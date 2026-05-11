Pepe Escobar: Eine neue Ordnung in Westasien zeichnet sich ab

Von Pepe Escobar

Praktisch der ganze Planet wird einen extrem hohen Preis für die jüngste amerikanische Demenz zahlen.

Beginnen wir mit einer False-Flag-Aktion.

Der Iran griff den Hafen von Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten – den „Heiligen Gral“ seines Ölexports – mit mehr als einem Dutzend ballistischer Raketen und Marschflugkörpern an.

Nein, das tat er nicht. Die IRGC bestritt dies vehement. Die Medien der Vereinigten Arabischen Emirate – eine extrem zensierte Truppe – begannen zu verbreiten, der Angriff sei von Saudi-Arabien ausgegangen.

Nebel des Krieges. Niemand kann aufdecken, woher die False-Flag-Aktion wirklich stammte. Es ist ziemlich einfach auszurechnen, wer davon profitieren würde.

Dann sperrten Saudi-Arabien und Kuwait den USA den Zugang zu ihren Luftwaffenstützpunkten (mittlerweile wiederhergestellt) – ziemlich verärgert, weil das Pentagon den Angriff auf Fujairah völlig heruntergespielt hatte (wieder einmal Anklänge an eine False-Flag-Aktion).

Für den clownesken US-Kriegsminister zählten die Raketen über Fujairah also nicht als Bruch des – ohnehin fragilen – Waffenstillstands.

Barbaria war wütend über Riad’s Gegenschlag. Das Ergebnis war, dass die viel gepriesene „humanitäre“ Operation Freedom, Liberty oder wie auch immer – zur „Entblockung“ der Straße von Hormuz – ordnungsgemäß in weniger als 48 Stunden verschwand.

Der offizielle Grund lautete „große Fortschritte bei den Verhandlungen“. Es gibt weniger als null Fortschritte. Und der wahre Grund war nicht gerade eine operative Pattsituation, verursacht durch Riad, das seinen Luftraum sperrte. Es war eine atemberaubende Feuerkraft-Demonstration des Iran, die das Pentagon buchstäblich sprachlos machte. Nichts wurde natürlich offiziell bestätigt. Nebel des Krieges.

Unmittelbar danach griffen die Amerikaner den iranischen Tanker Hasna nahe der Straße von Hormus an und setzten dessen Ruder mit der Kanone einer Super Hornet außer Gefecht.

Die iranische Reaktion war hart: eine Kombination aus ballistischen und Marschflugkörpern gegen Schiffe, Kamikaze-Drohnen mit hochexplosiven Sprengköpfen und Schnellbooten. Die Opfer waren drei US-Zerstörer – Truxtun, Mason, Rafael Peralta –, die versuchten, die Straße von Hormus vom Golf von Oman aus zu durchqueren.

Die Zerstörer flohen buchstäblich um ihr Leben. Die Operation der IRGC-Marine war so heftig, dass sie ihre Verteidigungssysteme der letzten Instanz, wie CIWS-Kanonen, einsetzen mussten.

Ebrahim Zolfaghari, der unnachahmliche Sprecher des Hauptquartiers von Khatam al-Anbiya, gab die Details bekannt:

„Ein amerikanisches Kriegsschiff, das versuchte, die Straße von Hormus zu passieren, wurde von der IRGC-Marine zerstört. Zwei weitere Kriegsschiffe, die ihm zu Hilfe kamen, gerieten unter schweren Beschuss und wurden zur Flucht gezwungen.“

Satellitendaten des NASA-FIRMS-Satelliten zeigten daraufhin, dass ein zuvor in der Provinz Musandam in der Straße von Hormuz entdecktes großes Feuer von seiner ursprünglichen Position abdriftete, was auf ein brennendes Schiff hindeutete, das mit der Strömung trieb. Außerdem wurde ein zweites großes Feuer 30 km westlich der kleinen Insel Larak entdeckt.

Diese Brände ereigneten sich genau in demselben Gebiet, in dem die Zerstörer gezwungen waren, ihre CIWS-Nahverteidigungssysteme, 5-Zoll-Schiffsgeschütze und Maschinengewehre vom Kaliber .50 gegen eine Salve von IRGC-Raketen abzufeuern, die von der Küste von Bandar Abbas abgefeuert worden waren.

Die amerikanische Gegenreaktion, in ohnmächtiger Wut, waren Angriffe auf mehrere Punkte auf der Insel Qeshm. Das wird nichts ändern.

Kurz gesagt: In weniger als 48 Stunden wechselten der Iran und Barbaria von „großen Fortschritten“ bei der Ausarbeitung eines zweifelhaften, einseitigen Memorandum of Understanding (MoU) – das tatsächlich von zionistischen Kötern redigiert wurde – zu einem Krieg ohne Tabus.

Willkommen also zu einem „Waffenstillstand“, der seit dem 8. April einen ganzen Monat lang in Kraft war und nun in vereinzelte Feuergefechte ausgeartet ist (es wird noch mehr geben), während sowohl Barbaria als auch der Iran sagen: „Weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen.“

Ihr dürft gar nichts eskortieren

Die unbestreitbare Schlüsselfolgeschluss aus all diesen hektischen Aktionen ist, dass die US-Marine nicht einmal eine Möwe eskortieren kann, geschweige denn Tanker durch die Straße von Hormus.

Und genau das wird von nun an ununterbrochen der Fall sein.

Die IRGC-Marine hat bewiesen, dass sie alles einsetzen kann, von Störfeuer geringer Intensität bis hin zu knallharten Eskalationstaktiken, die von unfähigen Pentagon-Hunden nicht vorhergesehen wurden.

Das wird sich als wirksam erweisen, selbst wenn sie nur einfache Anti-Schiffs-Waffen einsetzen. Sie müssen nicht einmal ein US-Militärschiff versenken. Es reicht, Panik zu schüren.

Es liegt auf der Hand, dass kein Tanker- oder Frachtreeder und keine Versicherungsgesellschaft bereit sein wird, sich unter Beschuss von der mächtigsten Marine in der Geschichte der Galaxis „eskortieren“ zu lassen.

Ergo bleibt die Straße von Hormus vollständig unter iranischer Kontrolle – und die Durchfahrt muss mit einer brandneuen Instanz, der Persian Gulf Strait Authority, ausgehandelt werden. Es gibt militärisch gesehen keine Möglichkeit, sie zu „öffnen“ – abgesehen von einer selbstmörderischen Bodeninvasion und einer anschließenden dauerhaften Besetzung.

Unterdessen sollten die VAE – mit ihren ausgeklügelten Plänen, der OPEC und OPEC+ zu entkommen, um von Fujairah aus Öl zu exportieren, als gäbe es kein Morgen – besser ihre Kräfte bündeln.

Ali Khedryan, Mitglied des Nationalen Sicherheitskomitees im iranischen Parlament, stellte klar: „Die Islamische Republik betrachtet die VAE nicht mehr als Nachbarn, sondern als feindliche Basis.“

Teheran hat viel Zeit damit verbracht, Beweise dafür zu untersuchen, dass Kampfflugzeuge der VAE ihre Flaggen entfernt und direkte Angriffe auf iranischem Boden geflogen haben. Das bedeutet, dass Teheran jederzeit, wenn es ihm passt, verheerende Angriffe auf die VAE durchführen könnte. Keine False-Flag-Aktion: das echte Ding.

Der ganze Planet zahlt den Preis für die amerikanische Demenz

All das könnte auf einen garantierten Weg in die Hölle hindeuten. Und wenn man bedenkt, dass der Pavian von Barbaria, hätte er den Willen dazu, wirklich versuchen könnte, ernsthaft an der Ausfahrt zu arbeiten, die er so dringend braucht.

Der erste Schritt wäre, Twedledee und Twedledum, Dumb und Dumber Witkoff-Kushner, als Verhandlungsführer abzusetzen: Die Iraner haben sich bereits geweigert, mit diesen Clowns zu sprechen.

In der Atomfrage könnten sich die Amerikaner mit einem durchaus tragfähigen 5-Jahres-Moratorium für die Urananreicherung zufrieden geben; dann Anreicherung bis zu 3,6 %; Verdünnung der bestehenden Bestände, die im Iran verbleiben würden; die Rückkehr der IAEO-Inspektoren (den Iranern hatten bereits vor dem Krieg zugestimmt); und keine zwielichtigen Auslaufklauseln.

Jedes Sandkorn auf den alten Seidenstraßen durch Persien weiß, dass die US-„Geheimdienstgemeinschaft“ – okay, das mag ein Widerspruch in sich sein – wusste, dass der Iran keine Atomwaffe entwickelte.

Sie – und insbesondere Analysten und Händler am Golf – wussten auch, dass der Iran im Kriegsfall unweigerlich das US-Imperium der Stützpunkte ins Visier nehmen und die Straße von Hormus sperren würde.

Sanktionen werden ein großer Knackpunkt bleiben. Weder der „Pavian von Barbaria“ noch der Capitol Hill werden jemals einer vollständigen Aufhebung der Sanktionen zustimmen, insbesondere nicht als Vorbedingung für ein endgültiges Abkommen und obendrein mit Garantien des UN-Sicherheitsrats.

Die Amerikaner halten an einer „schrittweisen“ Aufhebung der Sanktionen fest. Teheran glaubt das nicht; man hat gesehen, was nach dem JCPOA passiert ist.

Bei der Zahlung von Reparationen gilt dasselbe: Die USA werden niemals zustimmen. Hier kommt die Mautstelle in der Straße von Hormus ins Spiel, die als Ersatz für Reparationen dienen könnte.

Das Pentagon müsste sich der Realität stellen und zugeben, dass das Stützpunktimperium am Golf nutzlos ist, und viel schlimmer noch: eine strategische Belastung. Die meisten Stützpunkte sind ohnehin zerstört.

Dann ist da noch die Straße von Hormus – und die Frage, wie man sie wieder in den Zustand vor Kriegsbeginn zurückversetzen kann.

Aus Teherans Sicht wird diese nostalgische Reise niemals stattfinden. Ein stratosphärisches Wunder wäre ein globales Abkommen mit der Unterstützung von Russland und China – mit sorgfältig ausgehandelten Sicherheitsgarantien sowohl für den Iran als auch für die Ölmonarchien am Persischen Golf.

Verlassen Sie sich nicht darauf.

Noch einmal: Der Iran – selbst unter der neuen Führung Khameneis – will keine Atomwaffe besitzen und bleibt Vollmitglied des Atomwaffensperrvertrags. Er braucht keine Atomwaffe. Er verfügt über zahlreiche hochmoderne strategische Abschreckungsmechanismen.

Es ist unmöglich, dass das Imperium des Chaos, der Lügen, der Plünderung und der Piraterie in gutem Glauben verhandelt. Exzeptionalismus bedeutet per Definition in jedem Fall Ultimatum + Kapitulation. Realistisch betrachtet wird der vor uns liegende Weg also lang, kurvenreich, beschwerlich und extrem gefährlich sein, doch mit nahezu sicherer Gewissheit zu einer strategischen Niederlage der USA führen – mit unvorhersehbaren globalen Folgen.

Fakten: Der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Die Kontrolle des Iran über die Straße von Hormus ist beschlossene Sache. Der Iran – unterstützt von Russland und China – wird nicht zulassen, dass das Imperium der Stützpunkte im Persischen Golf wiederhergestellt wird. Der neue Status des Iran ist bereits der einer regionalen Supermacht – und einer eurasischen Großmacht. Eine neue Ordnung in Westasien zeichnet sich ab.

Die Tragödie besteht darin, dass praktisch der gesamte Planet einen extrem hohen Preis für diese jüngste amerikanische Demenz zahlen wird. Während die physische Infrastruktur der Weltwirtschaft in Echtzeit zerstört wird, bieten drei unausweichliche Tatsachen wenig Trost: Der Petrodollar ist dem Untergang geweiht; dieses künstliche Glitzer-Konstrukt, die VAE, ist dem Untergang geweiht; und die US-Hegemonie ist dem Untergang geweiht.