Unglaublicher Impfschwindel! Selbst Experten und Wissenschaftler des Establishments geben zu, dass die Impfungen unwirksam sind – und bald neue Impfstoffe benötigt werden

„Neue Covid-Impfstoffe werden weltweit innerhalb eines Jahres benötigt, sagen Wissenschaftler“, heißt es in der Schlagzeile eines kürzlich erschienenen Artikels im britischen Guardian.

Der Artikel basiert auf einer Umfrage unter Impfstoffwissenschaftlern in fast 30 Ländern weltweit. Zwei Drittel dieser Wissenschaftler waren der Meinung, dass der Zeitraum, in dem Sie eine neue Aufnahme benötigen, weniger als neun Monate beträgt.

theguardian.com schreibt weiter:

„Die düstere Prognose für ein Jahr oder weniger stammt von zwei Dritteln der Befragten, so die People’s Vaccine Alliance, eine Koalition von Organisationen wie Amnesty International, Oxfam und UNAIDS, die die Umfrage unter 77 Wissenschaftlern aus 28 Ländern durchgeführt haben.“

Wenn Sie über die Impfstoffe besorgt sind, achten Sie bitte genau darauf.

Der Bericht des Guardian ist wichtig, da er indirekt die Wahrheit über den aktuellen Vorgang der Covid-19-Impfstoffe enthüllt. Hier ist die verborgene Botschaft: Die Impfstoffe, die täglich in Millionen von Dosen verabreicht werden, bieten keinen angemessenen Schutz gegen Covid-19.

Die offensichtliche Aussage dieser Wissenschaftler impliziert, dass die angebotenen Impfstoffe unwirksam sind. Daran kann jetzt kein Zweifel bestehen, denn wenn die Impfstoffe wirksam wären, würden diese Experten nicht sagen, dass die Menschen innerhalb weniger Monate nach Erhalt ihrer Covid-Spritze erneut geimpft werden müssen. Noch vor wenigen Wochen wurden diese Aufnahmen – wie Sie sich vielleicht erinnern – als Antwort auf die Pandemie und als Eintrittskarte in die Normalität beworben.

Um die Travestie noch zu verschärfen, sagen uns diese Wissenschaftler nicht, dass es allen Grund zu der Annahme gibt, dass die neuen Impfstoffe genauso unwirksam sein werden wie die, die derzeit verkauft werden.

Der Grund, warum die derzeitigen Impfstoffe unwirksam sind, liegt darin, dass das Virus, das Covid-19 verursacht, zu einer Vielzahl neuer Varianten mutiert ist. Einige dieser Varianten sind ausreichend vom ursprünglichen Stamm entfernt, um die Impfstoffe, die auf diese frühere Version des Virus abzielten, unbrauchbar zu machen. Es gab bereits eine Reihe von Fällen, in denen Menschen mit Covid infiziert waren, obwohl sie dagegen geimpft worden waren. An einer Reihe von Orten auf der ganzen Welt sind die neuen Varianten bereits zu den dominierenden Stämmen geworden, was die derzeitige Charge von Impfstoffen auf dem Markt weitgehend überholt macht.

Dass diese Art von Virus schnell mutiert, war schon immer bekannt, weshalb ehrliche Wissenschaftler immer gewarnt haben, dass es unmöglich ist, diese Epidemie durch Impfungen zu beenden. Der Versuch, diese Krankheit mit Impfungen zu bekämpfen, ist wie das Spielen von Katz und Maus, bei dem wir niemals neue Varianten des sich schnell verwandelnden Virus einholen können. Mit anderen Worten, aufgrund seiner Natur wird das Virus im Impfspiel immer einen Schritt voraus sein.

Diese bekannte Tatsache hat die Pharmaunternehmen und ihre Verbündeten in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und Regierung jedoch nicht davon abgehalten, diese vorhersehbar vergebliche Vorgehensweise zu verfolgen. Der Grund dafür ist nicht schwer zu erkennen: Geld. Das gesamte Impfunternehmen hat sich für die Beteiligten als enorm profitabel erwiesen. So ist der Pfizer-Impfstoff bereits das zweithöchste umsatzgenerierende Medikament der Welt. Laut einem früheren Artikel im Guardian haben Covid-19-Impfstoffe „für einige Pharmaunternehmen einen globalen Markt mit einem Jahresumsatz von mehreren zehn Milliarden Dollar geschaffen“.

Die Bemühungen haben eine Schar von Milliardären hervorgebracht, und wir befinden uns noch in einem relativ frühen Stadium. Obwohl nicht alle Beteiligten zum Milliardär werden, flossen große Mengen an Geld und Finanzmitteln aus diesem Unternehmen an unzählige sogenannte Experten, Wissenschaftler und Politiker, die daran teilnehmen.

In dem Bestreben, ihr Programm am Laufen zu halten, machen die Profiteure das Versagen der Impfstoffe auf den langsamen und ungleichmäßigen Fortschritt des Roll-out-Prozesses zurückzuführen. Aber was sie sagen, ist einfach nicht wahr.

Normalerweise dauert es mehrere Jahre, um einen Impfstoff zu entwickeln und zu testen, und dann dauert es lange, bis er der Bevölkerung insgesamt verabreicht wird. Laut Business Insider „dauert es oft Jahre und manchmal sogar Jahrzehnte, bis Impfstoffe entwickelt, getestet und für die öffentliche Verwendung zugelassen sind.“ Die ersten Covid-Impfstoffe wurden kaum neun Monate nach dem ersten Nachweis der Krankheit im Westen verabreicht. Die Geschwindigkeit der Entwicklung und Verwaltung war beispiellos.

Mit der Behauptung, dass der Mangel an Geschwindigkeit schuld ist und dass wir den gesamten Prozess viel schneller durchführen müssen, schlagen die Impfstoffprofiteure eine Vorgehensweise vor, die völlig unrealisierbar ist.

Denken Sie nur darüber nach. Gregg Gonsalves, außerordentlicher Professor für Epidemiologie an der Yale University, erklärt: „Jeden Tag entstehen neue Mutationen. Diese glücklichen Varianten könnten effizienter übertragen und möglicherweise Immunantworten auf frühere Stämme umgehen. „

Um die Mutationen so zu bekämpfen, wie es die Hersteller vorschlagen, müssten wir die Impfstoffe für die im Umlauf befindlichen Stämme in einem sehr kleinen Zeitfenster entwickeln, testen, produzieren und einführen. Da es sich um ein schnell mutierendes Virus handelt, handelt es sich höchstens um Wochen. In diesem Zeitraum müssten wir nicht nur einen wirksamen Impfstoff entwickeln, sondern auch die Mehrheit der Weltbevölkerung impfen. Dies ist eindeutig unerreichbar. Nur eine von der Realität losgelöste Person könnte so etwas für möglich halten.

Aber selbst wenn Sie es auf wundersame Weise schaffen würden, all das innerhalb eines Monats zu tun, gäbe es immer noch keine Garantie dafür, dass innerhalb dieses Zeitraums keine neuen Stämme entstehen würden, die sich dem Impfstoff entziehen.

Was die Impfstoffhersteller und die Experten und Wissenschaftler auf ihren Gehaltslisten öffentlich befürworten, ist offensichtlich absurd, und sie wissen es. Dies hindert sie jedoch nicht daran, diese Vorgehensweise auf die verängstigte Öffentlichkeit zu übertragen, da sie dabei enorme Gewinne erzielen werden. Mit jeder neuen Runde des nicht gewinnbaren Katz- und Mausspiels, das mit dem Virus gespielt wird, werden sie ihr Vermögen um mehrere zehn Milliarden Dollar steigern.

Aufgrund der mutierenden Natur dieses Virus ist es unmöglich, diese Pandemie durch Impfungen zu besiegen. In der Tat werden Impfungen wahrscheinlich die Situation verschlimmern, da sie nicht nur keinen Schutz bieten, sondern anscheinend auch schwerwiegende Nebenwirkungen haben. In der relativ kurzen Zeit seit Beginn der Massenverwaltung wurden bereits Tausende von Todesfällen und Zehntausende von Impfverletzungen gemeldet. Die wahre Zahl ist wahrscheinlich weitaus größer, und wir wissen immer noch nichts über die möglichen langfristigen Auswirkungen dieser hastig hergestellten Arzneimittel. Nach Datenanalyse aus Israel, einem der am meisten geimpften Länder der Welt: „Mit dem Impfstoff von Pfizer wurden etwa 40-mal mehr (ältere) Menschen und 260-mal mehr junge Menschen getötet, als das COVID-19-Virus in dem vorgegebenen Zeitraum behauptet hätte.“

Indem die Pharmaunternehmen und ihre Komplizen in der Regierung und in der wissenschaftlichen Gemeinschaft diese ungetesteten und unwirksamen Zubereitungen weiterhin täglich Millionen von Menschen verabreichen, können sie die größte gesundheitliche Katastrophe in der Geschichte der Menschheit verursachen.

Wir müssen unsere gewählten Politiker auffordern, dieser Travestie ein Ende zu setzen.