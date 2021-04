Harvard verschiebt Pläne für umstrittenes Geo-Engineering-Experiment zur „Blockierung“ von Sonnenstrahlen

Die Idee des Experiments ist es, einen Teil der Sonnenenergie davon abzuhalten, die Erdoberfläche zu erreichen, indem sie mit winzigen Partikeln in der Stratosphäre in den Weltraum zurückreflektiert wird. Aber Experten sind sich noch nicht ganz sicher, welche Risiken damit verbunden sind, wie gut es funktionieren würde oder ob es überhaupt funktionieren würde.

Und das beunruhigt die Wissenschaftler.

Ein von der Harvard University geleitetes Projekt namens Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (SCoPEx) plante, Wetterballons hoch in den Himmel zu schicken, um winzige Partikel freizusetzen, um die Theorie zu testen.

Aber das Team beschloss, alle Pläne für das Projekt das in diesem Jahr starten sollte, auszusetzen, berichtet MIT Technology Review. Ein Harvard-Beratungskomitee empfahl dem SCoPEx-Team, die Pläne für den Start der Ballons über Schweden in diesem Sommer zu verschieben, und das Team stimmte zu.

Das Komitee empfahl den Forschern, einige Vorversuche mit den Geräten durchzuführen und zunächst mit der schwedischen Öffentlichkeit zu kommunizieren.

„Die Frage, ob Geoengineering-Forschung betrieben werden soll oder nicht, ist eine wichtige Diskussion, die sowohl innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft als auch mit anderen interessierten Parteien und der allgemeinen Öffentlichkeit weitergeführt werden sollte“, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme der Swedish Space Corporation.

Das Komitee arbeitet nun daran, mit der schwedischen Öffentlichkeit in Kontakt zu treten, um deren Reaktion auf das umstrittene Projekt abzuschätzen.

„Unser Forschungsteam beabsichtigt, diesem Prozess des öffentlichen Engagements aufmerksam zuzuhören, um den Fortschritt des Experiments zu informieren“, sagte der leitende Forscher Frank Ketusch in einer Erklärung, zitiert vom MIT.

„Aus den Kommentaren wird deutlich, dass es ein breit geteiltes Engagement für Forschung gibt, die dazu beitragen kann, den Klimawandel zu verhindern“, schrieb der Beirat in einer Erklärung. „Es ist auch klar, dass es einen Mangel an Konsens über Geoengineering-bezogene Forschung gibt.“

Das bedeutet, dass das Projekt wahrscheinlich nicht vor 2022 starten wird. Die Forscher sind auch offen für die Durchführung von Erstflügen in anderen Teilen Schwedens, so das MIT.

Die Nachricht kommt, nachdem die U.S. National Academies of Sciences (NAS) letzte Woche einen Bericht veröffentlicht haben, in dem empfohlen wird, zwischen 100 und 200 Millionen Dollar über einen Zeitraum von fünf Jahren auszugeben, um die Machbarkeit von Solar Geoengineering zu untersuchen.

Experten sind sich uneins, ob man den umstrittenen Prozess untersuchen sollte.

„Angesichts der Dringlichkeit der Klimakrise sollte das solare Geoengineering weiter untersucht werden“, sagte NAS-Präsidentin Marcia McNutt gegenüber The Guardian. „Aber wie bei Fortschritten in Bereichen wie künstlicher Intelligenz oder Gen-Editierung muss die Wissenschaft die Öffentlichkeit einbeziehen.“