Xi Jinping hat Recht mit dem US-Imperium

Jacob G. Hornberger

Am Vorabend des derzeitigen Besuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in den Vereinigten Staaten veröffentlichte die New York Times einen Artikel, in dem Xi einige seiner Gedanken über die Vereinigten Staaten von Amerika darlegt.

In dem Artikel heißt es: China wolle friedlich aufsteigen, aber die westlichen Mächte würden den Gedanken nicht akzeptieren, dass ein kommunistisch geführtes China aufhole und sie eines Tages in der globalen Vormachtstellung überholen könnte. Der Westen werde nie aufhören zu versuchen, Chinas Aufstieg zu verhindern und die Kommunistische Partei zu stürzen, sagte er in Reden vor dem Militär, über die in den Medien weitgehend nicht berichtet wird.

Im Jahr 2015 sagte Xi zu Militärkommandeuren: „Einige westliche Länder wollen auf keinen Fall, dass ein sozialistisches China unter der Führung der Kommunistischen Partei Chinas stark wird.“

Die Times schreibt, dass Xis Reden „eine fast fatalistische Überzeugung zum Ausdruck brachten, … dass Chinas Aufstieg eine Gegenreaktion westlicher Rivalen auslösen würde, die ihre Vorherrschaft aufrechterhalten wollen.“ Xi sagte 2014 zu Offizieren der chinesischen Luftwaffe: „Je schneller wir uns entwickeln, desto größer wird der externe Schock sein und desto größer der strategische Rückschlag.“ In der Times heißt es: „In Xis Weltsicht hat der Westen versucht, die Macht der Kommunistischen Partei Chinas im Inland zu untergraben und den Einfluss des Landes im Ausland einzudämmen.“

Das Problem, dem sich allzu viele Amerikaner nur ungern stellen, ist, dass Xi Jinping mit dem US-Imperium Recht hat.

Imperien haben im Laufe der Geschichte Rivalen, Gegner, Kontrahenten und Konkurrenten immer verabscheut. Sie tun alles in ihrer Macht Stehende, um sie am Aufstieg zu hindern, einschließlich der Auferlegung schädlicher wirtschaftlicher Maßnahmen, und gehen sogar so weit, Kriege gegen sie zu führen, alles mit dem Ziel, das zu schwächen, was sie als aufstrebenden Rivalen ihres Imperiums ansehen.

Natürlich schaden solche Maßnahmen unweigerlich auch den Menschen, die im Reich leben, aber die Idee ist, dass das Reich, weil es bereits wirtschaftlich stärker ist, die wirtschaftlichen Entbehrungen besser verkraften kann als die angegriffene Nation, die in der Regel einen niedrigeren Lebensstandard hat.

Nachdem die Kommunistische Partei die Kontrolle über China übernommen hatte, führte sie jahrzehntelang ein streng sozialistisches System ein, in dem die Regierung fast alles besaß und kontrollierte. Das Ergebnis war massive Armut im ganzen Land, was natürlich bedeutete, dass die kommunistische Regierung Chinas über relativ wenige Ressourcen verfügte.

Vor einigen Jahrzehnten begann China dann mit der Liberalisierung seiner Wirtschaft und erlaubte dem chinesischen Volk, sich wirtschaftlich zu betätigen, Handel zu treiben, Unternehmen zu eröffnen und große Mengen an Reichtum anzuhäufen. Das Ergebnis war ein enormer Anstieg des wirtschaftlichen Wohlstands.

Eine Zeit lang feierten die Amerikaner dieses wirtschaftliche Phänomen. Und warum auch nicht? Jahrzehntelang hatten viele Amerikaner das sozialistische System Chinas kritisiert, weil es zu so viel Armut unter der chinesischen Bevölkerung führte. Nun aber stieg der Lebensstandard der Menschen in die Höhe. Warum sollte nicht jeder die Tatsache feiern, dass Menschen in anderen Teilen der Welt der Armut entkommen?

Außerdem bedeutete der steigende Wohlstand in China, dass das chinesische Volk zunehmend in der Lage war, Waren und Dienstleistungen von den Amerikanern zu kaufen. Durch den daraus resultierenden Handel ging es allen besser.

Aber das US-Imperium – insbesondere das Pentagon, die CIA und die NSA – sah in all dem ein Problem. Denn Chinas wirtschaftlicher Wohlstand bedeutete enorme neue Steuereinnahmen für das chinesische kommunistische Regime – Ressourcen, die es dem Regime ermöglichten, sein Militär zu vergrößern und seinen Einfluss in der ganzen Welt auszubauen.

In den 20 Jahren, in denen die US-Regierung Krieg gegen die Menschen in Afghanistan und im Irak führte, hatte China keine solche Belastung. Anstatt seine Steuereinnahmen zu verwenden, um eine große Anzahl von Menschen zu töten, wie es das US-Imperium tat, nutzte China sie, um seinen Einfluss auf der ganzen Welt auszuweiten, indem es Ländern mit großen, grandiosen sozialistischen Projekten half.

In den Augen des nationalen Sicherheitsestablishments der USA stellte der Aufstieg Chinas daher eine ernste Bedrohung für die Rolle der USA als einziges verbliebenes Weltreich nach dem Kalten Krieg dar. Es musste etwas unternommen werden, um China zu Fall zu bringen, auch wenn dies gleichzeitig dem amerikanischen Volk schaden würde. Durch die Unterdrückung der wirtschaftlichen Prosperität Chinas wollte das Imperium die Steuereinnahmen, die in die Kassen der chinesischen Regierung flossen, verringern und damit deren Fähigkeit einschränken, ihr Militär und ihren Einfluss auf der ganzen Welt auszuweiten.

So haben Imperien schon immer funktioniert. Für das amerikanische Volk stellen sich natürlich Fragen: Ist es richtig, dass die US-Regierung der Bevölkerung eines anderen Landes wirtschaftlichen Schaden zufügt? Ist es überhaupt Recht für die US-Regierung, ein Imperium zu sein?