Die globalistische Vision: „15 Minuten“-Gefängnisstädte und das Ende des Privateigentums

Von Brandon Smith

Generell stelle ich fest, dass die Öffentlichkeit immer dann, wenn sie eine bestimmte von Regierungen und Globalisten geförderte Agenda unter die Lupe nimmt, als erstes empört reagiert, ähnlich wie ein Narzisst, wenn er nichts Gutes im Schilde führt und erwischt wird. „Wie kannst du es wagen“, ihre Absichten infrage zu stellen und anzudeuten, sie könnten ruchlos sein. Wie kannst du es wagen, ihnen zu unterstellen, dass sie nicht liebevoll und wohlwollend sind. Unsere „Führer“ haben doch das Beste für uns gewollt, oder? Sie wollen nur, dass unser Leben sicherer, komfortabler und bequemer wird – das ist es, was den durchschnittlichen Elitisten wirklich motiviert, nicht wahr?

Die Geschichte lehrt uns natürlich etwas ganz anderes, und es erstaunt mich, wenn jemand zu behaupten versucht, dass die Dinge heute anders sind als vor 100, 300 oder 1000 Jahren. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es wird immer Tyrannen geben, die versuchen, mehr und mehr Macht zu erlangen, und diese Tyrannen werden die Öffentlichkeit immer anlügen und behaupten, sie seien gute Menschen, die nur unser Bestes im Sinn haben.

Wenn das nicht funktioniert und die Bürger skeptisch bleiben, gehen die Tyrannen zum Angriff über und beschuldigen die Öffentlichkeit der „Verschwörungstheorie“. Damit sollen Freidenker verhöhnt und zum Schweigen gebracht werden – man will ja nicht auffallen, oder? Warum riskieren, von der Gesellschaft geächtet zu werden? Warum riskieren, zu einer Meme zu werden?

Diese Taktik beruht auf der Vorstellung, dass die Konzernmedien und die Regierungsbeamten den Mainstream repräsentieren und daher die Mehrheit repräsentieren, und dass die Mehrheit die Realität darstellt. Nichts davon ist natürlich wahr oder relevant. Nur Fakten zählen. Spitzfindigkeiten sind bedeutungslos. Meinungen sind bedeutungslos. Die Wahrheit sollte das Ziel sein, und wenn das nicht das Ziel von jemandem ist, dann muss er ein Lügner sein und sollte nicht ernst genommen werden. Es gibt nur zwei Wege, die man einschlagen kann, ein Dazwischen gibt es nicht.

Ich gebe zu, dass der Vorwurf der „Verschwörungstheorie“ einen gewissen Wert hat, denn immer, wenn das Establishment ihn verwendet, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass man dem Ziel zu nahe kommt und es nervös wird. Sie könnten einfach versuchen, alle Beweise aufzuzählen, die sie haben, um zu beweisen, dass Ihre Position falsch ist, aber das tun sie nicht wirklich. Anstatt Ihre Argumente und Beweise zu erörtern, versuchen sie, Sie als berechtigten Kritiker zu untergraben und die Öffentlichkeit gegen Ihre Ideen zu impfen, bevor die Menschen überhaupt die Gelegenheit haben, sie zu hören. Dies ist das Verhalten von Schurken, nicht von wohlwollenden und fürsorglichen Führern.

Ich erwähne diese Dynamik, weil es vor allem eine Agenda gibt, die von den etablierten Medien aggressiv verteidigt wird, und jeder, der sie auch nur im Entferntesten in Frage stellt, automatisch als „Verschwörungsspinner“ oder „Leugner“ verfolgt wird. Ich spreche natürlich von der Agenda zum Klimawandel.

Ich habe die Idee des vom Menschen verursachten Klimawandels in früheren Artikeln gründlich entlarvt und werde hier nicht weiter darauf eingehen. Stattdessen möchte ich das Endziel der Klimapolitik untersuchen – die ultimative Lösung, die NICHT darin besteht, den Planeten zu retten, sondern die Bevölkerung zu beherrschen.

Die Namen, die für den „Reset“ des Klimawandels verwendet werden, variieren, aber er wird von den Globalisten und der UNO oft als Agenda 2030 oder Ziele für nachhaltige Entwicklung bezeichnet. Diese Programme tragen die Fassade des Umweltschutzes, aber sie sind ALLE in der Wirtschaft verwurzelt. Das heißt, dass alle Bemühungen um den Klimawandel darauf abzielen, Industrie und Handel zu zerstören und eine Partnerschaft zwischen Regierung und Unternehmen aufzubauen, um die Produktion zu beherrschen. Der Klimawandel ist ein trojanisches Pferd zur Einführung des Autoritarismus.

Ich glaube, dass einer der wichtigsten Aspekte der Agenda 2030 für die Globalisten die so genannte „15-Minuten-Stadt“ ist; ein Projekt, an dem Hunderte von Bürgermeistern aus den USA, Europa und Asien beteiligt sind, die eng mit Gruppen wie dem Weltwirtschaftsforum zusammenarbeiten. Jede Erwähnung dieser Idee in einem negativen Licht und die Medien brechen in Wut und Spott aus, als ob es sich nicht um ein echtes Thema handeln würde, das eine Debatte wert ist.

Das Establishment zeichnet ein interessantes Bild der 15-Minuten-Städte – eine utopische Zukunft, in der alles, was man braucht, nur einen kurzen Fußweg entfernt ist und private Verkehrsmittel überflüssig (oder verboten) sind. Man könnte sogar in einem Megakomplex leben, ähnlich wie in einem riesigen Einkaufszentrum, in dem man auch arbeitet. Man könnte monatelang auf einer Quadratmeile leben und müsste nie etwas verlassen.

Es ist kein Fehler, dass diese Idee während der Pandemieabriegelungen stark propagiert wurde. Die Öffentlichkeit wurde mit Angstpropaganda über ein Virus mit einer Überlebensrate von 99,8 % überschwemmt, und diese Angst machte die undenkbare Idee, die ganze Zeit zu Hause zu bleiben, plötzlich denkbar. Medienexperten bezeichnen den Zusammenhang zwischen der Abriegelung von Städten und der Abriegelung des Klimas weiterhin als Verschwörungstheorie, aber in den Weißbüchern der UN und des WEF wird diese Idee offen zugegeben.

Einige Leute argumentieren, dass die meisten Städte bereits „15-Minuten-Städte“ sind, in denen alle notwendigen Dinge zu Fuß erreichbar sind. Diese Leute verstehen nicht, was eine 15-Minuten-Stadt wirklich ist. Wie in zahlreichen Beschreibungen des Projekts zu lesen ist, geht es nicht nur um Bequemlichkeit oder kurze Wege, sondern um die Veränderung aller Aspekte unserer derzeitigen Lebensphilosophie. Es geht nicht darum, Annehmlichkeiten zu gewinnen, sondern darum, eine Reihe von Opfern zu bringen, um die Götter der Kohlenstoffemissionen zu besänftigen.

Die 15-Minuten-Stadt ist eher ein Rezept, das jede einzelne Zutat des Klimawandels und der Abriegelung der Städte in einer einzigen umfassenden orwellschen Vision enthält. Dazu gehören die Abschaffung von Kraftfahrzeugen, die Abschaffung des Individualverkehrs und der Straßen, die Überwachung des Stromverbrauchs jedes Einzelnen durch intelligente Städte und KI, die Überwachung des Produktverbrauchs und des „Kohlenstoff-Fußabdrucks“, die biometrische Überwachung in einer kompakten und übereinander gestapelten Stadtlandschaft, das Konzept der bargeldlosen Gesellschaft, der Kult um Gleichheit und Integration, die Bevölkerungskontrolle usw.

Es ist die Krönung, das Endspiel: ein riesiges Gefängnis ohne Gitterstäbe. Ein Ort, an dem man darauf konditioniert wird, sich an künstliche Einschränkungen der Privatsphäre, keine bürgerlichen Freiheiten, kein Privateigentum und keine Arbeitsmöglichkeiten oder Mobilität zu gewöhnen. Man ist an das Land gebunden, und das Land gehört dem Staat (oder einem Unternehmen). Wenn Sie einen historischen Vergleich suchen, kommt für mich das Feudalsystem des mittelalterlichen Europas am ehesten in Frage.

In diesen Städten sind Sie ein Arbeitsmechanismus, nichts weiter. Es wird Ihnen niemals erlaubt sein, Ihr eigenes Eigentum und damit Ihre eigene Arbeitskraft zu besitzen. Alles, was Sie haben, wird Ihnen vom Staat gegeben und kann Ihnen vom Staat weggenommen werden, wenn Sie sich ihm widersetzen. Vielleicht können Sie das Dorf oder die Gemeinde, an die Sie gebunden sind, eine Zeit lang verlassen, aber das wird sich mit zunehmender Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Bürger nach dem Diktat der Klimaideologie ändern.

Solange Sie produktiv und unterwürfig sind, werden Sie die Dinge bekommen, die Sie zum Überleben brauchen, aber niemals zum Gedeihen. Im Falle eines technokratischen Feudalsystems hätten Sie keine Garantie, dass der Staat Ihre Dienste benötigt. Zumindest im feudalen Europa wurde ein Bauer aufgrund der begrenzten Bevölkerungszahl als wertvolle Ressource angesehen. In einer Welt, in der viele Menschen als „Überbevölkerung“ gelten, könnte man leicht ersetzt und aus der Stadt gejagt werden, um zu verhungern und zu sterben.

Im Jahr 2016 veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum ein Dokument mit dem Titel „Welcome To 2030. Ich besitze nichts, habe keine Privatsphäre, und das Leben war noch nie besser“. Der Artikel sollte für ein Konzept namens „Sharing Economy“ werben, das in Davos erstmals öffentlich der Presse vorgestellt wurde. Der Artikel beschreibt eine „hypothetische“ Zukunft, in der ein kommunistisches System jegliches Privateigentum im Namen der Rettung des Planeten vor dem Klimawandel abgeschafft hat. Die Vorteile? Nun, wie bei allen kommunistischen Systemen besteht die große Lüge darin, dass man weniger arbeiten muss und die meisten Dinge kostenlos sein werden. Auf diese Weise werden der Bevölkerung seit Generationen kollektivistische Ideale verkauft, und es funktioniert NIE so, wie das Establishment behauptet.

Das WEF wirbt seit Jahren für die Sharing Economy, aber als sie zum Mainstream wurde und weithin als dystopisch kritisiert wurde, legten die Medien wieder einmal den „Verschwörungstheorie“-Schalter um und griffen jeden an, der die Implikationen aufdeckte.

Mehrere Plattformen veröffentlichten den Artikel im Jahr 2016, aber viele haben ihn inzwischen wieder entfernt (Forbes scheint zum Beispiel seine veröffentlichte Kopie gelöscht zu haben). Sie tun so, als hätte es die Agenda nie gegeben, wahrscheinlich weil der Artikel einige aufschlussreiche Eingeständnisse enthält, darunter eine Anspielung auf das Konzept der 15-Minuten-Stadt. Aus dem Artikel:

„Meine größte Sorge gilt all den Menschen, die nicht in unserer Stadt leben. Diejenigen, die wir auf dem Weg verloren haben. Diejenigen, die beschlossen haben, dass diese ganze Technologie zu viel wird. Diejenigen, die sich obsolet und nutzlos fühlten, als Roboter und KI große Teile unserer Arbeit übernahmen. Diejenigen, die sich über das politische System aufgeregt haben und sich gegen es wenden. Sie leben eine andere Art von Leben außerhalb der Stadt. Einige haben kleine Selbstversorgergemeinschaften gebildet. Andere sind einfach in den leeren und verlassenen Häusern in kleinen Dörfern des 19. Jahrhunderts geblieben. Ab und zu ärgere ich mich über die Tatsache, dass ich keine wirkliche Privatsphäre habe. Nirgendwo kann ich hingehen, ohne registriert zu werden. Ich weiß, dass alles, was ich tue, denke und träume, irgendwo aufgezeichnet wird. Ich hoffe nur, dass das niemand gegen mich verwenden wird.“

Mit anderen Worten: Die Globalisten stellen sich eine Zukunft vor, in der die unzufriedenen Freidenker und die von der künstlichen Intelligenz ersetzten Menschen Ausgestoßene sind, die in den Einöden der alten Welt eine sinnlose Existenz fristen. Um im Schoß der neuen Welt zu bleiben, muss man alle Freiheiten aufgeben, sogar die Freiheit des Denkens. Bedenken Sie, dass dieser Artikel eine „positive“ Werbung für die gemeinsame Wirtschaft und die 15-Minuten-Städte sein soll. Dennoch klingt dieser Auszug eher wie eine Drohung.

Es ist wichtig zu verstehen, dass diese kompakten Städte nicht für Ihren Komfort entworfen werden. Sie werden nicht so konzipiert sein, dass Sie alle Annehmlichkeiten, die Sie heute haben, in greifbarer Nähe haben und gleichzeitig „Nachhaltigkeit“ bieten. So versuchen die Globalisten es zu verkaufen, aber das wird nicht der Fall sein. Vielmehr werden diese Städte so konzipiert, dass sie Sie besser KONTROLLIEREN, so dass Sie gezwungen werden können, die Opfer zu bringen, die angeblich notwendig sind, um Nachhaltigkeit zu erreichen.

Sie werden fälschlicherweise als „dezentralisierte Gemeinschaften“ bezeichnet, aber sie sind das genaue Gegenteil – sie sind völlig zentralisiert, wie ein Hamsterkäfig, in dem Sie das Haustier sind. Die Kernphilosophie dahinter ist Abhängigkeit. Wenn Sie an einem Ort leben, der speziell dafür geschaffen ist, Ihnen die Möglichkeit zu nehmen, für sich selbst zu sorgen, dann sind Sie ein Sklave. Allerdings kann sogar die Sklaverei als edel erscheinen, wenn die Menschen davon überzeugt sind, dass ihre Ketten für das Wohl des Planeten notwendig sind.