Medien werden von einer starken psychologischen Kriegsführung beherrscht

Link zum Video

Die Geschichte auf einen Blick

Der Enthüllungsjournalist Michael Shellenberger hat Renée DiResta, Forschungsdirektorin des Stanford Internet Observatory (SIO), als eine der Hauptverantwortlichen für den industriellen Zensurkomplex entlarvt

DiResta steht in Verbindung mit der CIA und ist Mitglied des Council on Foreign Relations (CFR), das eine Eine-Welt-Regierung anstrebt

Bevor DiResta Forschungsdirektorin der SIO wurde, war sie Forschungsdirektorin einer kleinen, von demokratischen Spendern finanzierten politischen Beratungsfirma namens New Knowledge LLC, die Tausende von gefälschten „russischen Bots“ erstellte und andere Desinformationstaktiken einsetzte, um das Ergebnis einer Kommunalwahl zu verändern

DiRestas Ruf wurde durch diese Enthüllung nicht zerstört. Stattdessen wurde sie in eine prominentere Position als „Desinformationsexpertin“ befördert

Das US-Ministerium für Innere Sicherheit hat die EIP gegründet und die ansonsten illegale und verfassungswidrige Zensur an sie ausgelagert. Im Jahr 2021 wurde das EIP in „Virality Project“ umbenannt. Zu diesem Zeitpunkt verlagerten sich die zu zensierenden Informationen von Wahlen auf COVID-bezogene Angelegenheiten, einschließlich sachlicher Informationen über die COVID-Impfungen und ihre potenziellen Gefahren

In einem Substack-Artikel vom 3. April 2023 entlarvt der Enthüllungsjournalist Michael Shellenberger Renée DiResta als eine der Hauptverantwortlichen für den industriellen Zensurkomplex (ein von Shellenberger selbst geprägter Begriff).

Darin zieht er viele der gleichen Schlussfolgerungen wie ich vor einem Jahr, als ich DiRestas „Shooting Starlings“-Essay sezierte. In meinem Artikel vom 7. Dezember 2022 wies ich darauf hin, dass DiResta eine Schlüsselfigur bei der Zensur der Amerikaner zu sein scheint und dass sich hinter ihrer öffentlichen Person direkte Verbindungen zum globalistischen tiefen Staat verbergen.

Warum hat DiResta ihre CIA-Verbindung verheimlicht?

DiResta ist die Forschungsdirektorin des Stanford Internet Observatory, das im Juni 2019 gegründet wurde, um Maßnahmen zur Internetzensur zu fördern und die Berichterstattung in den sozialen Medien in Echtzeit zu überwachen. Wie ich im Dezember 2022 dargelegt habe, hat sie auch Verbindungen zur CIA und ist Mitglied des Council on Foreign Relations (CFR).

DiRestas CIA-Verbindung wurde von ihrem Vorgesetzten, Alex Stamos, während einer Präsentation aufgedeckt (Video oben). Wäre nicht beiläufig erwähnt worden, dass DiResta „für die CIA arbeitet“, wäre diese Verbindung vielleicht nie ans Licht gekommen. In seinem Artikel vom 3. April schreibt Shellenberger:

„Wir wissen jetzt, … dass der Zensur-Industriekomplex den ersten Verfassungszusatz verletzt, indem er sich mit Regierungsbehörden abstimmt und Regierungsgelder erhält, um Druck auf Social-Media-Unternehmen auszuüben und ihnen zu helfen, sowohl Informationen zu zensieren, einschließlich genauer Informationen, als auch Desinformationen zu verbreiten, einschließlich Verschwörungstheorien … Eine der intelligentesten, einflussreichsten und faszinierendsten öffentlichkeitswirksamen Führer des Zensur-Industriekomplexes ist Renee DiResta … DiResta hat sich mehr als jeder andere öffentlich für eine stärkere staatlich geführte und staatlich finanzierte Zensur eingesetzt … Im Jahr 2021 plädierte DiResta für die Einrichtung eines staatlichen Zensurzentrums … innerhalb der Bundesregierung … Hat das Ministerium für Innere Sicherheit auf DiRestas Vorschlag zur Einrichtung eines Zensurzentrums reagiert? Das hat es … Das DHS … nannte es ein ‚Disinformation Governance Board‘, das die Behörde im April 2022 öffentlich ankündigte. DiRestas Aufstieg in die höchsten Ebenen des US-Geheimdienstes erschien mir im Dezember letzten Jahres als unwahrscheinlich kometenhaft. DiResta hatte wiederholt beschrieben, dass ihr Engagement im Kampf gegen Desinformation im Jahr 2013 begann, als sie frischgebackene Mutter wurde und sich Sorgen über die Verbreitung von Anti-Impf-Informationen im Internet machte … Zwei Jahre später half sie, ISIS online zu bekämpfen, und 2018 sagte sie vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats aus. Während diese Verdächtigungen an mir nagten, winkte ich sie ab … Angesichts der historischen Dominanz von Gründern in den 20ern und 30ern im Hightech-Bereich und der Schwierigkeiten älterer Menschen, soziale Medien zu verstehen, war ich überzeugt, dass eine Person mit DiRestas begrenzter Erfahrung im Kampf gegen Desinformation im Internet die Hunderte, wenn nicht Tausende von Forschern, Analysten und Geheimdienstexperten, die für die US-Regierung und staatlich finanzierte Denkfabriken und akademische Einrichtungen ausländische Desinformation erforschen und bekämpfen, überflügeln könnte. Aber dann erfuhr ich, dass DiResta für die Central Intelligence Agency (CIA) gearbeitet hatte.“

Der industrielle Zensurkomplex ist voll mit ehemaligen CIA-Beamten

Laut DiResta bestand ihr „angebliches Geheimagenten-Doppelleben aus einem Studentenstipendium bei der CIA, das 2004 endete“, und dass sie „seitdem keine Verbindung mehr hatte“.

„Aber DiRestas Eingeständnis ihrer Verbindung zur CIA ist bezeichnend, und sei es nur, weil sie sie so lange verheimlicht hat“, schreibt Shellenberger. „Und vor allem beschreibt die CIA ihre Stipendien so, dass sie genau die Themen abdecken, in denen DiResta eine Expertin ist … Sagt DiResta die Wahrheit, wenn sie behauptet, sie habe ’seither keine Verbindungen‘? Mag sein. Aber eines der Dinge, die ich von mehreren Leuten gehört habe, auch von Leuten innerhalb der Geheimdienstgemeinschaft, ist, dass ’niemand jemals aus der Geheimdienstgemeinschaft ausscheidet‘. Eine solche Behauptung ist zweifellos übertrieben. Aber es ist etwas Wahres dran. Außerdem ist eines der Hauptmerkmale der Spionagetätigkeit der Einsatz von Agenten und Mitteln, die nicht öffentlich mit der CIA oder anderen Geheimdiensten in Verbindung gebracht werden.“

Shellenberger weist auch darauf hin, dass ehemalige CIA-Beamte im Allgemeinen eine wichtige Rolle im industriellen Zensurkomplex spielen.

Nicht weniger als sieben ehemalige CIA-Direktoren sitzen im Vorstand des Atlantic Council, der mit dem Stanford Internet Observatory’s Election Integrity Partnership and Virality Project zusammenarbeitet, an dem DiResta direkt beteiligt ist. Der Chief Strategy Officer und der Direktor für Bundesprogramme bei Graphika – einem weiteren Partner des Stanford Internet Observatory – sind ebenfalls ehemalige CIA-Mitarbeiter.

Warum wurde DiResta das Gesicht des industriellen Zensurkomplexes?

Shellenberger zufolge ist DiResta „ohne Frage eine der einflussreichsten, wenn nicht DIE einflussreichste Führungspersönlichkeit innerhalb des Netzwerks aus gewinnorientierten und gemeinnützigen Organisationen und Regierungsbehörden, die den Zensur-Industriekomplex bilden“. Er hat sowohl das 2020 Stanford Internet Observatory’s Election Integrity Project als auch das 2021 Virality Project geleitet, wobei letzteres darauf abzielte, Impf-Fehlinformationen zu unterbinden.

„Die Frage ist nun, warum“, sagt Shellenberger. „Wer ist Renee DiResta, und warum ist sie, und nicht jemand anderes, die öffentlichkeitswirksame Führerin der Zensurindustrie und eine vertrauenswürdige Beraterin der Demokraten im Kongress? Warum tut sie das? Und was wird nötig sein, um das Stanford Internet Observatory zu schließen, die Zensurindustrie zu zerschlagen und DiResta zu entmachten? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir zunächst verstehen, wie DiResta mit der Teilnahme an einer der ungeheuerlichsten und wahrscheinlich ILLEGALEN Wahldesinformationskampagnen der jüngeren Geschichte davonkam und sogar dafür belohnt wurde.“

DiResta ist ein Desinformationsagent

Bevor DiResta Forschungsdirektorin für das Stanford Desinformation Lab wurde, war sie Forschungsdirektorin für eine kleine, von demokratischen Spendern finanzierte politische Beratungsfirma namens New Knowledge LLC.

Im Jahr 2017 erhielt New Knowledge eine Spende in Höhe von 100.000 US-Dollar von LinkedIn-Gründer Reid Hoffman, um den demokratischen US-Senatskandidaten Doug Jones in Alabama dabei zu unterstützen, den Republikaner Roy Moore in einer Sonderwahl zu besiegen.

Im folgenden Jahr wurde aufgedeckt, dass New Knowledge Tausende von gefälschten „russischen Bots“ für Moores Social-Media-Kampagne erstellt und abonniert hatte. Die gefälschten Bots wurden durch die Erstellung von Benutzerkonten über ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) erstellt, um russische IP-Adressen zu simulieren.

Moore verlor die Wahl knapp, nachdem die Mainstream-Medien berichtet hatten, dass er „von Russland unterstützt“ wurde. Leider waren Moores „russische Unterstützer“ lediglich von New Knowledge erstellte Bots. Wie von Shellenberger berichtet:

„Ein 12-seitiges Memo von New Knowledge vom 15. Dezember 2017 beschreibt die Operation. Wir haben eine ausgeklügelte ‚False Flag‘-Operation inszeniert, die den Eindruck erweckte, dass die Moore-Kampagne in den sozialen Medien durch ein russisches Botnetz verstärkt wurde“ … In dem Memo wurde behauptet, dass die Arbeit von New Knowledge genug Stimmen für Jones verschoben habe, um die Wahl zu gewinnen, die von weniger als 22.000 Wählern entschieden worden war. Und wie? Durch den Einsatz von Desinformation, um „Demokraten zu radikalisieren, nicht überzeugbare Republikaner (‚hard Rs‘) zu unterdrücken und gemäßigte Republikaner zu spalten, indem sie für Kandidaten zum Einschreiben plädieren“, heißt es in dem Memo. New Knowledge verbreitete auch die Idee, dass ein russisches Botnetz die Moore-Kampagne in den sozialen Medien verstärkte. Wir haben dieses Botnetz dann mit dem digitalen Direktor der Moore-Kampagne in Verbindung gebracht und den Anschein erweckt, dass er die Konten gekauft hat.“

Wir müssen uns gegenüber Propaganda widerstandsfähiger machen

Irgendwie hat DiResta diesen Skandal überlebt und ist weiterhin ein führender Sprecher GEGEN Desinformation und FÜR Wahlintegrität, obwohl New Knowledge auf frischer Tat ertappt wurde, als es Desinformation zur Einmischung in eine US-Wahl verwendete. Shellenberger fährt fort:

„Warum ist letztendlich Renee DiResta und nicht jemand anderes der Anführer des industriellen Zensurkomplexes? Ein großer Teil des Grundes liegt darin, dass sie die intellektuelle Architektin und die deutlichste öffentliche Verfechterin der staatlichen Finanzierung von und der Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Akteuren wie dem Stanford Internet Observatory ist, um die Zensur missliebiger Ansichten und missliebiger Nutzer in den sozialen Medien zu verstärken. Aber es gibt noch einen anderen, tieferen Grund. Wie andere amerikanische Eliten glaubt DiResta, dass es die Aufgabe von Leuten wie ihr ist, zu kontrollieren, welche Informationen die Öffentlichkeit konsumieren darf, damit sie nicht einen populistischen Unhold wie Donald Trump wählt, sich nicht impfen lässt oder nicht die liberale Mainstream-Meinung zu allem akzeptiert, vom Klimawandel über Transgenderismus bis hin zu den Geschäften der Präsidentenfamilie … Während wir den industriellen Zensurkomplex finanzieren und abbauen müssen, muss die größte Veränderung in uns selbst stattfinden. Wir müssen misstrauisch gegenüber denjenigen sein, die Alarm wegen „ausländischer Wahlbeeinflussung“ und „Desinformation“ schlagen und eine stärkere „Inhaltsmoderation“ durch soziale Medienplattformen fordern. Als solche sollten wir uns ein Beispiel an unseren Möchtegern-Zensoren nehmen und uns widerstandsfähiger gegen ihre Desinformation machen.“

Eine Propagandistin der Neuen Weltordnung

Ein weiterer Aspekt von DiResta, auf den Shellenberger nicht eingeht, ist die Tatsache, dass sie auch Mitglied des Council on Foreign Relations (CFR) ist und in diesen Club kommt man nicht ohne ernsthafte Verbindungen. Man wird auch nicht aufgenommen, wenn man nicht in der Lage ist, zur Arbeit des CFR beizutragen.

Der CFR wird zum Teil von den Gates-, Rockefeller-, Ford- und Carnegie-Stiftungen finanziert und hat seit seiner Gründung vor 95 Jahren die Außenpolitik der USA beeinflusst. Fast alle US-Verteidigungsminister waren Mitglieder auf Lebenszeit, ebenso wie die meisten CIA-Direktoren. Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn man bedenkt, dass das Ziel des CFR von Anfang an darin bestand, eine totalitäre Ein-Welt-Regierung, eine Neue Weltordnung (NWO) mit globaler Herrschaft von oben nach unten zu schaffen.

„Ziel des CFR ist es, die Souveränität und nationale Unabhängigkeit der USA in eine allmächtige Eine-Welt-Regierung zu überführen … Im gesamten CFR-Lexikon gibt es keinen Begriff der Abscheu, der eine so tiefe Bedeutung hat wie ‚America First‘.“ CFR-Mitglied Admiral Chester Ward, 1975

Im Jahr 1950 sagte der Sohn eines der CFR-Gründer, James Warburg, vor dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats: „Wir werden eine Weltregierung haben, ob es Ihnen gefällt oder nicht – durch Eroberung oder Zustimmung.“ In ähnlicher Weise schrieb der CFR-Insider Admiral Chester Ward 1975, dass das Ziel des CFR darin bestehe, „die Souveränität und nationale Unabhängigkeit der USA in eine allmächtige Eine-Welt-Regierung zu überführen“.

Ward zufolge ist der Wunsch, „die Souveränität und Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten aufzugeben, in den meisten ihrer Mitglieder allgegenwärtig“, und „im gesamten CFR-Lexikon gibt es keinen Begriff der Abscheu, der eine so tiefe Bedeutung hat wie ‚America First‘.“

Mit Wards letzter Bemerkung im Hinterkopf, die 1975 veröffentlicht wurde, ist es interessant, darüber nachzudenken, wer sich Präsident Trumps America-First-Agenda widersetzt hat und warum. Viele Amerikaner, auch wenn sie Trump persönlich nicht mögen oder unterstützen, stimmen darin überein, dass es für jede Führung eine rationale Entscheidung ist, sich zuerst um Amerika und die Interessen der Amerikaner zu kümmern, und es fällt ihnen schwer zu erklären, wie eine Anti-Amerika-First-Politik gut für die Nation sein kann.

Nun, Ward gibt uns die Antwort. Diejenigen, die sich der „America First“-Politik widersetzen, tun dies, weil sie im Namen eines Netzwerks arbeiten, das den Nationalismus zugunsten einer Eine-Welt-Regierung abschaffen will, und DiResta ist Teil dieses Clubs.

Die Bewaffnung von „Disinfo“-Pseudo-Experten

Elon this video goes over it in insta-PhD level detail. It shows exactly how DHS created the EIP censorship octopus. Condensed to 8 mins here: pic.twitter.com/l5EaxAIChD — Mike Benz (@MikeBenzCyber) November 7, 2023

Wie Mike Benz, Geschäftsführer der Foundation for Freedom Online, in dem obigen kurzen Video erklärt, wurde die Election Integrity Partnership (EIP) eigens eingerichtet, um die Zensur durchzuführen, die die US-Regierung rechtlich nicht selbst durchführen konnte.

Im Jahr 2021 wurde die EIP in „Virality Project“ umbenannt. Zu diesem Zeitpunkt verlagerten sich die zu zensierenden Informationen von den Wahlen auf COVID-bezogene Angelegenheiten, einschließlich sachlicher Informationen über die COVID-Impfstoffe und ihre potenziellen Gefahren.

Es überrascht nicht, dass das Stanford Internet Observatory (SIO) darauf besteht, dass es „keine Social-Media-Plattformen zensiert oder aufgefordert hat, Social-Media-Inhalte über die Nebenwirkungen von Coronavirus-Impfstoffen zu entfernen“. Leider ist dies nachweislich falsch. Wie von Alex Gutentag und Andrew Lowenthal in einem Substack-Artikel vom 10. November 2023 berichtet:

„… Twitter Files, die von Matt Taibbi im März veröffentlicht wurden … enthüllten, dass das so genannte ‚Virality Project‘ von SIO Plattformen dazu gedrängt hatte, Bedenken von Nutzern über Impfstoffmandate und -pässe als ‚Desinformation‘ zu behandeln und ‚Geschichten über echte Impfstoffnebenwirkungen‘ als verfolgbare Inhalte in sozialen Medien zu betrachten. Das Virality Project war eine gemeinsame Initiative von Big Tech, Universitäten und Nichtregierungsorganisationen zur Bekämpfung von „Anti-Impfstoff-Fehlinformationen“. SIO reagierte auf Taibbis Twitter Files mit der Behauptung, seine Erkenntnisse seien „ungenau und basierten auf Verzerrungen des E-Mail-Verkehrs in den Twitter Files“. Neue Beweise zeigen jedoch, dass Stanford über den Umfang des Viralitätsprojekts gelogen hat und dass seine Zensurbemühungen im Auftrag der US-Regierung erfolgten. Wie Public am Dienstag berichtete, enthüllten neue Dokumente des Justizausschusses des Repräsentantenhauses, dass das Ministerium für Innere Sicherheit (DHS) den Vorgänger des Virality Project, die Election Integrity Partnership (EIP), ins Leben gerufen hat, um geschützte Äußerungen zu zensieren. Der Ausschuss erklärt, dass sich EIP als Virality Project neu konstituierte und weiterhin mit der Bundesregierung zusammenarbeitete. In den Twitter Files wurde auch festgestellt, dass das Projekt mit mehreren Regierungsbehörden zusammenarbeitete, darunter die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), das Office of the Surgeon General und die Centers for Disease Control (CDC). Dennoch beharren Stanford und die Mainstream-Medien darauf, dass die „Desinformations“-Experten lediglich Forschung betrieben und nicht an der tatsächlichen Zensur beteiligt waren. Nun hat eine Untersuchung von Public eindeutige Beweise dafür geliefert, dass das Projekt direkt und absichtlich in erfolgreiche Zensurbemühungen verwickelt war. Public analysierte eine Reihe von neu veröffentlichten Jira-Systemtickets, die das Virality Project an Unternehmen der sozialen Medien weiterleitete. Diese Tickets widersprechen in überwältigender Weise Stanfords Behauptung, es habe nicht versucht, Inhalte zensieren zu lassen. Das Virality Project, das als Aushängeschild des DHS und der CISA fungierte, arbeitete direkt mit Mitarbeitern von Facebook, Google, YouTube, TikTok und anderen zusammen, die alle bei ihrem Jira-System angemeldet waren. Diese Unternehmen versicherten dem Projekt regelmäßig, dass sie sich mit den von ihm gemeldeten Inhalten befassten … Laut Stanford konzentrierte sich die Arbeit des Virality Project auf die Identifizierung und Analyse von Kommentaren in sozialen Medien, die sich auf den COVID-19-Impfstoff bezogen, einschließlich aufkommender Gerüchte über den Impfstoff, bei denen der Wahrheitsgehalt des diskutierten Sachverhalts noch nicht festgestellt werden konnte. In seinem Jira-System drückte das Virality Project jedoch absolute Gewissheit über den Impfstoff aus, bezeichnete Zweifler als „Anti-Vax“ und nahm Personen ins Visier, … die den Rat der CDC in Frage stellten. Das Projekt zielte eindeutig darauf ab, das Narrativ über den Impfstoff zu kontrollieren und Fragen zur Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs zu unterbinden. Das Virality Project kennzeichnete auch Schwaden von Inhalten, die sich auf allgemeine Konzepte wie medizinische Freiheit und Proteste gegen Regierungsmandate bezogen.“

Jira-Tickets beweisen Massenzensur von Impfstoffinformationen

In ihrem Artikel führen Gutentag und Lowenthal eine lange Liste von „ungeheuerlichen Fällen“ auf, in denen das Virality Project „absichtlich und wissentlich daran gearbeitet hat, Nutzer sozialer Medien zum Schweigen zu bringen und zu entlarven“. Zum Beispiel:

Nach der Ankündigung von Krispy Kreme, Menschen, die sich impfen lassen, kostenlose Donuts zu schenken, alarmierte das Virality Project Plattformen über „Kritik an Krispy Kreme’s vaccine for donut promo“ und bezeichnete diese Kritik als „generelle Anti-Impfung“.

Das Virality Project markierte ein PDF mit konsolidierten Daten aus dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) … Das Projekt stellte fest, dass Google den Inhalt nach seinem Bericht entfernt hatte.

Das Projekt kennzeichnete einen israelischen Vordruck, in dem festgestellt wurde, dass die natürliche Immunität genauso schützend ist wie eine Impfung …

Das Virality Project kennzeichnete einen Lancet-Forschungsartikel über die absolute Risikominderung von COVID-Impfstoffen als „angeblich maßgebliche Quelle“. Facebook kennzeichnete den Artikel daraufhin.

In einem äußerst beunruhigenden Fall markierte das Projekt das Google Drive einer Person. Sehen Sie sich die folgenden Google Drive-Links an, die verwendet werden, um Aussagen über Impfstoffausscheidungen, Videos mit Nebenwirkungen und PDFs mit Verschwörungstheorien zusammenzustellen“, schrieb das Virality Project … Das Projekt stellte fest, dass Google den Inhalt entfernte.

… das Virality Project hat wiederholt Berichte über Impfschäden auf Twitter und Facebook veröffentlicht, darunter auch Berichte von medizinischem Personal. Berichte über Impfstoffverletzungen, so schrieb das Projekt an die Plattformen, könnten „das Zögern bei der Impfung schüren“.

Im Juni 2021 wies das Virality Project auf zutreffende Behauptungen hin, wonach die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Impfung von Kindern nicht empfehle …“

Das Virality-Projekt hat auch eine Reihe von Twitter-Beiträgen von mir markiert, darunter einen, der auf einen SEC-Beitrag verweist, in dem zugegeben wird, dass die COVID-Spritze als „Gentherapieprodukt“ gilt.

Dieser Tweet war völlig sachlich. Bayer-Präsident Stefan Oelrich gab 2021 (Video unten) ebenfalls zu, dass die COVID-Spritzen ein Beispiel für „Zell- und Gentherapie“ seien. Dennoch hat das Virality Project dies als Fehlinformation gekennzeichnet.

Wie von Gutentag und Lowenthal festgestellt:

„Jira-Tickets wie diese beweisen, dass es eindeutig Überlegungen zur Entfernung von Inhalten gab … Die Beweise für die illegale Beteiligung des DHS und des CISA an der Zensur sind ein wahrscheinlicher Grund für Stanfords Versuche, seine Aktivitäten als unschuldige Forschung darzustellen … Dass SIO nun das Bedürfnis hat, Schlüsselelemente seiner Arbeit am Virality Project zu leugnen und sogar versucht, Vorladungen des Justizausschusses des Repräsentantenhauses zu umgehen, zeigt, dass die Zensoren jetzt viel schwächer sind als im Jahr 2021. Vor zwei Jahren konnte das Viralitätsprojekt noch unbemerkt und ungestraft operieren. Jetzt versuchen seine Architekten, ihre Spuren zu verwischen.“

Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten

Die gute Nachricht ist in der Tat, dass immer mehr Informationen über die illegale Auslagerung der Zensur durch die US-Regierung an die Öffentlichkeit gelangen, und damit auch rechtliche Anfechtungen, die dieser Umgehung der Verfassung Einhalt gebieten.

Wir haben auch andere Siege errungen. Im August 2022 war das DHS gezwungen, das Disinformation Governance Board aufgrund öffentlicher Reaktionen zu beenden. Das CISA hat außerdem Informationen über die inländische Zensurarbeit von seiner Website gelöscht und seinen Unterausschuss für Fehlinformation, Desinformation und Malinformation (MDM) aufgelöst.

Der Select Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government setzt ebenfalls seine Suche nach der Wahrheit fort und wird (hoffentlich) alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um den Missbrauch einzudämmen. Sein jüngster Bericht, „The Weaponization of ‚Disinformation‘ Pseudo-Experts and Bureaucrats: How the Federal Government Partnered with Universities to Censor Americans‘ Political Speech“ wurde am 6. November 2023 veröffentlicht.

Leider gibt es auch weltweite Bemühungen, diese Art der Zensur durch Dritte nicht nur zu normalisieren, sondern auch zu legalisieren. In einem Video vom 1. August 2023 (unten) erklärt Mike Benz diese Strategie.

The "Middleware" Plan To Restructure The Censorship Industry



1. Middleware = 'censorship as a service' orgs



2. Morphing from top-down to middle-out



3. Regs + middleware = disinfo compliance market pic.twitter.com/lDPqH72HrD — Mike Benz (@MikeBenzCyber) August 1, 2023

Kurz gesagt, sie versuchen, die Zensurindustrie umzustrukturieren, „weg von einem von der Regierung gesteuerten Top-Down-Modell“ hin zu einem „wettbewerbsfähigen Middleware-Modell“, bei dem die „Kuratierung von Inhalten“ (sprich: Zensur) einfach an Drittunternehmen ausgelagert wird.

Auf diese Weise wird ein „legaler“ Markt für die Einhaltung von Desinformationsvorschriften geschaffen, während die Regierung behaupten kann, sie habe nichts mit der Kontrolle von Informationen zu tun. Im Grunde genommen haben wir es hier mit der Entstehung einer organisierten Unternehmenszensur zu tun. Künstliche Intelligenz wird auch eingesetzt, um „die Verbreitung falscher und schädlicher Inhalte zu erkennen und zu verlangsamen“.

Es gibt keine klare Lösung für diese Bedrohung, außer sich weiterhin gegen alle Bemühungen zur Legalisierung, Standardisierung und Normalisierung der Zensur zu wehren. Lautstarken Einspruch zu erheben, sich zu weigern, Middleware wie NewsGuard zu verwenden, und jedes Unternehmen oder jede Organisation zu boykottieren, die Middleware verwendet oder sich an Zensur jeglicher Art beteiligt.

Artikel als PDF

Quellen: