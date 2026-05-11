„Sie werden nicht mehr lachen“: Donald Trump weist Irans Antwort auf das Friedensabkommen als „völlig inakzeptabel“ zurück und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trump bezeichnet die Antwort des Iran auf den Friedensvorschlag als „völlig inakzeptabel“

Der Iran warnt vor einer „entschiedenen, sofortigen“ Reaktion auf britische oder französische Kriegsschiffe , die sich der Straße von Hormus nähern.

, die sich der Straße von Hormus nähern. Der Iran reagiert am Sonntag auf den US-Friedensvorschlag und legt Pakistan schließlich eine offizielle Stellungnahme vor. Details wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Trump auf Twitter: Der Iran „treibt Spielchen mit den Vereinigten Staaten“.

und legt Pakistan schließlich eine offizielle Stellungnahme vor. Details wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Trump auf Twitter: Der Iran „treibt Spielchen mit den Vereinigten Staaten“. Neue Warnung der IRGC: Sie wird einen „massiven Angriff“ auf US-Stützpunkte in der Region starten, sollte die Aggression in der Straße von Hormus anhalten.

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Trump bezeichnet iranische Reaktion als „völlig inakzeptabel“

Präsident Trump hat soeben auf seinem TruthSocial-Feed eine Erklärung veröffentlicht, in der er den „inakzeptablen“ iranischen Vorschlag zur Beendigung des Krieges zurückweist.

„Ich habe gerade die Antwort der sogenannten „Vertreter“ des Iran gelesen. Das gefällt mir nicht – VÖLLIG INAKZEPTABEL! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit.“

Der Iran bot an, einen Teil seiner Bestände an hochangereichertem Uran in ein Drittland zu verlegen, lehnte jedoch den Vorschlag ab, seine Nuklearanlagen abzubauen, wie das Wall Street Journal berichtete.

Der Iran bestritt den Bericht, wie die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim mitteilte.

Und da der brüchige Waffenstillstand vorerst noch hält, sind die Aussichten auf ein Friedensabkommen bis Ende Mai stark gesunken.

Iran: Wir werden sofort gegen Frankreich und Großbritannien vorgehen, sollten sie sich der Meerenge nähern

Der Iran hat erneut mit einer „entschiedenen und sofortigen Reaktion“ auf jeden Einsatz europäischer Militärschiffe in der Straße von Hormus gedroht und zudem erklärt, dass allein die Islamische Republik die Sicherheit in dieser strategisch wichtigen Wasserstraße kontrolliere. Der stellvertretende Außenminister Kazem Gharibabadi sprach diese Warnung am Sonntag in einem Beitrag auf X aus, nachdem Frankreich und Großbritannien Pläne zum Einsatz von Kriegsschiffen in der Region angekündigt hatten.

„Ob in Kriegs- oder Friedenszeiten – nur die Islamische Republik Iran kann in dieser Meerenge für Sicherheit sorgen und wird keinem Land gestatten, sich in solche Angelegenheiten einzumischen“, sagte er.

Gharibabadi erklärte, Frankreich plane, seinen Flaggschiff-Flugzeugträger „Charles de Gaulle“ ins Rote Meer und in den Golf von Aden zu entsenden, während Großbritannien beabsichtige, ein Kriegsschiff in das Gebiet zu entsenden, mit dem erklärten Ziel, die Freiheit der Schifffahrt zu schützen. Diese Streitkräfte der westlichen Verbündeten sind bereits seit einigen Tagen auf dem Weg durch den Suezkanal.

„Jeder Einsatz und jede Stationierung von Zerstörern aus anderen Regionen rund um die Straße von Hormus unter dem Vorwand des Schutzes der Schifffahrt ist nichts anderes als eine Eskalation der Krise, die Militarisierung einer lebenswichtigen Wasserstraße und ein Versuch, die wahre Ursache der Unsicherheit in der Region zu verschleiern“, erklärte er.

Iranian lawmaker Ebrahim Rezaei says Tehran’s “restraint is over” and any aggression against Iranian vessels will be met with a heavy and decisive Iranian response against American vessels and bases.



🔴LIVE updates: https://t.co/4wl9kYw8g4 pic.twitter.com/QckEP0allp — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 10, 2026

Übersetzung von „X“: Der iranische Abgeordnete Ebrahim Rezaei sagt, Teherans „Zurückhaltung ist vorbei“ und jede Aggression gegen iranische Schiffe wird mit einer schweren und entschiedenen iranischen Reaktion gegen amerikanische Schiffe und Stützpunkte beantwortet werden.

Frankreich und Großbritannien haben jedoch zuvor klargestellt, dass ihre Kriegsschiffe im Vergleich zur US-Seeblockade im Golf von Oman weitgehend eine unterstützende Rolle im Hintergrund einnehmen werden. Berichten zufolge würden sich ihre Schiffe erst nach Kriegsende direkt an den Operationen im Persischen Golf beteiligen.

Trump: Der Iran spielt Spielchen mit den Vereinigten Staaten

Neue Erklärung auf Truth Social am Sonntag, kurz nachdem Teheran über Pakistan seine Antwort auf den US-Friedensvorschlag übermittelt hatte:

Trump sagte, der Iran habe „seit 47 Jahren Spielchen mit den Vereinigten Staaten und dem Rest der Welt gespielt“, und fügte hinzu, dass er „über unser neues GREAT AGAIN-Land gelacht“ habe, betonte jedoch, dass „sie nicht mehr lachen werden!“

Iran antwortet endlich auf die USA

Nach tagelangem Warten hat der Iran dem Vermittler Pakistan seine Antwort auf den jüngsten Friedensvorschlag der USA übermittelt, obwohl es in der vergangenen Woche in der umkämpften Straße von Hormus erneut zu Feuergefechten gekommen war.

„Der Iran hat seine Antwort auf den jüngsten US-Vorschlag zur Beendigung des seit zehn Wochen andauernden Krieges übermittelt“, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Islamic Republic News Agency am Sonntag, ohne weitere Details zu nennen“, bestätigt Bloomberg in einer aktuellen Schlagzeile. „Teheran hat bislang noch keine öffentlichen Anzeichen dafür gegeben, dass es den Plan von Präsident Donald Trump akzeptieren würde, der vorsieht, dass der Iran die Durchfahrt durch die Straße von Hormus gestattet und Washington im nächsten Monat seine Blockade der iranischen Häfen beendet.“

IRANS ANTWORT AUF DEN VORSCHLAG DER USA BEINHALTET DIE BEENDIGUNG DES KRIEGES AN ALLEN FRONTEN: TV

Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Katars Premierminister den Iran gewarnt hat, die Straße von Hormus als Druckmittel einzusetzen, um die Weltwirtschaft zu strangulieren, da dies „nur zu einer Verschärfung der Krise führen würde“ – und vor dem Hintergrund von Berichten, wonach es weiterhin zu vereinzelten Angriffen auf Golfstaaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate kommen könnte. Nach den wenigen vorliegenden Informationen:

Quellen aus beiden Lagern teilten Reuters mit, die jüngsten Friedensbemühungen zielen auf eine vorläufige Vereinbarung ab, um den Krieg zu beenden und den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zu ermöglichen, während über ein umfassenderes Abkommen verhandelt wird, das auch schwer lösbare Streitfragen wie das iranische Atomprogramm regeln müsste.

Das Neueste vom iranischen Präsidenten:

Präsident Trump erklärte vor einigen Tagen gegenüber Fox News: „Sie wollen eine Einigung erzielen. Wir haben in den letzten 24 Stunden sehr gute Gespräche geführt, und es ist sehr gut möglich, dass wir eine Einigung erzielen werden.“ Er hatte gesagt, sollte dies geschehen, „wäre die Sache schnell erledigt“ und die Ölpreise würden einbrechen.

IRGC mit neuer Warnung an US-Stützpunkte

Der Iranische Revolutionsgarde-Korps (IRGC) hat gewarnt, dass jeder Angriff auf iranische Öltanker und Handelsschiffe mit Angriffen auf US-Stützpunkte und „feindliche Schiffe“ in der Region beantwortet werde, berichtet Al Jazeera.

„Warnung! Jeder Angriff auf die Öltanker und Handelsschiffe der Islamischen Republik Iran wird mit einem schweren Angriff auf eines der amerikanischen Zentren in der Region und auf die Schiffe des Feindes beantwortet“, erklärte die Marine der IRGC in einer Stellungnahme.

“Iran will no longer allow passages that are harmful to its interests”



Brigadier General Akrami Nia, the spokesman of the Iranian army, says countries that comply with US sanctions against Iran will surely have problems crossing the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/6EZ6NWsZse — Press TV 🔻 (@PressTV) May 10, 2026

Übersetzung von „X“: „Iran wird Passagen, die seinen Interessen schaden, nicht mehr zulassen“ Brigadegeneral Akrami Nia, der Sprecher des iranischen Heeres, sagt, dass Länder, die den US-Sanktionen gegen den Iran nachkommen, sicherlich Probleme beim Passieren der Straße von Hormus haben werden.

Teheran wirft der US-Seite vor, Anfang dieser Woche den Waffenstillstand schwerwiegend verletzt zu haben, indem sie zwei unter iranischer Flagge fahrende Tanker beschossen und manövrierunfähig gemacht habe, die versuchten, iranische Häfen zu erreichen. Die staatlichen Medien berichteten über diese feindseligen Vorfälle:

In einer Erklärung erklärte der Sprecher des iranischen Hauptquartiers „Khatam al-Anbiya“, das „aggressive, terroristische und plündernde US-Militär“ habe einen iranischen Öltanker ins Visier genommen, der von den iranischen Küstengewässern bei Jask in Richtung der Straße von Hormus fuhr, sowie ein weiteres Schiff, das in der Nähe des Hafens von Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten in die strategisch wichtige Wasserstraße einlief. Der Sprecher erklärte zudem, dass zivile Gebiete entlang der Küsten von Bandar Khamir, Sirik und der Insel Qeshm Luftangriffen ausgesetzt waren, die „in Zusammenarbeit mit einigen Ländern der Region“ durchgeführt worden seien.

Die IRGC erklärte ferner, sie werde auf jede Aggression oder jeden Angriff „kraftvoll und ohne das geringste Zögern“ reagieren. Tatsächlich gibt es Berichte, wonach der Iran während der Gefechte der vergangenen Woche auf drei US-Kriegsschiffe geschossen habe, die versuchten, die Gewässer vor der iranischen Küste zu verlassen.

Ayatollah trifft sich mit Militärkommandanten

Wir berichteten bereits früher, dass der Iran in einer offiziellen Mitteilung erklärte, der Oberste Führer Mojtaba Khamenei sei „leicht verletzt“ worden, erhole sich aber und habe sich mit dem Präsidenten der Islamischen Republik getroffen. Am Sonntag traf er sich laut der staatlichen Nachrichtenagentur Mehr auch mit einem hochrangigen Militärkommandanten, die schreibt: „Bei einem Treffen mit dem Führer der Islamischen Revolution, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, legte der Kommandant des Hauptquartiers Khatam al-Anbiya, Generalmajor Ali Abdollahi, einen umfassenden Bericht über die Bereitschaft der mächtigen Streitkräfte des Landes vor, den strategischen Fehlern der Feinde entgegenzutreten.“

Via Mehr

Laut weiteren Angaben der Landesregierung:

Abdollahi erklärte, „alle Kämpfer des Islam“ seien in höchstem Maße bereit – sowohl in Bezug auf die Moral als auch auf die defensive und offensive Einsatzbereitschaft, die strategischen Pläne sowie die Ausrüstung und das Waffenarsenal, die erforderlich sind, um den feindlichen Aktionen der „amerikanisch-zionistischen Feinde“ entgegenzutreten. Er warnte, sollten die Feinde einen „strategischen Fehler, eine Aggression oder eine Invasion“ begehen, würden die iranischen Streitkräfte „rasch, intensiv und mit aller Macht“ reagieren. Der Kommandeur versicherte dem Obersten Führer zudem, dass die Streitkräfte „in vollem Gehorsam“ gegenüber seinen Befehlen „die Ideale der Islamischen Revolution, unser geliebtes Land Iran, die Souveränität, die nationalen Interessen und das tapfere iranische Volk bis zum letzten Atemzug und bis zum Tod“ verteidigen würden. Während des Treffens lobte Ayatollah Khamenei die Streitkräfte des Landes und erteilte neue Anweisungen für weitere Maßnahmen und eine entschlossene Konfrontation der Feinde nach dem 40-tägigen Krieg der USA und Israels gegen das Land.

Das Wall Street Journal schrieb am Samstag über den Ayatollah: „Ein Regierungsvertreter behauptete, Khamenei, der seit jenem Anschlag nicht mehr öffentlich gesehen wurde, sei nun bei guter Gesundheit.“ Es gibt jedoch nach wie vor zahlreiche Spekulationen über seine Rolle bei der nationalen Entscheidungsfindung und darüber, ob er jemals wieder öffentlich in Erscheinung treten wird.

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