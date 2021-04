Kostenlose Donuts für die Einhaltung von Impfungen und der Maskenpflicht und mehr…

Im Februar 2021 beschränkte Israel den Zugang zu Turnhallen, Schwimmbädern, Hotels und Sportstätten auf geimpfte Personen und trennte damit ungeimpfte Personen von Teilen der Gesellschaft

Die meisten Länder diskutieren offen über die sehr reale Möglichkeit, diesem Beispiel zu folgen. Viele private Unternehmen erwägen ebenfalls, ihre Dienstleistungen auf geimpfte Gäste zu beschränken.

Ab dem 22. März 2021 werden Krispy-Kreme-Läden in den USA kostenlose Donuts an Kunden verteilen, die nachweisen können, dass sie mindestens eine Dosis des Impfstoffs COVID-19 erhalten haben. Das Angebot wird bis Ende 2021 gelten.

Ein Politikwissenschaftler fordert die Amerikaner auf, nicht ihrem Bauchgefühl zu folgen, sondern Experten zu vertrauen und zu gehorchen, trotz der Fehler, die sie gemacht haben

Beweise dafür, dass die COVID-19-Pandemie benutzt wurde, um uns in ein neues Paradigma zu treiben, in dem die persönliche Freiheit ausgelöscht wird, wurden in einem Newspunch-Artikel vom März 2020 präsentiert, in dem es hieß: „Die Welt, wie wir sie kennen, wird sich im Zuge der Coronavirus-Pandemie für immer verändern, so Bill Gates, der erklärte, dass wir bald ‚digitale Zertifikate‘ haben werden, um unseren Gesundheits- und Impfstatus anzuzeigen.“

Damals verkündete Gates auch die „Notwendigkeit“ eines nationalen Systems zur Verfolgung des Gesundheitszustandes, und dass positive Tests auf Infektionskrankheiten öffentlich identifizierbar sein müssen, damit die Menschen wissen, dass sie soziale Distanz zu infektiösen Personen halten sollen.

Wie Newspunch bemerkte, „Wenn sich die Geschichte wiederholt, wird es von einer Technologie, die wegen ihrer ‚Bequemlichkeit und Sicherheit‘ angenommen wird, über Nacht zur Pflicht für Sie und Ihre Familie werden…oder sons!“

Kostenlose Donuts für die Einhaltung der Impfvorschriften

Viele private Unternehmen erwägen ebenfalls, ihre Dienstleistungen auf geimpfte Kunden zu beschränken, obwohl die meisten erkannt haben, dass man mehr Bienen mit Honig als mit Essig fängt. Ein typisches Beispiel: Ab dem 22. März 2021 werden Krispy-Kreme-Läden in den USA kostenlose Donuts an Kunden verteilen, die nachweisen können, dass sie mindestens eine Dosis des Impfstoffs COVID-19 erhalten haben.

Das Angebot gilt bis zum Ende des Jahres und beweist, dass Kreme nicht knauserig ist, wenn es darum geht, besondere Privilegien zu gewähren. Mit anderen Worten: Wenn Sie sich impfen lassen haben, können Sie bis Ende 2021 jeden Tag einen kostenlosen Donut genießen. Wenn Sie Ihren Impfausweis haben und auch eine Maske tragen, bekommen Sie außerdem einen kostenlosen mittelgroßen Gourmet-Kaffee Ihrer Wahl.

Damit sich der ungeimpfte Abschaum nicht diskriminiert fühlt, erhalten diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, montags zwischen dem 29. März und dem 24. Mai einen kostenlosen Trost-Donuts, „um eine gute Woche zu beginnen“, wie NBC News schreibt, die in ihrer Berichterstattung nicht einmal im Geringsten sarkastisch sind.

Ungeimpfte Kunden, die sich an das korrekte Tragen der Maske halten, erhalten an jedem Wochentag in diesem Zeitraum auf dem Weg nach draußen einen „I’m a Life Saver (ich bin ein Lebensretter)“-Aufkleber oder einen „Wear It With Pride (Trage es mit Stolz) „-Anstecker der Marke Krispy Kreme.

In der nächsten Phase der Zusammenarbeit wird es möglich sein, direkt bei Krispy Kreme und anderen teilnehmenden Fast-Food-Einzelhandelsgeschäften einen Aufkleber zu erhalten. Sie werden bald in der Lage sein, am Drive-Thru eine Injektion in einen Arm zu bekommen, während Sie mit dem anderen Arm Ihren Gratis-Donut oder Ihre Gratis-Pommes essen.

Verlockende Gesundheitsfalle

Aus der Sicht eines Gesundheitsexperten muss angemerkt werden, dass das kostenlose Donut-Angebot so verführerisch ist wie ein Schaf im Wolfspelz, da der Genuss von Zucker und Linolsäure ein Rezept ist, um die negativen Auswirkungen des Virus und des Impfstoffs zu maximieren, indem die mitochondriale Gesundheit ruiniert wird. Donuts sind wahrscheinlich das absolut schädlichste „Lebensmittel“, das es gibt, und ein todsicherer Weg, um sicherzustellen, dass Ihre Woche auf die schlimmstmögliche Weise beginnt.

Es dauerte nicht lange, bis wir erkannten, dass COVID-19 das Leben alter, gebrechlicher und bereits kranker Menschen fordert, wobei die überwiegende Mehrheit der Todesfälle bei Menschen mit zwei oder mehr Begleiterkrankungen, einschließlich Fettleibigkeit und Diabetes, auftritt. Es ist also unwahrscheinlich, dass eine Donut-am-Tag-Diät für alle das Virus in die Vergessenheit treibt.

Wie in „The Type of Fat You Eat Affects Your COVID Risk“ berichtet, kann auch die Menge an ungesättigtem Fett, die Sie essen, einen direkten Einfluss auf Ihr Risiko für COVID-19-Komplikationen haben. Dies ist von Bedeutung, da die COVID-19-Impfstoffe nicht darauf ausgelegt sind, eine Infektion oder die Verbreitung des Virus zu verhindern. Ob Sie geimpft sind oder nicht, Sie können trotzdem COVID-19 bekommen. Der einzige Unterschied ist, dass der Impfstoff Ihre Symptome lindern kann.

Wiederholten den Lügnern gehorchen – Ihre öffentliche Pflicht?

Wenn Sie sich fragen, warum sich Menschen gegen ein Virus impfen lassen, das eine durchschnittliche Überlebensrate von 99,74 % hat, oder warum das Tragen von Masken weiterhin „ein Ding“ ist, obwohl die Unwirksamkeit für Viren in praktisch jeder veröffentlichten Studie bewiesen wurde, dann haben Sie offensichtlich Ihre öffentliche Pflicht nicht verstanden, die darin besteht, den Experten zu vertrauen – selbst wenn diese wiederholt im Unrecht sind oder regelmäßig beim Lügen erwischt werden.

Es gibt einen Grund, warum sie Experten sind; sie wurden entsprechend ausgebildet, um Ratschläge zu erteilen. Und obwohl Irren menschlich ist, übertrumpft ihr Fachwissen immer noch alles, was Sie sich selbst ausdenken könnten. So lautet zumindest die Argumentation.

Die Vorstellung, dass Milliarden von Menschen denken und selbständig Entscheidungen treffen, die in alle möglichen Richtungen gehen, ist ein Rezept für unumkehrbares Chaos – sogar für den Zusammenbruch der Gesellschaft.

Wie der Politikwissenschaftler Tom Nichols in seinem Atlantic-Artikel „Following Your Gut Isn’t the Right Way to Go“ berichtet, haben Experten „ein hartes Jahr“ hinter sich, was das Herauskitzeln der Fakten angeht, also müssen wir ihnen trotz all ihrer Fehler „immer noch vertrauen“. Die Vorstellung, dass Milliarden von Menschen selbst denken und Entscheidungen treffen, die in jede beliebige Richtung gehen, ist ein Rezept für irreversibles Chaos – sogar für den Zusammenbruch der Gesellschaft. Er schreibt:

„Mein Bauchgefühl ist so wie das jedes anderen Amerikaners. Als meine Frau und ich in unserem Bundesstaat für die COVID-19-Impfung in Frage kamen, haben wir verschiedene Orte und Zeiten abgeklappert, um einen Termin zu bekommen.

Als wir endlich einen Termin gefunden hatten, platzte ich heraus, als ob es wichtig wäre: „Welcher Impfstoff ist es? Sofort gingen in meinem Kopf Fragen durch. Vertraue ich dem neuen Impfstoff von Johnson & Johnson? Ist mir eine Impfung lieber als zwei? Sind die Daten von Moderna zuverlässiger als die von Pfizer? Und vielleicht am wichtigsten: Habe ich überhaupt eine Ahnung, wovon ich rede? …

Die Antwort ist nein. Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede, wenn es um Impfstoffe geht … aber mein Wissen ist nicht wirklich wichtig. Die Ärztin meiner Frau hat es auf den Punkt gebracht, als sie uns sagte (mit diesen Herzklopfen verursachenden Worten ‚in Anbetracht Ihres Alters und Ihrer Risikofaktoren‘), wir sollten alles nehmen, was verfügbar ist, und das werden wir auch tun …

Wenn die Pandemie zurückgeht … müssen wir wieder eine Perspektive gewinnen und wieder lernen, wann man sein Bauchgefühl beiseite schiebt und auf die Leute hört, die wissen, was sie tun … Ich habe Vertrauen in die pädagogische und wissenschaftliche Infrastruktur, die sie geschaffen haben.

Dieser Glaube ist die Krux an der Sache. Manchmal versagen Experten und ihre Institutionen. Aber Menschen, die glauben, dass medizinische Schulen, Forschungseinrichtungen, Peer-Review und Laborversuche – mit anderen Worten, die gesamte Struktur der modernen Wissenschaft – alle versagt haben oder korrumpiert wurden, sind jenseits der Reichweite der Vernunft …“

Medizinische Unterwerfung = Freiheit von der Verfolgung

Sicherlich haben Sie schon einmal den Begriff „the new normal“ gehört, der in aller Munde ist. Teil dieser neuen Normalität ist das Konzept, dass medizinische Compliance Ihnen Freiheit vor Verfolgung garantiert. Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn Sie keinen Ärger wollen, befolgen Sie die Regeln und hören Sie auf, über Recht und Unrecht zu streiten.

Wie berichtet in „‚Papers, Please‘: Vaccine Passports Have Officially Arrived“, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Sie aufgefordert werden, Ihren Impfstatus nachzuweisen, um Ihr tägliches Leben fortzusetzen, und Sie sollten dankbar sein, dass es große Tech-Genies gibt, die für maximale Effizienz und Benutzerfreundlichkeit eines solchen Systems sorgen können.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es nicht lange dauern, bis Sie einen solchen Nachweis nicht einmal mehr mit sich führen müssen. Er wird sicher irgendwo in Ihrem Körper eingebettet sein, so dass Vergesslichkeit nie ein Problem darstellen wird.

Die Alternative wäre ein Leben in den eigenen vier Wänden, und wer will das schon? Außerdem wird es nur ein Jahrzehnt oder weniger dauern, bis die privaten Eigentumsrechte abgeschafft werden und Sie auf ein tragbares Feldbett in öffentlichen Schlafräumen verwiesen werden. Wer weiß, wo man dann landet, wenn man keine Gesundheitspapiere hat?

Diese Richtung wurde schon vor 8 Jahren vom Weltwirtschaftsforum diktiert, also fangen Sie am besten jetzt an, über die Vorteile einer Verhaltensänderung nachzudenken. Noch einmal: Eigentum erfordert gesunden Menschenverstand, den der Durchschnittsmensch nicht hat, also muss und soll alles Eigentum an Experten übertragen werden, die am besten wissen, wie man Güter und Dienstleistungen gerecht verteilt.

Verdrehte Vorhersagen werden wahr

Wenn Sie in diesem Artikel ein erhöhtes Maß an Sarkasmus spüren, haben Sie recht. Schließlich ist heute der 1. April, und dies ist meine jährliche Folge des Aprilscherzes, in der ich diesen Tag als Warnung darüber verwendet habe, wohin wir uns im Laufe der Jahre entwickelt haben.

Ich habe viele Leute verärgert, die sich beim Lesen der Artikel erschrocken haben und sich durch den Aprilscherz getäuscht fühlten. Die traurige Realität ist jedoch, dass es sich um ernst zu nehmende Warnungen gehandelt hat, die zum Nachdenken anregen.

Im Jahr 2014 habe ich vorausgesagt, dass rohes Fleisch verboten werden würde. Bill Gates kündigte erst kürzlich seine Pläne an, auf Regulierungen zu drängen, um reiche Länder zu zwingen, künstliches Fleisch zu essen.

Im Jahr 2015 scherzte ich über die Einführung einer verpflichtenden Impfung für Erwachsene und ein elektronisches Tracking-Programm; dass Twitter- und Facebook-Posts auf Anti-Impfgeschwätz überwacht würden; und dass die Amerikaner dazu gedrängt würden, die Verantwortung für die persönliche Gesundheit und das Wohlbefinden an ernannte Gesundheitsbeamte abzugeben – Check, check und check!

Im Jahr 2017 stellte ich mir ein automatisiertes medizinisches Überwachungs- und Medikamentenabgabesystem namens „FixBit“ vor. Heute sind wir nicht mehr weit davon entfernt. Einbettbare Überwachungsgeräte und Medikamentenabgabesysteme existieren. Sie sind nur noch nicht flächendeckend.

Im Jahr 2019 scherzte ich über verordnete Umerziehungslager für Impfstoffleugner und -verweigerer, und während sich die meisten öffentlichen Gespräche über solche Einrichtungen in den letzten Monaten um die Umerziehung politischer Falschdenker drehten, fühlt sich die Impfstoff-Umerziehung zu diesem Zeitpunkt wirklich nicht sehr weit entfernt an.

Sogar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zwang mich die schiere Anzahl der Leute, die berichteten, dass sie beim Lesen weinten und Angstattacken bekamen, dazu, einen großen, roten Satire-Hinweis ganz oben einzufügen; so glaubwürdig war es.

Natürlich haben wir ein nie dagewesenes Maß an Zensur, und auch das ist ein klarer „Umerziehungs“-Versuch. Derzeit ist eine koordinierte Aktion im Gange, um ein Dutzend Befürworter der Impfstoffsicherheit von verschiedenen Plattformen zu entfernen.

Auch politische Führer sind offen für private Tech-Unternehmen und fordern, uns unser Recht auf freie Meinungsäußerung zu verweigern. Unter ihnen der Kongressabgeordnete Mike Doyle, Pennsylvania, der während einer Anhörung des Repräsentantenhauses zu Desinformation und Extremismus Facebook und Twitter aufforderte, ein Dutzend Konten, einschließlich meines, von ihren Plattformen zu entfernen.

Ein Hauptverantwortlicher für dieses antidemokratische Mobbing ist das ironischerweise falsch benannte Center for Countering Digital Hate. Wenn Sie wissen wollen, wie Extremisten aussehen, schauen Sie nicht weiter als diesen Tweet:

Der letztjährige Aprilscherz-Artikel über COVID-19-Tests, Kontaktverfolgung und digitales Verpfeifen von mutmaßlichen Krankheitsträgern kam der Wahrheit noch näher und enthielt nur eine einzige Fälschung (wie auch in diesem Jahr).

Kurz gesagt, es ist schwer, noch mit wirklich ausgefallener Satire aufzuwarten, die sich nicht in kürzester Zeit in Mainstream-Fakten verwandelt. Das ist der Punkt, an dem wir sind, und daran ist nichts lustig. Bis jetzt ist die einzige Unwahrheit in diesem Artikel die Behauptung, dass Krispy Kreme kostenlosen Kaffee, Aufkleber oder Anstecker an Maskenträger verteilt. Das tun sie nicht. Die Behauptung, dass es Donuts für Impfpässe gibt, ist jedoch völlig richtig.

Meine sarkastische Andeutung, mit dem unvermeidlichen Verlust medizinischer Rechte, der Privatsphäre und der menschlichen Freiheit einverstanden zu sein, sollte als genau das angekreidet werden: Sarkasmus. Nein, im Gegenteil, wir müssen wie nie zuvor gegen das rasante Vordringen der Dystopie kämpfen, in der das Absonderliche als „das neue Normal“ akzeptiert wird – nicht durch physische Gewalt, sondern durch ruhigen, stoischen, gut begründeten zivilen Ungehorsam.

Autoritäre müssen gestoppt werden

Traurigerweise erkennen viele nicht den schlüpfrigen Abhang, der der hirnlose Gehorsam ist. Es begann mit Masken. „Es ist nur eine Maske. Es ist es nicht wert, deswegen schikaniert zu werden.“ Ein Jahr später hat das pflichtbewusste Maskentragen zur Androhung von Impfpässen und Pflichtimpfungen geführt.

Die Verfolgung, die Sie jetzt riskieren, besteht nicht nur in verbaler Belästigung (oder in einigen extremen Fällen in einer Verhaftung oder Geldstrafe). Nein, jetzt riskieren Sie, in den Status eines Bürgers zweiter Klasse zurückgestuft zu werden, der nicht in der Lage ist, an gemeinsamen sozialen Aktivitäten teilzunehmen oder die Freiheit zu reisen.

Wenn die Impftreue zunimmt, können Sie Ihren letzten Dollar, Yen oder Drachmen darauf verwetten, dass der Ruf nach zusätzlichem Gehorsam laut wird. Wer weiß, was das sein könnte? Ich fürchte mich davor, auch nur einen Vorschlag zu machen, denn egal wie weit hergeholt er ist, er könnte sich als prophetisch erweisen. Ich sehe jedoch voraus, dass die Impfanforderungen immer restriktiver werden, bis sie schließlich alle öffentlichen Bereiche und Orte umfassen, einschließlich Lebensmittelgeschäfte. Wie in einem Daily Beast-Artikel vom Dezember 2020 erwähnt:

„Die Regierung kann die Leute nicht zwingen, sich impfen zu lassen, aber Unternehmen können Leute ausschließen, die es nicht tun … Es steht zu viel auf dem Spiel, um auf Leute zu warten, die sich weigern, sich impfen zu lassen. Wir brauchen einen Plan, um ohne sie voranzukommen …

So wie ich das Recht habe, keine Maske zu tragen oder mich nicht impfen zu lassen, haben Sie das Recht, die Straße entlang zu gehen, ohne dass ich Sie mit einer tödlichen Krankheit anstecke. Die Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, ist genauso wenig ‚Freiheit‘, wie betrunken Auto zu fahren … Auch das ist Zwang; der Impfgegner zwingt mich, in seiner viralen Entladung zu schwimmen, jedes Mal, wenn wir den Raum in der Öffentlichkeit teilen.“

So wird es dargestellt. Ungeimpfte Menschen sind tödliche Keimträger, regelrechte biologische Waffen in ihrem eigenen Recht. Ihre bloße Anwesenheit in einem öffentlichen Bereich ist ein Akt des biologischen Terrorismus. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass ein gesunder Mensch für niemanden und nirgendwo eine gesundheitliche Bedrohung darstellt und auch nie dargestellt hat.

Der Mythos, dass sich SARS-CoV-2 asymptomatisch ausbreitet, hat tyrannische Autoritäre dazu ermächtigt, jeden einzelnen Menschen auf dem Planeten zu dämonisieren. Wenn Sie leben, können Sie jetzt ohne jeglichen Beweis als inakzeptable Gesundheitsbedrohung abgestempelt werden. Das ist unmenschlich und, offen gesagt, wahnsinnig.

Wie in „Willst du den kriminellen Autoritären gehorchen?“ besprochen, haben Experimente gezeigt, dass Menschen leicht dazu manipuliert werden können, gegen ihr eigenes besseres Urteilsvermögen zu handeln und andere auf extreme Weise zu schädigen, nur weil ihnen gesagt wurde, dies zu tun.

Da sich gesellschaftliche Normen schnell ändern und ein zunehmend totalitäres Umfeld entsteht, stellt sich die Frage, ob die Öffentlichkeit weiterhin kriminellen Autoritären blind gehorchen wird, egal was die Konsequenzen sind. Meine Hoffnung ist, dass die Menschen die wahren, langfristigen Kosten des blinden Gehorsams erkennen und lebensbejahendere Entscheidungen treffen, wenn nicht für sich selbst, dann für ihre Kinder, die gezwungen sein werden, in der Welt zu leben, die wir zulassen, dass sie geschaffen wird.

HINWEIS

Dieser Beitrag ist unser alljährlicher Aprilscherz-Artikel. Leider ist fast alles, was darin steht, wahr. Krispy Kreme verteilt KEINEN kostenlosen Kaffee, keine Aufkleber oder Anstecker für die Einhaltung der Maske. Sie geben jedoch kostenlose Donuts an diejenigen aus, die ihren COVID-19-Impfstatus nachweisen können. Der sarkastische Kommentar sollte nicht als tatsächliche Empfehlung missverstanden oder ausgelegt werden.

Alle anderen Details in diesem Artikel sind wahr und beschreiben eine sich schnell nähernde Realität, in der persönliche Freiheiten dezimiert werden, um uns alle vor einer Infektionskrankheit zu „schützen“. Um diese dystopische Zukunft zu vermeiden, ist es unerlässlich, dass wir für den Schutz und die Wahrung unseres Rechts auf Privatsphäre kämpfen – sei es medizinisch bedingt oder nicht – sowohl online als auch offline.