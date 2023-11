Bryce Buchanan

Die Welt bewegt sich ziemlich rasch auf eine Tyrannei zu. Wir befinden uns in einer revolutionären Phase, was die Zivilisation dramatisch verändern wird. Wenige Menschen verstehen den Ernst unserer Lage. Hier sind einige Gründe, warum die Mehrheit der Menschen die Gefahr gar nicht wahrnimmt. Diese psychologischen Unzulänglichkeiten erklären, warum wir in eine Tyrannei schlafwandeln.

Die Verzerrung der Normalität „ist eine kognitive Verzerrung, die in Zeiten von Krisen auftritt und uns dazu bringt, Warnzeichen zu missachten, dass wir uns in einer Gefahr befinden … Die Normalitätsverzerrung ist ein Verteidigungsmechanismus, der uns einlullt zu glauben, das Leben würde so weitergehen wie bisher.“ Es ist eine beruhigende Annahme, dass die Dinge besser werden oder sich zumindest nicht dramatisch verschlechtern.

Aber stetiger Fortschritt ist nicht die Art, wie die Welt funktioniert. Die Geschichte ist eine Geschichte vom Aufstieg und Fall von Zivilisationen. Tyrannei, Armut und Knechtschaft sind der Normalzustand der Menschheit, und es wäre überhaupt nicht schwierig, zu diesem Zustand zurückzukehren. Das Muster der Geschichte ist, dass die Menschen einige Fortschritte machen, und dann tun böse Menschen böse Dinge und dumme Menschen dumme Dinge, und die Zivilisation bricht zusammen. Die Normalitätsverzerrung kann die Menschen daran hindern, dies zu erkennen.

Man hat vielleicht Vertrauen in die ständige Verbesserung, weil die Menschen, die man kennt, gute und produktive Menschen sind, die freundlich zu anderen sind. Man geht davon aus, dass die meisten Menschen so sind. Aber man muss erkennen, dass es auch böse Menschen gibt, die beschlossen haben, dass es ihre Aufgabe ist, dein Leben zu verwalten. Sie sind selbsternannte Hirten und sehen einen als ihr Schaf. Das ist das Wesen der Tyrannei. Wenn diese bösen Menschen auch noch töricht sind, glauben sie vielleicht, dass sie die Weltwirtschaft leiten und all die „kleinen“ Menschen zwingen können, so zu handeln, dass Utopia…. einen großen Sprung nach vorn macht.

Zentral verwaltete Ökonomien wurden schon oft ausprobiert. Sie scheiterten immer, oft spektakulär.

Auch die Konformitätsverzerrung kann Massen von Menschen von der Realität abkoppeln. (Anm.d.Ü.: siehe dazu „Stanford-Prison-Experiment“ oder „MIlgram-Experiment“)

Diese Verzerrung hat etliche andere Namen. Ayn Rand nannte es „soziale Metaphysik“. Menschen mit diesem kognitiven Defekt blicken auf ihre soziale Gruppe, damit die ihnen sagt was wahr ist. Es gibt kein unabhängiges kritisches Denken. Es ist die Art und Weise einer faulen Person, um ihre Sicht auf die Realität zu erlangen.

Es ist der Traum eines jeden Tyrannen, eine Bevölkerung zu besitzen, die auf diese Weise ihren Glauben erlangt. Wenn eine politische Gruppierung ungestraft belogen werden kann und eine blinde Akzeptanz der Lügen erforderlich ist, um die Mitgliedschaft in der Gruppe aufrechtzuerhalten, ist das ein mächtiges Mittel der Kontrolle. Von einer solchen Gruppe könnte man zum Beispiel erwarten, dass sie glaubt, ein Mann könne sich dazu entscheiden, eine Frau zu sein und sogar ein Kind zu bekommen. Man könnte ihnen erzählen, dass „die Grenzen sicher sind“, während Millionen und Abermillionen von Menschen ins Land strömen. Man könnte ihnen erzählen, dass Trump gesagt hat, dass weiße Rassisten gute Menschen sind. Und so weiter.

Den Lügen sind keine Grenzen gesetzt, wenn das Zielpublikum im Wesentlichen von der Realität abgekoppelt ist. In seinem Buch 1984 hat George Orwell dies symbolisiert, indem er zeigte, dass die Musterbürger bereitwillig den Regierungserlass akzeptierten, dass 2+2=5 ist. Viele der Lügen der Linken sind ebenso absurd. Sie stehen in direktem Widerspruch zu dem, was wir als wahr empfinden.

Alexander Solschenizyn und Václav Havel, zwei brillante Gegner der Tyrannei, sagten, dass das beharrliche Aussprechen der Wahrheit eine fundamentale Waffe sei, die Bürger gegen die Tyrannei einsetzen sollten. Solschenizyn sagte: „Der einfache Schritt einer mutigen Person ist es, nicht an der Lüge teilzunehmen. Ein Wort der Wahrheit wiegt schwerer als die Welt.“

Die dritte unglückliche Eigenschaft von Menschen zugunsten von Tyrannen ist jene, die von Aldous Huxley erklärt wurde. Huxley und Orwell schrieben Romane, die eine dystopische Zukunft voraussagten. Orwells Vorhersage beinhaltete eine gehörige Portion aus Furcht und Zwang, aber Huxley sagte einen relativ ruhigen und leichten Übergang zur Tyrannei voraus. Huxley sagte, die Bevölkerung würde mit trivialen Reizen abgelenkt werden und kaum bemerken, wie um sie herum das Gefängnis errichtet wird. Er hat brillant vorhergesehen, wie eine Gesellschaft in eine Tyrannei schlafwandeln kann. Diese Huxley-Zitate demonstrieren seine Vorahnung:

„Es wird sozusagen eine Diktatur ohne Tränen geben, die eine Art schmerzloses Konzentrationslager für ganze Gesellschaften hervorbringt, so dass den Menschen zwar ihre Freiheiten genommen werden, sie es aber eher genießen, weil sie durch Propaganda oder Gehirnwäsche oder durch pharmakologische Methoden von jeglichem Wunsch nach Rebellion abgelenkt werden. Und das scheint die endgültige Revolution zu sein.“

„Mittels immer wirksamerer Methoden der Bewusstseinsmanipulation werden die Demokratien ihr Wesen verändern; die wunderlichen alten Formen … werden bleiben. Die zugrunde liegende Substanz wird eine neue Art von gewaltlosem Totalitarismus sein. … Die herrschende Oligarchie und ihre hoch trainierte Elite aus Soldaten, Polizisten, Denkfabrikanten und Bewusstseinsmanipulatoren werden in aller Stille nach eigenem Gutdünken das Sagen haben.“

Huxley stellte sich ein „Gefängnis ohne Mauern vor, in welchem die Gefangenen von einer Flucht nicht einmal träumen. Es wäre im Grunde ein System der Sklaverei, in dem mittels Konsum und Unterhaltung die Sklaven ihre Sklaverei lieben würden.“ Er glaubte, dass „der größere Teil der Bevölkerung nicht sehr intelligent sei, Verantwortung scheue und … vollkommen glücklich damit sei, regiert zu werden.“

Huxley hat korrekt „eine riesige Massenkommunikationsindustrie“ vorhergesagt, „die sich im Grunde weder um das Wahre oder das Falsche kümmert, sondern mehr um das Unwirkliche, dem mehr oder weniger total Unwichtigen. [Die Medien werden] den nahezu unendlichen Appetit der Menschen auf Ablenkung bedienen.“

Er wusste, dass schlechte Erziehung und endlose Krisen eine Tyrannei fördern können und schrieb: „Kindern wird nirgends beigebracht, auf systematische Art und Weise zwischen wahren und falschen Äußerungen zu unterscheiden, oder bedeutsame von unbedeutenden Äußerungen.“ Und „die Freiheit kann, wie wir wissen, in keinem Land gedeihen, dass permanent auf dem Kriegspfad ist oder auf dem Weg dahin. Permanente Krisen rechtfertigen die permanente Kontrolle durch Agenten der zentralen Regierung für alles und jeden.“

Während die meisten Menschen nicht aufpassen, werden die meisten Schlüsselelemente, die Freiheit und Wohlstand schützen, jetzt von Leuten angegriffen, die unser Land und die Welt kontrollieren wollen. Globalistische Führer wollen die nationale Souveränität abschaffen, eine „Neue Weltordnung“ durchsetzen, Informationen kontrollieren, die freie Meinungsäußerung beenden, der WHO weltweit diktatorische Macht über wichtige Gesundheitsentscheidungen geben, unsere einzigen verlässlichen Energiequellen verbieten und eine digitale Währung einführen, die die vollständige Überwachung und Kontrolle jedes einzelnen Bürgers mit einem Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild ermöglicht. Zu Hause befinden sich die USA in der „lasst uns die Staatskasse plündern“-Phase – der Zusammenbruch des Imperiums. Unser Militär ist schwach, woke und überfordert. Die herrschenden Medien fungieren als Zweigstelle der Demokratischen Partei. Die oberen Ebenen des Justizministeriums fungieren ebenfalls als ein Zweig der Demokratischen Partei. Anti-weißer Rassismus wird weithin gelehrt und von der Regierung unterstützt.

Das sind keine Verschwörungstheorien. Die Beweise liegen zumeist offen vor uns. Jene Menschen, die planen, unsere zukünftigen Meister zu werden, sind unbesorgt, ihre Pläne zu äußern, denn die überwiegende Mehrheit der Menschen ist mit ihren trivialen Vergnügungen abgelenkt. Sie sind eifrig damit beschäftigt, Fußball oder Filme zu schauen oder auf ihre Smartphones zu glotzen. Die oben diskutierten mentalen Schwächen haben eine Kultur erschaffen, die reif für die Übernahme ist, nichtsahnend und unbesorgt über jene Dinge, die wirklich zählen.

Menschen können wichtige Dinge ignorieren… aber sie können nicht den Konsequenzen entfliehen, wichtige Dinge zu ignorieren.

Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit. Dieser Preis wurde nicht bezahlt. In keiner Weise. Da stehen wir nun, am Abgrund.