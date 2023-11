Israelische vs. palästinensische Propaganda

Caitlin Johnstone

Israelische Propaganda sieht aus wie ein Musikvideo mit Kindern in Gaza, die „Wir werden alle zerstören“ singen. Palästinensische Propaganda sieht aus wie ein endloser Strom brutaler Videoaufnahmen von Kindern, deren Körper von israelischen Militärgranaten zerfetzt wurden.

Israelische Propaganda sieht aus wie ein Musikvideo, in dem Kinder in Gaza singen: „Wir werden alle zerstören“.

Palästinensische Propaganda sieht aus wie ein endloser Strom unbearbeiteter Videoaufnahmen von Kindern, deren Körper von israelischen Militärsprengköpfen in Stücke gerissen wurden.

Israelische Propaganda sieht aus wie ein Musikvideo von israelischen Frauen, die Yoga machen, über Bildern von israelischen Geiseln in Gaza.

Palästinensische Propaganda sieht aus wie Satellitenbilder von ganzen Stadtvierteln, die von israelischen Streitkräften in Schutt und Asche gelegt wurden.

Israelische Propaganda sieht so aus, dass der israelische Präsident mit einer arabischen Übersetzung von Mein Kampf wedelt und behauptet, sie sei im Zimmer eines Kindes in Gaza gefunden worden.

Palästinensische Propaganda sieht so aus, dass alle führenden westlichen und israelischen Menschenrechtsinstitutionen erklären, Israel sei ein Apartheidstaat.

Israelische Propaganda sieht so aus, dass niedliche Bilder von weiblichen IDF-Soldaten gepostet werden, auf denen steht: „Wenn ihr gemein zu Israel seid, seid ihr gemein zu diesen Frauen“.

Palästinensische Propaganda sieht aus wie Statistiken, die zeigen, dass Israel vor allem Frauen und Kinder in Gaza tötet.

Israelische Propaganda sieht so aus, dass Israel angeblich Audioclips von abgehörten Hamas-Nachrichten veröffentlicht, um sich vom Vorwurf der Kriegsverbrechen freizusprechen, nachdem es behauptet hat, seine Geheimdienste hätten keine Ahnung gehabt, was die Hamas vor dem 7. Oktober getan hat.

Palästinensische Propaganda sieht so aus, dass ein UN-Sonderberichterstatter erklärt, die Bombardierung des Gazastreifens durch Israel sei grundsätzlich völkerrechtswidrig.

Israelische Propaganda sieht so aus, dass die IDF ein computergeneriertes Video eines mehrstöckigen Hamas-Hauptquartiers unter dem Al-Shifa-Krankenhaus veröffentlicht.

Palästinensische Propaganda sieht so aus, dass humanitäre Organisationen behaupten, Israel bombardiere Krankenhäuser im gesamten Gazastreifen und schieße durch Krankenhausfenster auf Patienten.

Not a Borat Sketch! The IDF Spokesman points to a random calendar at the Rantisi hospital as "evidence" of a "hostage keepers' list" with "terrorists' names".



But the ONLY thing on that "list" is literally the days of the week (Saturday-Friday).



No tunnels, no weapon stash…🧵 pic.twitter.com/5kgPHtKfrA