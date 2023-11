Handeln Sie jetzt gegen diese Unternehmen, die vom Völkermord am palästinensischen Volk profitieren

Nachstehend finden Sie einen detaillierten Leitfaden für unsere gezielten Verbraucherboykott-, Desinvestitions- und Druckkampagnen. Helfen Sie uns, die Nachricht zu verbreiten, um unsere Wirkung zu maximieren!

Das Palästinensische Nationale BDS-Komitee (BNC), die größte Koalition in der palästinensischen Gesellschaft, die die globale Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) anführt, begrüßt Aktivisten, Organisationen und Institutionen auf der ganzen Welt, die ihre Solidarität mit unserem dringenden Kampf zum Ausdruck gebracht haben, um Israels Völkermord in Gaza zu stoppen, indem sie Boykott- und Desinvestitionskampagnen eskalieren. Die Ausweitung des Boykotts von mitschuldigen israelischen und multinationalen Unternehmen kann effektiv sein, wenn sie strategisch durchgeführt wird.

Die Beendigung aller staatlichen, unternehmerischen und institutionellen Komplizenschaft mit Israels völkermörderischem Regime ist dringender denn je. Unser Leben und unser Lebensunterhalt hängen buchstäblich davon ab.

Gezielte Boykotte vs. nicht-gezielte Boykotte

Menschen mit Gewissen auf der ganzen Welt sind zu Recht erschüttert, wütend und fühlen sich manchmal machtlos. Viele fühlen sich gezwungen, alle Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen zu boykottieren, die in irgendeiner Weise mit Israel verbunden sind. Die Verbreitung umfangreicher “Boykottlisten” in den sozialen Medien ist ein Beispiel dafür. Es stellt sich die Frage, wie Boykotte wirksam werden und tatsächlich dazu führen können, dass Unternehmen für ihre Mitschuld am Leiden der Palästinenser zur Verantwortung gezogen werden.

Die BDS-Bewegung bedient sich der historisch erfolgreichen Methode des gezielten Boykotts, die von der südafrikanischen Anti-Apartheid-Bewegung, der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, dem indischen antikolonialen Kampf und vielen anderen weltweit inspiriert wurde.

Wir müssen uns strategisch auf eine relativ kleine Anzahl sorgfältig ausgewählter Unternehmen und Produkte konzentrieren, um eine maximale Wirkung zu erzielen. Unternehmen, die eine eindeutige und direkte Rolle bei den Verbrechen Israels spielen und bei denen es ein echtes Potenzial für einen Sieg gibt, wie es unter anderem bei G4S, Veolia, Orange, Ben & Jerry’s und Pillsbury der Fall war. Wenn große, mitschuldige Unternehmen durch strategische und kontextsensitive Boykott- und Desinvestitionskampagnen dazu gezwungen werden, ihre Mitschuld an der israelischen Apartheid und den Kriegsverbrechen gegen die Palästinenser zu beenden, sendet dies eine sehr starke Botschaft an Hunderte anderer mitschuldiger Unternehmen: “Eure Zeit wird kommen, also steigt aus, bevor es zu spät ist!”

Viele der unerschwinglich langen Listen, die in den sozialen Medien kursieren, sind das genaue Gegenteil dieses strategischen und wirkungsvollen Ansatzes. Sie umfassen Hunderte von Unternehmen, von denen viele keine glaubwürdigen Beweise für ihre Verbindung zu Israels Unterdrückungsregime gegen die Palästinenser haben, was sie unwirksam macht.

Nichtsdestotrotz sind alle friedlichen Bemühungen der Bevölkerung, einschließlich Boykott und Desinvestition, um alle wirklich mitschuldigen Unternehmen (und Institutionen) für die Unterstützung von Israels schwerwiegenden Verletzungen der Rechte der Palästinenser zur Rechenschaft zu ziehen, gerechtfertigt und notwendig. Es ist zum Beispiel vollkommen legitim, Unternehmen zu boykottieren, deren israelische Niederlassung oder Franchise den sich entfaltenden Völkermord in Gaza unterstützt hat, von denen wir einige weiter unten im Abschnitt über ökologische Boykottziele erwähnen.

Außerdem kann ein Unternehmen oder ein Produkt in einem bestimmten Kontext oder einer bestimmten Stadt als Boykottziel durchaus sinnvoll sein, in einer anderen jedoch nicht. Diese Kontextsensitivität ist ein Schlüsselprinzip unserer Bewegung. Unabhängig davon haben wir alle nur begrenzte menschliche Kapazitäten, also sollten wir sie so effektiv wie möglich einsetzen, um sinnvolle, nachhaltige Ergebnisse zu erzielen, die wirklich zur Befreiung Palästinas beitragen können. Wir rufen daher unsere Unterstützer auf, unsere gezielten Kampagnen zu verstärken und die auf unserer Website genannten mitschuldigen Unternehmen zu boykottieren, um unsere kollektive Wirkung zu maximieren.

Im Folgenden finden Sie die aktuellen vorrangigen Boykottziele der globalen BDS-Bewegung.

Wir haben diese Ziele in vier Abschnitte unterteilt:

Verbraucher-Boykott-Ziele – Die BDS-Bewegung ruft zu einem vollständigen Boykott dieser Marken auf, die sorgfältig ausgewählt wurden, weil die Unternehmen nachweislich an der israelischen Apartheid beteiligt sind.

Divestment-Ziele – Die BDS-Bewegung setzt Regierungen, Institutionen und Investmentfonds unter Druck, so viele mitschuldige Unternehmen wie möglich auszuschließen und zu veräußern, insbesondere Waffenhersteller, Banken und Unternehmen, die in der UN-Datenbank für Unternehmen aufgeführt sind, die an Israels illegalen Siedlungsunternehmen beteiligt sind, sowie in den WhoProfits- und AFSC Investigate-Datenbanken für Unternehmen, die die Besatzung unterstützen. Nachstehend nennen wir einige der Unternehmen, gegen die wir eine Kampagne führen.

Druckziele (ohne Boykott) – Die BDS-Bewegung ruft aktiv zu Druckkampagnen gegen diese Marken und Dienstleistungen auf, weil sie an der israelischen Apartheid beteiligt sind. Wir haben aus strategischen Gründen nicht zu einem Boykott dieser Marken und Dienstleistungen aufgerufen, sondern wir rufen Unterstützer und Institutionen strategisch dazu auf, andere Formen des Drucks auf sie auszuüben, bis sie ihre Komplizenschaft mit der israelischen Apartheid beenden.

Bio-Boykott-Ziele – Die BDS-Bewegung hat diese Basis-Boykott-Kampagnen nicht initiiert, unterstützt sie aber, da diese Marken den israelischen Völkermord an den Palästinensern offen unterstützen.

1. Ziele des Verbraucherboykotts:

Siemens

Siemens (Deutschland) ist der Hauptauftragnehmer für den Euro-Asia Interconnector, ein Unterseekabel zwischen Israel und der EU, das die illegalen Siedlungen Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten mit Europa verbinden soll. Elektrogeräte der Marke Siemens werden weltweit verkauft.

PUMA

PUMA (Deutschland) sponsert den israelischen Fußballverband, der Mannschaften in Israels illegalen Siedlungen auf besetztem palästinensischem Gebiet betreut.

Carrefour

Carrefour (Frankreich) leistet Beihilfe zum Völkermord. Carrefour-Israel hat israelische Soldaten, die am Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen beteiligt sind, mit Geschenken und persönlichen Paketen unterstützt. Im Jahr 2022 ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit dem israelischen Unternehmen Electra Consumer Products und dessen Tochtergesellschaft Yenot Bitan ein, die beide in schwere Verstöße gegen das palästinensische Volk verwickelt sind.

AXA

Als Russland in die Ukraine einmarschierte, ergriff der Versicherungsriese AXA (Frankreich) gezielte Maßnahmen gegen Russland. Doch während Israel, ein 75 Jahre altes Regime des Siedlerkolonialismus und der Apartheid, einen völkermörderischen Krieg gegen den Gazastreifen führt, investiert AXA weiterhin in israelische Banken, die Kriegsverbrechen und den Raub von palästinensischem Land und natürlichen Ressourcen finanzieren.

Hewlett Packard Inc. (HP Inc.)

HP Inc (US) erbringt Dienstleistungen für die Büros der Führer des Völkermordes, des israelischen Premierministers Netanjahu und des Finanzministers Smotrich.

SodaStream

SodaStream ist aktiv an der israelischen Politik der Vertreibung der einheimischen beduinisch-palästinensischen Bürger Israels im Naqab (Negev) beteiligt und kann auf eine lange Geschichte der rassistischen Diskriminierung palästinensischer Arbeitnehmer zurückblicken.

Ahava

Die Produktionsstätte, das Besucherzentrum und das Hauptgeschäft von Ahava cosmetics befinden sich in einer illegalen israelischen Siedlung in den besetzten palästinensischen Gebieten.

RE/MAX

RE/MAX (US) vermarktet und verkauft Immobilien in illegalen israelischen Siedlungen, die auf gestohlenem palästinensischem Land errichtet wurden, und ermöglicht so Israels Kolonisierung des besetzten Westjordanlandes.

Israelische Produkte in Ihren Supermärkten

Obst, Gemüse und Wein, die irreführenderweise als “Produkt aus Israel” gekennzeichnet sind, enthalten oft Produkte aus illegalen Siedlungen auf gestohlenem palästinensischem Land. Die israelischen Unternehmen unterscheiden nicht zwischen diesen beiden Produkten, und das sollten die Verbraucher auch nicht. Boykottieren Sie Produkte aus Israel in Ihrem Supermarkt und fordern Sie deren Entfernung aus den Regalen.

2. Divestment-Ziele:

Elbit Systems

Elbit Systems ist das größte Rüstungsunternehmen des Apartheidstaates Israel. Es testet seine Waffen an Palästinensern, auch in Israels völkermörderischem Krieg gegen die Palästinenser in Gaza. Elbit baut nicht nur Killerdrohnen, sondern stellt auch Überwachungstechnologie für Israels Apartheidmauer, Kontrollpunkte und den Gaza-Zaun her und ermöglicht so die Apartheid. Die USA und die EU nutzen die Technologie von Elbit, um ihre Grenzen zu militarisieren und die Rechte von Flüchtlingen und indigenen Völkern zu verletzen.

HD Hyundai/Volvo/CAT/JCB

Maschinen von HD Hyundai (Südkorea), Volvo (Schweden/China), CAT (USA) und JCB (Vereinigtes Königreich) wurden von Israel bei der ethnischen Säuberung und Zwangsvertreibung von Palästinensern durch die Zerstörung ihrer Häuser, Farmen und Geschäfte sowie beim Bau illegaler Siedlungen auf dem ihnen gestohlenen Land eingesetzt – ein Kriegsverbrechen nach internationalem Recht.

Barclays

Die Barclays Bank (UK) hält Aktien im Wert von mehr als 1 Milliarde Pfund und gewährt neun Unternehmen, deren Waffen, Komponenten und Militärtechnologie bei der bewaffneten Gewalt Israels gegen die Palästinenser zum Einsatz kommen, Kredite und Bürgschaften im Wert von mehr als 3 Milliarden Pfund.

CAF

Das baskische Transportunternehmen CAF baut und wartet die Jerusalem Light Rail (JLR), eine Straßenbahnlinie, die die illegalen Siedlungen Israels in Jerusalem bedient. CAF profitiert von Israels Kriegsverbrechen auf gestohlenem palästinensischem Land.

Chevron

Der multinationale US-Konzern Chevron, der fossile Brennstoffe vertreibt, ist das wichtigste internationale Unternehmen, das im östlichen Mittelmeerraum Gas fördert, auf das das Apartheidland Israel Anspruch erhebt. Chevron generiert Milliardeneinnahmen, stärkt Israels Kriegskasse und das Apartheidsystem und verschärft die Klimakrise.

HikVision

Amnesty International hat hochauflösende CCTV-Kameras des chinesischen Unternehmens Hikvision dokumentiert, die in Wohngebieten installiert und an israelischer Militäreinrichtung zur Überwachung von Palästinensern angebracht wurden. Einige dieser Modelle können nach eigenen Angaben von Hikvision mit externer Gesichtserkennungssoftware verbunden werden.

TKH Sicherheit

Amnesty International hat Kameras des niederländischen Unternehmens TKH Security identifiziert, die von Israel zur Überwachung von Palästinensern eingesetzt werden. TKH beliefert die israelische Polizei mit Überwachungstechnologie, die zur Aufrechterhaltung der Apartheid eingesetzt wird.

3. Druck auf (nicht boykottierte) Ziele:

Google und Amazon (USA)

Während das israelische Militär Häuser, Kliniken und Schulen in Gaza bombardierte und drohte, palästinensische Familien aus ihren Häusern im besetzten Jerusalem zu vertreiben, unterzeichneten Führungskräfte von Amazon Web Services und Google Cloud einen Vertrag im Wert von 1,22 Milliarden Dollar zur Bereitstellung von Cloud-Technologie für die israelische Regierung und das Militär. Indem sie die israelische Apartheid mit lebenswichtigen Technologien unterstützen, sind Amazon und Google direkt in das gesamte System der Unterdrückung verwickelt, einschließlich des sich entfaltenden Völkermords in Gaza. Beteiligen Sie sich an der #NoTechForApartheid-Kampagne. Während die Kampagnen, die sich gegen diese Unternehmen richten, nicht zum Boykott aufgerufen haben, wurden andere Formen des Drucks gewählt, um sie zu zwingen, ihre Komplizenschaft zu beenden.

Airbnb/Booking/Expedia

Airbnb (USA), Booking.com (Niederlande) und Expedia (USA) bieten alle Vermietungen in illegalen israelischen Siedlungen an, die auf gestohlenem palästinensischem Land errichtet wurden. Die Kampagnen, die sich gegen diese Unternehmen richten, haben zwar noch nicht zum Boykott aufgerufen, aber es wurden andere Formen des Drucks angewandt, um sie zu zwingen, ihre Mittäterschaft zu beenden.

Disney

Die Marvel Studios (USA), die sich im Besitz von Disney befinden, werben im nächsten Captain America-Film für einen “Superhelden”, der das Apartheid-Israel verkörpert. Beide Unternehmen machen sich somit mitschuldig am “antipalästinensischen Rassismus, der israelischen Propaganda und der Verherrlichung der siedlungskolonialen Gewalt gegen indigene Völker”, wie palästinensische Kulturorganisationen erklärt haben.

4. Bio-Boykott von der Basis als Ziel:

McDonald’s (USA), Burger King (USA), Papa John’s (USA), Pizza Hut (USA), WIX (Israel), usw. werden jetzt in einigen Ländern von Basis-Boykott-Kampagnen ins Visier genommen, die nicht von der BDS-Bewegung initiiert wurden, weil diese Unternehmen oder ihre Filialen oder Franchise-Niederlassungen in Israel offen das Apartheid-Israel unterstützt haben und/oder großzügige Sachspenden an das israelische Militär inmitten der aktuellen israelischen Offensive gegen 2. 3 Millionen Palästinenser im besetzten und belagerten Gazastreifen, die von führenden internationalen Völkerrechtswissenschaftlern als “Völkermord” bezeichnet wird. Wenn diese Basis-Kampagnen in Ihrer Region noch nicht aktiv sind, schlagen wir vor, dass Sie Ihre Energien auf unsere oben genannten strategischen Kampagnen konzentrieren.

Denken Sie daran, dass alle israelischen Banken und praktisch alle israelischen Unternehmen bis zu einem gewissen Grad in Israels Besatzungs- und Apartheidsystem verwickelt sind, und Hunderte von internationalen Unternehmen und Banken sind ebenfalls tief darin verwickelt. Wir konzentrieren unsere Boykotte auf eine kleine Anzahl von Unternehmen und Produkten, um maximale Wirkung zu erzielen.

Zusätzliche Ressourcen: Um mehr über Unternehmen zu erfahren, die an Israels Verstößen gegen die palästinensischen Menschenrechte beteiligt sind, besuchen Sie Who Profits, Investigate und die UN-Datenbank der Unternehmen, die an Israels illegalen Siedlungsvorhaben beteiligt sind.