiplomatie Gespräche sowohl mit der Hamas als auch mit der israelischen Seite, während im Gazastreifen noch mehr als 220 Geiseln festgehalten werden. Vier wurden bisher freigelassen, darunter zwei Amerikaner, vorwiegend dank der Vermittlung Katars. Wird Russland die Delegation zur Freilassung weiterer Geiseln drängen? Das dürfte für Moskau ganz oben auf der Agenda stehen.

Erst vor wenigen Tagen warf Russland den USA vor, die Eskalation durch die Positionierung von Kriegsschiffen der Marine im Mittelmeer nahe Israel angeheizt zu haben. Außenminister Lawrow sagte am Montag bei einem Treffen in Teheran, je mehr ein Staat solche proaktiven Schritte unternehme, desto größer sei das Risiko und die Gefahr einer Eskalation des Konflikts“.

Er nannte Washington „eines der Länder, die seit dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober am stärksten interveniert haben“. Die Biden-Administration wies diesen Vorwurf natürlich zurück und beschuldigte den Iran, letztlich hinter der Hamas und dem regionalen Terror zu stehen.

Bei den Vereinten Nationen in New York haben Russland und China gerade ihr Veto gegen eine von den USA ausgearbeitete Resolution des UN-Sicherheitsrates zu Gaza eingelegt. Angesichts der israelfreundlichen Haltung Washingtons und der Bereitschaft Moskaus und Pekings, Tel Aviv für die humanitäre Krise und die steigende Zahl der palästinensischen Todesopfer zu kritisieren, lehnten beide Seiten die Vorschläge der jeweils anderen Seite ab.

Auch die Türkei hat den israelischen Angriff auf den Gazastreifen, der mehr als 7.000 Menschen das Leben gekostet hat, scharf kritisiert und Präsident Erdogan hat die Doppelmoral des Westens in dieser Krise angeprangert.

In seiner jüngsten Rede auf einer Konferenz am Donnerstag sagte er: „Ist es möglich, nicht zu reagieren, wenn man sieht, was in Gaza geschieht? Nichts rechtfertigt diese Grausamkeit. Leider schauen die sogenannten ‚zivilisierten‘ Länder zu. Wir haben gehört, dass die EU immer noch zögert, einen Waffenstillstand zu fordern. Wie viele Kinder müssen noch sterben, bevor Sie sich zu einem Aufruf entschließen? Sagen Sie uns, wann der Waffenstillstand ausgerufen wird. Ich bin seit 40 Jahren in der Politik, aber angesichts solcher Gräueltaten habe ich nie tatenlos zugesehen“, sagte Erdoğan.