Hamas stimmte demselben Gaza-Abkommen bereits vor über einem Jahr zu – aber Netanyahu und Biden lehnten es ab: israelischer Unterhändler

Hamas hatte den Bedingungen des aktuellen Gaza-Waffenstillstandsabkommens bereits vor über einem Jahr zugestimmt. Doch damals wurde das potenzielle Abkommen sowohl vom israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu als auch vom damaligen US-Präsidenten Joe Biden abgelehnt, so ein israelischer Unterhändler, der an den Verhandlungen beteiligt war.

„Was man auch wissen sollte, ist, dass dieses Abkommen schon vor langer Zeit hätte abgeschlossen werden können. Hamas stimmte im September 2024 allen denselben Bedingungen zu, wie sie jetzt im ‘Drei-Wochen-Abkommen’ festgelegt sind, das ich sowohl in schriftlicher als auch in sprachlicher Form, auf Arabisch und Englisch, erhalten hatte“, schrieb Gershon Baskin in der Times of Israel.

„Aber zu diesem Zeitpunkt antworteten die israelischen Unterhändler, dass ‘der Premierminister nicht bereit sei, den Krieg zu beenden’. Obwohl der Vorschlag des ‘Drei-Wochen-Abkommens’ auf dem Schreibtisch von Präsident Biden landete, weigerte sich sein Beauftragter Bret McGurk, von dem schlechten Abkommen abzuweichen, das er verhandelte“, fügte er hinzu.

Baskin sagte, dass er im Oktober 2024 Mitglieder des US-Verhandlungsteams traf, die ihm sagten, sie seien „genauso frustriert wie ich, weil sie Biden und seine Leute nicht davon überzeugen konnten, das Abkommen ernsthaft zu prüfen, das auf dem Tisch lag“.

Anfang dieses Jahres erklärte Michael Herzog, der während der Biden-Regierung als israelischer Botschafter in den USA tätig war, dass Biden nie Druck auf Israel ausgeübt habe, einen Waffenstillstand in Gaza zu erreichen. „Gott hat dem Staat Israel einen Gefallen getan, dass Biden in dieser Zeit Präsident war, denn es hätte viel schlimmer kommen können“, sagte Herzog. „Wir kämpften über ein Jahr, und die Regierung kam nie zu uns und sagte: ‘Waffenstillstand jetzt.’ Das tat sie nie. Und das darf man nicht als selbstverständlich ansehen.“

Die Biden-Regierung verbreitete zudem die Erzählung, dass Hamas das einzige Hindernis für ein Waffenstillstandsabkommen sei – obwohl klar war, dass Israel es blockierte. Baskin sagte, die arabischen Vermittlerstaaten Katar und Ägypten hätten ihm beide mitgeteilt, dass Israel ein Abkommen verhindere.

„Das ist dieselbe Botschaft, die ich vom ägyptischen Geheimdienst erhielt – Hamas war bereit für ein Abkommen, um alle Geiseln freizulassen, nicht länger über Gaza zu herrschen und den Krieg zu beenden. Aber Israel war nicht bereit, fortzufahren“, sagte er.

Baskin erklärte, dass ihm nach Gesprächen mit israelischen Beamten im Dezember 2024 klar geworden sei, dass „der Krieg nur dann enden würde, wenn Präsident Trump entscheidet, dass er enden muss“.