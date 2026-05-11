Hantavirus: Stoppt die Ausbreitung ist zurück

Von Brownstone Institute

Hollywood liebt gute Fortsetzungen – und Politik sowie Pharmaentwicklung ebenso.

Seit Covid gab es mehrere versuchte Krankheits-Paniken – Mpox, Schweinegrippe, Vogelgrippe, Chikungunya, Masern – doch nichts hat die Aufmerksamkeit des Publikums wirklich so erregt wie die neue Hantavirus-Hysterie.

Die heutigen Hinweise stammen vom DRUDGE REPORT: globale Bemühungen, die Ausbreitung zu stoppen. Ist „die Kurve abflachen“ das Nächste?

Erinnern wir uns daran, wie alles letztes Jahr begann – natürlich mit einem Hantavirus-Todesfall in der Familie eines der beliebtesten Hollywood-Schauspieler Amerikas. Es war Betsy Arakawa, die Ehefrau von Gene Hackman, die am 12. Februar 2025 offenbar an einer Hantavirus-Infektion durch Nagetiere im Haus starb. Ein erschreckendes Bild.

Bis dahin hatte kein normaler Mensch jemals von einer solchen Krankheit gehört. Dafür gibt es einen Grund. Sie ist selten, und eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist nahezu unbekannt. Seltsam, dass ausgerechnet die Ehefrau des passend benannten Gene Hackman („Hackman“, verstanden?) betroffen war, dem Hauptdarsteller des vorausschauenden Films Enemy of the State aus dem Jahr 1998.

Als Nächstes folgt eine Neuauflage des Motivs vom Pestschiff. Wie bei der Diamond Princess handelt es sich um ein Kreuzfahrtschiff – die MV Hondius, betrieben von Oceanwide Expeditions mit 147 Passagieren, gestartet in Argentinien und nun vor Kap Verde in Westafrika vor Anker.

Das Schiff war auf dem Weg zu den Kanarischen Inseln, als drei Menschen starben, zwei davon mit laborbestätigtem Hantavirus. Kein Hafen erlaubte dem Schiff anzulegen. Mit Hilfe von Rettungsbooten wurden die Toten vorsichtig von Arbeitern in Schutzanzügen und Masken entfernt.

Eine Flugbegleiterin, die Kontakt mit einem Leichnam hatte, liegt nun im Krankenhaus und befindet sich in schlechtem Zustand, was darauf hindeutet, dass selbst die Nähe zu einer Person mit Hantavirus riskant sein könnte. Niemand kann erklären, wie das überhaupt möglich sein soll. So mysteriös, so ungewöhnlich, so erschreckend – ganz wie im Film Contagion.

Das passt zu der Theorie von Dr. Anthony Fauci und David Morens, wonach wir uns nicht über im Labor erschaffene Krankheitserreger sorgen müssten, da Tier-zu-Mensch-Übertragungen immer häufiger würden. Deshalb müssten wir, wie sie im August 2020 schrieben, mit dem „Wiederaufbau der Infrastruktur menschlicher Existenz beginnen – von Städten über Wohnungen bis hin zu Arbeitsplätzen, Wasser- und Abwassersystemen sowie Freizeit- und Versammlungsorten“.

Bereit, sich gegenüber der Presse zu äußern, ist die Ärztin der World Health Organization, Maria Van Kerkhove, Absolventin der Stanford University und inzwischen weithin zitierte Autorität.

Vielleicht erinnern Sie sich noch an Dr. Kerkhove aus der Originalbesetzung der Covid-Produktion. Sie war es, die den WHO-Bericht an die Welt nach der Reise nach Wuhan im Februar 2020 verfasste. (Das wissen wir aus den Metadaten des Berichts, die sie in der Eile der Veröffentlichung nicht entfernt hatte.)

„Chinas außergewöhnliche Reichweite und Einhaltung dieser Eindämmungsmaßnahmen zu erreichen“, schrieb sie über die extremen Lockdowns der KPCh, „war nur aufgrund des tiefen Engagements der chinesischen Bevölkerung für kollektives Handeln angesichts dieser gemeinsamen Bedrohung möglich. Auf Gemeinschaftsebene zeigt sich dies in der bemerkenswerten Solidarität von Provinzen und Städten zur Unterstützung der verletzlichsten Bevölkerungsgruppen und Gemeinschaften.“

Viele enge Beobachter schreiben Kerkhoves Bericht zu, die weltweiten Lockdowns fast aller Nationen – bis auf vier – in den folgenden Wochen inspiriert zu haben. Sie arbeitet noch immer bei der WHO. Kaum jemand erinnert sich daran. Es gibt keinen Mechanismus, um sie für ihre Rolle zur Rechenschaft zu ziehen.

Es gibt keine bekannte Heilung, aber ein Impfstoff wird von Moderna auf Basis der mRNA-Plattform entwickelt.

Infolgedessen erholt sich die Moderna-Aktie, nachdem sie stark von ihren Höchstständen gefallen war, nun wieder. Im Jahresvergleich liegt sie jetzt 100 Prozent im Plus. Das Kaufsignal sei bei diesem Wert stark.

Rückblickend auf die Covid-Vorgeschichte gab es immer einen Schwachpunkt bei der Coronavirus-Geschichte: nämlich die kurze Inkubationszeit, ungefähr vergleichbar mit einer Erkältung oder Grippe. Man ist einige Tage ohne Symptome infektiös und steckt andere an. Eine echte Krankheits-Panik braucht eine längere Inkubationszeit. Man müsse wochenlang infiziert sein, während man das Virus weit verbreitet.

Warum? Weil jede Infektionskrankheit der Logik des Überlebens unterliegt. Ein intelligentes Virus tötet seine Wirte nicht – es braucht sie, um andere anzustecken –, ein „dummes“ Virus hingegen schon. Deshalb seien „dumme“ Viren keine guten Kandidaten für Pandemien.

Dieser dauerhafte Zielkonflikt zwischen Schweregrad und Verbreitung lasse sich nur durch eine lange Inkubationszeit umgehen. Das sei extrem selten, und nicht einmal im Labor erzeugte Viren würden dieses Gleichgewicht gut beherrschen.

Wie sich herausstellt, besitzt dieses Hantavirus laut der Harvard T.H. Chan School of Public Health tatsächlich eine sehr lange Inkubationszeit. Die Einrichtung veröffentlichte folgende Erklärung:

„Die Inkubationszeit – also die Zeit zwischen der Infektion einer Person und dem Auftreten von Symptomen – liegt gewöhnlich im Bereich von zwei bis drei Wochen, kann aber bis zu acht Wochen betragen.“

Zwei Monate! Stellen Sie sich das vor. Hier hätten wir möglicherweise endlich den Kandidaten für den stillen Killer, von dem Deborah Birx während der letzten Ausgabe dieser Geschichte fantasierte.

Man sollte bedenken, dass keine bedeutende Institution in den USA Lockdowns offiziell zurückgewiesen hat – selbst wenn zwei Drittel der Bevölkerung glauben, dass sie sinnlos schädlich waren. Der Aufruf für „Covid Justice“ hat inzwischen 37.300 Unterschriften gesammelt, aber nicht genug, um Senat, Repräsentantenhaus oder irgendein anderes gesetzgebendes Organ dazu zu bringen, klar auszusprechen, dass so etwas niemals wieder toleriert wird.

Bis heute besteht der Plan der WHO – die bereits für die nächste Pandemie übt – darin, im Falle einer neuen Krankheitsangst Lockdowns bis zur Impfung durchzusetzen. „Jedes Land sollte nicht-pharmazeutische Maßnahmen systematisch und rigoros im erforderlichen Umfang der epidemiologischen Lage anwenden“, heißt es.

Unterdessen sah der Biden-Plan einen 130-tägigen Lockdown im Falle einer neuen Pandemie vor.

In kaum einem Land existieren Mechanismen, um zu verhindern, dass dies erneut geschieht. Es gibt gute Menschen in Regierungen, die sich mit Überzeugung dagegenstellen würden – aber würden sie überhaupt nach ihrer Meinung gefragt? Oder geschieht das alles ohne irgendeinen offensichtlichen demokratischen Willen?

Wer genau führt Regie und produziert diese Fortsetzung? Niemand weiß es sicher. Wird es erneut ein Kassenschlager wie beim letzten Mal oder nur eine begrenzte Veröffentlichung, um das Marktinteresse zu testen? Alle Zutaten für einen Oscar sind vorhanden: Nagetiere, lange Inkubationszeit, Übertragung durch beiläufigen Kontakt mit Toten, Arbeiter in Schutzanzügen, keine bekannte Heilung und ein Impfstoff in Schnellentwicklung.

Das wirklich Geniale an Krankheits-Panik ist, dass sie ein breites Publikum anspricht und parteiübergreifend funktioniert. Die National Review ist bereits voll dabei, wie schon bei Covid, und sicherlich wird sich auch The Nation in den kommenden Tagen anschließen.

Das sind altbekannte dramaturgische Mittel, und Fortsetzungen sind selten so überzeugend oder profitabel wie das Original. Aber wenn einem sonst nichts mehr einfällt – und der öffentliche Ruf nach einer Anklage gegen Fauci von Stunde zu Stunde lauter wird – ist es immer einen Versuch wert.