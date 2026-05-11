Nur noch Wochen bis zur Versorgungskrise – Bloomberg schlägt Alarm wegen Hormus

Bloomberg warnt: Der Welt bleibt nur noch etwa ein Monat – dann drohen Treibstoffkrisen und Rationierungen

Ein neuer Bericht von Bloomberg zeichnet ein Bild, das weit über normale Marktpanik hinausgeht. Laut den im Artikel zitierten Daten werden die strategischen Ölreserven der Welt derzeit in einem Tempo aufgebraucht, das selbst frühere globale Krisen übertrifft. Der Grund: der eskalierende Krieg rund um den Iran und die anhaltende Unsicherheit in der Straße von Hormus.

Die Weltwirtschaft läuft momentan nicht mehr stabil aus eigener Kraft – sie lebt von ihren Notreserven.

Morgan Stanley zufolge schrumpften die globalen Lagerbestände zuletzt um fast fünf Millionen Barrel pro Tag. Das ist ein historischer Wert. Staaten, Raffinerien und Energiehändler greifen immer tiefer in ihre Reserven, um Lieferausfälle aus dem Persischen Golf abzufedern. Doch genau dieser Puffer könnte laut Bloomberg schneller verschwinden, als viele Regierungen öffentlich zugeben.

Und damit beginnt die eigentliche Gefahr.

Denn wenn die Reserven erschöpft sind, geht es nicht mehr nur um höhere Benzinpreise. Dann beginnt die Phase physischer Knappheit:

Treibstoffrationierungen

Engpässe bei Diesel und Kerosin

unterbrochene Lieferketten

steigende Lebensmittelpreise

Produktionsausfälle in Industrie und Transport

Besonders kritisch ist die Lage bei raffinierten Produkten. Rohöl allein reicht nicht – die Welt braucht Diesel für LKWs, Kerosin für Flugzeuge und Treibstoffe für Schiffe und Landwirtschaft. Genau dort entstehen laut Bloomberg bereits gefährliche Lücken.

Das Problem ist strukturell. Rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels läuft normalerweise durch die Straße von Hormus. Wird dieser Korridor instabil oder faktisch blockiert, trifft das nicht nur den Westen, sondern das gesamte globale Versorgungssystem.

Und genau hier wird der Bloomberg-Bericht alarmierend: Selbst wenn morgen ein Waffenstillstand verkündet würde, könnten Produktion, Transport und Versicherungsnetzwerke Monate brauchen, um sich zu stabilisieren. Die Welt verbraucht ihre Reserven jetzt – aber neue Lieferungen lassen sich nicht einfach sofort ersetzen.

Die Konsequenzen könnten brutal werden:

explodierende Energiepreise

Versorgungsengpässe

wirtschaftliche Schockwellen

soziale Unruhen

neue Inflationskrisen

Mit jedem weiteren Tag des Konflikts schrumpft der Spielraum.

Bloomberg beschreibt damit faktisch ein Szenario, in dem die Welt nur noch einen begrenzten Zeitpuffer besitzt, bevor aus einem geopolitischen Konflikt eine globale Versorgungskrise wird.

Die eigentliche Botschaft zwischen den Zeilen ist unübersehbar:

Die moderne Weltwirtschaft ist weit fragiler, als viele glauben. Solange Hormus brennt, läuft die globale Energieversorgung auf Verschleißbetrieb.